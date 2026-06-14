Тръмп пред Fox News: Подписваме споразумението с Иран в следващите два-три часа

Споразумението между Съединените щати и Иран ще бъде подписано в следващите два до три часа, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред Fox News.

„Току-що говорих с президента Тръмп. Той каза, че вярва, че сделката с Иран ще бъде подписана в следващите два до три часа“, съобщи журналистът на Fox News Трей Ингст, цитирайки подробности от разговора с американския лидер.

По-рано Тръмп призова Израел и шиитското движение Хизбула да прекратят военните действия, за да не се попречи на евентуалното подписване на меморандум между САЩ и Иран.

„Не трябва да има по-нататъшни атаки от страна на Израел никъде в Ливан, но също така не трябва да има по-нататъшни атаки от която и да е друга страна, включително Хизбула, срещу Израел. Това може да е началото на дълъг и красив мир – нека не пропускаме тази възможност“, написа той в Truth Social.

„Много сме близо до сделка, която ще донесе мир в региона, включително в Ливан, и всички страни трябва да проявят сдържаност“, добави държавният глава на САЩ.

Израелските сили не е трябвало да атакуват ливанската столица преди подписването на споразумението между САЩ и Иран, заяви Тръмп.

„Нападението срещу Бейрут тази сутрин не трябваше да се случва, особено в специален ден, когато сме толкова близо до мирно споразумение с Иран“, написа американският лидер.

Тръмп добави, че атаката на Израел е била малка и „никой не е пострадал или убит“.

Иран ще може незабавно да започне да изнася петрол след подписване на споразумението със Съединените щати, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в интервю за CBS News.

„Веднага. Това каза президентът“, каза той в отговор на въпрос дали Иран ще може да започне да търгува с петрол в деня след подписването на споразумението и вдигането на блокадата.

Цялото високообогатено ядрено гориво на Иран ще бъде под американско или международно наблюдение, каза още Хегсет.

„Ние наблюдаваме този материал, както сме го правили през цялото време. И всяко споразумение, както казах извън тази програма, ще се основава на резултати и данни. Ще има инспекции и надзор от страна на САЩ или международни организации“, каза той.

„Но това ще бъде контрол, установен от Съединените щати чрез нашите преговарящи, с военните и силата като гаранти. Ако Иран откаже да се съобрази, ще трябва отново да се занимава с Министерството на отбраната, което бихме предпочели да избегнем“, заключи Хегсет.

Според Хегсет, американските военни са способни да разминират Ормузкия проток в рамките на 30 дни при подходящи условия.

„Можем да направим всичко това в рамките на 30 дни при подходящи условия“, каза той в отговор на въпрос по темата.

Администрацията на САЩ смята, че последните израелски удари срещу Бейрут няма да нарушат споразумението между САЩ и Иран, заяви Хегсет.

„Доколкото знам, движим се в правилната посока. Не е въпрос дали, а кога“, каза той, когато беше попитан дали по-нататъшни израелски удари биха могли да провалят споразумението.

Представители на американската администрация са уверени, че подписването на споразумението с Иран ще се състои на 14 юни, заяви постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц.

„Уверен съм, екипът е уверен“, каза той пред ABC News в отговор на въпрос относно сделката. „Тръмп и Ванс възнамеряват да го направят днес.“

Уолц добави също, че Съединените щати не възнамеряват да предоставят никакви парични траншове предварително и че по въпроса за „освобождаване на активи или облекчаване на санкциите“ ще се прилага подход „плащане при ползване“.

На 13 юни президентът Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран трябва да финализират сделката на 14 юни, което ще деблокира напълно Ормузкия проток. Същевременно пакистанският премиер Шахбаз Шариф заяви, че мирно споразумение между САЩ и Иран вероятно ще бъде финализирано в рамките на следващите 24 часа, след което страните ще проведат преговори на техническо ниво.