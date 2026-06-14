Telegraph: Тръмп готви критики за Стармър и ЕС на срещата на Г-7 заради високите нива на нелегална имиграция

На предстоящата среща на върха на Г-7 президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да критикува британския премиер Киър Стармър и европейските му колеги за високите нива на нелегална имиграция.

Това съобщи The Sunday Telegraph, позовавайки се на източници от Белия дом.

Те обясниха, че американският лидер възнамерява да се възползва от скорошен инцидент в Белфаст, Северна Ирландия. На 8 юни суданският гражданин Хади Алодид, който стигнал до Ълстър през Франция и Ирландия, намушка местен жител. Минувачи предотвратиха убийството, но жертвата загуби око и изпадна в кома. Нападателят е задържан и обвинен в опит за убийство.

„Европа може да бъде транзитен маршрут за нелегална миграция към САЩ“, каза висш служител от администрацията на Тръмп пред изданието. „Но по-важното е, че когато промените демографските данни и ценностите на съюзник, вие влияете на целия алианс.“

Неназован служител също спомена рисковете, които подобни процеси представляват за разузнавателния алианс „Петте очи“ (Австралия, Великобритания, Канада, САЩ и Нова Зеландия). „Не искаме страните от „Петте очи“ да бъдат управлявани от шариатски съдилища. Не искаме договори за взаимна отбрана с общества, които са изключително враждебни към самата идея, че Западът трябва да се защитава и да гарантира собственото си съществуване“, заяви служителят.

Срещата на върха ще се проведе от 15 до 17 юни в Евиан (Горна Савоа, Франция).