Опозицията в Армения внесе искане за пълно анулиране на резултатите от парламентарните избори

Опозицията в Армения официално оспори вота и внесе искане за пълно анулиране на резултатите от парламентарните избори, проведени на 7 юни 2026 г, предаде Ройтерс.

Споровете ескалираха днес, след като Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви окончателните данни. Те потвърждават, че премиерът Никол Пашинян ще състави самостоятелно еднопартийно правителство, след като неговата партия спечели близо половината от гласовете.

Проруският опозиционен алианс „Силна Армения“, предвождан от милиардера Самвел Карапетян, внесе официална петиция за касиране на вота. Формацията получи 23,2% от гласовете. Опозицията твърди, че изборите са компрометирани заради масови репресии. Карапетян (който е под домашен арест) заяви, че над 700 техни активисти и кандидати са били задържани от полицията преди вота.

ЦИК вече обяви за невалидни резултатите в две избирателни секции заради струпване на военни след края на изборния ден. Това решение свали процента на друга опозиционна партия („Процъфтяваща Армения“) под 4%-вата бариера, оставяйки я извън парламента, което провокира гневни обвинения в служебна манипулация.

Партията на Пашинян „Граждански договор“ печели 49,8%. Благодарение на разпределението на гласовете и арменската избирателна система, той си осигури мнозинство за еднопартиен кабинет. Наблюдатели обаче отчитат, че той не събира квалифицирано мнозинство за провеждане на референдум за нова конституция.

Международните наблюдатели от Европейския парламент (ЕП) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) потвърдиха, че изборният ден е минал гладко, но осъдиха „безпрецедентния натиск и икономически заплахи“ от страна на Москва за промяна на вота.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече официално поздрави Пашинян за „решителната победа“, което допълнително легитимира резултатите в очите на управляващите, докато Русия контрира, че Западът се меси в суверенните дела на страната.

Напрежението в Ереван е огромно, тъй като тези избори подпечатаха историческия завой на Армения на Запад и откъсването ѝ от орбитата на Кремъл. Обществото обаче остава дълбоко разделено по темата за мирния договор с Азербайджан и загубата на Нагорни Карабах през 2023 г., което поддържа висок риска от нови улични протести.