Опозицията в Армения внесе искане за пълно анулиране на резултатите от парламентарните избори

Опозицията в Армения официално оспори вота и внесе искане за пълно анулиране на резултатите от парламентарните избори, проведени на 7 юни 2026 г, предаде Ройтерс.
Споровете ескалираха днес, след като Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви окончателните данни. Те потвърждават, че премиерът Никол Пашинян ще състави самостоятелно еднопартийно правителство, след като неговата партия спечели близо половината от гласовете.
Проруският опозиционен алианс „Силна Армения“, предвождан от милиардера Самвел Карапетян, внесе официална петиция за касиране на вота. Формацията получи 23,2% от гласовете. Опозицията твърди, че изборите са компрометирани заради масови репресии. Карапетян (който е под домашен арест) заяви, че над 700 техни активисти и кандидати са били задържани от полицията преди вота.
ЦИК вече обяви за невалидни резултатите в две избирателни секции заради струпване на военни след края на изборния ден. Това решение свали процента на друга опозиционна партия („Процъфтяваща Армения“) под 4%-вата бариера, оставяйки я извън парламента, което провокира гневни обвинения в служебна манипулация.
Партията на Пашинян „Граждански договор“ печели 49,8%. Благодарение на разпределението на гласовете и арменската избирателна система, той си осигури мнозинство за еднопартиен кабинет. Наблюдатели обаче отчитат, че той не събира квалифицирано мнозинство за провеждане на референдум за нова конституция.
Международните наблюдатели от Европейския парламент (ЕП) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) потвърдиха, че изборният ден е минал гладко, но осъдиха „безпрецедентния натиск и икономически заплахи“ от страна на Москва за промяна на вота.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече официално поздрави Пашинян за „решителната победа“, което допълнително легитимира резултатите в очите на управляващите, докато Русия контрира, че Западът се меси в суверенните дела на страната.
Напрежението в Ереван е огромно, тъй като тези избори подпечатаха историческия завой на Армения на Запад и откъсването ѝ от орбитата на Кремъл. Обществото обаче остава дълбоко разделено по темата за мирния договор с Азербайджан и загубата на Нагорни Карабах през 2023 г., което поддържа висок риска от нови улични протести.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И Киев е Руски
21:35 14.06.2026
4 И Киев е Руски
21:38 14.06.2026
5 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Значи всичко е Ок.
21:41 14.06.2026
6 Ха ха ха
21:44 14.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мда
22:13 14.06.2026
9 Еврокопейкa
Коментиран от #15
22:13 14.06.2026
10 Защо ли
22:18 14.06.2026
11 БРЕЙЙК
22:18 14.06.2026
12 Цензура
22:31 14.06.2026
13 Стенли
22:34 14.06.2026
14 Ами що не спретнат
22:43 14.06.2026
15 Цък
До коментар #9 от "Еврокопейкa":Когато целта в живота е да си против някой следва само по пъразалката. България пълно е с хора по кофите за боклук- мързели, но пък са работили по 40 г., прехвалените балтийски държави се сгромолясъха, на Финландия и се скапа кредитния рейтинг и много фалити, вчера Мерц: Германия от няколко години губи по 100000 работни места на година и не се вижда кога ще спре, Алиев спря да се репчи на Русия. Трябва да сте абсолютно сигурни , че Европа ще направи война с Русия. До 1990 г я поддържаше колониалната и неолоколониалната системи- този филм приключи, 30-40 я поддържаха страните от бившия социалистически блок- изпихани кръвчицата, опостушиха каквото има и наред е Русия. Но се пита кой ще воюва. Хората от прайда, новите европейци дошли от Азия и Африка. Кой? Освен источноевропейците не виждам други.
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