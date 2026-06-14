Путин към Тръмп за ЧРД: Скъпи Доналд, ти си брилянтен политик. Зеленски е добре дошъл в Москва

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп и го поздрави за 80-ия му рожден ден, съобщи Кремъл.
Освен телефонният разговор, Путин пратил и телеграма до Тръмп, в която изразил увереност, че заедно с американския си колега може да обнови отношенията между Русия и Съединените щати и да допринесе за глобалната сигурност. В телеграмата до Тръмп Путин отбеляза взаимното разбирателство и откровеност, които са установили.
Путин се обръща към Тръмп със „скъпи Доналд“ и нарекъл американския президент "брилянтен и изключителен политик".
Тръмп останал трогнат от поздравленията на Путин, благодарил му и заявил, че руският президент е първият чуждестранен лидер, който му се е обадил днес, по думите на президентския помощник Юрий Ушаков.
„Разговорът беше приятелски и откровен и продължи около час. Ако искате точното време, беше точно 55 минути“, каза той.
Путин също така изрази най-добри пожелания към първата дама на САЩ Мелания Тръмп и похвали ролята ѝ в събирането на руски и украински деца със семействата им, добави Ушаков.
По време на разговора Тръмп шеговито отбелязал, че не харесва числото 80. „Бих казал, че разговорът не беше лишен от малко хумор. Дори ще ви разкрия тайната: Доналд Тръмп не харесва точно числото 80, защото е пълен с енергия и жизненост“, каза представителят на Кремъл. И допълни, че Путин не е изпратил подаръци на Тръмп за празника му. руският лидер е пожелал на колегата си успешно провеждане на световното първенство по футбол, на което САЩ са съдомакини.
„Това не беше просто размяна на любезности. Президентът Тръмп изслуша не само мили думи и добри пожелания, но лидерите, разбира се, обсъдиха и ключови въпроси от настоящата международна обстановка, развитието на двустранните руско-американски споразумения и евентуални контакти между представители на двете страни“, каза представителят на Кремъл.
В разговор с Путин президентът на САЩ изрази готовността си да работи с Украйна и европейските страни за постигане на мирно уреждане, допърни Ушаков.
„Тръмп за пореден път подчерта необходимостта от прекратяване на военните действия. Той заяви, че е готов да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев, включително по време на предстоящите контакти на срещата на върха на Г-7, каза Ушаков.
Путин, от своя страна, потвърдил на Тръмп, че ако Володимир Зеленски желае среща, е добре дошъл в Москва, добавиха от Кремъл.
Преговарящите от САЩ за Украйна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще пристигнат скоро в Москва, обяви Ушаков.
„Беше договорено, че специалните представители на президента на САЩ, които в момента са тясно ангажирани с иранските дела, скоро ще се завърнат в Русия“, заяви представителят на Кремъл.
Тръмп заяви готовността си да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев за прекратяване на военните действия.
„Тръмп отново подчерта необходимостта от прекратяване на военните действия. Той заяви готовността си да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев, включително по време на предстоящите контакти на срещата на върха на Г-7.“
Тръмп заявил, че съюзът между СССР и САЩ и общият им принос за Деня на победата не трябва да бъдат забравени, продължи Ушаков.
„Показателно е, че Доналд Тръмп, в отговор на почитането на нацистките престъпници от властите в Киев, говори за съюза между нашите две страни по време на Втората световна война“, каза дипломатът. „Той каза, че това просто не трябва да бъде забравено.“
„Зеленски трябва да бъде директно посъветван да не забравя трагедията на Холокоста, вместо да препогребва с почит нацистките престъпници“, отбеляза дипломатът.
Путин подчертал, че ударите на Киев по руски цивилни цели няма да променят критичната ситуация на бойното поле.
„Владимир Путин подчерта, че никакви опити на киевския режим да удари цивилна инфраструктура в Русия няма да променят критичната ситуация за Украйна на бойното поле“, сподели Ушаков.
Руският президент и президентът на САЩ обсъдиха и предстоящия меморандум между САЩ и Иран. Тръмп информира Путин, че споразумението е близо до постигане и може да бъде оповестено публично днес, каза помощникът на руския държавен глава.
„В разговора беше обсъдена ситуацията около предстоящия меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Доналд Тръмп заяви, че споразумението е близо до постигане и се надява, че резултатите от трудните, но в крайна сметка успешни преговори могат да бъдат оповестени публично днес“, каза Ушаков.
Путин е изразил задоволство, че конфликтът между САЩ и Иран, който имаше потенциал да „разпали целия регион“, се овладява. Тръмп е изразил признателност за ангажимента на Русия и по-специално за направените предложения за намиране на конструктивни решения.
Според представителя на Кремъл, Тръмп е признал, че пътят към споразумението е „трънлив, с много препятствия, и не само от страна на иранското ръководство“: „Но в крайна сметка усилията на американските преговарящи, с помощта на пакистанските и катарските медиатори, направили възможно постигането на приемлив резултат".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Готвят му заговор
Коментиран от #13, #47
19:22 14.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 2122 година
Коментиран от #87
19:23 14.06.2026
9 Тук - една шматка
Коментиран от #56
19:23 14.06.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #26
19:23 14.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Адрес 4000
Както знаем истината е съвсем друга ,бункерният гном го е страх и много добре знае че единственият виновен за тази война е Той и руските скотове които го крепят.
Тази война е единственият начин престъпната му империя да оцелее и няма никакво намерение да спира войната
19:25 14.06.2026
13 Не е това,
До коментар #4 от "Готвят му заговор":нали ходи до Китай. Знае много добре, че Зеленски няма да се съгласи, той каза, че не иска в Москва, Киев и Минск да се преговаря или подписват договори.
19:27 14.06.2026
14 010100
До коментар #7 от "Цвете":Не знам В какво са обвинявали точно украинците имало е проблеми със сигурност но чак такава опустошаваща война...това което се случи с пейзажа на спорните територии е армагедон сравнение с преди нахлуването 2022г (всичко си работише и нямаше бежански вълни в милиони
Не случайно е мъдростта че всяко лекарство в превишени дози се превръща в отрова
Коментиран от #78
19:27 14.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 украинска майка
изкарваха 30г. Нашите повече.Мъка,мъка.
Коментиран от #53
19:35 14.06.2026
17 име
19:35 14.06.2026
18 ааа
19:36 14.06.2026
19 Абсурдистан
19:37 14.06.2026
20 Русофил
Коментиран от #27
19:37 14.06.2026
21 хахахахха
До коментар #1 от "Клиент на Хага":хага никой по света не го признава,само мишоците от джендърландия(ес),а те не са фактор!
19:39 14.06.2026
22 хахахахха
До коментар #2 от "Клоуна пусин 🤡💩":зеления надрусан 🤡 рано или късно ще е на колене в Кремъл!
Коментиран от #60
19:40 14.06.2026
23 ПРЕВОДА И НАРОЧНО НЕТОЧЕН
19:41 14.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Двама шизофреници
Говорят си!
19:43 14.06.2026
26 Тслата
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз те мислех за читав човек ама се оказа много изпаднал! Да висиш тук за пари е трагедия!
19:43 14.06.2026
27 Аве мишкар
До коментар #20 от "Русофил":Още 23та я доказах тази зима ако все още съществува уср@йна пак ще ида да заличавам бандери!
Коментиран от #40
19:44 14.06.2026
28 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #31
19:44 14.06.2026
29 Що ли си губя времето?!
19:44 14.06.2026
30 САЩ и Маскалия в съюз
Коментиран от #36
19:45 14.06.2026
31 Кайчо
До коментар #28 от "Володимир Зеленски, президент":Бобова шушулка!
19:45 14.06.2026
32 Бай Араб
19:46 14.06.2026
33 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #35
19:46 14.06.2026
34 Ха ХаХа
Коментиран от #38
19:46 14.06.2026
35 Кайчо
До коментар #33 от "Майор Деянов, на всеки километър":Папагал!
19:47 14.06.2026
36 Ха ХаХа
До коментар #30 от "САЩ и Маскалия в съюз":Ку Ку. КУ
19:47 14.06.2026
37 Путин моли за помощ!
Коментиран от #39, #59
19:48 14.06.2026
38 Кайчо
До коментар #34 от "Ха ХаХа":Газаджия! Повреден изпускател!
19:48 14.06.2026
39 Кайчо
До коментар #37 от "Путин моли за помощ!":Кръндел!
19:50 14.06.2026
40 Бай Араб
До коментар #27 от "Аве мишкар":Стига бе,недей така.
19:50 14.06.2026
41 Шалом
Коментиран от #44
19:51 14.06.2026
42 Мурмурандума
19:51 14.06.2026
43 Бай Араб
19:52 14.06.2026
44 Кайчо
До коментар #41 от "Шалом":За тези слабоумия кой ще дава шекели? Вероятно от джендърските организации се финансират!
19:52 14.06.2026
45 Фикри
19:53 14.06.2026
46 Шумкар от отряд Чавдар
19:55 14.06.2026
47 роден език
До коментар #4 от "Готвят му заговор":Дед мой по матери был за «белых», а дед по отцу – «за красных». Так вот, «белый» очень много дал мне в детстве. Умирая, он говорил: «Внучок, запомни: жизнь свою надо отдать за Россию, Отечество. Сердце надо отдать маме. Душу – Господу Богу. А честь храни в себе и никому не отдавай». Эти слова остались во мне навсегда».
Александр Михайлов – актёр театра и кино, кинорежиссёр и педагог.
19:55 14.06.2026
48 Разговор
19:56 14.06.2026
49 ?????
19:56 14.06.2026
50 Иван
19:57 14.06.2026
51 Кирил
Той няма полезен ход
19:57 14.06.2026
52 Русия и САЩ
Коментиран от #55
19:58 14.06.2026
53 не е вярно
До коментар #16 от "украинска майка":Путин е роден 1952 година, така , че в момента е на 74!
Коментиран от #57
19:59 14.06.2026
54 Голямо унижение
20:00 14.06.2026
55 Иван
До коментар #52 от "Русия и САЩ":Сатанинския нацистки хазарски Израел да си предаде Димона.
20:01 14.06.2026
56 Нищо ново.
До коментар #9 от "Тук - една шматка":Русофилите са толкова ошашавени от положението на Русия и мислят, че с повече писане ще се оправи ситуацията :)))
Коментиран от #86
20:02 14.06.2026
57 ?????
До коментар #53 от "не е вярно":"Путин е роден 1952 година, така , че в момента е на 74!" - ако трябва да сме по-точни 73. 74 Ще навърши през октомври ако не греша.
20:03 14.06.2026
58 Рамбо Силек
В Аляска студ и вечен лед,
но в Кремъл пламнал е разчет:
„О, Анкоридж! О, славен дух!
Спаси ни от фалита кух!“
Серьожа Лавров, цял в мъгла,
на Путин шепне на ухо:
„Сега ще вържем ний ума
на Тръмп със нашето перо!
Ще дойде Доналд – благодат!
Ще каже: "Вземайте Донбас!"
И Киев в паника и страх
ще клекне унизен пред нас!“
Но Тръмп си гледа своя голф,
духът в Аляска си мълчи,
а планът – на парчета, бол,
и Кремъл пак от яд бучи.
„Къде сгрешихме?“ – Вова стене.
„Нали ни обещаха мир?
Украйна пак отказва колене,
а духът се оказа... чист ефир!“
Така във ледната пустиня,
сред сняг, пингвини и тъга,
умря и руската надежда,
че ще плати Тръмп сметката!
Коментиран от #64
20:08 14.06.2026
59 Нали САЩ започват
До коментар #37 от "Путин моли за помощ!":нови траншове с оръжия към Украйна и Путин е в амок :)
20:11 14.06.2026
60 хихи
До коментар #22 от "хахахахха":засега кремълския Хаяско пълзи на килимчето в САЩ и Китай ще видим след време 😅😅😅
Коментиран от #61
20:14 14.06.2026
61 хахахахха
До коментар #60 от "хихи":На Путин постилат червен килим най-силните страни в света,а зеления 🤡 не го бръснат за слива🤣
Коментиран от #75, #84
20:23 14.06.2026
62 Смехурко
"Скъпи Доналд, ну помоги, че инак лошо!"
Коментиран от #66
20:26 14.06.2026
63 Доналд Тръмп, президент
Не толкова аз, колкото ти Вова !!!
Направо възроди Америка от пепелта.
Спасибо 😄
20:26 14.06.2026
64 хахахахха
До коментар #58 от "Рамбо Силек":вече освен евтини,почнаха и супер кухи драскачи да наемат западналите,смех смех
20:27 14.06.2026
65 Русофил
А монгольята с Ху Йло и КИМ,..13 г превземат 2 села и... Пи.. ЗДА!! Язък за тия 2 милиона монгольяк фира!
Ааааахахаха
Коментиран от #68
20:28 14.06.2026
66 хахахахха
До коментар #62 от "Смехурко":урсули,каласи,мерцове и тем подобни фашаги явно бая са напълнили памперса че да наемат толкова кухи тролчета да спамят
20:29 14.06.2026
67 А НЕЩО
Срещу Тръмп
Каза ли
КЪСОМЕТРАЖНОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ?
Нещо не вършат Работа в последно Време.
САМО С ПОДМАЗВАНЕ
НЯМА ДА СТАНЕ.
Коментиран от #71
20:30 14.06.2026
68 Аве мишкар
До коментар #65 от "Русофил":ходи да лигавиш черни паламарки у маалата,повече ще изкараш от колкото да драскаш измишльотини за 2 цента
Коментиран от #74
20:31 14.06.2026
69 Някакси е...Гну сно
ОТВРААТ...
Коментиран от #73
20:31 14.06.2026
70 ТРЪМП НАШ
РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС
ВЕДНАГА ПОЧВАЙТЕ ДА РЕВЕТЕ
ЧЕ ТРЪМП Е БРИЛЯНТЕН ПОЛИТИК.
ГЛЕДАЙТЕ КАКВО
ПРАВИ ВАШИЯТ ФЮРЕР.
СКЪПИ ДОНАЛДЕ
СПАСИ НИ
ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.
20:33 14.06.2026
71 хахахахха
До коментар #67 от "А НЕЩО":от доста време не сте били толкова ж@лки тролчетата,явно наистина е тегаво положението на бандерите,щом толкова сайтове и тролове бълват пропаганда,нещо определено се е случило за да почнат масово да лъжат
20:33 14.06.2026
72 Саде минавам тъдява ама да попитам..де
За селскио иди Отин копейката питам...
20:35 14.06.2026
73 ДЖЕФРИТО
До коментар #69 от "Някакси е...Гну сно":Казвали сме и преди :
Тия Двамата Дъртаци
ПЕДОФИЛИЯТА ги събра .
Надушиха се като Крастави Сабаки.
20:35 14.06.2026
74 Кини...ма
До коментар #68 от "Аве мишкар":Пен ДЕЛ гли став!
20:37 14.06.2026
75 ДА ОБАЧЕ
До коментар #61 от "хахахахха":ЗЕЛЕНСКИ бръсне РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
КАТО СЛИВИ .
ЕЙ ТОВА Е ПО ВАЖНОТО.
20:37 14.06.2026
76 ха, ха, ха...
Ама само еднопосочно, като Пригожин, нали?
20:40 14.06.2026
77 Ко речи?
20:41 14.06.2026
78 Не си
До коментар #14 от "010100":затворил скобите и може да добавиш, че имаше многогодишно избиване на донбасци, както и международни споразумения за мир, но те не се изпълниха и затова руските войски влязоха да възстановят правдата.
Коментиран от #83
20:41 14.06.2026
79 Слаб две
20:42 14.06.2026
80 Хахахаха
20:43 14.06.2026
81 Нямат край
20:50 14.06.2026
82 😂😂😂😂😂😂
ПОЗОР!
20:53 14.06.2026
83 испражненето гайтанджиева
До коментар #78 от "Не си":Руски фейкове колега.
20:54 14.06.2026
84 хихи
До коментар #61 от "хахахахха":така му постлаха на кремълската мумия Хаяско, че направо го закопаха 😅😅😅
20:54 14.06.2026
85 Удри копейката с лопатЕто!
20:55 14.06.2026
86 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #56 от "Нищо ново.":Даже когато сме хванали средния няма да признаем че сме хванали средния... въпрос на достойнство 🤩🍌
21:02 14.06.2026
87 скучно и точка.
До коментар #8 от "2122 година":И ако се разберат си подписват и пращат документите взаимно по спиди
21:05 14.06.2026