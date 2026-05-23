Лилави листа по доматите: тревожен сигнал или лесно решим проблем?

Намираме се в края на месец май - периодът, в който доматите вече са засадени в парниците, а в по-топлите райони дори и на открито, предава Lifestyle.bg.

С това започва и най-важният етап от отглеждането им - ежедневното наблюдение. Дали растенията са здрави, дали имат нужда от вода днес или утре, дали се развиват нормално. Доматите не са сред най-капризните култури, но определено изискват постоянна грижа, ако искаме богата реколта.

Един сравнително често срещан проблем е промяната в цвета на листата - те започват да придобиват синьо-лилав оттенък. Това е сигнал, който не бива да се пренебрегва. Ето кои могат да бъдат основните причини според The Spruce.

Дефицит на калий

Калият в почвата играе ключова роля за развитието на доматите, тъй като подпомага фотосинтезата и общия растеж на растенията.

Когато почвата е твърде студена, усвояването на калий се затруднява, дори и той да е наличен. В резултат листата могат да променят цвета си. Решението е подхранване с тор, богат на калий, както и изчакване почвата да се затопли.

Дефицит на фосфор

Фосфорът също е жизненоважен за доматите, но при ниски температури и прекомерна влага усвояването му се затруднява.

Това често води до появата на тъмнозелени или лилави оттенъци по листата. В такива случаи проблемът не е само в почвата, а и в условията на отглеждане.

Вредители и заболявания

Промяната в цвета на листата може да бъде причинена и от вредители или гъбични заболявания. Сред възможните причинители са и т.нар. листни въшки (в текста често погрешно наричани „вилоскачки“) – малки насекоми, които атакуват младите растения и разсада.

Ранното разпознаване на проблема е ключово, защото колкото по-бързо се реагира, толкова по-лесно се възстановяват растенията.