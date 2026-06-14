Путин към Тръмп за ЧРД: Скъпи Доналд, ти си брилянтен политик. Зеленски е добре дошъл в Москва

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп и го поздрави за 80-ия му рожден ден, съобщи Кремъл.

Освен телефонният разговор, Путин пратил и телеграма до Тръмп, в която изразил увереност, че заедно с американския си колега може да обнови отношенията между Русия и Съединените щати и да допринесе за глобалната сигурност. В телеграмата до Тръмп Путин отбеляза взаимното разбирателство и откровеност, които са установили.

Путин се обръща към Тръмп със „скъпи Доналд“ и нарекъл американския президент "брилянтен и изключителен политик".

Тръмп останал трогнат от поздравленията на Путин, благодарил му и заявил, че руският президент е първият чуждестранен лидер, който му се е обадил днес, по думите на президентския помощник Юрий Ушаков.

„Разговорът беше приятелски и откровен и продължи около час. Ако искате точното време, беше точно 55 минути“, каза той.

Путин също така изрази най-добри пожелания към първата дама на САЩ Мелания Тръмп и похвали ролята ѝ в събирането на руски и украински деца със семействата им, добави Ушаков.

По време на разговора Тръмп шеговито отбелязал, че не харесва числото 80. „Бих казал, че разговорът не беше лишен от малко хумор. Дори ще ви разкрия тайната: Доналд Тръмп не харесва точно числото 80, защото е пълен с енергия и жизненост“, каза представителят на Кремъл. И допълни, че Путин не е изпратил подаръци на Тръмп за празника му. руският лидер е пожелал на колегата си успешно провеждане на световното първенство по футбол, на което САЩ са съдомакини.

„Това не беше просто размяна на любезности. Президентът Тръмп изслуша не само мили думи и добри пожелания, но лидерите, разбира се, обсъдиха и ключови въпроси от настоящата международна обстановка, развитието на двустранните руско-американски споразумения и евентуални контакти между представители на двете страни“, каза представителят на Кремъл.

В разговор с Путин президентът на САЩ изрази готовността си да работи с Украйна и европейските страни за постигане на мирно уреждане, допърни Ушаков.

„Тръмп за пореден път подчерта необходимостта от прекратяване на военните действия. Той заяви, че е готов да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев, включително по време на предстоящите контакти на срещата на върха на Г-7, каза Ушаков.

Путин, от своя страна, потвърдил на Тръмп, че ако Володимир Зеленски желае среща, е добре дошъл в Москва, добавиха от Кремъл.

Преговарящите от САЩ за Украйна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще пристигнат скоро в Москва, обяви Ушаков.

„Беше договорено, че специалните представители на президента на САЩ, които в момента са тясно ангажирани с иранските дела, скоро ще се завърнат в Русия“, заяви представителят на Кремъл.

Тръмп заяви готовността си да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев за прекратяване на военните действия.

„Тръмп отново подчерта необходимостта от прекратяване на военните действия. Той заяви готовността си да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев, включително по време на предстоящите контакти на срещата на върха на Г-7.“

Тръмп заявил, че съюзът между СССР и САЩ и общият им принос за Деня на победата не трябва да бъдат забравени, продължи Ушаков.

„Показателно е, че Доналд Тръмп, в отговор на почитането на нацистките престъпници от властите в Киев, говори за съюза между нашите две страни по време на Втората световна война“, каза дипломатът. „Той каза, че това просто не трябва да бъде забравено.“

„Зеленски трябва да бъде директно посъветван да не забравя трагедията на Холокоста, вместо да препогребва с почит нацистките престъпници“, отбеляза дипломатът.

Путин подчертал, че ударите на Киев по руски цивилни цели няма да променят критичната ситуация на бойното поле.

„Владимир Путин подчерта, че никакви опити на киевския режим да удари цивилна инфраструктура в Русия няма да променят критичната ситуация за Украйна на бойното поле“, сподели Ушаков.

Руският президент и президентът на САЩ обсъдиха и предстоящия меморандум между САЩ и Иран. Тръмп информира Путин, че споразумението е близо до постигане и може да бъде оповестено публично днес, каза помощникът на руския държавен глава.

„В разговора беше обсъдена ситуацията около предстоящия меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Доналд Тръмп заяви, че споразумението е близо до постигане и се надява, че резултатите от трудните, но в крайна сметка успешни преговори могат да бъдат оповестени публично днес“, каза Ушаков.

Путин е изразил задоволство, че конфликтът между САЩ и Иран, който имаше потенциал да „разпали целия регион“, се овладява. Тръмп е изразил признателност за ангажимента на Русия и по-специално за направените предложения за намиране на конструктивни решения.

Според представителя на Кремъл, Тръмп е признал, че пътят към споразумението е „трънлив, с много препятствия, и не само от страна на иранското ръководство“: „Но в крайна сметка усилията на американските преговарящи, с помощта на пакистанските и катарските медиатори, направили възможно постигането на приемлив резултат".