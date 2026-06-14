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Американският певец Оливър Трий загина при сблъсък между два хеликоптера в Рио де Жанейро ВИДЕО

Американският певец Оливър Трий загина при сблъсък между два хеликоптера в Рио де Жанейро ВИДЕО

14 Юни, 2026 22:12, обновена 14 Юни, 2026 22:22 1 333 7

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Общо шест човека са загинали при катастрофата

Американският певец Оливър Трий загина при сблъсък между два хеликоптера в Рио де Жанейро ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският певец, продуцент и комик Оливър Трий загина при сблъсък между два хеликоптера в квартал Рекрейо дос Бандейрантес в югозападната част на Рио де Жанейро, съобщи CNN Brasil, позовавайки се на Гражданската полиция на Рио де Жанейро.

Според полицията шестима души са загинали при катастрофата. Петима от загиналите са били в единия хеликоптер, а в другият е бил само пилотът.

Американският певец Оливър Трий загина при сблъсък между два хеликоптера в Рио де Жанейро ВИДЕО
Снимка: YouTube

Според Metropoles, освен пилота, в хеликоптера на Трий са били режисьорът Лукас Виняле, музикалният продуцент Лукас Брито и YouTuber-ът Гаспар Прим. Вторият хеликоптер е бил само пилотът Чарлз Марсилах, когото CNN описва като „много опитен и сериозен“.

Според предварителни доклади на пожарната служба, след сблъсъка хеликоптерите са се разбили в паркинг за електрически превозни средства, като са се запалили най-малко 20 коли. Пожарникари, пътни и комунални служби работят на мястото на инцидента, както и полицейски части, които са отцепили района.


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 5 Отговор
    Защо не е скочил с парашут след сблъсъка?
    🦧😪🦧

    Коментиран от #2, #3

    22:21 14.06.2026

  • 2 бихте ли пояснили

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ???????

    22:30 14.06.2026

  • 3 Мо що?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Щото си няма кюлоти, като твойте - те за това.

    22:30 14.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Кат неам пари за хеликоптери и неам проблеми...

    22:30 14.06.2026

  • 5 боли

    5 0 Отговор
    боли ме сайдера за един кравар

    22:40 14.06.2026

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    Това нещо на снимките ли е загинало?? Ако е то, то новината е великолепна.

    22:45 14.06.2026

  • 7 демократ

    1 0 Отговор
    Цяло небе а ти да се забиеш във хвърчиплан вероятност клоняща към нула или невъзможно събитие.

    23:01 14.06.2026

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