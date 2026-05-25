Най-горещият майски ден от 1944 година във Великобритания

25 Май, 2026 19:15 954 5

До 33.5 градуса по Целзий достигна температурата на летище "Хийтроу"

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-горещият майски ден в историята е регистриран във Великобритания. Според Метеорологичната служба температурата на летище Хийтроу в Лондон е достигнала 33,5 градуса по Целзий.

Предишният рекорд е поставен на 29 май 1944 г., когато живакът в Риджънтс Парк в Лондон и на две други места в Англия е достигнал 32,9 градуса по Целзий. Метеоролозите обаче предупреждават, че покачването на температурата е малко вероятно да спре днес и не изключват достигането на 35 градуса по Целзий в Линкълншир в Северна Англия, както и в Лондон. Подобна топлинна вълна се очаква на 26 май, след което температурите леко ще се охладят, но ще останат около 30 градуса по Целзий до края на седмицата.

Днес е официален празник във Великобритания – May Bank Holiday. Много хора бягат от жегата в парковете или се отправят към морето. Метеорологичната служба обаче съветва за изключително внимание, тъй като Северно море все още не се е затоплило до вече скромните си летни температури. Например, температурата на водата край бреговете на Шотландия на 25 май не е надвишавала 9°C, докато в югоизточна Англия е била 13°C.

Рекордът за всички времена е поставен на 19 юли 2022 г., когато температурата надхвърли 40°C за първи път в регистрираната история на Обединеното кралство. Това се случи в град Конингсби в Линкълншир (40,3°C).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия

    4 0 Отговор
    на снимката ще ги по ядат кърлежите !

    19:20 25.05.2026

  • 2 Пустиня(к)

    3 1 Отговор
    Като дофърчат иранските ракети, нащо летище ше дигне температура неколко десетки пъти повече от тие смешни рекорди.

    19:20 25.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    3 1 Отговор
    скоро от изток ще им дойде по топло
    налраво ще се изпържат

    19:23 25.05.2026

  • 4 Троен облак

    0 0 Отговор
    Да прекръстят Хийтроу на Уинтърфелт.

    19:38 25.05.2026

  • 5 Ужас

    0 0 Отговор
    Тоя влажен и мухлясал остров, плюс високи температури, е като джуглите на Амазонка.

    20:41 25.05.2026

