Задействаха за втори път системата BG-ALERT във Велико Търново

23 Май, 2026 17:23 967 6

Властите призовават гражданите да запазят спокойствие и да избягват критичните участъци

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съобщават от БНТ: На 23 май 2026 година системата за ранно предупреждение BG-ALERT беше задействана извънредно за териториите на Велико Търново и Севлиево заради висок риск от наводнения вследствие на интензивни валежи.

Според официалната информация, ситуацията е най-сериозна в най-ниските части на град Велико Търново, както и в близките населени места Дебелец и Килифарево. Това е вторият път, в който властите използват системата за оповестяване в района заради настоящата усложнена метеорологична обстановка.

Малко по-рано през деня предупредителни съобщения получиха и жителите в района на Севлиево. Причината за активирането на алармата е рязкото покачване на нивото на водите, което създава непосредствена опасност от разливи по поречието на река Росица.

Властите призовават гражданите да запазят спокойствие и да избягват критичните участъци. От "РДПБЗН - Велико Търново" отправиха ясен апел към населението: "Следвайте инструкциите на спасителните екипи и при нужда подавайте сигнали на телефон 112".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След дъжд качулка

    11 1 Отговор
    в случая и буквално. Тая система "българската" система за нищо не предупреждава с тия известия изпращани, след като бедствието вече е приключило. Но иначе е добра хранилка за група НПО търтеи.

    17:27 23.05.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    3 1 Отговор
    Ганя си направил резиденция на брега на реката!

    17:31 23.05.2026

  • 3 бою циганина

    3 0 Отговор
    и от тоя алърт краднах а сега ви е най големият помощник

    17:37 23.05.2026

  • 4 хмммм

    2 0 Отговор
    БЕГЕ АЛЕРТ МЕГЕ АЛЕРТ, ама Търново под вода.

    17:49 23.05.2026

  • 5 Вълшебството !

    3 0 Отговор
    Вълшебството !

    На Дъжда !


    ------------------------

    Улиците !

    Се Изправиха !

    17:53 23.05.2026

  • 6 дано на третия път вече

    1 0 Отговор
    Гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    18:31 23.05.2026

