Иранска делегация пристигна в Доха, за да обсъди споразумение със САЩ

Иранска делегация, включваща главния преговарящ Мохамед Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, пристигна в Доха за консултации с катарския премиер и външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани относно евентуално споразумение със Съединените щати.
Според източник, Ройтерс съобщи, че целта на посещението е да се обсъдят начини за прекратяване на конфликта. Източникът заяви, че консултациите ще се фокусират върху ситуацията около Ормузкия проток и запасите на Иран от високообогатен уран.
Източникът добави, че делегацията включва и управителя на Централната банка на Иран. Очаква се той да участва в дискусиите относно евентуалното размразяване на иранските активи като част от окончателното споразумение.
