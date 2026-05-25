Украинска атака с дронове блокира движението от Ярославъл към Москва

Движението в покрайнините на Ярославъл в посока Москва беше блокирано поради атака с дронове на украинските въоръжени сили, заяви Михаил Евраев, губернатор на Ярославска област в своя канал „Макс“.
Според губернатора, движението е блокирано от кръстовището на Московски проспект и Югозападния околовръстен път. Това е направено от съображения за сигурност. Шофьорите са помолени да се въздържат от пътуване в тази посока.
Евраев добави, че подразделения на руското Министерство на отбраната и правоохранителните органи продължават да осигуряват сигурността.
Москва и Киев водят дипломатическа кореспонденция по правни и консулски въпроси през Минск, каза пред РИА Новости Алексей Полишчук, директор на Втори департамент на страните от ОНД в руското Министерство на външните работи.
„Дипломатическата кореспонденция по правни и консулски въпроси се води предимно през Минск, където се намира украинското посолство“, каза той.
Дипломатът изрази благодарност и на беларуските съюзници и колеги от други страни за услугите, които предоставят.
По-рано, в разговор с агенцията, Полищук заяви, че контактите на работно ниво между Русия и Украйна се поддържат. По-специално, обменът на затворници, връщането на цивилни и репатрирането на телата на загиналите продължават, обясни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хххх
05:15 25.05.2026
11 добрата новина
Коментиран от #12
05:37 25.05.2026
14 добрата новина
До коментар #12 от "Копейка":Е, че нищо не съм те питал
Коментиран от #16
05:39 25.05.2026
15 добрата новина
05:39 25.05.2026
18 отекчен
08:10 25.05.2026