На фронта и в икономиката: Украйна поставя Русия под натиск
  Тема: Украйна

26 Май, 2026 16:50

Най-доброто, което може да направи Украйна, е да вреди не само на руските части на фронта, но и да поразява руските капацитети дълбоко във вътрешността на страната

Със своите масирани атаки с дронове дълбоко в Русия украинците поставят Москва под натиск. "Стратегическите промени, предприети от украинците, дават резултат", казва военният експерт Фабиан Хофман.

"Решаващо е количеството оръжия, с които Украйна поразява цели в Русия. А Москва трябва да продължи да очаква такива атаки", казва пред германската обществено-правна телевизия ZDF военният експерт Фабиан Хофман. Според него новите средства и стратегическите промени, предприети от украинците, дават резултат във войната - последните успехи на Киев се дължат най-вече на променената схема за нападения.

Благодарение на дроновете с голям обсег, стигащ до 2000 километра, украинските военни могат да поразяват и цели в Москва или дълбоко във вътрешността на Русия. Това дава възможност на Украйна да уврежда и деликатната руска инфраструктура, посочва пред германската обществена медия Хофман, който се занимава със стратегически изследвания в университета в Осло.

Количеството увеличава вероятността за поразяване на цели

Той подчертава, че решаваща роля играе големият брой на изстреляните дронове, с които Украйна разполага благодарение на увеличените производствени капацитети. "През последните две години Украйна повиши силно производството на дронове с голям обсег и мини крилати ракети - и така ако преди се изстрелваха по няколко стотици месечно, сега са няколко хиляди." Експертът изтъква, че това се дължи и на финансовата подкрепа от Германия, Норвегия и други страни. "Междувременно Русия е обект на толкова големи атаки с дронове и крилати ракети, че противовъздушната ѝ отбрана много се затруднява да реагира."

Експертът отбелязва пред ZDF и това, че при цена между 20 000 и 50 000 евро дроновете с голям обсег са значително по-евтини от струващите милиони крилати или балистични ракети. Това също е причина, която позволява на Украйна да изстрелва много дронове едновременно. Количеството увеличава вероятността за поразяване на цели дори и при наличието на солидна противовъздушна отбрана.

Пропуските на руската противовъздушна отбрана

По думите на Хофман в контекста на атаките на Русия ѝ се налага да се бори и със структурни проблеми. През последните пет-шест месеца на противовъздушната отбрана бяха нанесени сериозни щети, казва той. "Системно се атакуват и поразяват стартови рампи, радари и друга инфраструктура."

В продължение на години голямата територия на Русия представляваше стратегическо предимство, включително поради това, че важната инфраструктура бе на сигурно място дълбоко във вътрешността на страната. Сега обаче това се превръща в проблем - малкото налични системи за ПВО трябва да бъдат разпределени на по-големи участъци. "От това естествено се пораждат по-големи пропуски в отбраната, което Украйна може да използва и тя в момента го прави много ефективно", обяснява Хофман пред ZDF.

Освен това има данни, че ракетите на руските ПВО не са достатъчни. Русия трябва да произвежда повече и да постави приоритети - къде да бъдат използвани ограничените човешки, промишлени и материални ресурси. "Военната икономика работи на високи обороти", казва Хофман.

Украйна трябва да засили натиска на фронта и срещу икономиката

Украйна би могла целенасочено да използва тези слабости, препоръчва военният експерт. При това не става дума само за военните успехи на фронта. "Най-доброто, което може да направи Украйна, е да вреди не само на руските части на фронта, но и да поразява руските капацитети дълбоко във вътрешността на страната."

Експертът пояснява, че има предвид промишлеността и икономиката, а целта е да се нанасят удари срещу финансирането на войната. Ако на военния материал бъдат нанесени щети при производството или при транспортирането, той изобщо не би могъл да стигне до фронта, посочва Хофман. Освен това с атаките си срещу енергийната инфраструктура Украйна би могла да навреди на руските приходи от нефт и газ.

"Това естествено ще се отрази и на руския капитал, на финансите за водене на войната", изтъква експертът. Според него именно тази комбинация от военен и икономически натиск може да бъде решаваща.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    20 6 Отговор
    много е важно като пишеш небивалици сам да си вЕрваш.

    16:52 26.05.2026

  • 2 Тома

    21 7 Отговор
    След орешник тези от DW станаха неадекватни.Подлудяха

    Коментиран от #7, #12

    16:53 26.05.2026

  • 3 Без име

    17 6 Отговор
    Украйна може да постави под натиск само нмп.

    16:53 26.05.2026

  • 4 Механик

    6 11 Отговор
    Ууудриии!

    16:54 26.05.2026

  • 5 хахахахха

    16 5 Отговор
    мечтайте си

    16:54 26.05.2026

  • 6 Българка

    18 5 Отговор
    С тези Орешници и избитите натЮвци Русия и бръкна в г.... Няколко дни вече прокат газ и само с пропаганда се занимават. Това показва много неща за западналите и умрялата васална 404, чиято икономика цъфти и връзва.

    Коментиран от #9

    16:56 26.05.2026

  • 7 тъпо

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Един Орешник= 3 гаража
    😂😄😅

    Коментиран от #14

    16:58 26.05.2026

  • 8 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Бааххххх мааааму!

    16:58 26.05.2026

  • 9 Верно ли бе?

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Българка":

    ТролскаСмрат.

    Коментиран от #13

    16:58 26.05.2026

  • 10 Иха

    14 4 Отговор
    Тоя Орешник. колко разгневи западнитеГАйове. Явно си свърши работата перфектно.

    Коментиран от #17

    16:59 26.05.2026

  • 11 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    14 3 Отговор
    Бая са я закъсали западналите щом наблягат толкова на пропагандата🤣

    16:59 26.05.2026

  • 12 Путер

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Орешниците бяха два. Поразените гаряже - три

    Коментиран от #16, #37

    17:00 26.05.2026

  • 13 Тихо

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Верно ли бе?":

    беСмрд, миризлив потник

    17:00 26.05.2026

  • 14 За едни е 2 гаража

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "тъпо":

    За други команден център на НАТО с краварски фуражки.Затова лудият Тръмп днес стреля по Иран като на панахида.

    17:00 26.05.2026

  • 15 След орешника

    10 3 Отговор
    икономиката на златните тоалетни се посребрила и дойче веле платили на факти с обикновено клекало за поредното пасквало

    17:00 26.05.2026

  • 16 И 50 натювчета

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "Путер":

    Днес с почести ги изпращат, пише Ройтерс.

    Коментиран от #25

    17:01 26.05.2026

  • 17 Без име

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "Иха":

    Да, Орешникът си свърши работата по "гаражите". Вече няма да има Фламинго и Нептун. Затова е тоя рев.

    17:02 26.05.2026

  • 18 Софиянец

    12 4 Отговор
    А бе, Факти, що не направите нов сайт "Укро глупости на килограм" и там да публикувате тия пасквили?

    17:02 26.05.2026

  • 19 Сандо

    9 4 Отговор
    Четете ДВ,гледайте националните телевизии,развявайте жълто-синия парцал и ще почувствате победата във вас.И не поглеждайте реалността,защо ви е да си разваляте сладката лъжа в която живеете?

    17:03 26.05.2026

  • 20 1500 дни

    5 11 Отговор
    Щурм на Мала Токмачка.
    1500 дни руска идиотщина.

    Коментиран от #28

    17:06 26.05.2026

  • 21 Иван Бедров

    10 15 Отговор
    А как ще обяснят западните демагози защо населението на Украйна е намаляло двойно?

    И защо са останали там предимно възрястни жени и дядовци?

    Питам за един приятел, който иска да се жени за украинка.

    Коментиран от #23

    17:06 26.05.2026

  • 22 Мадяр

    16 6 Отговор
    Санкциите на ВСУ работят почти безотказно.

    Коментиран от #32, #36

    17:08 26.05.2026

  • 23 Брях

    13 7 Отговор

    До коментар #21 от "Иван Бедров":

    А кой трепе ватенките?

    17:09 26.05.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 6 Отговор
    Къв натиск бре.
    ВСУ си бомби Путин регулярно

    17:10 26.05.2026

  • 25 Биби

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "И 50 натювчета":

    Смърт на фашистите и техните врагове

    Коментиран от #27, #29

    17:10 26.05.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    6 7 Отговор
    Украйна нет карти, нет козове !!!
    Но капитулира Масква ☝️

    Коментиран от #33

    17:12 26.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Лапай Мехура

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "1500 дни":

    Каква и къде е тая Мала токчамка, за която всеки път пишеш? Там имаш родители ли, и искаш да се върнеш кото свърши войната ли?

    Ако е близо до фронта сигурно вече е изравнена със земята.

    Коментиран от #35

    17:13 26.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 6 Отговор
    Натовски ракети разбиват Русия.
    Докъде ги докара Путин.

    17:14 26.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Цеко

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Мадяр":

    Много руска измет измре.Много нещо.

    17:16 26.05.2026

  • 33 От Москва съм, Карнавални

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    Москва капитира още в набалото на войната. Путин е мъртъв 6 пъти и руснаците се бият със съдомиялни машини. Това обявиха още 2022г по БНР, БТВ, НоваТВ, Евронюз, и всички правителствени медии в ЕС.

    Няма как да ни забудите, че руснаците са още живи. Има декларация даже от Асен Василев, който им е дал ниматум.

    Коментиран от #38

    17:17 26.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Д-р Гълъбова

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Лапай Мехура":

    Това село отдавна е руско, но наркоманите отказват да признаят този факт.

    17:17 26.05.2026

  • 36 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мадяр":

    Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанки.Което нас много ни радва.

    17:19 26.05.2026

  • 37 1945

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Путер":

    втория орешник е поразил с.Авдеевка, то е окупирано от руснаци

    17:19 26.05.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "От Москва съм, Карнавални":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    17:19 26.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    0 0 Отговор
    Плановете за победи на бандерите и спонсорите им, западните неонацисти, все се въртят около провала на руснаците, а не как бандерите ще спечелят някога някъде. ЩЕ свършват картофите, ЩЕ свърши нафтата, ЩЕ свършат танковете, Путин ЩЕ го свалят от власт, икономиката им ЩЕ се срине.... и като стигнат до края, пак почват да въртят същите опорки, които слушаме от години.

    17:20 26.05.2026

