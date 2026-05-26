На фронта и в икономиката: Украйна поставя Русия под натиск

Със своите масирани атаки с дронове дълбоко в Русия украинците поставят Москва под натиск. "Стратегическите промени, предприети от украинците, дават резултат", казва военният експерт Фабиан Хофман.
"Решаващо е количеството оръжия, с които Украйна поразява цели в Русия. А Москва трябва да продължи да очаква такива атаки", казва пред германската обществено-правна телевизия ZDF военният експерт Фабиан Хофман. Според него новите средства и стратегическите промени, предприети от украинците, дават резултат във войната - последните успехи на Киев се дължат най-вече на променената схема за нападения.
Благодарение на дроновете с голям обсег, стигащ до 2000 километра, украинските военни могат да поразяват и цели в Москва или дълбоко във вътрешността на Русия. Това дава възможност на Украйна да уврежда и деликатната руска инфраструктура, посочва пред германската обществена медия Хофман, който се занимава със стратегически изследвания в университета в Осло.
Количеството увеличава вероятността за поразяване на цели
Той подчертава, че решаваща роля играе големият брой на изстреляните дронове, с които Украйна разполага благодарение на увеличените производствени капацитети. "През последните две години Украйна повиши силно производството на дронове с голям обсег и мини крилати ракети - и така ако преди се изстрелваха по няколко стотици месечно, сега са няколко хиляди." Експертът изтъква, че това се дължи и на финансовата подкрепа от Германия, Норвегия и други страни. "Междувременно Русия е обект на толкова големи атаки с дронове и крилати ракети, че противовъздушната ѝ отбрана много се затруднява да реагира."
Експертът отбелязва пред ZDF и това, че при цена между 20 000 и 50 000 евро дроновете с голям обсег са значително по-евтини от струващите милиони крилати или балистични ракети. Това също е причина, която позволява на Украйна да изстрелва много дронове едновременно. Количеството увеличава вероятността за поразяване на цели дори и при наличието на солидна противовъздушна отбрана.
Пропуските на руската противовъздушна отбрана
По думите на Хофман в контекста на атаките на Русия ѝ се налага да се бори и със структурни проблеми. През последните пет-шест месеца на противовъздушната отбрана бяха нанесени сериозни щети, казва той. "Системно се атакуват и поразяват стартови рампи, радари и друга инфраструктура."
В продължение на години голямата територия на Русия представляваше стратегическо предимство, включително поради това, че важната инфраструктура бе на сигурно място дълбоко във вътрешността на страната. Сега обаче това се превръща в проблем - малкото налични системи за ПВО трябва да бъдат разпределени на по-големи участъци. "От това естествено се пораждат по-големи пропуски в отбраната, което Украйна може да използва и тя в момента го прави много ефективно", обяснява Хофман пред ZDF.
Освен това има данни, че ракетите на руските ПВО не са достатъчни. Русия трябва да произвежда повече и да постави приоритети - къде да бъдат използвани ограничените човешки, промишлени и материални ресурси. "Военната икономика работи на високи обороти", казва Хофман.
Украйна трябва да засили натиска на фронта и срещу икономиката
Украйна би могла целенасочено да използва тези слабости, препоръчва военният експерт. При това не става дума само за военните успехи на фронта. "Най-доброто, което може да направи Украйна, е да вреди не само на руските части на фронта, но и да поразява руските капацитети дълбоко във вътрешността на страната."
Експертът пояснява, че има предвид промишлеността и икономиката, а целта е да се нанасят удари срещу финансирането на войната. Ако на военния материал бъдат нанесени щети при производството или при транспортирането, той изобщо не би могъл да стигне до фронта, посочва Хофман. Освен това с атаките си срещу енергийната инфраструктура Украйна би могла да навреди на руските приходи от нефт и газ.
"Това естествено ще се отрази и на руския капитал, на финансите за водене на войната", изтъква експертът. Според него именно тази комбинация от военен и икономически натиск може да бъде решаваща.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
16:52 26.05.2026
2 Тома
Коментиран от #7, #12
16:53 26.05.2026
3 Без име
16:53 26.05.2026
4 Механик
16:54 26.05.2026
5 хахахахха
16:54 26.05.2026
6 Българка
Коментиран от #9
16:56 26.05.2026
7 тъпо
До коментар #2 от "Тома":Един Орешник= 3 гаража
😂😄😅
Коментиран от #14
16:58 26.05.2026
8 Сатана Z
16:58 26.05.2026
9 Верно ли бе?
До коментар #6 от "Българка":ТролскаСмрат.
Коментиран от #13
16:58 26.05.2026
10 Иха
Коментиран от #17
16:59 26.05.2026
11 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
16:59 26.05.2026
12 Путер
До коментар #2 от "Тома":Орешниците бяха два. Поразените гаряже - три
Коментиран от #16, #37
17:00 26.05.2026
13 Тихо
До коментар #9 от "Верно ли бе?":беСмрд, миризлив потник
17:00 26.05.2026
14 За едни е 2 гаража
До коментар #7 от "тъпо":За други команден център на НАТО с краварски фуражки.Затова лудият Тръмп днес стреля по Иран като на панахида.
17:00 26.05.2026
15 След орешника
17:00 26.05.2026
16 И 50 натювчета
До коментар #12 от "Путер":Днес с почести ги изпращат, пише Ройтерс.
Коментиран от #25
17:01 26.05.2026
17 Без име
До коментар #10 от "Иха":Да, Орешникът си свърши работата по "гаражите". Вече няма да има Фламинго и Нептун. Затова е тоя рев.
17:02 26.05.2026
18 Софиянец
17:02 26.05.2026
19 Сандо
17:03 26.05.2026
20 1500 дни
1500 дни руска идиотщина.
Коментиран от #28
17:06 26.05.2026
21 Иван Бедров
И защо са останали там предимно възрястни жени и дядовци?
Питам за един приятел, който иска да се жени за украинка.
Коментиран от #23
17:06 26.05.2026
22 Мадяр
Коментиран от #32, #36
17:08 26.05.2026
23 Брях
До коментар #21 от "Иван Бедров":А кой трепе ватенките?
17:09 26.05.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
ВСУ си бомби Путин регулярно
17:10 26.05.2026
25 Биби
До коментар #16 от "И 50 натювчета":Смърт на фашистите и техните врагове
Коментиран от #27, #29
17:10 26.05.2026
26 Владимир Путин, президент
Но капитулира Масква ☝️
Коментиран от #33
17:12 26.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Лапай Мехура
До коментар #20 от "1500 дни":Каква и къде е тая Мала токчамка, за която всеки път пишеш? Там имаш родители ли, и искаш да се върнеш кото свърши войната ли?
Ако е близо до фронта сигурно вече е изравнена със земята.
Коментиран от #35
17:13 26.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ГОЛЕМ СМЕХ
Докъде ги докара Путин.
17:14 26.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Цеко
До коментар #22 от "Мадяр":Много руска измет измре.Много нещо.
17:16 26.05.2026
33 От Москва съм, Карнавални
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":Москва капитира още в набалото на войната. Путин е мъртъв 6 пъти и руснаците се бият със съдомиялни машини. Това обявиха още 2022г по БНР, БТВ, НоваТВ, Евронюз, и всички правителствени медии в ЕС.
Няма как да ни забудите, че руснаците са още живи. Има декларация даже от Асен Василев, който им е дал ниматум.
Коментиран от #38
17:17 26.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Д-р Гълъбова
До коментар #28 от "Лапай Мехура":Това село отдавна е руско, но наркоманите отказват да признаят този факт.
17:17 26.05.2026
36 Българин
До коментар #22 от "Мадяр":Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанки.Което нас много ни радва.
17:19 26.05.2026
37 1945
До коментар #12 от "Путер":втория орешник е поразил с.Авдеевка, то е окупирано от руснаци
17:19 26.05.2026
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #33 от "От Москва съм, Карнавални":Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?
17:19 26.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ
17:20 26.05.2026