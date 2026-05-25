Ден на траур в Благоевград заради смъртта на 16-годишното момиче

25 Май, 2026 06:49, обновена 25 Май, 2026 05:53

Връстник на жертвата е с опасност за живота

Снимка: БГНЕС
Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур, във връзка с трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е в тежко състояние и с опасност за живота.

Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от трагедията.

Малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал "Струмско", в задната част на сградата малко по-късно беше намерено и 16-годишно момче с тежки травми.

От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация единият от тях, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет силен наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият той е бил в неадекватно състояние. Студентът и още един гимназист са задържани в полицията.

Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, инцидент или външна намеса.

В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Санитаря от психото

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Капейка - 78% от българите":

    Хапчетата се пият веднага като се събудиш. Пак си забравил.

    06:05 25.05.2026

  • 3 баце

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Капейка - 78% от българите":

    и ти ли си на LSD

    06:12 25.05.2026

  • 4 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Родителите ще присъстват ли?

    06:24 25.05.2026

  • 5 Един пробит цент

    4 1 Отговор
    Психопатията е наша житейска психология.

    06:51 25.05.2026

  • 6 Феликс Дж

    5 6 Отговор
    Да не е станало точно по времето, когато предаваха репортажа от залавянето на "прокурорскито" дете? Стреснали са се от силата и мощта на кандеф и компания и са посегнали на живота си.

    06:57 25.05.2026

  • 7 БРЕЕЕЕЙЙИИ ЩЕ ИМАМЕ

    9 2 Отговор
    И ДЕН НА ДРОГАТА. ПО ДОБРЕ ТОВА КМЕТЧЕ КАТО МЕДЧЕ ДА ОЗАКОНИ ДРОГАТА.

    07:02 25.05.2026

  • 8 Калина

    15 2 Отговор
    Чак па траурен ден в цел град за предозирано наркоманче ...
    Май и тоя кмет е почнал да опитва с дозировките, та от солидарност ще е

    Нема спас за вулгаристан

    07:09 25.05.2026

  • 9 кой мy дpeмe

    10 0 Отговор
    що ме занимавате с некви наркомани

    07:10 25.05.2026

  • 10 Онзи

    9 0 Отговор
    В югозапада във всеки двор се отглежда коноп. Това е едва ли не задължително

    07:16 25.05.2026

  • 11 Логично

    7 2 Отговор
    Югозападния университет в Благоевград - средище на атлантизма .

    07:16 25.05.2026

  • 12 Не знам

    8 0 Отговор
    от какви "елитни" семейства са били , но възпитанието им вероятно не е било елитно ! Нелепо.......

    07:23 25.05.2026

  • 13 8384

    4 3 Отговор
    На първо място по най-бързо намаляващо население в Света е Япония. България е на второ място след Япония. Не можем да си позволим лукса и удоволствието да губим млади хора, каквито и да са те.

    07:27 25.05.2026

  • 14 ДРОГАТА

    8 1 Отговор
    Се държи от куките.

    07:27 25.05.2026

  • 15 ВРЕМЕ Е

    8 0 Отговор
    Полицията да излезе и за каже, че знае кой продава наркотиците в Благоевград, че има 30 присъди и полицията го разработва от 20 години.

    07:30 25.05.2026

