10 луксозни автомобила на старо, които няма да съсипят собствениците си с разходи за ремонти

Когато чуем думите „луксозен автомобил“, в съзнанието ни веднага изплуват картини на безупречен комфорт, мощност и... астрономически сметки в сервиза. Преобладаващото схващане е, че притежанието на премиум возило е синоним на финансово самоубийство след изтичане на гаранцията. Оказва се обаче, че тази максима не винаги е вярна. Колегите от изданието Top Speed направиха любопитно проучване, с което разбиват този мит на пух и прах, посочвайки 10 луксозни модела, които няма да разорят собствениците си с космически разходи за поддръжка и ремонт.

На върха на класацията се настанява Acura ILX (2019-2022)

Под изтънчената кутия на този седан всъщност се крие добре познатата и доказана архитектура на Honda Civic Si. Автомобилът разчита на изключително издръжливия 2.4-литров атмосферен двигател с емблематичната система VTEC, комбиниран с практически неубиваема роботизирана скоростна кутия. Резултатът е премиум усещане с разходи за обслужване на обикновена градска кола.

Сребърният медал отива при Buick Regal (2018-2020)

Това е един изключително интересен избор, който всъщност носи силна европейска жилка. Зад океанската емблема се крие добре познатият ни Opel Insignia. Благодарение на сериозното присъствие на компоненти от каталога на концерна GM, намирането на части е лесно като детска игра, а цените им са съвсем земни, без това да ощетява рафинираното пътно поведение.

Челната тройка се допълва от още един представител на японската луксозна дивизия – Acura TLX (2021-2025)

Този модел вдига сериозно адреналина, тъй като е оборудван със сърцето на горещия хечбек Honda Civic Type R. Когато към това добавим интелигентната система за задвижване на четирите колела SH-AWD, получаваме перфектен баланс между динамика на писта и семейна практичност, гарнирани с японска пословична здравина.

На четвърта позиция намираме по-големия брат в гамата – Acura RLX (2014-2020)

Този флагман е истинско технологично бижу, тъй като споделя фундаментални инженерни решения със суперколата Acura NSX. Въпреки сложната си природа обаче, тази кола показва невероятна устойчивост на времето и не изисква торба с пари при посещение в сервиза.

Топ 5 се затваря от Infiniti Q50 (2014-2024)

Седанът предлага сериозен характер, особено във версията Red Sport 400, където под капака ръмжи V6 двигател с две турбини и внушителните 400 конски сили. Въпреки стряскащата на пръв поглед мощност, моделът се радва на отлична репутация на пазара на вторична ръка заради достъпните си консумативи.

В престижния списък на експертите място намират още няколко забележителни коли, които заслужават вниманието на купувачите на старо

Сред тях са технологичният флагман Lexus LS (2018-до момента), изгряващата корейска звезда Genesis G80 (2021-до момента), както и емоционалната италианка Alfa Romeo Giulia (2025). Компания им правят расовият спортист с атмосферен V8 мотор Lexus RC F (2025) и практичният, но изискан кросоувър Acura MDX. Всички те доказват, че луксът от висша класа може да бъде и разумна инвестиция, стига човек да знае къде точно да гледа.