Ограбиха луксозен бутик след като кола се вряза във витрината му

25 Май, 2026 18:45 1 440 8

Инцидентът е станал в Париж

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Неизвестни лица са ограбили бутик, продаващ луксозни дрехи и аксесоари в Париж, като са се блъснали с кола във витрината му в нощта на 25 май, съобщи радио Franceinfo, позовавайки се на източник от правоохранителните органи.

Крадците са откраднали няколко дамски чанти на обща стойност 200 000 EUR от бутика, разположен в 8-ми район на града. Те са избягали с Peugeot 208, който е бил издирван на 19 май. Те са използвали мигаща светлина, докато са бягали от местопрестъплението.

Крадците все още не са открити. Полицейският отдел за борба с бандите е назначен за разследване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 0 Отговор
    Щеше да бъде смешно, ако не беше жалко! Вече и крадците станаха кифли!!!

    18:47 25.05.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    5 6 Отговор
    Отщпаднали са чантите на Лили Иванова,докато пееше в Париж.💋😎🤣👍

    18:47 25.05.2026

  • 3 Без име

    3 3 Отговор
    А Иран ще предаде обогатения си уран на Китай.

    18:50 25.05.2026

  • 4 Пустиня(к)

    8 1 Отговор
    То щото наще бандитизми свръшиа и ръгнааме да гледаме чужбинците кви золуми праат.

    18:52 25.05.2026

  • 5 клуба на богатите

    9 0 Отговор
    Във фалирала Африканция е така!

    19:25 25.05.2026

  • 6 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Е Динев сам си обра казиното като вкара джипка вътре пред касата! Тия срещу нас да бягат не могат да ни стигнат!

    Коментиран от #8

    19:43 25.05.2026

  • 7 Иван

    0 0 Отговор
    ......полицейският отдел за борба с бандерите...последното изречение.

    20:16 25.05.2026

  • 8 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    20:18 25.05.2026

