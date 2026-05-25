Ограбиха луксозен бутик след като кола се вряза във витрината му

Неизвестни лица са ограбили бутик, продаващ луксозни дрехи и аксесоари в Париж, като са се блъснали с кола във витрината му в нощта на 25 май, съобщи радио Franceinfo, позовавайки се на източник от правоохранителните органи.
Крадците са откраднали няколко дамски чанти на обща стойност 200 000 EUR от бутика, разположен в 8-ми район на града. Те са избягали с Peugeot 208, който е бил издирван на 19 май. Те са използвали мигаща светлина, докато са бягали от местопрестъплението.
Крадците все още не са открити. Полицейският отдел за борба с бандите е назначен за разследване.
