Президентът Илияна Йотова приветства Iron Maiden преди концерта им в София (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова приветства легендарната британска метъл група Iron Maiden преди дългоочаквания им концерт в София. В свое емоционално послание тя сподели, че е впечатлена не само от мащаба на музикалната им кариера, но и от човешкото им отношение и земно поведение въпреки статута им на световни рок икони.
Йотова пожела на музикантите успешна среща с българската публика и още много години на сцената, където Iron Maiden продължават да бъдат символ на енергия, класа и неподражаем дух.
"За мен беше удоволствие да приветствам в България музикантите от Iron Maiden. Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора.
Пожелавам им успех на концерта в София тази вечер и още дълги години на сцената!", написа Йотова във Фейсбук.
