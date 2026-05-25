Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Времето днес, прогноза за понеделник, 25 май: Слънчево преди обед, купеста облачност с редки превалявания до вечерта

Времето днес, прогноза за понеделник, 25 май: Слънчево преди обед, купеста облачност с редки превалявания до вечерта

25 Май, 2026 05:43, обновена 25 Май, 2026 05:49 643 6

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 24°

Времето днес, прогноза за понеделник, 25 май: Слънчево преди обед, купеста облачност с редки превалявания до вечерта - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд.

Вятър ще е слаб от север-северозапад, в Източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 24°.

Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от север-североизток, след пладне слаб от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на места, главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 29°.

В сряда по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици; ще има и условия за градушки.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    0 1 Отговор
    kолко трябваше да чакам за времето беТЪПАК?

    05:51 25.05.2026

  • 3 оня с коня

    0 1 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    05:52 25.05.2026

  • 4 хаберих

    0 0 Отговор
    - Докторе, детето се буди сутрин в 04:00 часа и повече не иска да заспи. Какво да го правим?
    - Фурнаджия!

    06:22 25.05.2026

  • 5 хаберих

    0 0 Отговор
    - Докторе, детето се буди сутрин в 04:00 часа и повече не иска да заспи. Какво да го правим?
    - Фурнаджия!

    06:22 25.05.2026

  • 6 Име

    1 0 Отговор
    Хубав ден!

    07:17 25.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове