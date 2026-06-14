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Тойота отново покори Льо Ман след четиригодишно чакане

Тойота отново покори Льо Ман след четиригодишно чакане

14 Юни, 2026 21:24 822 8

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  • конуей-
  • де врийс

Кобаяши, Конуей и Де Врийс донесоха триумф на японския производител в легендарното състезание

Тойота отново покори Льо Ман след четиригодишно чакане - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Тойота се завърна на върха в легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“, след като спечели 94-ото издание на най-престижната надпревара за издръжливост в автомобилния спорт. Японският производител сложи край на четиригодишната си пауза без победа, благодарение на екипажа на автомобил №7 – Камуи Кобаяши, Майк Конуей и Ник де Врийс, предава БТА.

Състезанието предложи драматична битка до последните часове между Тойота, БМВ и Кадилак. Германският производител стартира от полпозишън, а Кадилак контролираше надпреварата в началото на заключителните шест часа. В решителния момент обаче Тойота намери допълнително темпо и автомобил №7 излезе начело, като Камуи Кобаяши пресече първи финалната линия. За японския пилот това е втори триумф в Льо Ман след успеха му през 2021 година.

На втора позиция завърши БМВ №20 с екипаж Шелдън ван дер Линде, Рене Раст и Робин Фрайнс. Третото място също остана за Тойота чрез автомобил №8, управляван от Рио Хиракава, Себастиан Буеми и Брендън Хартли.

Кадилак №12 остана непосредствено под подиума на четвъртото място, докато Ферари, който спечели последните три издания на състезанието, този път трябваше да се задоволи с петата позиция чрез автомобил №51.

Един от ключовите моменти в надпреварата настъпи през 14-ия час, когато Кадилак държеше първите две места. Тогава автомобил №38 получи сериозен механичен проблем, наложи се двукратно посещение в бокса и впоследствие екипажът прекрати участието си. Зад волана бяха Себастиан Бурде, Ърл Бамбър и Джон Ейткън.

Разочарование преживя и БМВ №15, който спечели квалификацията, но не успя да достигне финала. Екипажът на Кевин Магнусен, Рафаеле Марчело и Дрийс Вантоор отпадна в хода на състезанието.

Тазгодишното издание на „24 часа на Льо Ман“ събра 62 автомобила и общо 186 пилоти. Стартът на легендарната надпревара беше даден от колоездачната икона Марк Кавендиш – рекордьор по етапни победи в историята на Тур дьо Франс.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    4 8 Отговор
    В тоя живот поне 3 пъти съм се опитвал да си купя Тойота ..първите два пикап ,третия ланд круизър ...не посмях ,пълни дървета за доста пари .особено новия круизър
    ..се Ено си в лодка на Дунав

    Коментиран от #6

    21:31 14.06.2026

  • 2 Браво

    10 2 Отговор
    Тойота са големи.

    21:39 14.06.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор
    Този Кобаяши беше във Формула 1. Караше за Тойота и Заубер. Виж го сега. Пак печели с Тойота.

    21:40 14.06.2026

  • 4 Японци сър

    7 3 Отговор
    Заслужават! Най-добрата автомобилна компания

    21:40 14.06.2026

  • 5 Теменужка

    5 2 Отговор
    Кобаяшиииии никак не е лош. Още във формула 1 показваше качества

    21:43 14.06.2026

  • 6 Хихи

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Не е задължително да разбираш от коли😉 За такива, като теб са създали бе ен ве😅

    Коментиран от #7

    21:43 14.06.2026

  • 7 Яшар

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хихи":

    По скоро Мерцедес ...всичко е много интуитивно ,балансирано и човешко ...жалко ,че в България също има представителство ...окепазиха марката (не само и други марки) и вкараха голям доза злоба завист, и проблеми от неграмотност ...пиша за нови коли братлета ...старите бяха 80те кат бях на 18 и лъсках боята и жантите на един оранж полски Фиат ...

    21:57 14.06.2026

  • 8 Японския меч е по по най

    0 0 Отговор
    От френските и италианските саби шпаги и рапири
    Германските рицари от тефтонския орден имат добри мечове
    Викингите имат мечове и желязна руда
    Руснаците имат всичко ама не стават за конкуренция
    Американците се били срещу индианците

    22:59 14.06.2026

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