Китай и Сърбия взаимно ще се подкрепят по въпросите за Тайван и Косово

25 Май, 2026 19:05 560 2

Белград твърдо се придържа към принципа „един Китай“

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайските власти ще подкрепят Сърбия по косовския въпрос, докато сръбската страна ще покаже солидарност с Китай по въпроса за Тайван. Това беше посочено в съвместно изявление на Китай и Република Сърбия.

„Сръбската страна твърдо се придържа към принципа „един Китай“, решително се противопоставя на тайванския сепаратизъм под каквато и да е форма и твърдо подкрепя стремежите на Китай за национално обединение“, се подчертава в документа, публикуван след срещата между китайския президент Си Дзинпин и сръбския президент Александър Вучич в Пекин.

Белград, добавя се, „твърдо подкрепя позицията на китайската страна по въпроси, свързани с Хонконг, Тибет, Синцзян и правата на човека“.

Освен това, както беше отбелязано, Пекин потвърждава, че счита налагането на каквито и да е решения относно статута на Косово на Сърбия за неприемливо. Китай предлага да се действа в съответствие с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и да се търси взаимно приемливо решение чрез диалог и консултации. „По време на този процес суверенитетът, независимостта и териториалната цялост на Сърбия трябва да бъдат напълно зачитани“, подчертава се в документа.

Според изявлението Китай приветства желанието на Сърбия да развива приятелски отношения със страните от ЕС и да стане пълноправен член на ЕС. Сърбия, от своя страна, подкрепя усилията на Пекин за поддържане на мира и стабилността в Южнокитайско море и смята, че териториалните спорове трябва да се решават чрез консултации.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    1 1 Отговор
    Зарадвах се пак батковците Си и Вучич ...сичко става под одобрителния поглед на дядя Вова ...(Мъй с табой дядя ) ...батко Ким Чен Ун също одобрително и леко снизходително поглежда към батко Вучич и погалва Ена балистична ядрена ракета ..дядя Вова също погалва един Орешник но с бойна ядрена глава ...всичко е цветя рози и пеперуди ,много петрол ,злато ,залежи ,дърва , въглища,гас в новия световен ред ...

    19:10 25.05.2026

  • 2 Другари

    1 0 Отговор
    Истинската истина никога няма да ви я кажат. Ето част от нея. Нали знаете за Сорос който е създал "училището" на НАТО в Унгария. Нали знаете че в Тайван са световните офшорки за трилиони и затова Тръмпи иска да си ги вземе а братята американци ще ви пращат да живеете на Луната или на Марс. Дотук беше.

    19:42 25.05.2026

