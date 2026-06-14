Самолет с парашутисти се разби в САЩ, загинаха 12 души

Самолет с парашутисти се е разбил близо до американския град Бътлър, Мисури, като при инцидента са загинали 12 души, предаде Fox News.

Според медията катастрофата е станала сутринта на 14 юни. След излитане от местно летище, частният самолет с 11 парашутисти и един пилот рязко променил курса си и се разбил близо до магистрала.

Всички на борда са загинали при сблъсъка със земята.

Все още няма информация относно причините за инцидента.

Спешните екипи претърсват района, за да проверят дали някой от парашутистите е успял да скочи преди удара, но към момента няма оцелели.

Самолетът е излетял от местното летище Butler Memorial Airport около 11:30 ч. местно време. По неустановена до момента причина пилотът е предприел обратен завой веднага след излитането, след което машината е паднала близо до магистрала Business 49.Разследване:

Районът около летището е отцепен. На мястото работят екипи на щатската пътна полиция в Мисури, Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB), който поема водещата роля в разследването.

Очаква се огледите на останките да отнемат няколко дни.

Мястото на катастрофата е известно сред парашутната общност – преди две години (през май 2024 г.) край същото летище в Бътлър се разкри друг инцидент със самолет Cessna 206, превозващ парашутисти. Тогава обаче инцидентът завърши с щастлив край: парашутът на един от скачачите се задейства преждевременно и повреди опашката на самолета, но всички 6 парашутисти и пилотът успяха да скочат и да се спасят секунди преди машината да се разбие.