Лилави листа по доматите: тревожен сигнал или лесно решим проблем?

23 Май, 2026 17:39 930 3

Синьо-лилавото оцветяване на растенията може да е знак за недостиг на хранителни вещества, студена почва или вредители – ето как да разпознаете причината навреме.

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Намираме се в края на месец май - периодът, в който доматите вече са засадени в парниците, а в по-топлите райони дори и на открито, предава Lifestyle.bg.

С това започва и най-важният етап от отглеждането им - ежедневното наблюдение. Дали растенията са здрави, дали имат нужда от вода днес или утре, дали се развиват нормално. Доматите не са сред най-капризните култури, но определено изискват постоянна грижа, ако искаме богата реколта.

Един сравнително често срещан проблем е промяната в цвета на листата - те започват да придобиват синьо-лилав оттенък. Това е сигнал, който не бива да се пренебрегва. Ето кои могат да бъдат основните причини според The Spruce.

Дефицит на калий

Калият в почвата играе ключова роля за развитието на доматите, тъй като подпомага фотосинтезата и общия растеж на растенията.

Когато почвата е твърде студена, усвояването на калий се затруднява, дори и той да е наличен. В резултат листата могат да променят цвета си. Решението е подхранване с тор, богат на калий, както и изчакване почвата да се затопли.

Дефицит на фосфор

Фосфорът също е жизненоважен за доматите, но при ниски температури и прекомерна влага усвояването му се затруднява.

Това често води до появата на тъмнозелени или лилави оттенъци по листата. В такива случаи проблемът не е само в почвата, а и в условията на отглеждане.

Вредители и заболявания

Промяната в цвета на листата може да бъде причинена и от вредители или гъбични заболявания. Сред възможните причинители са и т.нар. листни въшки (в текста често погрешно наричани „вилоскачки“) – малки насекоми, които атакуват младите растения и разсада.

Ранното разпознаване на проблема е ключово, защото колкото по-бързо се реагира, толкова по-лесно се възстановяват растенията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Почна се

    5 1 Отговор
    с научните статии, невероятни са. Толкова ли няма полезна работа за вас, бре? Нехранимайковци.

    17:43 23.05.2026

  • 2 оня с коня

    4 2 Отговор
    ми ас домата си го бера от щанда във магазина там няма листа само етикет със цената 9лв/кг

    ама след някой месец като отпадне левовете ще изглеждат евтени

    17:54 23.05.2026

  • 3 това не го знаете!Дядо дръмпир

    1 1 Отговор
    Гледам един корен от септември 2025г!През зимата имаше цвят ,вкарах го вътре без отопление на около 8-10градуса и залиня ,изглеждаше като измръзнал.на пролет му изрязах голяма част от измръзналите клончета и той живна.даде първи цвят ,който не можа да се развие ,но сега има 4големи цвята с близълца.интересно ми е дали ще направи голям домат на около 5-6 кг пръст горе долу качествена.имах чушка ,която живя и ражда 3години!Искам да ви кажа ,че доматите след беритба ,може да ги изкарате в кофи с пръст и като презимуват пак ще цъфнат!!!

    20:02 23.05.2026