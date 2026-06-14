Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Telegraph: Тръмп готви критики за Стармър и ЕС на срещата на Г-7 заради високите нива на нелегална имиграция

Telegraph: Тръмп готви критики за Стармър и ЕС на срещата на Г-7 заради високите нива на нелегална имиграция

14 Юни, 2026 20:33, обновена 14 Юни, 2026 20:43 396 7

  • сащ-
  • тръмп-
  • г-7-
  • критики-
  • имиграция

Американският лидер възнамерява да се възползва от скорошен инцидент в Белфаст, Северна Ирландия

Telegraph: Тръмп готви критики за Стармър и ЕС на срещата на Г-7 заради високите нива на нелегална имиграция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На предстоящата среща на върха на Г-7 президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да критикува британския премиер Киър Стармър и европейските му колеги за високите нива на нелегална имиграция.

Това съобщи The Sunday Telegraph, позовавайки се на източници от Белия дом.

Те обясниха, че американският лидер възнамерява да се възползва от скорошен инцидент в Белфаст, Северна Ирландия. На 8 юни суданският гражданин Хади Алодид, който стигнал до Ълстър през Франция и Ирландия, намушка местен жител. Минувачи предотвратиха убийството, но жертвата загуби око и изпадна в кома. Нападателят е задържан и обвинен в опит за убийство.

„Европа може да бъде транзитен маршрут за нелегална миграция към САЩ“, каза висш служител от администрацията на Тръмп пред изданието. „Но по-важното е, че когато промените демографските данни и ценностите на съюзник, вие влияете на целия алианс.“

Неназован служител също спомена рисковете, които подобни процеси представляват за разузнавателния алианс „Петте очи“ (Австралия, Великобритания, Канада, САЩ и Нова Зеландия). „Не искаме страните от „Петте очи“ да бъдат управлявани от шариатски съдилища. Не искаме договори за взаимна отбрана с общества, които са изключително враждебни към самата идея, че Западът трябва да се защитава и да гарантира собственото си съществуване“, заяви служителят.

Срещата на върха ще се проведе от 15 до 17 юни в Евиан (Горна Савоа, Франция).


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биби

    5 1 Отговор
    Да не вдига никакви визи за България бай Тръмп а ми да връща и тези за Испания Франьия Гейрмания и Англия. Цялата па плач в Сащ идва от ке нефа на Света Азиатския заден нужник дъртата изкуфяла Европа

    20:49 14.06.2026

  • 2 Вярно е че

    6 0 Отговор
    Европа се напълни с емигранти. Тръмп не се интересува от друго, а да не му пращат от тия още, че щатите гъмжат от шоколадови хора

    Коментиран от #4

    20:50 14.06.2026

  • 3 Пич

    6 0 Отговор
    Всеки нормално мислещ е възмутен!!! Европа се самоунищожава, за да може стотина тюфлеци в ЕП да богатеят! Ако се премине определена критична маса камилари, в Европа ще се водят религиозни войни!!!

    20:51 14.06.2026

  • 4 Шоколадови

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вярно е че":

    патладжани.

    20:57 14.06.2026

  • 5 Сталин

    4 0 Отговор
    Днес влиза в сила Пакта за Имиграция в ЕС, което означава че всяка държава в ЕС е задължена да приема емигранти и държава която откаже да приема емигранти ще трябва да плаща големи глоби и също някои финансирания ще бъдат спрени , това означава че още 60-70 милиона емигранти ще влязат в ЕС следващите 5 години ,и по закон държавата е длъжна да осигури жилища и работа на тези емигранти,някои хора в България ще направят милиони от тази схема и най вече тези от племето с малките шапки които имат много имоти,да ви светна каква е далаверата,тези които имат много и свободни имоти ще ги дават под наем на кметството на съответния град а кметството ще настанява в тези имоти емигранти, далаверата е такава че ако пазарната цена на наема е 1000Е то кметството ще плаща на собственика 2000Е а разликата ще отива за корупция и далавера ,тази схема работи отдавна в Европа,и поради тази причина наемите на всички други ще скочат също, и децата на емигрантите ще бъдат с предимство за детски градини и училища,и също фирмите ще бъдат задължени да назначават емигранти на работа ,иначе ще бъдат обвинени в расизъм и дискриминация,и семейства с повече деца помощите могат да стигнат до 5-6000Е на месец и познайте кой ще плаща за всичко това ,емигрантите ще живеят безплатно под наем а вие ще плащате повече данъци,и България ще заприлича на истинска европейска държава и внуците ви вече ще се казват Мохамед,Али и Бонго и Шаника

    20:57 14.06.2026

  • 6 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Няма смисъл от критика Англия Франция а и скоро цяла Европа ще се управлява от цветнокожи

    20:59 14.06.2026

  • 7 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Мюсюлмански братство ще стабилизира бедна Европа и ще направи коренните жители щастливи и свободни

    21:02 14.06.2026