Тойота отново покори Льо Ман след четиригодишно чакане

Тойота се завърна на върха в легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“, след като спечели 94-ото издание на най-престижната надпревара за издръжливост в автомобилния спорт. Японският производител сложи край на четиригодишната си пауза без победа, благодарение на екипажа на автомобил №7 – Камуи Кобаяши, Майк Конуей и Ник де Врийс, предава БТА.
Състезанието предложи драматична битка до последните часове между Тойота, БМВ и Кадилак. Германският производител стартира от полпозишън, а Кадилак контролираше надпреварата в началото на заключителните шест часа. В решителния момент обаче Тойота намери допълнително темпо и автомобил №7 излезе начело, като Камуи Кобаяши пресече първи финалната линия. За японския пилот това е втори триумф в Льо Ман след успеха му през 2021 година.
На втора позиция завърши БМВ №20 с екипаж Шелдън ван дер Линде, Рене Раст и Робин Фрайнс. Третото място също остана за Тойота чрез автомобил №8, управляван от Рио Хиракава, Себастиан Буеми и Брендън Хартли.
Кадилак №12 остана непосредствено под подиума на четвъртото място, докато Ферари, който спечели последните три издания на състезанието, този път трябваше да се задоволи с петата позиция чрез автомобил №51.
Един от ключовите моменти в надпреварата настъпи през 14-ия час, когато Кадилак държеше първите две места. Тогава автомобил №38 получи сериозен механичен проблем, наложи се двукратно посещение в бокса и впоследствие екипажът прекрати участието си. Зад волана бяха Себастиан Бурде, Ърл Бамбър и Джон Ейткън.
Разочарование преживя и БМВ №15, който спечели квалификацията, но не успя да достигне финала. Екипажът на Кевин Магнусен, Рафаеле Марчело и Дрийс Вантоор отпадна в хода на състезанието.
Тазгодишното издание на „24 часа на Льо Ман“ събра 62 автомобила и общо 186 пилоти. Стартът на легендарната надпревара беше даден от колоездачната икона Марк Кавендиш – рекордьор по етапни победи в историята на Тур дьо Франс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
..се Ено си в лодка на Дунав
Коментиран от #6
21:31 14.06.2026
2 Браво
21:39 14.06.2026
3 РЕАЛИСТ
21:40 14.06.2026
4 Японци сър
21:40 14.06.2026
5 Теменужка
21:43 14.06.2026
6 Хихи
До коментар #1 от "Яшар":Не е задължително да разбираш от коли😉 За такива, като теб са създали бе ен ве😅
Коментиран от #7
21:43 14.06.2026
7 Яшар
До коментар #6 от "Хихи":По скоро Мерцедес ...всичко е много интуитивно ,балансирано и човешко ...жалко ,че в България също има представителство ...окепазиха марката (не само и други марки) и вкараха голям доза злоба завист, и проблеми от неграмотност ...пиша за нови коли братлета ...старите бяха 80те кат бях на 18 и лъсках боята и жантите на един оранж полски Фиат ...
21:57 14.06.2026
8 Японския меч е по по най
Германските рицари от тефтонския орден имат добри мечове
Викингите имат мечове и желязна руда
Руснаците имат всичко ама не стават за конкуренция
Американците се били срещу индианците
22:59 14.06.2026