"Зоната на смъртта" в Украйна: дронове гонят хора като дивеч

В "зоната на смъртта" по фронта в Украйна животът зависи от дроновете. Всяко непредпазливо движение обикновено завършва смъртоносно. Дроновете преследват и избиват войници като дивеч. Какво се случва край Покровск.
"Зоната на смъртта" в Украйна се владее от дроновете. Районът по протежението на фронта е толкова опасен, че руската пролетна офанзива на практика е прекратена, защото тук Русия даде вече прекалено много жертви.
"Те са наясно, че тук могат много бързо да бъдат убити или ранени, и то масово“, посова пред ДВ военният експерт Нико Ланге. Дали подобна зона с дронове не би могла успешно да отбранява и други държави срещу агресивното поведение на Русия? "Най-вече страните от източния фланг на НАТО би трябвало да помислят как да повишат своята бойна сила", казва в отговор експертът Ланге.
Крайно опасно и за хора, и за техника
"Зоната на смъртта" се простира от двете страни на фронта – на периметър между 20 и 30 км, който е напълно опустошен. Използват се най-вече евтини дронове, които обаче причиняват огромни щети.
На сателитните снимки от окупирания град Покровск не се виждат много войници – тъй като те могат да се придвижват само под прикритие. Танкове или други превозни средства също почти няма – дроновете могат твърде лесно да ги открият и унищожат. Както обяснява кореспондентът на ДВ Ник Конъли, войниците могат да стигнат с транспорт само на около 15 км от фронта – след това трябва да продължат пеша до позициите си.
Един украински войник споделя, че по обратния път от фронта два дрона избухнали само на метър разстяние. "Ситуацията беше напълно необозрима. Руските разузнавачи вече бяха близо до нас. През цялото време се опитвахме да вървим под защитата на дърветата. Тръгнахме призори, а пристигнахме чак вечерта", казва той.
"Зоната на смъртта" от двете страни на фронта обхваща ивица с ширина 50-60 км и дължина 1200 км. В този район осъществяването на големи конвенционални операции е много трудно, ако не и невъзможно. Затова е спорно дали може да се проведе офанзива или да се стигне до пробив. „Вече няма масирани атаки с танкове както в началото на войната. Те и тогава не бяха особено ефективни, а сега съвсем не са. Руските войници се движат предимно на малки групи пеша, с АТВ или мотоциклети, дори с коне – опитват се да преминат през зоната. Войната в Украйна на практика вече се състои от множество подобни мини-сражения", разказва личните си впечатления Ник Конъли.
Кадрите от Покровск сега вече са без триумфалност
Русия твърди, че след години на битки най-сетне е превзела Покровск – градът обаче все още се намира в "зоната на смъртта". Репортерът на ДВ разказва и друго: „В началото на войната се виждаха много кадри с руското знаме над украински градове, които се излъчваха по телевизията и бяха инсценирани с голяма помпозност. Сега обаче вече се виждат различни клипове на руски части с високопоставени гости от Москва, които тичат из руините на Покровск и държат знаме, но не са в състояние да го издигнат, без постоянно да се оглеждат".
Междевременно е значително по-трудно да се задържат територии. И един град е под истински контрол едва когато противникът е на 30, 40 км разстояние.
Т.нар. зони на смъртта имат поне едно предимство за Украйна – те ѝ позволяват по-лесно да наема военнослужещи. Много по-лесно е да убедиш хората да станат пилоти на дронове, отколкото да се сражават в пехотата на предната линия на фронта.
"Съотношението на силите се измества в полза на Украйна"
Дали обаче войната в Украйна вече става непредсказуема за Русия заради подобни зони и дали може да доведе до мирни преговори? Военният експерт Нико Ланге казва: „Владимир Путин възнамерява да продължи войната, но променя начина на воденето ѝ. Русия вече трябва да се съобразява и с атаките, извършвани на нейна територия, а има и финансови проблеми. Освен това може да ѝ се наложи да прибегне до по-агресивни методи за набирането на войници. Тя има нужда от повече войници, но не може да си го позволи. Поради това, според мен, съотношението на силите бавно се измества в полза на Украйна и от руска страна води до дилема как би трябвало да бъде продължена войната. Както заявих – Путин категорично смята да я продължава, дори да става по-смъртоносна и да води до загубата на все повече войници. Не трябва да си правим илюзии в това отношение“.
Много зависи и от поведението на американския президент Доналд Тръмп, който един път вече преустанови предоставянето на разузнавателна информация на Украйна. В проблем може да се превърне и евентуално изключване на сателитната мрежа „Старлинк“. Затова Украйна разработва своя собствена мрежа за "зоната на смъртта".
Както обяснява Ник Конъли, украинците са събрали по-голямата част от информацията чрез свои разузнавателни дронове, които патролират по линията на фронта. Те се събират в платформа, наречена „Делта“, която ги преработва, за да покаже на командирите на земята какво става, къде какви ресурси имат и с какво разполага руската страна. След това чрез изкуствен интелект се правят прогнози какво би могла да предприеме Русия на базата на досегашния опит.
Украйна зависи все по-малко от решенията на Тръмп
Украйна има и още едно предимство: тя може да купи необходимите ѝ технологии на световния пазар и да ги сглобява на място, т.е. не зависи от разрешенията на Тръмп или от бавното задвижване на производството на отбранителната индустрия в Европа. Украйна може своевременно да си осигури необходимото и да се опита да бъде по-иновативна от руската страна – тя може да разчита на технологии и ноу хау от цял свят.
Все пак дали Украйна може да "изнесе" модела на "зоната на смъртта" в други страни, които се чувстват застрашени от Русия? "Това е легитимен метод на сплашване. За целта има нужда от определени военни способности, включително муниции на добра цена, управляеми ракети и дронове. Също толкова важно е наличието на високоразвито електронно водене на войната. От нещо такова има нужда най-вече в балтийските страни и навсякъде по източния фланг", казва Нико Ланге.
Военният експерт е на мнение, че страните с опасни съседи трябва да са готови за прояви на бруталност. И ако е необходимо, да изградят "зони на смъртта" по границите си.
1 кой мy дpeмe
2 Ми тъй де, нали
3 Велина
6 хахаха
До коментар #3 от "Велина":Погребани живи: Опитът на украинските въоръжени сили да възпроизведат ракетната система "Поток" завърши с отрязани крайници.
Войници от украинските въоръжени сили бяха убити при опит за повторение на операция „Поток“ близо до Пакровск.
Практически, опит на украински войски да създадат скрит проход в тила на руските позиции през подземен тунел и да навлязат в града, от където бяха изгонени, доведе до смъртта на техния личен състав поради внезапно срутване на земната основа. Те се опитваха да възпроизведат легендарната руска военна операция „Поток“.
„За тази цел група войници от украинските въоръжени сили бяха транспортирани в продължение на няколко последователни нощи до специално място, където трябваше да изкопаят огромен тунел“, съобщава украинскиTelegram-канал. Според канала украинското командване се е надявало да създаде римейк на успешната руска операция „Поток“ в Курска област, когато войници от руските въоръжени сили успяха да проникнат през вражеските линии през тръба.
Технически грешки обаче доведоха до катастрофални последици още в началото на работата. „Успяхме да проникнем само на 5 метра — след това всичко се срути на дълбочина 5-6 метра. Всичко, което остана, бяха крайниците на нашите украински войници, заровени под слой пръст“, се казва в изданието.
Руските подразделения продължават редовно да нанасят удари по струпванията на вражеска жива сила в района на Харков. Всички опити на украинските сили да атакуват или закрепят поз
До коментар #6 от "хахаха":Всички опити на украинските сили да атакуват или закрепят позициите си в покрайнините на града са неуспешни.
11 Ами то
До коментар #7 от "И Преди и сега":обратното пише. Укрите бягат от руски дронове.
12 Българин
19 В днешно време трудно се лъже.
До коментар #6 от "хахаха":Общ преглед, създаден от AI
Твърдението ви не отразява реални събития, свързани с украинските въоръжени сили, а по-скоро наподобява руски пропаганден дезинформационен наратив. Украйна не се опитва да възпроизвежда въпросната система, а успешно разработва и използва собствени далекобойни оръжия като крилатата ракети Нептун, FP1, FP2 и др.
До коментар #21 от "ПЪЛНИ Глупости":е станал жертва на манипулации и пропаганда. А от това се оглупява и е добре да се избягва.
До коментар #12 от "Българин":Не знам от скромност ли какво ли но рашиски дрон клипове има доста малко като цяло... докато украинците даже си правят видеокомпилации с ефекти като малки филмчета добре режисирано 🧌💥😁 Абе с други думи смятам че Украйна има много повече попадения с дронове в реални цифри и съответно видео материал
До коментар #25 от "Факти":Нас тасс друго ни казаха, казах че Украйна са лошите и нямало такава държава и трябва да се асвабадят немедлено
До коментар #24 от "хахахахха":Са знам че пиждинистите сте едноредови , и на вторият ред самотната молекула мозък на раменете вече е гръмнала !Но това е истината пpocти сте без шанс за поумняване
До коментар #30 от "Хахахахаха":така както гледам ти скимтиш
До коментар #41 от "ПЪЛНИ Глупости":и 200 пъти да го напишеш пак си остава лъжа
До коментар #3 от "Велина":Русия се хвърли в атака на 24.02.2022, следователно тя е терориста. Не е ли ?:)
До коментар #29 от "И Преди и сега⚡⚡":Имат много повече да, много видеота направени с ИИ🤣🤣
До коментар #41 от "ПЪЛНИ Глупости":Има за цел глупака.
2. Украинците удрят ежедневно Москва и предизвикват още една вълна от избягали руснаци от Русия.
До коментар #50 от "Газ":Всички русофоби вън от България или събрани в една дупка,бензина клечката и да се отървем от тази зараза!
До коментар #53 от "Ловец":мечтите на евр0гейт@ците нямат край🤣
До коментар #52 от "Следващи стъпки":Съдейки по количеството евтини драскачи,явно западналите бая са я окъсали🤣
До коментар #54 от "Трепя русофоби":Не думай така бе момче.Тебе господ те е утрепал.
До коментар #56 от "Мъдрецът":Не знам колко си мъдър ама кьорав ще ходиш,дуварите ще бараш!
До коментар #59 от "Баба Радка":ще те видим и тебе 😉
До коментар #59 от "Баба Радка":на факла ще замязаш заедно с отрочето си🤗
До коментар #44 от "хахахахха":Така е за едноредовите ,с едната гънка всичко ви е трудно за четене и осмисляне !Затова дежурното е "Лъжете "!Да ама НЕ Факт е както и че прософилите сте ментално разцентровани !
До коментар #60 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":немааси живда видиш
До коментар #60 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":Няма да ти отговарям и да те информирам че си отпaдък на развитото общество! Като се издигнем на ново ниво, такива отпaдъци ще са само изкопаеми! Толкоз!
До коментар #70 от "тома":Тоз който падне в бой за свобода, той не умира! НЕ УМИРА!
