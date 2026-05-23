Задействаха за втори път системата BG-ALERT във Велико Търново

Съобщават от БНТ: На 23 май 2026 година системата за ранно предупреждение BG-ALERT беше задействана извънредно за териториите на Велико Търново и Севлиево заради висок риск от наводнения вследствие на интензивни валежи.

Според официалната информация, ситуацията е най-сериозна в най-ниските части на град Велико Търново, както и в близките населени места Дебелец и Килифарево. Това е вторият път, в който властите използват системата за оповестяване в района заради настоящата усложнена метеорологична обстановка.

Малко по-рано през деня предупредителни съобщения получиха и жителите в района на Севлиево. Причината за активирането на алармата е рязкото покачване на нивото на водите, което създава непосредствена опасност от разливи по поречието на река Росица.

Властите призовават гражданите да запазят спокойствие и да избягват критичните участъци. От "РДПБЗН - Велико Търново" отправиха ясен апел към населението: "Следвайте инструкциите на спасителните екипи и при нужда подавайте сигнали на телефон 112".