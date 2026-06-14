Тойота отново покори Льо Ман след четиригодишно чакане

Тойота се завърна на върха в легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“, след като спечели 94-ото издание на най-престижната надпревара за издръжливост в автомобилния спорт. Японският производител сложи край на четиригодишната си пауза без победа, благодарение на екипажа на автомобил №7 – Камуи Кобаяши, Майк Конуей и Ник де Врийс, предава БТА.

Състезанието предложи драматична битка до последните часове между Тойота, БМВ и Кадилак. Германският производител стартира от полпозишън, а Кадилак контролираше надпреварата в началото на заключителните шест часа. В решителния момент обаче Тойота намери допълнително темпо и автомобил №7 излезе начело, като Камуи Кобаяши пресече първи финалната линия. За японския пилот това е втори триумф в Льо Ман след успеха му през 2021 година.

На втора позиция завърши БМВ №20 с екипаж Шелдън ван дер Линде, Рене Раст и Робин Фрайнс. Третото място също остана за Тойота чрез автомобил №8, управляван от Рио Хиракава, Себастиан Буеми и Брендън Хартли.

Кадилак №12 остана непосредствено под подиума на четвъртото място, докато Ферари, който спечели последните три издания на състезанието, този път трябваше да се задоволи с петата позиция чрез автомобил №51.

Един от ключовите моменти в надпреварата настъпи през 14-ия час, когато Кадилак държеше първите две места. Тогава автомобил №38 получи сериозен механичен проблем, наложи се двукратно посещение в бокса и впоследствие екипажът прекрати участието си. Зад волана бяха Себастиан Бурде, Ърл Бамбър и Джон Ейткън.

Разочарование преживя и БМВ №15, който спечели квалификацията, но не успя да достигне финала. Екипажът на Кевин Магнусен, Рафаеле Марчело и Дрийс Вантоор отпадна в хода на състезанието.

Тазгодишното издание на „24 часа на Льо Ман“ събра 62 автомобила и общо 186 пилоти. Стартът на легендарната надпревара беше даден от колоездачната икона Марк Кавендиш – рекордьор по етапни победи в историята на Тур дьо Франс.