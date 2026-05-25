Украинска атака с дронове блокира движението от Ярославъл към Москва
Украинска атака с дронове блокира движението от Ярославъл към Москва

25 Май, 2026 05:04, обновена 25 Май, 2026 05:10 1 211 18

Москва и Киев водят дипломатическа кореспонденция по правни и консулски въпроси през Минск

Движението в покрайнините на Ярославъл в посока Москва беше блокирано поради атака с дронове на украинските въоръжени сили, заяви Михаил Евраев, губернатор на Ярославска област в своя канал „Макс“.

Според губернатора, движението е блокирано от кръстовището на Московски проспект и Югозападния околовръстен път. Това е направено от съображения за сигурност. Шофьорите са помолени да се въздържат от пътуване в тази посока.

Евраев добави, че подразделения на руското Министерство на отбраната и правоохранителните органи продължават да осигуряват сигурността.

Москва и Киев водят дипломатическа кореспонденция по правни и консулски въпроси през Минск, каза пред РИА Новости Алексей Полишчук, директор на Втори департамент на страните от ОНД в руското Министерство на външните работи.

„Дипломатическата кореспонденция по правни и консулски въпроси се води предимно през Минск, където се намира украинското посолство“, каза той.

Дипломатът изрази благодарност и на беларуските съюзници и колеги от други страни за услугите, които предоставят.

По-рано, в разговор с агенцията, Полищук заяви, че контактите на работно ниво между Русия и Украйна се поддържат. По-специално, обменът на затворници, връщането на цивилни и репатрирането на телата на загиналите продължават, обясни той.


  1 Хххх

    Повредена от експлозиите снощи е сградата в Киев, в която се помещават апартаменти, принадлежащи на Володимир Зеленски и неговия приятел корупционер Тимур Миндич, наричан портфейлът на Зеленски, твърди вестник „Украинска правда“, цитиран от БГНЕС.

    05:15 25.05.2026

  11 добрата новина

    Е, че по традиция всичко завършва с дни на траур в Киев и мощен соpocoиден вой!

    05:37 25.05.2026

  14 добрата новина

    До коментар #12 от "Копейка":

    Е, че нищо не съм те питал

    05:39 25.05.2026

  18 отекчен

    разтопили се златните кенефи жалко че ползващите ги не са били там

    08:10 25.05.2026

