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Путин към Тръмп за ЧРД: Скъпи Доналд, ти си брилянтен политик. Зеленски е добре дошъл в Москва

Путин към Тръмп за ЧРД: Скъпи Доналд, ти си брилянтен политик. Зеленски е добре дошъл в Москва

14 Юни, 2026 19:09, обновена 14 Юни, 2026 19:51 2 481 87

  • путин-
  • тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • ушаков

Руският президент поздрави американският си колега за 80-годишнината му

Путин към Тръмп за ЧРД: Скъпи Доналд, ти си брилянтен политик. Зеленски е добре дошъл в Москва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп и го поздрави за 80-ия му рожден ден, съобщи Кремъл.

Освен телефонният разговор, Путин пратил и телеграма до Тръмп, в която изразил увереност, че заедно с американския си колега може да обнови отношенията между Русия и Съединените щати и да допринесе за глобалната сигурност. В телеграмата до Тръмп Путин отбеляза взаимното разбирателство и откровеност, които са установили.

Путин се обръща към Тръмп със „скъпи Доналд“ и нарекъл американския президент "брилянтен и изключителен политик".

Тръмп останал трогнат от поздравленията на Путин, благодарил му и заявил, че руският президент е първият чуждестранен лидер, който му се е обадил днес, по думите на президентския помощник Юрий Ушаков.

„Разговорът беше приятелски и откровен и продължи около час. Ако искате точното време, беше точно 55 минути“, каза той.

Путин също така изрази най-добри пожелания към първата дама на САЩ Мелания Тръмп и похвали ролята ѝ в събирането на руски и украински деца със семействата им, добави Ушаков.

По време на разговора Тръмп шеговито отбелязал, че не харесва числото 80. „Бих казал, че разговорът не беше лишен от малко хумор. Дори ще ви разкрия тайната: Доналд Тръмп не харесва точно числото 80, защото е пълен с енергия и жизненост“, каза представителят на Кремъл. И допълни, че Путин не е изпратил подаръци на Тръмп за празника му. руският лидер е пожелал на колегата си успешно провеждане на световното първенство по футбол, на което САЩ са съдомакини.

„Това не беше просто размяна на любезности. Президентът Тръмп изслуша не само мили думи и добри пожелания, но лидерите, разбира се, обсъдиха и ключови въпроси от настоящата международна обстановка, развитието на двустранните руско-американски споразумения и евентуални контакти между представители на двете страни“, каза представителят на Кремъл.

В разговор с Путин президентът на САЩ изрази готовността си да работи с Украйна и европейските страни за постигане на мирно уреждане, допърни Ушаков.

„Тръмп за пореден път подчерта необходимостта от прекратяване на военните действия. Той заяви, че е готов да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев, включително по време на предстоящите контакти на срещата на върха на Г-7, каза Ушаков.

Путин, от своя страна, потвърдил на Тръмп, че ако Володимир Зеленски желае среща, е добре дошъл в Москва, добавиха от Кремъл.

Преговарящите от САЩ за Украйна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще пристигнат скоро в Москва, обяви Ушаков.

„Беше договорено, че специалните представители на президента на САЩ, които в момента са тясно ангажирани с иранските дела, скоро ще се завърнат в Русия“, заяви представителят на Кремъл.

Тръмп заяви готовността си да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев за прекратяване на военните действия.

„Тръмп отново подчерта необходимостта от прекратяване на военните действия. Той заяви готовността си да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев, включително по време на предстоящите контакти на срещата на върха на Г-7.“

Тръмп заявил, че съюзът между СССР и САЩ и общият им принос за Деня на победата не трябва да бъдат забравени, продължи Ушаков.

„Показателно е, че Доналд Тръмп, в отговор на почитането на нацистките престъпници от властите в Киев, говори за съюза между нашите две страни по време на Втората световна война“, каза дипломатът. „Той каза, че това просто не трябва да бъде забравено.“

„Зеленски трябва да бъде директно посъветван да не забравя трагедията на Холокоста, вместо да препогребва с почит нацистките престъпници“, отбеляза дипломатът.

Путин подчертал, че ударите на Киев по руски цивилни цели няма да променят критичната ситуация на бойното поле.

„Владимир Путин подчерта, че никакви опити на киевския режим да удари цивилна инфраструктура в Русия няма да променят критичната ситуация за Украйна на бойното поле“, сподели Ушаков.

Руският президент и президентът на САЩ обсъдиха и предстоящия меморандум между САЩ и Иран. Тръмп информира Путин, че споразумението е близо до постигане и може да бъде оповестено публично днес, каза помощникът на руския държавен глава.

„В разговора беше обсъдена ситуацията около предстоящия меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Доналд Тръмп заяви, че споразумението е близо до постигане и се надява, че резултатите от трудните, но в крайна сметка успешни преговори могат да бъдат оповестени публично днес“, каза Ушаков.

Путин е изразил задоволство, че конфликтът между САЩ и Иран, който имаше потенциал да „разпали целия регион“, се овладява. Тръмп е изразил признателност за ангажимента на Русия и по-специално за направените предложения за намиране на конструктивни решения.

Според представителя на Кремъл, Тръмп е признал, че пътят към споразумението е „трънлив, с много препятствия, и не само от страна на иранското ръководство“: „Но в крайна сметка усилията на американските преговарящи, с помощта на пакистанските и катарските медиатори, направили възможно постигането на приемлив резултат".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Готвят му заговор

    24 27 Отговор
    Олигарсите само чакат да излезе извън Рус.лямис.тан и да му подложат динената кора .

    Коментиран от #13, #47

    19:22 14.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 2122 година

    8 7 Отговор
    По скайп не може ли да се разбрат ??? И по модерия зуум?

    Коментиран от #87

    19:23 14.06.2026

  • 9 Тук - една шматка

    22 7 Отговор
    С няколко коментара.

    Коментиран от #56

    19:23 14.06.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 30 Отговор
    в Хага ще е срещата

    Коментиран от #26

    19:23 14.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Адрес 4000

    24 27 Отговор
    Да за да може пропагандната им машина да го завърти и да каже че зеленски е дошъл на килимчето при Путлера да се моли....
    Както знаем истината е съвсем друга ,бункерният гном го е страх и много добре знае че единственият виновен за тази война е Той и руските скотове които го крепят.
    Тази война е единственият начин престъпната му империя да оцелее и няма никакво намерение да спира войната

    19:25 14.06.2026

  • 13 Не е това,

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "Готвят му заговор":

    нали ходи до Китай. Знае много добре, че Зеленски няма да се съгласи, той каза, че не иска в Москва, Киев и Минск да се преговаря или подписват договори.

    19:27 14.06.2026

  • 14 010100

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Не знам В какво са обвинявали точно украинците имало е проблеми със сигурност но чак такава опустошаваща война...това което се случи с пейзажа на спорните територии е армагедон сравнение с преди нахлуването 2022г (всичко си работише и нямаше бежански вълни в милиони

    Не случайно е мъдростта че всяко лекарство в превишени дози се превръща в отрова

    Коментиран от #78

    19:27 14.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 украинска майка

    12 12 Отговор
    ЧРД 80г.Тръмпи и 76г.Пут пут.Честита сенилност и на двамата.Преди 4000г фараоните
    изкарваха 30г. Нашите повече.Мъка,мъка.

    Коментиран от #53

    19:35 14.06.2026

  • 17 име

    12 10 Отговор
    Явно ходатайстването и любовните писъмца хващат дикиш. Но се съмнявам, че на срещата ще обсъждат денацифицирането на Бандеристан. Всеки знае, че зеления наркоман нищо не зависи.

    19:35 14.06.2026

  • 18 ааа

    11 11 Отговор
    Ех Краснов е поздравен от КГБ шефа му, каква новина :)

    19:36 14.06.2026

  • 19 Абсурдистан

    20 14 Отговор
    Путлер се прави на хитър, но всъщност реди тъпня след тъпня.

    19:37 14.06.2026

  • 20 Русофил

    14 9 Отговор
    Айде копеи дружно с песен на уста при Бащицата Пуся на фронта,да докажете своята вярност.Бащицата не вярва на сълзи

    Коментиран от #27

    19:37 14.06.2026

  • 21 хахахахха

    10 12 Отговор

    До коментар #1 от "Клиент на Хага":

    хага никой по света не го признава,само мишоците от джендърландия(ес),а те не са фактор!

    19:39 14.06.2026

  • 22 хахахахха

    11 12 Отговор

    До коментар #2 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    зеления надрусан 🤡 рано или късно ще е на колене в Кремъл!

    Коментиран от #60

    19:40 14.06.2026

  • 23 ПРЕВОДА И НАРОЧНО НЕТОЧЕН

    11 5 Отговор
    ДОБРЕ Е ДОШЪЛ . ИМА ГОТОВА КИЛИЯ ЗА НЕГО........

    19:41 14.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Двама шизофреници

    11 8 Отговор
    тероризират света!
    Говорят си!

    19:43 14.06.2026

  • 26 Тслата

    12 8 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз те мислех за читав човек ама се оказа много изпаднал! Да висиш тук за пари е трагедия!

    19:43 14.06.2026

  • 27 Аве мишкар

    7 8 Отговор

    До коментар #20 от "Русофил":

    Още 23та я доказах тази зима ако все още съществува уср@йна пак ще ида да заличавам бандери!

    Коментиран от #40

    19:44 14.06.2026

  • 28 Володимир Зеленски, президент

    11 9 Отговор
    Първо ке додат дроновете, пък каквото остане от Москва може дойда и аз ☝️

    Коментиран от #31

    19:44 14.06.2026

  • 29 Що ли си губя времето?!

    10 5 Отговор
    Да чета глупави коментари...?!

    19:44 14.06.2026

  • 30 САЩ и Маскалия в съюз

    11 8 Отговор
    не могат да победят Украйна!

    Коментиран от #36

    19:45 14.06.2026

  • 31 Кайчо

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Володимир Зеленски, президент":

    Бобова шушулка!

    19:45 14.06.2026

  • 32 Бай Араб

    5 5 Отговор
    Нали видяхме какво стана с Пригожин .

    19:46 14.06.2026

  • 33 Майор Деянов, на всеки километър

    8 9 Отговор
    Русофилите и купайките умрат се оплакват и да газат дечица за шепа черешки 😄

    Коментиран от #35

    19:46 14.06.2026

  • 34 Ха ХаХа

    7 11 Отговор
    За 5 г.наркоманът не можа да върне 1% от окупираните територии

    Коментиран от #38

    19:46 14.06.2026

  • 35 Кайчо

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Папагал!

    19:47 14.06.2026

  • 36 Ха ХаХа

    6 6 Отговор

    До коментар #30 от "САЩ и Маскалия в съюз":

    Ку Ку. КУ

    19:47 14.06.2026

  • 37 Путин моли за помощ!

    15 9 Отговор
    Путин иска Тръмп пак да натисне Украйна и Европа, защото вижда, че губи войната!

    Коментиран от #39, #59

    19:48 14.06.2026

  • 38 Кайчо

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ха ХаХа":

    Газаджия! Повреден изпускател!

    19:48 14.06.2026

  • 39 Кайчо

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Путин моли за помощ!":

    Кръндел!

    19:50 14.06.2026

  • 40 Бай Араб

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Аве мишкар":

    Стига бе,недей така.

    19:50 14.06.2026

  • 41 Шалом

    0 4 Отговор
    Шекелите от талмуда решават...

    Коментиран от #44

    19:51 14.06.2026

  • 42 Мурмурандума

    0 2 Отговор
    е близо до подписване!

    19:51 14.06.2026

  • 43 Бай Араб

    5 1 Отговор
    Руди Гела не може ли да помогне , нали е адвокат ?

    19:52 14.06.2026

  • 44 Кайчо

    0 5 Отговор

    До коментар #41 от "Шалом":

    За тези слабоумия кой ще дава шекели? Вероятно от джендърските организации се финансират!

    19:52 14.06.2026

  • 45 Фикри

    3 6 Отговор
    Рижият стана за смях на целия свят, що и Путин му се подиграва така ...

    19:53 14.06.2026

  • 46 Шумкар от отряд Чавдар

    3 4 Отговор
    Тия двамата смешници играят против Европа!

    19:55 14.06.2026

  • 47 роден език

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Готвят му заговор":

    Дед мой по матери был за «белых», а дед по отцу – «за красных». Так вот, «белый» очень много дал мне в детстве. Умирая, он говорил: «Внучок, запомни: жизнь свою надо отдать за Россию, Отечество. Сердце надо отдать маме. Душу – Господу Богу. А честь храни в себе и никому не отдавай». Эти слова остались во мне навсегда».

    Александр Михайлов – актёр театра и кино, кинорежиссёр и педагог.

    19:55 14.06.2026

  • 48 Разговор

    0 5 Отговор
    между руски и американски AI !

    19:56 14.06.2026

  • 49 ?????

    3 4 Отговор
    Абе те дипломатическите реверанси са нещо хубаво, но хубаво е освен да имаш голяма сопа и да не ти е неудобно да я ползваш когато партньорите ти воюват с теб чрез разни кукли на конци.

    19:56 14.06.2026

  • 50 Иван

    4 4 Отговор
    На рожденият ден на иранския аятолах ще бъде подписано споразумение.

    19:57 14.06.2026

  • 51 Кирил

    8 6 Отговор
    На Путин не му остава нищо друго освен да се подмазва
    Той няма полезен ход

    19:57 14.06.2026

  • 52 Русия и САЩ

    7 6 Отговор
    гаранти за сигурноста на Иран,ако си предаде урана!

    Коментиран от #55

    19:58 14.06.2026

  • 53 не е вярно

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "украинска майка":

    Путин е роден 1952 година, така , че в момента е на 74!

    Коментиран от #57

    19:59 14.06.2026

  • 54 Голямо унижение

    9 6 Отговор
    Тръмп направи Русия за посмешище, а Путин му звъни :) Но страхът на Русия от САЩ е толкова голям, че използва всяка възможност за подмазване:)

    20:00 14.06.2026

  • 55 Иван

    2 7 Отговор

    До коментар #52 от "Русия и САЩ":

    Сатанинския нацистки хазарски Израел да си предаде Димона.

    20:01 14.06.2026

  • 56 Нищо ново.

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Тук - една шматка":

    Русофилите са толкова ошашавени от положението на Русия и мислят, че с повече писане ще се оправи ситуацията :)))

    Коментиран от #86

    20:02 14.06.2026

  • 57 ?????

    4 6 Отговор

    До коментар #53 от "не е вярно":

    "Путин е роден 1952 година, така , че в момента е на 74!" - ако трябва да сме по-точни 73. 74 Ще навърши през октомври ако не греша.

    20:03 14.06.2026

  • 58 Рамбо Силек

    11 3 Отговор
    Духът на Анкоридж“ (Или как Вова и Серьожа чакаха Доналд)

    В Аляска студ и вечен лед,
    но в Кремъл пламнал е разчет:
    „О, Анкоридж! О, славен дух!
    Спаси ни от фалита кух!“

    Серьожа Лавров, цял в мъгла,
    на Путин шепне на ухо:
    „Сега ще вържем ний ума
    на Тръмп със нашето перо!

    Ще дойде Доналд – благодат!
    Ще каже: "Вземайте Донбас!"
    И Киев в паника и страх
    ще клекне унизен пред нас!“

    Но Тръмп си гледа своя голф,
    духът в Аляска си мълчи,
    а планът – на парчета, бол,
    и Кремъл пак от яд бучи.

    „Къде сгрешихме?“ – Вова стене.
    „Нали ни обещаха мир?
    Украйна пак отказва колене,
    а духът се оказа... чист ефир!“

    Така във ледната пустиня,
    сред сняг, пингвини и тъга,
    умря и руската надежда,
    че ще плати Тръмп сметката!

    Коментиран от #64

    20:08 14.06.2026

  • 59 Нали САЩ започват

    9 3 Отговор

    До коментар #37 от "Путин моли за помощ!":

    нови траншове с оръжия към Украйна и Путин е в амок :)

    20:11 14.06.2026

  • 60 хихи

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "хахахахха":

    засега кремълския Хаяско пълзи на килимчето в САЩ и Китай ще видим след време 😅😅😅

    Коментиран от #61

    20:14 14.06.2026

  • 61 хахахахха

    3 11 Отговор

    До коментар #60 от "хихи":

    На Путин постилат червен килим най-силните страни в света,а зеления 🤡 не го бръснат за слива🤣

    Коментиран от #75, #84

    20:23 14.06.2026

  • 62 Смехурко

    8 1 Отговор
    Усърдното подмазване на кремълският военнопрестъпник показва колко уязвим е в момента и че столът му яко се клати.
    "Скъпи Доналд, ну помоги, че инак лошо!"

    Коментиран от #66

    20:26 14.06.2026

  • 63 Доналд Тръмп, президент

    7 1 Отговор
    "....ти си брилянтен политик..."

    Не толкова аз, колкото ти Вова !!!
    Направо възроди Америка от пепелта.
    Спасибо 😄

    20:26 14.06.2026

  • 64 хахахахха

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Рамбо Силек":

    вече освен евтини,почнаха и супер кухи драскачи да наемат западналите,смех смех

    20:27 14.06.2026

  • 65 Русофил

    8 2 Отговор
    Разбира се че е брилянтен! Направи...5 -- СВО и 6-- КУБА е наред!
    А монгольята с Ху Йло и КИМ,..13 г превземат 2 села и... Пи.. ЗДА!! Язък за тия 2 милиона монгольяк фира!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #68

    20:28 14.06.2026

  • 66 хахахахха

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Смехурко":

    урсули,каласи,мерцове и тем подобни фашаги явно бая са напълнили памперса че да наемат толкова кухи тролчета да спамят

    20:29 14.06.2026

  • 67 А НЕЩО

    7 2 Отговор
    За Компроматите на КГБ
    Срещу Тръмп
    Каза ли
    КЪСОМЕТРАЖНОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ?

    Нещо не вършат Работа в последно Време.

    САМО С ПОДМАЗВАНЕ
    НЯМА ДА СТАНЕ.

    Коментиран от #71

    20:30 14.06.2026

  • 68 Аве мишкар

    2 6 Отговор

    До коментар #65 от "Русофил":

    ходи да лигавиш черни паламарки у маалата,повече ще изкараш от колкото да драскаш измишльотини за 2 цента

    Коментиран от #74

    20:31 14.06.2026

  • 69 Някакси е...Гну сно

    9 0 Отговор
    А глеаш как дрът напикаващ се педофил се .. навежда раком и се Мазни на другия старчок!!
    ОТВРААТ...

    Коментиран от #73

    20:31 14.06.2026

  • 70 ТРЪМП НАШ

    7 0 Отговор
    ТРЪМП НАШ.

    РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    ВЕДНАГА ПОЧВАЙТЕ ДА РЕВЕТЕ

    ЧЕ ТРЪМП Е БРИЛЯНТЕН ПОЛИТИК.

    ГЛЕДАЙТЕ КАКВО
    ПРАВИ ВАШИЯТ ФЮРЕР.

    СКЪПИ ДОНАЛДЕ
    СПАСИ НИ
    ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.

    20:33 14.06.2026

  • 71 хахахахха

    0 5 Отговор

    До коментар #67 от "А НЕЩО":

    от доста време не сте били толкова ж@лки тролчетата,явно наистина е тегаво положението на бандерите,щом толкова сайтове и тролове бълват пропаганда,нещо определено се е случило за да почнат масово да лъжат

    20:33 14.06.2026

  • 72 Саде минавам тъдява ама да попитам..де

    8 0 Отговор
    Подземния Педофил..дъл покани Бай Дончо МИРОТВОРЕЦО,..на парадо у Киев и Лиса бон?!?
    За селскио иди Отин копейката питам...

    20:35 14.06.2026

  • 73 ДЖЕФРИТО

    8 0 Отговор

    До коментар #69 от "Някакси е...Гну сно":

    Казвали сме и преди :

    Тия Двамата Дъртаци

    ПЕДОФИЛИЯТА ги събра .

    Надушиха се като Крастави Сабаки.

    20:35 14.06.2026

  • 74 Кини...ма

    6 0 Отговор

    До коментар #68 от "Аве мишкар":

    Пен ДЕЛ гли став!

    20:37 14.06.2026

  • 75 ДА ОБАЧЕ

    10 2 Отговор

    До коментар #61 от "хахахахха":

    ЗЕЛЕНСКИ бръсне РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ

    КАТО СЛИВИ .

    ЕЙ ТОВА Е ПО ВАЖНОТО.

    20:37 14.06.2026

  • 76 ха, ха, ха...

    3 4 Отговор
    "Зеленски е добре дошъл в Москва"

    Ама само еднопосочно, като Пригожин, нали?

    20:40 14.06.2026

  • 77 Ко речи?

    1 3 Отговор
    Днес да не е първи април? Какви са тия съчинения от типа смях и двеста вица?

    20:41 14.06.2026

  • 78 Не си

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "010100":

    затворил скобите и може да добавиш, че имаше многогодишно избиване на донбасци, както и международни споразумения за мир, но те не се изпълниха и затова руските войски влязоха да възстановят правдата.

    Коментиран от #83

    20:41 14.06.2026

  • 79 Слаб две

    1 3 Отговор
    Дора няма да я прочета тая пошлост.

    20:42 14.06.2026

  • 80 Хахахаха

    7 1 Отговор
    Тупин - - Скъпи Доналд!!!!! Хахахаха.

    20:43 14.06.2026

  • 81 Нямат край

    5 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    20:50 14.06.2026

  • 82 😂😂😂😂😂😂

    4 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    ПОЗОР!

    20:53 14.06.2026

  • 83 испражненето гайтанджиева

    5 0 Отговор

    До коментар #78 от "Не си":

    Руски фейкове колега.

    20:54 14.06.2026

  • 84 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "хахахахха":

    така му постлаха на кремълската мумия Хаяско, че направо го закопаха 😅😅😅

    20:54 14.06.2026

  • 85 Удри копейката с лопатЕто!

    3 0 Отговор
    До нас иране!

    20:55 14.06.2026

  • 86 К ПЕЙКИ с чалми

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Нищо ново.":

    Даже когато сме хванали средния няма да признаем че сме хванали средния... въпрос на достойнство 🤩🍌

    21:02 14.06.2026

  • 87 скучно и точка.

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "2122 година":

    И ако се разберат си подписват и пращат документите взаимно по спиди

    21:05 14.06.2026