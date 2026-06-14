Украинска журналистка за Олег Невзоров: Продаваше един апартамент по няколко пъти

Собственикът на корпорация „КУБ“ Олег Невзоров е свързван с имотни измами и в Украйна, а потърпевшите са стотици. Това твърди в ефира на БТВ разследващият журналист от Одеса Ирина Гриб, която от години проучва дейността му.
Гриб е разследващ журналист и блогър в Украйна повече от 20 години. По думите ѝ тя е работила по редица случаи, свързани с имотни и финансови схеми, включително с участието на Невзоров.
Сред най-големите му проекти в Украйна са „Аквамарин“ и „Гагарин“. Според Гриб те са станали обект на съдебни производства заради твърдения за финансови измами и злоупотреби.
„Познавам Олег Невзоров отдавна. Той обединяваше апартаменти и им даваше различни номера. Продаваше един и същ апартамент на различни хора по два или три пъти. Затова хората се обърнаха към съда. Те са загубили парите си. Загубили са домовете си“, казва Ирина Гриб.
По думите ѝ именно чрез обектите „Гагарин 1“, „Гагарин 2“ и „Аквамарин“ Невзоров е натрупал първоначален капитал, след което е започнал да се занимава със строителство.
Журналистката твърди, че Невзоров е човек, който умее да убеждава хората и да печели доверието им.
„Открито съм писала, че го наричам измамник и мошеник. Можете да ме цитирате, готова съм да се явя в съда, защото броят на хората, които е измамил, е огромен“, казва Гриб.
Според нея е важно българските разследващи органи да проследят произхода и движението на средствата, вложени в проекта „Баба Алино“ във Варна.
„Това, за което се говори в Одеса, е, че трябва да се види през кого са преминавали парите. Според мои източници те са минавали през Обединените арабски емирства“, казва тя.
Гриб твърди още, че в Одеса се споменават имената на бизнесмените Владимир Галантерник и Борис Кауфман във връзка с инвестиции в български проекти. Тези твърдения обаче не са независимо потвърдени.
По думите ѝ след началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. Невзоров е започнал активно да търси инвеститори, които да вложат средства в България.
„Хората, които имаха имоти, активи и пари в Украйна, трябваше да решат къде да ги насочат. Най-близо до Одеса са Молдова, Румъния и България. Тогава се появи Олег, който казваше, че има връзки в българските институции, в общината във Варна и със службите“, разказва Гриб.
Журналистката твърди, че Невзоров няколко пъти се е опитвал да се свърже с нея чрез посредници и дори ѝ е предлагал пари, за да се „договорят“.
Тя разказва и за своя среща с него преди войната, по време на пресконференция за проекта „Аквамарин“. По думите ѝ тогава тя е довела измамени инвеститори от друг негов проект – „Гагарин“, но те не били допуснати в залата.
„Мен, като журналист, ме пуснаха. Той не ме познаваше по лице, но аз го познавах. Дълго говореше, че журналисти, включително Ирина Гриб, го преследват. А аз стоях срещу него и слушах. Когато приключи, започнах да му задавам въпроси. След петия или шестия въпрос той стана и започна да бяга от мен“, казва тя.
Според Гриб схемите в Украйна и България са действали по различен начин. Тя твърди, че имоти от проекта „Баба Алино“ все още се предлагат в украински сайтове чрез агенции за недвижими имоти в Одеса.
„Първото ниво е събиране на пари от влиятелни хора. Второто е продажба на обикновени украинци. А това, което той е направил в България, е на съвсем друго ниво“, казва журналистката.
Къде се намира Олег Невзоров в момента, не е известно. По думите на Гриб в Украйна също циркулират слухове, че той може да се укрива, но тя подчертава, че няма потвърждение на тази информация.
Според нея е важно да се установи кога и как Невзоров е напуснал Украйна след началото на войната, тъй като мъжете в страната подлежат на мобилизация.
Държавната агенция „Национална сигурност“ и българските служби разполагат с информация за местонахождението на Невзоров, а председателят на ресорната парламентарна комисия посочи, че данните са достатъчни, за да се стигне до арести.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мошенници
Коментиран от #16
12:16 14.06.2026
2 Олег Невзоров
12:16 14.06.2026
3 Бялджип
Коментиран от #13
12:18 14.06.2026
4 Имал
12:19 14.06.2026
5 Урсулите:
да си осигурят Златни вани и тоалетни, както
и да истанат Милионери, а Зеленски дори Милиардер!
12:20 14.06.2026
6 Сделките
12:22 14.06.2026
7 да ама не...
12:23 14.06.2026
8 От чужбина
Коментиран от #9, #14
12:25 14.06.2026
9 защото
До коментар #8 от "От чужбина":си е платил
12:34 14.06.2026
10 Просто руснаци
Другият Денис Пушилин сега губернатор на Донецк също се е занимавал с измамни схеми с МММ.
Всички про-кремълски активисти са такива мошеници, бандити.
Коментиран от #22, #25, #32, #43
12:34 14.06.2026
11 Нещастници
12:38 14.06.2026
12 алибаба и четиридесетте разбойника
12:44 14.06.2026
13 Гост
До коментар #3 от "Бялджип":Сегашният съпруг на Иласчук със син убиец също е замесен в далаверата под прикритие. За това Иласчук, която е протежирала и способствала Невзоров да избяга - ПЕРСОНА НОН ГРАТА!
12:47 14.06.2026
14 Устите
До коментар #8 от "От чужбина":им са запушени с пачки !
12:48 14.06.2026
15 ПЕТРОХАНЦИ СА ИЗБИТИ ОТ УКРАИНЦИТЕ
Коментиран от #17, #29
12:54 14.06.2026
16 СПОКО
До коментар #1 от "Мошенници":Българските мошеници не са по-малко или понеже са наши да не ги закачаме.
Коментиран от #40
12:59 14.06.2026
17 скандала ясен
До коментар #15 от "ПЕТРОХАНЦИ СА ИЗБИТИ ОТ УКРАИНЦИТЕ":ама виновни пак няма....
13:02 14.06.2026
18 Нее ми зор-оff
13:02 14.06.2026
19 Веселин
Коментиран от #20
13:05 14.06.2026
20 оставете хората
До коментар #19 от "Веселин":да си крадат на спокойствие бе садисти!!!
13:06 14.06.2026
21 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Коментиран от #35
13:20 14.06.2026
22 Вие само лъжи и клевети разпространявате
До коментар #10 от "Просто руснаци":Как не ви омръзна да лъжете, да мамите и клеветите?
Група русофобни тролове сте завладели този сайт и отблъсквате нормалните хора.
Невзоров има няколко снимки с украинската посланича, а тази посланичка го е описвала като "предприемач и инвеститор".
Самият Невзоров има Фейсбук профил, където се самоопределя като украинец и бизнесмен.
След всичките разкрития за незаконно построения жилищен комплекс в Баба Алино, украинското посолство в България разпространи нота "за език на омразата срещу украинците в България."
Преди да напусне България, Невзоров е посетил украинското посолство.
Какви са връзките с Русия?
Защо клеветите и лъжете отново?
Как не ви е срам !
Коментиран от #33
13:24 14.06.2026
23 Ганьо ,
13:25 14.06.2026
24 Ддд
А сетих се, Радев сложи Денев за шеф на ДАНС, а ПП-ДБ управляваха държавата. После да не с е чудите, защо Невзоров започва да строи през 2024 год, когато Б.Коцев става кмет на Варна.
Коментиран от #28
13:25 14.06.2026
25 Защо си натрака сам толкова плюсове
До коментар #10 от "Просто руснаци":Какво искаш да кажеш с това - че натраканите плюсове и клеветите ти
са по-важни от истината?
13:26 14.06.2026
26 Пламен
13:28 14.06.2026
27 Не мога да не отбележа обаче
13:28 14.06.2026
28 Престанете с примитивните си клевети
До коментар #24 от "Ддд":Какво общо има президента с ДАНС?
Точно промените направени от ПП-ДБ орязоха правата на президента.
Защо лъжеш?
-- -- --
Механизъм на управление
Назначаване: Съгласно промените в Закона за ДАНС, ръководителят на агенцията се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, а не от президента
Административен контрол: Оперативната дейност на ДАНС е подчинена на Министерския съвет, като агенцията има официална структура и регистър за отчетност и политически контрол.
13:30 14.06.2026
29 Какво направи правителството на Гюров
До коментар #15 от "ПЕТРОХАНЦИ СА ИЗБИТИ ОТ УКРАИНЦИТЕ":Нали петроханци са имали голямо желание да оправят това?
Какво точно направи Гюров - аз си спомням, че отиде с мумията Нейнски в Кииф и сключиха десетгодишен договор с Украйна.
13:34 14.06.2026
30 Наблюдател
13:36 14.06.2026
31 Тиква
13:36 14.06.2026
32 Ти си етнически турчин,
До коментар #10 от "Просто руснаци":но ако живееше в Турция, щеше да излежаваш доживотна присъда.
13:36 14.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гожи
13:39 14.06.2026
35 МЪКА
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":По-точно приятелче с руската мафия окупирала северното черноморие.
13:40 14.06.2026
36 Цвете
13:40 14.06.2026
37 Цвете
13:41 14.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Теслатъ
13:58 14.06.2026
40 Мнение
До коментар #16 от "СПОКО":Не е в това проблемът, а в това, че от укрия внесохме бандеровци и всекви други престъпници редом с нормалните хора!!!
Щом правят такива мизерии на държавата която ги приема с отворени обятия, понеже бягат от война, това значи, че наистина в Украйна има разни престъпници и нацисти както твърди Путин!
Не е нормално да лъжеш и мамиш комшията си, който те е приел, понеже си изгубил всичко!
Както в поговорката:
"Храни куче да те лае!"
Народът ни е крайно време да си върне държавата в свои ръце, инак нищо добро не ни чака!!!
14:08 14.06.2026
41 Адвокат
14:24 14.06.2026
42 анонимен
14:40 14.06.2026
43 Е какво се оказа Ся?
До коментар #10 от "Просто руснаци":Бг ,, ефропейците" помагали на Руснаци! Въпреки евродирективите и пакетите от санкций! А пък уркопосолството им съдейстало всячески...
14:49 14.06.2026
44 Факт
15:34 14.06.2026
45 Тома
15:44 14.06.2026
46 123
16:14 14.06.2026