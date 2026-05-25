Иранска делегация пристигна в Доха, за да обсъди споразумение със САЩ

25 Май, 2026 18:33 956 3

  • пакистан-
  • иран-
  • сащ-
  • преговори-
  • делегации

Консултациите ще се фокусират върху ситуацията около Ормузкия проток

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранска делегация, включваща главния преговарящ Мохамед Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, пристигна в Доха за консултации с катарския премиер и външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани относно евентуално споразумение със Съединените щати.

Според източник, Ройтерс съобщи, че целта на посещението е да се обсъдят начини за прекратяване на конфликта. Източникът заяви, че консултациите ще се фокусират върху ситуацията около Ормузкия проток и запасите на Иран от високообогатен уран.

Източникът добави, че делегацията включва и управителя на Централната банка на Иран. Очаква се той да участва в дискусиите относно евентуалното размразяване на иранските активи като част от окончателното споразумение.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google Alerts


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пич

    5 7 Отговор
    Президента на САЩ е напълно недакватен за преговори!!! Медицински неадекватен...

    18:35 25.05.2026

  • 2 Брз име

    2 1 Отговор
    Големите се договориха. Обогатеният уран отива в Китай. Тръмп се оттегля и сега става интересно.

    18:54 25.05.2026

  • 3 Ей, калпазани,

    1 1 Отговор
    сключвайте вече това споразумение, защото в противен случай ..... давам колата за скрап!

    19:55 25.05.2026