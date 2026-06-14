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Опозицията в Армения внесе искане за пълно анулиране на резултатите от парламентарните избори

Опозицията в Армения внесе искане за пълно анулиране на резултатите от парламентарните избори

14 Юни, 2026 21:22, обновена 14 Юни, 2026 21:30 1 599 16

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  • оспорване-
  • резултати

Споровете ескалираха днес, след като Централната избирателна комисия обяви окончателните данни

Опозицията в Армения внесе искане за пълно анулиране на резултатите от парламентарните избори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опозицията в Армения официално оспори вота и внесе искане за пълно анулиране на резултатите от парламентарните избори, проведени на 7 юни 2026 г, предаде Ройтерс.

Споровете ескалираха днес, след като Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви окончателните данни. Те потвърждават, че премиерът Никол Пашинян ще състави самостоятелно еднопартийно правителство, след като неговата партия спечели близо половината от гласовете.

Проруският опозиционен алианс „Силна Армения“, предвождан от милиардера Самвел Карапетян, внесе официална петиция за касиране на вота. Формацията получи 23,2% от гласовете. Опозицията твърди, че изборите са компрометирани заради масови репресии. Карапетян (който е под домашен арест) заяви, че над 700 техни активисти и кандидати са били задържани от полицията преди вота.

ЦИК вече обяви за невалидни резултатите в две избирателни секции заради струпване на военни след края на изборния ден. Това решение свали процента на друга опозиционна партия („Процъфтяваща Армения“) под 4%-вата бариера, оставяйки я извън парламента, което провокира гневни обвинения в служебна манипулация.

Партията на Пашинян „Граждански договор“ печели 49,8%. Благодарение на разпределението на гласовете и арменската избирателна система, той си осигури мнозинство за еднопартиен кабинет. Наблюдатели обаче отчитат, че той не събира квалифицирано мнозинство за провеждане на референдум за нова конституция.

Международните наблюдатели от Европейския парламент (ЕП) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) потвърдиха, че изборният ден е минал гладко, но осъдиха „безпрецедентния натиск и икономически заплахи“ от страна на Москва за промяна на вота.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече официално поздрави Пашинян за „решителната победа“, което допълнително легитимира резултатите в очите на управляващите, докато Русия контрира, че Западът се меси в суверенните дела на страната.

Напрежението в Ереван е огромно, тъй като тези избори подпечатаха историческия завой на Армения на Запад и откъсването ѝ от орбитата на Кремъл. Обществото обаче остава дълбоко разделено по темата за мирния договор с Азербайджан и загубата на Нагорни Карабах през 2023 г., което поддържа висок риска от нови улични протести.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И Киев е Руски

    25 11 Отговор
    Няма смисъл Европа ви е определила за курбан.Спасение НЕТ

    21:35 14.06.2026

  • 4 И Киев е Руски

    20 11 Отговор
    И арменките ще овдовеят.Но пък ще има златни писуари за каФевите Екички

    21:38 14.06.2026

  • 5 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    8 18 Отговор
    Пак ще реват

    Значи всичко е Ок.

    21:41 14.06.2026

  • 6 Ха ха ха

    12 19 Отговор
    колко много русофилска мъка.....

    21:44 14.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мда

    10 6 Отговор
    Ще има нов арменски геноцид. Тия хора не са достойни да имат своя държава.

    22:13 14.06.2026

  • 9 Еврокопейкa

    9 15 Отговор
    Абе как една държава не иска да бъде със Русия само нашите ватенки искат.

    Коментиран от #15

    22:13 14.06.2026

  • 10 Защо ли

    11 0 Отговор
    Всичко ми се струва много познато?

    22:18 14.06.2026

  • 11 БРЕЙЙК

    0 3 Отговор
    Мдааа,. но няма да я уважим...

    22:18 14.06.2026

  • 12 Цензура

    10 1 Отговор
    Либeрастката гнъс масово фалшифицира избори - зя тях "демокрация" има само когато те печелят !!! Видяхме и Румъния, видяхме и Молдова !!!

    22:31 14.06.2026

  • 13 Стенли

    6 0 Отговор
    Е добре да кажем , че искат да се откъснат от влиянието на Руската федерация, но арменската икономика е много по свързана с руската , отколкото с тази на ЕС ,би икономически Армения силно ще пострада, но това си е тяхна работа

    22:34 14.06.2026

  • 14 Ами що не спретнат

    5 0 Отговор
    Един ,, румънски сценарий"с евро привкус!

    22:43 14.06.2026

  • 15 Цък

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Еврокопейкa":

    Когато целта в живота е да си против някой следва само по пъразалката. България пълно е с хора по кофите за боклук- мързели, но пък са работили по 40 г., прехвалените балтийски държави се сгромолясъха, на Финландия и се скапа кредитния рейтинг и много фалити, вчера Мерц: Германия от няколко години губи по 100000 работни места на година и не се вижда кога ще спре, Алиев спря да се репчи на Русия. Трябва да сте абсолютно сигурни , че Европа ще направи война с Русия. До 1990 г я поддържаше колониалната и неолоколониалната системи- този филм приключи, 30-40 я поддържаха страните от бившия социалистически блок- изпихани кръвчицата, опостушиха каквото има и наред е Русия. Но се пита кой ще воюва. Хората от прайда, новите европейци дошли от Азия и Африка. Кой? Освен источноевропейците не виждам други.

    22:50 14.06.2026

  • 16 Украински сценарий и за Армения

    1 0 Отговор
    Жалко ! И Армения ще изгори в лапите на Урсула!

    23:02 14.06.2026