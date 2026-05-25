Китай и Сърбия взаимно ще се подкрепят по въпросите за Тайван и Косово

Китайските власти ще подкрепят Сърбия по косовския въпрос, докато сръбската страна ще покаже солидарност с Китай по въпроса за Тайван. Това беше посочено в съвместно изявление на Китай и Република Сърбия.

„Сръбската страна твърдо се придържа към принципа „един Китай“, решително се противопоставя на тайванския сепаратизъм под каквато и да е форма и твърдо подкрепя стремежите на Китай за национално обединение“, се подчертава в документа, публикуван след срещата между китайския президент Си Дзинпин и сръбския президент Александър Вучич в Пекин.

Белград, добавя се, „твърдо подкрепя позицията на китайската страна по въпроси, свързани с Хонконг, Тибет, Синцзян и правата на човека“.

Освен това, както беше отбелязано, Пекин потвърждава, че счита налагането на каквито и да е решения относно статута на Косово на Сърбия за неприемливо. Китай предлага да се действа в съответствие с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и да се търси взаимно приемливо решение чрез диалог и консултации. „По време на този процес суверенитетът, независимостта и териториалната цялост на Сърбия трябва да бъдат напълно зачитани“, подчертава се в документа.

Според изявлението Китай приветства желанието на Сърбия да развива приятелски отношения със страните от ЕС и да стане пълноправен член на ЕС. Сърбия, от своя страна, подкрепя усилията на Пекин за поддържане на мира и стабилността в Южнокитайско море и смята, че териториалните спорове трябва да се решават чрез консултации.