Жертвите при срутването на 9-етажната сграда на Филипините са три, 18 души са в неизвестност ВИДЕО

Трима души са загинали при срутването на строежа на девететажната сграда в град Анхелес на Филипините.

GMA News съобщи, че още 18 души са в неизвестност.

Властите обявиха, че операцията по издирване и спасяване продължава, като досега са спасени 26 души.

Говорителят на града Джей Пелайо съобщи по-рано, че сградата се е срутила през нощта между събота и неделя, като е блокирала до 40 строителни работници.

Около 10 души са успели да избягат от мястото на инцидента. Малайзийски турист, отседнал в близък хотел, е бил ранен при инцидента и по-късно е починал от нараняванията си.