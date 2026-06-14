Новини
Свят »
САЩ »
Самолет с парашутисти се разби в САЩ, загинаха 12 души

Самолет с парашутисти се разби в САЩ, загинаха 12 души

14 Юни, 2026 21:13, обновена 14 Юни, 2026 21:21 1 344 14

  • самолет-
  • парашутисти-
  • инцидент-
  • загинали-
  • сащ

Машината рязко променила курса си след излитането и паднала край магистрала в щата мисури

Самолет с парашутисти се разби в САЩ, загинаха 12 души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет с парашутисти се е разбил близо до американския град Бътлър, Мисури, като при инцидента са загинали 12 души, предаде Fox News.

Според медията катастрофата е станала сутринта на 14 юни. След излитане от местно летище, частният самолет с 11 парашутисти и един пилот рязко променил курса си и се разбил близо до магистрала.

Всички на борда са загинали при сблъсъка със земята.

Все още няма информация относно причините за инцидента.

Спешните екипи претърсват района, за да проверят дали някой от парашутистите е успял да скочи преди удара, но към момента няма оцелели.

Самолетът е излетял от местното летище Butler Memorial Airport около 11:30 ч. местно време. По неустановена до момента причина пилотът е предприел обратен завой веднага след излитането, след което машината е паднала близо до магистрала Business 49.Разследване:

Районът около летището е отцепен. На мястото работят екипи на щатската пътна полиция в Мисури, Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB), който поема водещата роля в разследването.

Очаква се огледите на останките да отнемат няколко дни.

Мястото на катастрофата е известно сред парашутната общност – преди две години (през май 2024 г.) край същото летище в Бътлър се разкри друг инцидент със самолет Cessna 206, превозващ парашутисти. Тогава обаче инцидентът завърши с щастлив край: парашутът на един от скачачите се задейства преждевременно и повреди опашката на самолета, но всички 6 парашутисти и пилотът успяха да скочат и да се спасят секунди преди машината да се разбие.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    4 1 Отговор
    щата мисури е малък щат - колкото два щата с малка буква

    21:20 14.06.2026

  • 2 6135

    23 1 Отговор
    Осчетоводяване на загиналите в Украйна кравари?

    Коментиран от #10

    21:22 14.06.2026

  • 3 Ганчо

    10 4 Отговор
    Бог да ги прости хората. НО все пак - между парашутистите и алпинистите не е голяма разликата - хора, умишлено търсещи екстремни ситуации без реален смисъл от тях. Просто поемане не ненужен риск...

    21:22 14.06.2026

  • 4 А що не са

    6 1 Отговор
    скочили за да се спасят?

    21:25 14.06.2026

  • 5 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    В свине райха имат далекобойни дронове

    21:26 14.06.2026

  • 6 Алекс

    12 2 Отговор
    Всичко лошо, което се случва в САЩ е добро за останалия свят.

    21:35 14.06.2026

  • 7 Дориана

    13 0 Отговор
    На Земята нищо случайно не се случва.Това е Възмездието като контрапункт за войната , която причиниха и сега се опитват да я спрат безуспешно.Тръмп реално Не работи за мир никъде по Света. Канада, Гренландия, Венецуела, Иран, Куба са все негови мишени. Коя ще е следващата?

    21:49 14.06.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 0 Отговор
    Егати и парашутистите, щом никой не е успял да скочи...

    21:57 14.06.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    А в Пазарджик преди 70 години психично болният Липов,скочи от върха на една липа с чадър!🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    22:05 14.06.2026

  • 10 Баце,

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "6135":

    Нищо чудно, предвид намаляването на лиготийте на Путин за братския у краински народ напоследък.
    Пък може и да си е обикновена катастрофа. Случват се и такива неща.

    22:27 14.06.2026

  • 11 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    Коментиран от #12

    22:29 14.06.2026

  • 12 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ти да видиш":

    Стига де. Може и да си е обикновена катастрофа. Колкото и да са противни и долни политиците им, има и нормални хора даже и в сащ.

    22:35 14.06.2026

  • 13 Механик

    1 0 Отговор
    Горе с татия за неккави си два хелита дето се блъснали и пцекясал един певец с вид на природно недоразумение. Тука па 12 шебека се изпльокали на асфалта.... Невероятни новини от САЩ. Дано всеки ден да е така. Но може и още.

    22:49 14.06.2026

  • 14 занимавайте

    3 1 Отговор
    абе не не занимавайте с тези кравари ако ще да пукнат всичките нереде ямбол нереде стамбол ако ще цялата Америка да потъне не ме боли дори ще празнувам

    22:51 14.06.2026