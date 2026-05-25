Най-горещият майски ден от 1944 година във Великобритания

Най-горещият майски ден в историята е регистриран във Великобритания. Според Метеорологичната служба температурата на летище Хийтроу в Лондон е достигнала 33,5 градуса по Целзий.

Предишният рекорд е поставен на 29 май 1944 г., когато живакът в Риджънтс Парк в Лондон и на две други места в Англия е достигнал 32,9 градуса по Целзий. Метеоролозите обаче предупреждават, че покачването на температурата е малко вероятно да спре днес и не изключват достигането на 35 градуса по Целзий в Линкълншир в Северна Англия, както и в Лондон. Подобна топлинна вълна се очаква на 26 май, след което температурите леко ще се охладят, но ще останат около 30 градуса по Целзий до края на седмицата.

Днес е официален празник във Великобритания – May Bank Holiday. Много хора бягат от жегата в парковете или се отправят към морето. Метеорологичната служба обаче съветва за изключително внимание, тъй като Северно море все още не се е затоплило до вече скромните си летни температури. Например, температурата на водата край бреговете на Шотландия на 25 май не е надвишавала 9°C, докато в югоизточна Англия е била 13°C.

Рекордът за всички времена е поставен на 19 юли 2022 г., когато температурата надхвърли 40°C за първи път в регистрираната история на Обединеното кралство. Това се случи в град Конингсби в Линкълншир (40,3°C).