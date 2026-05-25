Ден на траур в Благоевград заради смъртта на 16-годишното момиче

Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур, във връзка с трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е в тежко състояние и с опасност за живота.
Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание.
Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от трагедията.
Малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал "Струмско", в задната част на сградата малко по-късно беше намерено и 16-годишно момче с тежки травми.
От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация единият от тях, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет силен наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият той е бил в неадекватно състояние. Студентът и още един гимназист са задържани в полицията.
Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, инцидент или външна намеса.
В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел.
Източник: bnrnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Санитаря от психото
До коментар #1 от "Капейка - 78% от българите":Хапчетата се пият веднага като се събудиш. Пак си забравил.
06:05 25.05.2026
3 баце
До коментар #1 от "Капейка - 78% от българите":и ти ли си на LSD
06:12 25.05.2026
4 ООрана държава
06:24 25.05.2026
5 Един пробит цент
06:51 25.05.2026
6 Феликс Дж
06:57 25.05.2026
7 БРЕЕЕЕЙЙИИ ЩЕ ИМАМЕ
07:02 25.05.2026
8 Калина
Май и тоя кмет е почнал да опитва с дозировките, та от солидарност ще е
Нема спас за вулгаристан
07:09 25.05.2026
9 кой мy дpeмe
07:10 25.05.2026
10 Онзи
07:16 25.05.2026
11 Логично
07:16 25.05.2026
12 Не знам
07:23 25.05.2026
13 8384
07:27 25.05.2026
14 ДРОГАТА
07:27 25.05.2026
15 ВРЕМЕ Е
07:30 25.05.2026