Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Тръмп пред Fox News: Подписваме споразумението с Иран в следващите два-три часа

Тръмп пред Fox News: Подписваме споразумението с Иран в следващите два-три часа

14 Юни, 2026 18:17, обновена 14 Юни, 2026 20:30 1 904 28

  • тръмп-
  • хегсет-
  • уолц-
  • сащ-
  • иран-
  • хизбула

Израел не трябваше да удря Бейрут точно днес, нека и двете страни спрат атаките, призова американският президент

Тръмп пред Fox News: Подписваме споразумението с Иран в следващите два-три часа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Споразумението между Съединените щати и Иран ще бъде подписано в следващите два до три часа, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред Fox News.

„Току-що говорих с президента Тръмп. Той каза, че вярва, че сделката с Иран ще бъде подписана в следващите два до три часа“, съобщи журналистът на Fox News Трей Ингст, цитирайки подробности от разговора с американския лидер.

По-рано Тръмп призова Израел и шиитското движение Хизбула да прекратят военните действия, за да не се попречи на евентуалното подписване на меморандум между САЩ и Иран.

„Не трябва да има по-нататъшни атаки от страна на Израел никъде в Ливан, но също така не трябва да има по-нататъшни атаки от която и да е друга страна, включително Хизбула, срещу Израел. Това може да е началото на дълъг и красив мир – нека не пропускаме тази възможност“, написа той в Truth Social.

„Много сме близо до сделка, която ще донесе мир в региона, включително в Ливан, и всички страни трябва да проявят сдържаност“, добави държавният глава на САЩ.

Израелските сили не е трябвало да атакуват ливанската столица преди подписването на споразумението между САЩ и Иран, заяви Тръмп.

„Нападението срещу Бейрут тази сутрин не трябваше да се случва, особено в специален ден, когато сме толкова близо до мирно споразумение с Иран“, написа американският лидер.

Тръмп добави, че атаката на Израел е била малка и „никой не е пострадал или убит“.

Иран ще може незабавно да започне да изнася петрол след подписване на споразумението със Съединените щати, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в интервю за CBS News.

„Веднага. Това каза президентът“, каза той в отговор на въпрос дали Иран ще може да започне да търгува с петрол в деня след подписването на споразумението и вдигането на блокадата.

Цялото високообогатено ядрено гориво на Иран ще бъде под американско или международно наблюдение, каза още Хегсет.

„Ние наблюдаваме този материал, както сме го правили през цялото време. И всяко споразумение, както казах извън тази програма, ще се основава на резултати и данни. Ще има инспекции и надзор от страна на САЩ или международни организации“, каза той.

„Но това ще бъде контрол, установен от Съединените щати чрез нашите преговарящи, с военните и силата като гаранти. Ако Иран откаже да се съобрази, ще трябва отново да се занимава с Министерството на отбраната, което бихме предпочели да избегнем“, заключи Хегсет.

Според Хегсет, американските военни са способни да разминират Ормузкия проток в рамките на 30 дни при подходящи условия.

„Можем да направим всичко това в рамките на 30 дни при подходящи условия“, каза той в отговор на въпрос по темата.

Администрацията на САЩ смята, че последните израелски удари срещу Бейрут няма да нарушат споразумението между САЩ и Иран, заяви Хегсет.

„Доколкото знам, движим се в правилната посока. Не е въпрос дали, а кога“, каза той, когато беше попитан дали по-нататъшни израелски удари биха могли да провалят споразумението.

Представители на американската администрация са уверени, че подписването на споразумението с Иран ще се състои на 14 юни, заяви постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц.

„Уверен съм, екипът е уверен“, каза той пред ABC News в отговор на въпрос относно сделката. „Тръмп и Ванс възнамеряват да го направят днес.“

Уолц добави също, че Съединените щати не възнамеряват да предоставят никакви парични траншове предварително и че по въпроса за „освобождаване на активи или облекчаване на санкциите“ ще се прилага подход „плащане при ползване“.

На 13 юни президентът Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран трябва да финализират сделката на 14 юни, което ще деблокира напълно Ормузкия проток. Същевременно пакистанският премиер Шахбаз Шариф заяви, че мирно споразумение между САЩ и Иран вероятно ще бъде финализирано в рамките на следващите 24 часа, след което страните ще проведат преговори на техническо ниво.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лумпен

    16 2 Отговор
    Атом за евреите!

    Коментиран от #8

    18:41 14.06.2026

  • 2 ЕВЕНТУАЛНОТО примирие

    18 1 Отговор
    ДНЕС А ВЧЕРА БЕШЕ ВСИЧКО Е ГОТОВО УТРЕ ПОДПИСВАМЕ. ЛЪЖЛИВОТО ОВЧАРЧЕ

    18:48 14.06.2026

  • 3 Байрактар"70

    16 1 Отговор
    Г-н Тръмп, много добре знаеш, че докато има Израел, по света мир няма да има! Ако искаш да останеш велик за всички времена--- това ти е ШАНСА!

    18:52 14.06.2026

  • 4 Мирчо

    9 1 Отговор
    Щом всички искат мир спрете атаките!!!

    Коментиран от #7

    18:53 14.06.2026

  • 5 хехе

    10 1 Отговор
    на мошетата това им е целта да провалят усилията на "миротвореца".

    18:56 14.06.2026

  • 6 Да, ама не

    2 1 Отговор
    Днес не утре,може

    18:57 14.06.2026

  • 7 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мирчо":

    Ако Натаняху спре веднага застава на подсъдимата скамейка. Перманентната война е единственото му оправдание за да оцелее!

    18:58 14.06.2026

  • 8 Един политик го каза

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лумпен":

    Много искат, но нямат желание.

    19:02 14.06.2026

  • 9 ООрана държава

    5 3 Отговор
    Дърпай му ушаците на биби

    19:08 14.06.2026

  • 10 Лост

    4 3 Отговор
    Иран не трябва да допуска американски кораби да разминават, защото са гадове мръсни.

    19:14 14.06.2026

  • 11 И защо

    6 1 Отговор
    Точно днес, бе кукуфелник?
    Какво трябваше на атакуват за рожденият ти ден?
    Очакваше да думнат Куба ли?
    Гадюх

    19:18 14.06.2026

  • 12 Ташаков

    5 7 Отговор
    Копеи стегайте памперсите

    Коментиран от #18, #26

    19:34 14.06.2026

  • 13 Цвете

    6 2 Отговор
    ЗАЩОТО ИМАШ РОЖДЕН ДЕН И ДА НЕ ТИ РАЗВАЛЯТ ВЕЧЕРТА И ММ ЛИ? ИЗОБЩО, ЧИЙ ГО ТЪРСИ НЕТАНЯХУ В БЕЙРУТ? УЖ ИРАН БИЛИ ТЕЗИ, КОИТО СЪЗДАВАТ ПРОБЛЕМА, А ТОЙ АТАКУВА МАСА АРАБСКИ ДЪРЖАВИ, ЗАЩО? ХАМАС БИЛИ ТАКИВА, ОНАКИВА, А ТОЙ КАКЪВ Е? БЕЗРОДНИК.ПРИКЛЮЧИ УВАЖЕНИЕТО КЪМ ВАС. ВСЯВАТЕ УМРАЗА И СМЪРТ. ДО ТУК С ВАС. НО ЩЕ ДОЙДЕ ВИДОВ ДЕН, НЕ ИМ ЗАВИЖДАМ.

    19:34 14.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 0000

    2 0 Отговор
    Направи го вече вървете си оттам с тия горива ни заболяха задниците вече.

    20:01 14.06.2026

  • 16 Тръмп

    2 0 Отговор
    Може да подпишем,може и да не подпишем!

    Коментиран от #23

    20:01 14.06.2026

  • 17 Пааак ли ве...😝?!

    4 0 Отговор
    За кой път го...,,подписвате" това споразумение...?!

    20:04 14.06.2026

  • 18 Май те гони деменцията?!

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ташаков":

    Папагалиш нон-стоп,едно и също...!

    20:05 14.06.2026

  • 19 китайски балон

    2 0 Отговор
    A на бас 😂

    20:10 14.06.2026

  • 20 Кайчо

    1 0 Отговор
    Бай Дончо, ами ако тези ти предложат да им станеш аятолах и да защищаваш народа с всички сили и средства ще приемеш ли? Не е за изпускане!

    20:10 14.06.2026

  • 21 Да,бе

    5 0 Отговор
    Така нареченото споразумение е капитулация и евакуация на сащисаните от близкия изток,а на юдеите им остава малко време да си събират багажа,че ще има ремонт в Йерусалим...

    20:10 14.06.2026

  • 22 Айляк

    4 0 Отговор
    Добри са, ва.
    Хамериканците са добри и по сърце, и по душа. Тва само доброта лъха от тях.
    Но затова пък, когато и да ги изсвяткаш, все късно ще е.
    Виж как само за 30 дни щели да разминират Ормузкия проток и то при подходящи условия, тц...
    Душици.
    Нищо, че ул авите мошенца точно днес са думкали по Бейрут, а рожденик Дончо замазва ли замазва след това т.е. прави се на луТ.
    Нищо необичайно. Свято няма за тия хора.

    20:11 14.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нищо не си подписал

    4 0 Отговор
    Измамник..за кой ли път

    20:16 14.06.2026

  • 25 Механик

    2 0 Отговор
    Пак ли ги победи бе, Тръмпар?
    п.п.
    Абе, де са ти самолетоносачите? Още ли са на тенекеджия в Хърватска?

    20:25 14.06.2026

  • 26 Аве

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ташаков":

    Пони ти стЕгай сфинkтера, че ще се yп yщиш!

    20:25 14.06.2026

  • 27 Българин

    0 3 Отговор
    Аятоласите трябва да бъдат изпепеплени! Друг вариант за справедлив мир няма! Нито една чалма не трябва да остане!

    Коментиран от #28

    20:27 14.06.2026

  • 28 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Трябва, ама няма кой. Биби се оказа гола вода. Тел Авив заприлича на лунен пейзаж, а мошетата живеят по мазетата. Гевгира се оказа пластмасов и на големи дупки. САЩ нямат ракети за себе си дори, а великите самолетоносачи са на сух док в Хърватска. Тенекеджиите кърпят пробойните.
    Зад Иран е Китай, а зад Израел е САЩ. Само дето САЩ вече са НИКОЙ.

    20:32 14.06.2026