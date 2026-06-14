Сърбия отнесе волейболния тим на България в Лигата на нациите

Националният отбор на България за мъже допусна загуба с 0:3 (28:30, 22:25, 23:25) от Сърбия в четвъртия си мач от турнира Волейболна лига на нациите в Бразилия.

Така играчите на Джанлоренцо Бленджини си тръгват от бразилската столица с две победи и две поражения, след като надиграха Иран и Аржентина, но отстъпиха и пред Белгия в откриващия си двубой.

"Лъвовете" започнаха турнира с фалстарт, след като загубиха от дебютанта в Лигата Белгия с 1:3 гейма. След това обаче, българските момчета постигнаха две страхотни победи - 3:0 срещу Иран и 3:1 срещу Аржентина късно снощи.

Във временното класиране България е на девето място с 6 точки, докато Сърбия е на трета позиция с 9.

Илия Петков атакува в аут и Сърбия поведе с 5:2 в началото на двубоя. Великолепна комбинация Симеон Николов - Александър Николов и 3:5. Мощна атака на Александър Николов по диагонала от зона 4 - 4:5. Мощна атака на Симеон Николов след подаване от 6 метра на Александър Николов и равенство при 5:5. Мощна атака на Александър Николов и 7:7. Мартин Атанасов атакува по диагонала от зона 4 - 8:8. Изключително технична атака на Александър Николов - 10:11. Александър Николов атакува между блокадата и мрежата - 11:12. Феноменална комбинация Симеон Николов - Александър Николов - 12:13. Мощна атака на Мартин Атанасов - 13:14. Блокада на Алекс Грозданов - 14:15. Мощна атака на Аспарух Аспарухов по блокадата възстанови равенството при 16:16. Джордже Крецу взе прекъсване за Сърбия. Мълниеносна атака на Александър Николов от зона 4 по диагонала и България поведе с със 17:16. Националите поведоха с 20:18 след сгрешен сервис на Никола Бърборац. Пайп на Мартин Атанасов и 21:19. Сърбия намали до 20:21. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Мощна атака на Александър Николов от зона 2 - 23:22. Джордже Крецу взе второто си прекъсване за Сърбия. Мрежа на Александър Неделкович и 25:24 за националите. Мощна атака на Александър Николов по блокадата - 26:25. Блокаут на Александър Николов - 27:27. Мощна атака на Александър Николов по правата от зона 2 и 28:27. Александър Николов атакува в аут и Сърбия спечели първата част с 30:28.

Втората част започна равностойно при 4:4. Алекс Грозданов атакува в центъра за 5:7. Александър Николов атакува мощно в третия метър за 11:12. Блокаут на Александър Николов - 12:13. Блокада на Мартин Атанасов и равенство при 14:14. България поведе с 14:13. При 14:15 Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Атака на Мони Николов в аут - 14:16. Стоил Палев и Венислав Антов се появиха в игра. Ас на Лазар Маринович и 18:14 за Сърбия. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Остра атака в центъра в Алекс Грозданов - 15:18. Мартин Атанасов се пребори с блокадата за 16:19. Александър Неделкович атакува мощно в центъра и Сърбия дръпна с 21:17. Венислав Антов атакува мощно за 18:21. Нова атака в центъра за Алекс Грозданов - 19:22. Алекс Грозданов вдигна към Мартин Атанасов и 21:23. Джордже Крецу взе прекъсване за Сърбия. Александър Стефанович атакува технично в центъра и Сърбия спечели втората част с 25:22.

Денислав Бърдаров и Жасмин Величков започнаха за България в третата част. Ас на Преслав Петков и 2:1. Мощна атака на Денислав Бърдаров и 10:6. Мощна атака на Александър Николов и 12:11. Денислав Бърдаров атакува мощно за 17:15. Единична блокада на Денислав Бърдаров 18:15. Атака на Жасмин Величков и 19:17. Волейболистите на Сърбия изравниха резултата при 19:19. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Мощен пайп на Александър Николов - 20:19. Великолепна атака на Александър Николов по правата от зона 4 - 21:20. Атака на Алекса Батак и Сърбия поведе с 22:21. Отлична комбинация Стоил Палев - Жасмин Величков - 22:22. Блокада спря атака на Александър Николов и 22:24. Неманя Машулович атакува мощно и Сърбия спечели третата част с 25:23 и мача с 3:0 гейма.

Александър Николов бе най-полезен за България с 21 точки, а с 8 завърши Мартин Атанасов. Алекс Грозданов добави още 5.

За Сърбия с 14 точки приключи Лазар Маринович, а 13 прибави Велко Машулович.

БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 0:3 (28:30, 22:25, 23:25)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Жасмин Величков, Денислав Бърдаров, Стоил Палев, Преслав Петков, Венислав Антов )

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

СЪРБИЯ: Алекса Батак, Велко Машулович, Вук Кулпинац, Лазар Маринович, Александър Стефанович, Александър Неделкович - Стефан Негич-либеро (Никола Бърборац, Павле Перич)

Старши треньор: ДЖОРДЖЕ КРЕЦУ.