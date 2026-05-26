На фронта и в икономиката: Украйна поставя Русия под натиск

Със своите масирани атаки с дронове дълбоко в Русия украинците поставят Москва под натиск. "Стратегическите промени, предприети от украинците, дават резултат", казва военният експерт Фабиан Хофман.

"Решаващо е количеството оръжия, с които Украйна поразява цели в Русия. А Москва трябва да продължи да очаква такива атаки", казва пред германската обществено-правна телевизия ZDF военният експерт Фабиан Хофман. Според него новите средства и стратегическите промени, предприети от украинците, дават резултат във войната - последните успехи на Киев се дължат най-вече на променената схема за нападения.

Благодарение на дроновете с голям обсег, стигащ до 2000 километра, украинските военни могат да поразяват и цели в Москва или дълбоко във вътрешността на Русия. Това дава възможност на Украйна да уврежда и деликатната руска инфраструктура, посочва пред германската обществена медия Хофман, който се занимава със стратегически изследвания в университета в Осло.

Количеството увеличава вероятността за поразяване на цели

Той подчертава, че решаваща роля играе големият брой на изстреляните дронове, с които Украйна разполага благодарение на увеличените производствени капацитети. "През последните две години Украйна повиши силно производството на дронове с голям обсег и мини крилати ракети - и така ако преди се изстрелваха по няколко стотици месечно, сега са няколко хиляди." Експертът изтъква, че това се дължи и на финансовата подкрепа от Германия, Норвегия и други страни. "Междувременно Русия е обект на толкова големи атаки с дронове и крилати ракети, че противовъздушната ѝ отбрана много се затруднява да реагира."

Експертът отбелязва пред ZDF и това, че при цена между 20 000 и 50 000 евро дроновете с голям обсег са значително по-евтини от струващите милиони крилати или балистични ракети. Това също е причина, която позволява на Украйна да изстрелва много дронове едновременно. Количеството увеличава вероятността за поразяване на цели дори и при наличието на солидна противовъздушна отбрана.

Пропуските на руската противовъздушна отбрана

По думите на Хофман в контекста на атаките на Русия ѝ се налага да се бори и със структурни проблеми. През последните пет-шест месеца на противовъздушната отбрана бяха нанесени сериозни щети, казва той. "Системно се атакуват и поразяват стартови рампи, радари и друга инфраструктура."

В продължение на години голямата територия на Русия представляваше стратегическо предимство, включително поради това, че важната инфраструктура бе на сигурно място дълбоко във вътрешността на страната. Сега обаче това се превръща в проблем - малкото налични системи за ПВО трябва да бъдат разпределени на по-големи участъци. "От това естествено се пораждат по-големи пропуски в отбраната, което Украйна може да използва и тя в момента го прави много ефективно", обяснява Хофман пред ZDF.

Освен това има данни, че ракетите на руските ПВО не са достатъчни. Русия трябва да произвежда повече и да постави приоритети - къде да бъдат използвани ограничените човешки, промишлени и материални ресурси. "Военната икономика работи на високи обороти", казва Хофман.

Украйна трябва да засили натиска на фронта и срещу икономиката

Украйна би могла целенасочено да използва тези слабости, препоръчва военният експерт. При това не става дума само за военните успехи на фронта. "Най-доброто, което може да направи Украйна, е да вреди не само на руските части на фронта, но и да поразява руските капацитети дълбоко във вътрешността на страната."

Експертът пояснява, че има предвид промишлеността и икономиката, а целта е да се нанасят удари срещу финансирането на войната. Ако на военния материал бъдат нанесени щети при производството или при транспортирането, той изобщо не би могъл да стигне до фронта, посочва Хофман. Освен това с атаките си срещу енергийната инфраструктура Украйна би могла да навреди на руските приходи от нефт и газ.

"Това естествено ще се отрази и на руския капитал, на финансите за водене на войната", изтъква експертът. Според него именно тази комбинация от военен и икономически натиск може да бъде решаваща.