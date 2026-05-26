Под тежък обстрел! Руският бизнес иска от Владимир Путин да разреши тежки и скъпи оръжия за борба с дроновете

Руски компании са готови да финансират закупуването на по-тежко въоръжение и електронни системи за защита на промишлени обекти от атаки с дронове, заяви пред президента на Русия Владимир Путин ръководителят на най-влиятелната руска бизнес организация Александър Шохин, цитиран от "Ройтерс".

Руският индустриален сектор, включително петролни рафинерии, петролни бази, заводи за торове и пристанища, беше засегнат от рязко увеличаване на украинските атаки с дронове през тази година.

Руското правителство вече разреши използването на автоматични оръжия с калибър 7,62 мм, включително автомати АК-47, от частни охранителни компании, охраняващи индустриални обекти. Освен това резервисти могат да бъдат мобилизирани в местни подразделения за защита на тези съоръжения.

Според публикувани на сайта на Кремъл изказвания Шохин е заявил, че компаниите се нуждаят "не само от леко оръжие с калибър 7,62, но и от по-тежко въоръжение, включително различни системи за радиоелектронна борба, лазерни установки и други калибри".

"Бизнесът е готов да финансира цялата тази работа, но е необходим механизъм, при който схемите за финансиране да са ясни. Това може да бъде някакъв фонд или друга форма на целево финансиране", заяви Шохин, който оглавява Руския съюз на индустриалците и предприемачите.

Той също така е поискал от Путин отсрочка на санкциите за забавени данъчни и други плащания към държавния бюджет, докато компаниите ремонтират съоръженията, повредени при атаките.

Шохин се е оплакал и от честото прехвърляне на подразделенията, охраняващи заводите, между различни обекти, въпреки решението за използване на резервисти, което според него отслабва отбраната на предприятията.