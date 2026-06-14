Американският певец Оливър Трий загина при сблъсък между два хеликоптера в Рио де Жанейро ВИДЕО

Американският певец, продуцент и комик Оливър Трий загина при сблъсък между два хеликоптера в квартал Рекрейо дос Бандейрантес в югозападната част на Рио де Жанейро, съобщи CNN Brasil, позовавайки се на Гражданската полиция на Рио де Жанейро.

Според полицията шестима души са загинали при катастрофата. Петима от загиналите са били в единия хеликоптер, а в другият е бил само пилотът.

Снимка: YouTube

Според Metropoles, освен пилота, в хеликоптера на Трий са били режисьорът Лукас Виняле, музикалният продуцент Лукас Брито и YouTuber-ът Гаспар Прим. Вторият хеликоптер е бил само пилотът Чарлз Марсилах, когото CNN описва като „много опитен и сериозен“.

Според предварителни доклади на пожарната служба, след сблъсъка хеликоптерите са се разбили в паркинг за електрически превозни средства, като са се запалили най-малко 20 коли. Пожарникари, пътни и комунални служби работят на мястото на инцидента, както и полицейски части, които са отцепили района.