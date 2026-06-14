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10 луксозни автомобила на старо, които няма да съсипят собствениците си с разходи за ремонти

10 луксозни автомобила на старо, които няма да съсипят собствениците си с разходи за ремонти

14 Юни, 2026 11:00 5 861 13

  • автомобилът на старо-
  • луксозни автомобили-
  • премиум коли-
  • топ 10

Ключът към спасението на портфейла се крие основно в азиатското инженерство и споделянето на компоненти с масови модели

10 луксозни автомобила на старо, които няма да съсипят собствениците си с разходи за ремонти - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато чуем думите „луксозен автомобил“, в съзнанието ни веднага изплуват картини на безупречен комфорт, мощност и... астрономически сметки в сервиза. Преобладаващото схващане е, че притежанието на премиум возило е синоним на финансово самоубийство след изтичане на гаранцията. Оказва се обаче, че тази максима не винаги е вярна. Колегите от изданието Top Speed направиха любопитно проучване, с което разбиват този мит на пух и прах, посочвайки 10 луксозни модела, които няма да разорят собствениците си с космически разходи за поддръжка и ремонт.

На върха на класацията се настанява Acura ILX (2019-2022)

Под изтънчената кутия на този седан всъщност се крие добре познатата и доказана архитектура на Honda Civic Si. Автомобилът разчита на изключително издръжливия 2.4-литров атмосферен двигател с емблематичната система VTEC, комбиниран с практически неубиваема роботизирана скоростна кутия. Резултатът е премиум усещане с разходи за обслужване на обикновена градска кола.

Сребърният медал отива при Buick Regal (2018-2020)

Това е един изключително интересен избор, който всъщност носи силна европейска жилка. Зад океанската емблема се крие добре познатият ни Opel Insignia. Благодарение на сериозното присъствие на компоненти от каталога на концерна GM, намирането на части е лесно като детска игра, а цените им са съвсем земни, без това да ощетява рафинираното пътно поведение.

Челната тройка се допълва от още един представител на японската луксозна дивизия – Acura TLX (2021-2025)

Този модел вдига сериозно адреналина, тъй като е оборудван със сърцето на горещия хечбек Honda Civic Type R. Когато към това добавим интелигентната система за задвижване на четирите колела SH-AWD, получаваме перфектен баланс между динамика на писта и семейна практичност, гарнирани с японска пословична здравина.

На четвърта позиция намираме по-големия брат в гамата – Acura RLX (2014-2020)

Този флагман е истинско технологично бижу, тъй като споделя фундаментални инженерни решения със суперколата Acura NSX. Въпреки сложната си природа обаче, тази кола показва невероятна устойчивост на времето и не изисква торба с пари при посещение в сервиза.

Топ 5 се затваря от Infiniti Q50 (2014-2024)

Седанът предлага сериозен характер, особено във версията Red Sport 400, където под капака ръмжи V6 двигател с две турбини и внушителните 400 конски сили. Въпреки стряскащата на пръв поглед мощност, моделът се радва на отлична репутация на пазара на вторична ръка заради достъпните си консумативи.

В престижния списък на експертите място намират още няколко забележителни коли, които заслужават вниманието на купувачите на старо

Сред тях са технологичният флагман Lexus LS (2018-до момента), изгряващата корейска звезда Genesis G80 (2021-до момента), както и емоционалната италианка Alfa Romeo Giulia (2025). Компания им правят расовият спортист с атмосферен V8 мотор Lexus RC F (2025) и практичният, но изискан кросоувър Acura MDX. Всички те доказват, че луксът от висша класа може да бъде и разумна инвестиция, стига човек да знае къде точно да гледа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 статията е джмел

    14 0 Отговор
    Копи-пейст от някаква американска статия. Тука такива коли няма. Иначе с изключение на алфата,л и опела която явно погрешка са попаднали, всичко друго е японско. Хонда, Тойота и един нисан. Може и той да е погрешка, аможе и да не е. Сигурно не е рено.

    11:10 14.06.2026

  • 2 Анонимен

    6 6 Отговор
    Купих си тойота авенсис през 2007г от магазина. След 500 000км, все още е като нова. Ако не си бях купил още една през 2018та, която вече е на 250 000км, авенсисът вече щеше да е на 750. Здрави и надеждни коли. Не са като немските, навряли ремък в картера, който да върти маслената помпа и после се чудят защи спадат продажбите. Долните номера свършиха вече.

    Коментиран от #3, #7, #10

    11:28 14.06.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Как ги навърташ тези над 40 хиляди километра на година бе, човек. Като такси ли ги караш?

    11:42 14.06.2026

  • 4 Ироничен

    6 5 Отговор
    Нищо луксозно няма в Инсигнията, а посочените коли не са от висок клас.
    За мен луксът започва със седмицата на БМВ, Ес класата, осмицата на Ауди....

    Коментиран от #12

    11:47 14.06.2026

  • 5 Бах’ти тъпата реклама!

    3 4 Отговор
    И колко ЕВРПЕЙЦИ от общо над 500 000 000 ползват тези лъскави и посредствени коли?!

    11:53 14.06.2026

  • 6 Гост

    1 4 Отговор
    Абсолютни дървета са тези автомобили които са във тази класация. Грозни скърцащи пластмаси спорно дали са здрави всичко е реклама. Японките били здрави друг път всички коли преди 2008 бяха по здрави след това са боклук. Мазда и Субару са най големите боклуци като цяла. Имам МВ 2018 вече е на 210000хил. Сменяш масло на време и караш само магистрала и градско и няма проблем. Имам и Ланд Крузер 2007 г 3000дизел на 270000 хил масло и филтри на време и само Балкан няма проблем.Помнете не са ви виновни колите а собствениците. Но Мазда и Субару са боклуци.

    11:55 14.06.2026

  • 7 Дошко от един форум

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Се е отбелязал и тук.

    11:56 14.06.2026

  • 8 Сзо

    4 0 Отговор
    Ей сега си поръчвам една Акура от Щатите.

    12:25 14.06.2026

  • 9 Японки

    1 2 Отговор
    за сащ-нас не ни грее! За инфини тото-съмнявам се да е за този списък!

    12:33 14.06.2026

  • 10 Нещо да кажеш

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    за сервизното обслужване на тази авенсис?!Само крушката за фара и е 40евро!

    Коментиран от #11

    12:36 14.06.2026

  • 11 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нещо да кажеш":

    Не знам за какви крушки говориш. Стандартни са, за по 5е/бр. На късите са H7, на дългите не съм сменял никога. Ксеноновите може и да струват толкова, но такива имат само авенсисите с всички екстри за модела.

    12:52 14.06.2026

  • 12 МммА

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ироничен":

    Говориш точно като беден българин. Тея модели за който говориш са висок клас,не лукс. Всеки стругар може да си вземе А8 в Западна Европа. А и тук . Лукса е на друго ниво . Бентли. Ролс роис. Майбах. И трябва да имаш пари за заплата на шофьор , ако искаш наистина да покажеш класа и лукс

    Коментиран от #13

    13:24 14.06.2026

  • 13 Болни, доктори, рушвет

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "МммА":

    Като не е лукс А8 защо канцлер0Т на джерманистан се вози в такава?
    Сигур щото шериатската територия е бедна?

    13:55 14.06.2026