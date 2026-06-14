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Ултиматум: Полша може да отнеме от Зеленски връченото му най-високо държавно отличие
  Тема: Украйна

Ултиматум: Полша може да отнеме от Зеленски връченото му най-високо държавно отличие

14 Юни, 2026 04:09, обновена 14 Юни, 2026 04:17 1 762 11

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Причината е исторически спор за ролята на Украинската въстаническа армия (УПА)

Ултиматум: Полша може да отнеме от Зеленски връченото му най-високо държавно отличие - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки даде отсрочка на украинския си колега Володимир Зеленски, за да преразгледа решението си за именуване на военна част в чест на Украинската въстаническа армия (УПА), пише Rzeczpospolita​.

Това на практика представлява дипломатически ултиматум, обвързан с възможното отнемане на най-високото държавно отличие на Полша – Ордена на Белия орел.

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В края на май 2026 г. Володимир Зеленски подписа указ, с който даде почетното наименование „Героите от УПА“ на Отделен център за специални операции „Север“. В Полша дейността на УПА по време на Втората световна война се свързва с масовите убийства на десетки хиляди поляци, известни като Волинското клане.

Президентът Навроцки реагира остро и веднага се обърна към Журито (Капитула) на ордена с искане за отнемане на отличието, връчено на Зеленски през 2023 г..

На 8 юни 2026 г. Капитула на Ордена на Белия орел се събра във Варшава и предаде официалното си становище на президента. То не е публично, но според информациите подкрепя позицията на Навроцки. Президентската канцелария потвърди, че Навроцки няма да вземе окончателно решение преди завръщането си от посещението си в САЩ.

Говорителят на полския президент Рафал Лешкевич обяви, че Полша съзнателно дава време на Украйна да промени позицията си. Той заяви директно: „Президентът Навроцки каза точно какво ще направи, ако президентът Зеленски не промени мнението си. Не можем да приемем подобна ситуация“.

Полските власти определят този период като „време за образование“ на международната общност по темата.

Според социологическите проучвания в Полша, между 52% и 59% от поляците подкрепят идеята на Зеленски да бъде отнет орденът заради този исторически спор.

Въпреки че Навроцки има правото да инициира процедурата, според полската конституция окончателният указ за лишаване от държавно отличие изисква и контрасигнатура (подпис) от министър-председателя Доналд Туск. Туск първоначално критикува Навроцки, но впоследствие заяви, че напълно разбира острата му реакция спрямо решението на Киев.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 16 Отговор
    Важното е, че ще се млати ватата до като шава!

    Коментиран от #11

    04:21 14.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахаха!🎺🥳😀

    13 0 Отговор
    Да му отнемат и златните тоалетни.

    04:27 14.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мурка

    3 1 Отговор
    САМО ЧОВЕК БЕЗ КАПКА ДОСТОИНСТВО БИ ИЗТРИЛ КОМЕНТАРА ШЕСТ---ПО ДОБРЕ НА ПАЗАРА ПРОДАВАЙ МАРУЛИ КАРТОФИ ЛУК

    Коментиран от #8

    04:52 14.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаджи Папурко

    10 0 Отговор
    Значи Путин е прав, нацисти са.

    Коментиран от #10

    05:36 14.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ИИ без интелект

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Халюцинираш ли, време е за смяна на алгоритъма.

    07:43 14.06.2026

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