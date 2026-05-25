Жертвите при срутването на 9-етажната сграда на Филипините са три, 18 души са в неизвестност ВИДЕО

25 Май, 2026 05:11, обновена 25 Май, 2026 05:16 611 2

Досега са спасени 26 души

Жертвите при срутването на 9-етажната сграда на Филипините са три, 18 души са в неизвестност ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са загинали при срутването на строежа на девететажната сграда в град Анхелес на Филипините.

GMA News съобщи, че още 18 души са в неизвестност.

Властите обявиха, че операцията по издирване и спасяване продължава, като досега са спасени 26 души.

Говорителят на града Джей Пелайо съобщи по-рано, че сградата се е срутила през нощта между събота и неделя, като е блокирала до 40 строителни работници.

Около 10 души са успели да избягат от мястото на инцидента. Малайзийски турист, отседнал в близък хотел, е бил ранен при инцидента и по-късно е починал от нараняванията си.


  Грантаджии ООД

    5 0 Отговор
    Тази сграда да не е строена от фирма на ГЕРБ та се е срутила ?

    05:24 25.05.2026