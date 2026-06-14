Германия разгроми Кюрасао със 7:1

Германия постигна най-резултатния успех до момента на Световното първенство по футбол, след като разгроми Кюрасао със 7:1 в двубой от група Е, предава БТА. Срещата влезе в историята още с първия съдийски сигнал заради два впечатляващи рекорда. За Бундестима легендарният вратар Мануел Нойер се появи на терена на пето поредно световно първенство и изравни постижението на мексиканската легенда Антонио Карбахал, участвал на шампионатите между 1950 и 1966 година.

От другата страна селекционерът на Кюрасао Дик Адвокаат стана най-възрастният треньор в историята на световните финали със своите 78 години. Любопитното е, че този рекорд беше подобряван на няколко пъти по време на настоящия турнир, след като преди него границата бяха вдигнали 74-годишният Хуго Броос начело на Южна Африка и 75-годишният Мирослав Коубек с Чехия.

Въпреки очакванията за пълна германска доминация още от началото, Кюрасао оказа сериозна съпротива през първата част. Германия откри резултата още в шестата минута чрез Нико Шлотербек след подаване на Флориан Вирц, но в 21-вата минута Ливано Комененсия изравни и записа исторически първи гол за Кюрасао на световни финали.

До почивката фаворитът все пак наложи класата си. Шлотербек реализира второто си попадение в 38-ата минута след центриране на Натениъл Браун, а малко преди края на полувремето Кай Хаверц (на снимката) бе точен от дузпа за 3:1.

След подновяването на играта германците окончателно решиха всичко. Йозуа Кимих покачи на 4:1 още в 47-ата минута, а след това Натениъл Браун, Дениз Ундав и отново Кай Хаверц оформиха убедителния успех с 7:1.

За Германия това е най-резултатната победа на световни финали след знаменитото 7:1 срещу Бразилия на полуфинала на Мондиал 2014. Рекордният успех на Бундестима на световно първенство обаче остава разгромът с 8:0 над Саудитска Арабия в груповата фаза през 2002 година.