Под тежък обстрел! Руският бизнес иска от Владимир Путин да разреши тежки и скъпи оръжия за борба с дроновете
26 Май, 2026 15:20 992 11

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руски компании са готови да финансират закупуването на по-тежко въоръжение и електронни системи за защита на промишлени обекти от атаки с дронове, заяви пред президента на Русия Владимир Путин ръководителят на най-влиятелната руска бизнес организация Александър Шохин, цитиран от "Ройтерс".

Руският индустриален сектор, включително петролни рафинерии, петролни бази, заводи за торове и пристанища, беше засегнат от рязко увеличаване на украинските атаки с дронове през тази година.

Руското правителство вече разреши използването на автоматични оръжия с калибър 7,62 мм, включително автомати АК-47, от частни охранителни компании, охраняващи индустриални обекти. Освен това резервисти могат да бъдат мобилизирани в местни подразделения за защита на тези съоръжения.

Според публикувани на сайта на Кремъл изказвания Шохин е заявил, че компаниите се нуждаят "не само от леко оръжие с калибър 7,62, но и от по-тежко въоръжение, включително различни системи за радиоелектронна борба, лазерни установки и други калибри".

"Бизнесът е готов да финансира цялата тази работа, но е необходим механизъм, при който схемите за финансиране да са ясни. Това може да бъде някакъв фонд или друга форма на целево финансиране", заяви Шохин, който оглавява Руския съюз на индустриалците и предприемачите.

Той също така е поискал от Путин отсрочка на санкциите за забавени данъчни и други плащания към държавния бюджет, докато компаниите ремонтират съоръженията, повредени при атаките.

Шохин се е оплакал и от честото прехвърляне на подразделенията, охраняващи заводите, между различни обекти, въпреки решението за използване на резервисти, което според него отслабва отбраната на предприятията.


  • 1 Нема такива смешници

    15 11 Отговор
    като руските смешници!

    Коментиран от #4, #7

    15:22 26.05.2026

  • 2 Пламен

    8 6 Отговор
    Снимката от коя комедия е

    Коментиран от #5

    15:23 26.05.2026

  • 3 Тошко

    12 6 Отговор
    Да ги разреши, ама като ги няма...

    15:24 26.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 честен ционист

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    «Юлий Цезарь»

    15:25 26.05.2026

  • 6 Тошко

    7 4 Отговор
    Да, снимката е уникална ха ха ха...

    15:25 26.05.2026

  • 7 Руският бизнес

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Нема такива смешници":

    искат Путин да смачка брутално 404, не да ги жали.

    15:26 26.05.2026

  • 8 Никой

    6 5 Отговор
    Путлер ако даде или разреши на частни компании да притежават такова оръжие нали се сещате , че въпрос на време да бъде пътник . Справка частната армия " Вагнер " на Пригожин.Руските олигарси ще му подкастрят и без това късия бой .

    15:30 26.05.2026

  • 9 Асан

    0 0 Отговор
    Ма не ми пъри.

    15:34 26.05.2026

  • 10 Механик

    0 2 Отговор
    Искам да смуча на Путин.

    15:35 26.05.2026

  • 11 Само така

    0 0 Отговор
    Бой по руската чума, докато им дойде акъла крепостен

    15:43 26.05.2026

