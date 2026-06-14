Иран не е готов да подпише мирно споразумение със САЩ в рамките на деня

Иран не е готов да подпише мирно споразумение със Съединените щати до крайния срок на Вашингтон, съобщи информационна агенция Fars, позовавайки се на източник, близък до преговарящия екип.

Катарският преговарящ екип в момента е в Техеран и Иран комуникира чрез него желаните точки от споразумението, както и важни подробности, които все още иска да обсъди.

„Дори всички предложения на Иран да бъдат изпълнени, никакво споразумение със сигурност няма да бъде подписано в рамките на срока, обявен от Тръмп“, каза източникът.

Тръмп преди това обяви подписването на споразумението на 14 юни - рождения му ден. Техеран почти веднага отхвърли това.

Бившият президент на САЩ Барак Обама смята, че сделката на Доналд Тръмп с Иран няма да бъде по-добра от Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA), сключен с Техеран по време на неговото управление.

„Съмнително е, че постигнатото споразумение ще бъде съществено различно или значително подобрено от първоначалната сделка, която работеше за нас дълго време, преди ние, Съединените щати, да се оттеглим от нея“, каза Обама в интервю за ABC News

Съвместният всеобхватен план за действие е международно споразумение за иранската ядрена програма, подписано през 2015 г. от Иран и групата държави P5+1 – петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН (Русия, САЩ, Обединеното кралство, Китай, Франция) и Германия. Техеран се ангажира да ограничи ядрената си програма, да намали запасите си от обогатен уран и да позволи на инспектори достъп до своите съоръжения, в замяна на отмяната на икономическите санкции срещу Иран от международната общност.

Споразумението влезе в сила през януари 2016 г. През 2018 г. обаче Тръмп едностранно обяви оттеглянето на Съединените щати от споразумението, наричайки го „гнило“, и отново наложи санкции на Иран. Оттогава сделката на практика е престанала да работи.

Според Обама САЩ трябва да използват дипломация по иранския въпрос и да „изчерпят всички възможности за сключване на сделки, които ще решат проблема, ако не на 100%, то поне на 80-90%, без да се налага да се води война“. Той критикува опитите за постигане на решение „чрез сила или бомби“.

Обама изрази надежда, че атаките ще спрат и че цивилното население вече няма да страда от войната. Той обаче отхвърли идеята, че САЩ „могат просто да си проправят път с насилие или да бомбардират страната“, като несъстоятелна.

„Трябваше да сме научили този урок досега, но изглежда, че трябва да го пренаучаваме от време на време“, заключи Обама.

По-рано Тръмп обяви, че мирно споразумение с Иран ще бъде подписано на 14 юни. Той подчерта, че споразумението му с Техеран е пълната противоположност на JCPOA на администрацията на Обама, което той нарече „лесен и красив път към ядрените оръжия“ за Иран. „Моето споразумение с Иран е точно обратното: стена по пътя към ядрените оръжия!“, подчерта Тръмп.

Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей отрече твърденията, че сделката ще бъде подписана в неделя. „Що се отнася до точния час на подписване на меморандума, ще трябва да изчакаме. Няма да се случи в неделя, но има вероятност да се случи в следващите дни“, каза той (цитиран от IRIB).

Ядреният въпрос остава препъни-камък между двете страни. Според Bloomberg, договореният документ няма да разглежда ядрената програма на Иран, отлагайки основния въпрос.