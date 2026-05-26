Президентът Илияна Йотова приветства Iron Maiden преди концерта им в София (ВИДЕО)

26 Май, 2026 18:27 678 19

Йотова пожела на музикантите успешна среща с българската публика и още много години на сцената

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова приветства легендарната британска метъл група Iron Maiden преди дългоочаквания им концерт в София. В свое емоционално послание тя сподели, че е впечатлена не само от мащаба на музикалната им кариера, но и от човешкото им отношение и земно поведение въпреки статута им на световни рок икони.

Йотова пожела на музикантите успешна среща с българската публика и още много години на сцената, където Iron Maiden продължават да бъдат символ на енергия, класа и неподражаем дух.

"За мен беше удоволствие да приветствам в България музикантите от Iron Maiden. Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора.

Пожелавам им успех на концерта в София тази вечер и още дълги години на сцената!", написа Йотова във Фейсбук.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАЯ КРАВА

    12 6 Отговор
    ИЗГЛЕЖДА СМЕШНО МЕЖДУ ТЕЗИ ТОП МУЗИКАНТИ.ПРОСТА ЖЕНИЦА

    Коментиран от #8

    18:31 26.05.2026

  • 2 ако помните

    6 6 Отговор
    тая беше любовница на първанов и правиха секс двамата

    Коментиран от #6

    18:31 26.05.2026

  • 3 Простьо

    12 3 Отговор
    Вицепрезидентът ли?

    18:32 26.05.2026

  • 4 авантгард

    7 1 Отговор
    А така.
    Хеви метъл вместо чалга.
    Ето толкова е просто.

    18:32 26.05.2026

  • 5 Абе

    10 3 Отговор
    неграмотници-Вицепрезидентът Илияна Йотова -избихте рибата !!! Веднага се извинете на ПРЕЗИДЕНТА Йотова !

    18:33 26.05.2026

  • 6 авантгард

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ако помните":

    Помним друго.
    На р.овч. беше.
    Добре помним.

    Коментиран от #13

    18:33 26.05.2026

  • 7 чудесно

    7 2 Отговор
    Откога Илияна Йотова е Вицепрезидент? Кой е Президент на България сега? Защо той не дойде да се види с Айрън Мейдън?

    18:34 26.05.2026

  • 8 виктория

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "ТАЯ КРАВА":

    проста. проста ама президент!!!!

    18:35 26.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор
    Тва не е ли президента ни.
    В тоя сайт работят големи смешници.

    18:39 26.05.2026

  • 12 Срама няма

    2 1 Отговор
    у другарката ! Изглежда жалка , но от къде етика , естетика и дипломация ?

    18:41 26.05.2026

  • 13 кУ рн€лия $ланинова

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "авантгард":

    И а$ БЯХ и а$...!

    18:41 26.05.2026

  • 14 Голямо

    1 1 Отговор
    туловище !

    18:42 26.05.2026

  • 15 Два метра

    2 0 Отговор
    женище !

    18:44 26.05.2026

  • 16 Сатана Z

    1 0 Отговор
    "Вицепрезидентът Илияна Йотова"

    Ама, Венелино,Йотовица не е ли Президент или съм пропуснал нещо?

    18:46 26.05.2026

  • 17 хмммм

    1 0 Отговор
    Iron Maiden са велика група!

    18:50 26.05.2026

  • 18 Коляма простотия

    1 1 Отговор
    Алооо, оди си дома да копаш домати ма псевдомисирко, даже и за мисирка нямаш качества. От невежество или търсиш провокация - все си ама много зле.

    18:50 26.05.2026

  • 19 ЩОМ ПРОПАДНАЛА ДЖУРНАЛИСТКА

    0 0 Отговор
    Я НАПРИВИХА РЕЗИДЕНТНА ЕССРИУСА КО ДА ГОВОРИМ ПОЙЧЕ.....

    18:53 26.05.2026