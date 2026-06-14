Тръмп пред Fox News: Подписваме споразумението с Иран в следващите два-три часа

Споразумението между Съединените щати и Иран ще бъде подписано в следващите два до три часа, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред Fox News.
„Току-що говорих с президента Тръмп. Той каза, че вярва, че сделката с Иран ще бъде подписана в следващите два до три часа“, съобщи журналистът на Fox News Трей Ингст, цитирайки подробности от разговора с американския лидер.
По-рано Тръмп призова Израел и шиитското движение Хизбула да прекратят военните действия, за да не се попречи на евентуалното подписване на меморандум между САЩ и Иран.
„Не трябва да има по-нататъшни атаки от страна на Израел никъде в Ливан, но също така не трябва да има по-нататъшни атаки от която и да е друга страна, включително Хизбула, срещу Израел. Това може да е началото на дълъг и красив мир – нека не пропускаме тази възможност“, написа той в Truth Social.
„Много сме близо до сделка, която ще донесе мир в региона, включително в Ливан, и всички страни трябва да проявят сдържаност“, добави държавният глава на САЩ.
Израелските сили не е трябвало да атакуват ливанската столица преди подписването на споразумението между САЩ и Иран, заяви Тръмп.
„Нападението срещу Бейрут тази сутрин не трябваше да се случва, особено в специален ден, когато сме толкова близо до мирно споразумение с Иран“, написа американският лидер.
Тръмп добави, че атаката на Израел е била малка и „никой не е пострадал или убит“.
Иран ще може незабавно да започне да изнася петрол след подписване на споразумението със Съединените щати, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в интервю за CBS News.
„Веднага. Това каза президентът“, каза той в отговор на въпрос дали Иран ще може да започне да търгува с петрол в деня след подписването на споразумението и вдигането на блокадата.
Цялото високообогатено ядрено гориво на Иран ще бъде под американско или международно наблюдение, каза още Хегсет.
„Ние наблюдаваме този материал, както сме го правили през цялото време. И всяко споразумение, както казах извън тази програма, ще се основава на резултати и данни. Ще има инспекции и надзор от страна на САЩ или международни организации“, каза той.
„Но това ще бъде контрол, установен от Съединените щати чрез нашите преговарящи, с военните и силата като гаранти. Ако Иран откаже да се съобрази, ще трябва отново да се занимава с Министерството на отбраната, което бихме предпочели да избегнем“, заключи Хегсет.
Според Хегсет, американските военни са способни да разминират Ормузкия проток в рамките на 30 дни при подходящи условия.
„Можем да направим всичко това в рамките на 30 дни при подходящи условия“, каза той в отговор на въпрос по темата.
Администрацията на САЩ смята, че последните израелски удари срещу Бейрут няма да нарушат споразумението между САЩ и Иран, заяви Хегсет.
„Доколкото знам, движим се в правилната посока. Не е въпрос дали, а кога“, каза той, когато беше попитан дали по-нататъшни израелски удари биха могли да провалят споразумението.
Представители на американската администрация са уверени, че подписването на споразумението с Иран ще се състои на 14 юни, заяви постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц.
„Уверен съм, екипът е уверен“, каза той пред ABC News в отговор на въпрос относно сделката. „Тръмп и Ванс възнамеряват да го направят днес.“
Уолц добави също, че Съединените щати не възнамеряват да предоставят никакви парични траншове предварително и че по въпроса за „освобождаване на активи или облекчаване на санкциите“ ще се прилага подход „плащане при ползване“.
На 13 юни президентът Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран трябва да финализират сделката на 14 юни, което ще деблокира напълно Ормузкия проток. Същевременно пакистанският премиер Шахбаз Шариф заяви, че мирно споразумение между САЩ и Иран вероятно ще бъде финализирано в рамките на следващите 24 часа, след което страните ще проведат преговори на техническо ниво.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лумпен
Коментиран от #8
18:41 14.06.2026
2 ЕВЕНТУАЛНОТО примирие
18:48 14.06.2026
3 Байрактар"70
18:52 14.06.2026
4 Мирчо
Коментиран от #7
18:53 14.06.2026
5 хехе
18:56 14.06.2026
6 Да, ама не
18:57 14.06.2026
7 Гост
До коментар #4 от "Мирчо":Ако Натаняху спре веднага застава на подсъдимата скамейка. Перманентната война е единственото му оправдание за да оцелее!
18:58 14.06.2026
8 Един политик го каза
До коментар #1 от "Лумпен":Много искат, но нямат желание.
19:02 14.06.2026
9 ООрана държава
19:08 14.06.2026
10 Лост
19:14 14.06.2026
11 И защо
Какво трябваше на атакуват за рожденият ти ден?
Очакваше да думнат Куба ли?
Гадюх
19:18 14.06.2026
12 Ташаков
Коментиран от #18, #26
19:34 14.06.2026
13 Цвете
19:34 14.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 0000
20:01 14.06.2026
16 Тръмп
Коментиран от #23
20:01 14.06.2026
17 Пааак ли ве...😝?!
20:04 14.06.2026
18 Май те гони деменцията?!
До коментар #12 от "Ташаков":Папагалиш нон-стоп,едно и също...!
20:05 14.06.2026
19 китайски балон
20:10 14.06.2026
20 Кайчо
20:10 14.06.2026
21 Да,бе
20:10 14.06.2026
22 Айляк
Хамериканците са добри и по сърце, и по душа. Тва само доброта лъха от тях.
Но затова пък, когато и да ги изсвяткаш, все късно ще е.
Виж как само за 30 дни щели да разминират Ормузкия проток и то при подходящи условия, тц...
Душици.
Нищо, че ул авите мошенца точно днес са думкали по Бейрут, а рожденик Дончо замазва ли замазва след това т.е. прави се на луТ.
Нищо необичайно. Свято няма за тия хора.
20:11 14.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Нищо не си подписал
20:16 14.06.2026
25 Механик
п.п.
Абе, де са ти самолетоносачите? Още ли са на тенекеджия в Хърватска?
20:25 14.06.2026
26 Аве
До коментар #12 от "Ташаков":Пони ти стЕгай сфинkтера, че ще се yп yщиш!
20:25 14.06.2026
27 Българин
Коментиран от #28
20:27 14.06.2026
28 Механик
До коментар #27 от "Българин":Трябва, ама няма кой. Биби се оказа гола вода. Тел Авив заприлича на лунен пейзаж, а мошетата живеят по мазетата. Гевгира се оказа пластмасов и на големи дупки. САЩ нямат ракети за себе си дори, а великите самолетоносачи са на сух док в Хърватска. Тенекеджиите кърпят пробойните.
Зад Иран е Китай, а зад Израел е САЩ. Само дето САЩ вече са НИКОЙ.
20:32 14.06.2026