Новини
Свят »
Русия »
Мащабна тайна мрежа в Русия твърди, че подготвя сваляне на Путин със сила

Мащабна тайна мрежа в Русия твърди, че подготвя сваляне на Путин със сила

26 Май, 2026 14:54 1 934 69

  • тайна мрежа-
  • русия-
  • путин-
  • сваляне-
  • сила

„Черният пламък“ заявява, че изгражда мрежа в Русия с участието на представители на елита и подкрепя саботаж срещу режима

Мащабна тайна мрежа в Русия твърди, че подготвя сваляне на Путин със сила - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Подземно съпротивително движение, оглавявано от руски дезертьор, е излязло от анонимност с призив за насилствено сваляне на Владимир Путин, пише „Дейли мейл“, предава News.bg.

Групата, известна като „Черен пламък“, твърди, че изгражда тайна антирежимна мрежа в Русия, включваща представители на средната класа, бизнес среди, антивоенни активисти и хора с военен опит.

Публичното лице на движението е Игор Волобуев - бивш банкер, свързан с Кремъл, който дезертира в Украйна след руската инвазия и впоследствие се присъедини към въоръжената съпротива срещу Москва.

По думите му в Русия текат „размествания“, а част от елита на Путин вече е загубил доверие в лидера на Кремъл.

„Хората около Путин разбират нещо много просто - образно казано, Акела отдавна вече не улучва“, заявява той, сравнявайки 73-годишния руски президент със застаряващия вълчи водач от „Книга за джунглата“ на Ръдиард Киплинг.

„Всички го виждат. Той вече не може да уцели никаква цел.“

Манифестът на „Черен пламък“ открито призовава към въоръжена съпротива срещу руската държава.

„Терорът на Путин уби вярата ни в диалога“, посочва групата. „Разбрахме, че при диктатура справедливостта е принудена да застане редом до коктейлите ‘Молотов’.“

Организацията определя руската инвазия в Украйна като „срам и престъпление“ и твърди, че свалянето на Путин няма да е достатъчно.

„Самата империя – най-голямото проклятие на Русия - трябва да рухне“, се казва още в манифеста.

Въпреки ограничено присъствие в социалните мрежи - под 3000 последователи в Telegram и около 1500 в X - групата твърди, че има членове на ключови позиции в Русия, включително в енергийния гигант „Газпром“.

Волобуев настоява, че „Черен пламък“ не е провокация или операция на руските служби.

По думите му той е получил „убедителни доказателства“ за реалната сила на движението след срещи с негови представители в чужбина.

Бившият банкер твърди, че сред участниците има инженери, IT специалисти, юристи, предприемачи и руснаци с украински произход, които се противопоставят на войната.

Някои от тях имали достъп до институции и структури в страната.

Според Волобуев самото име „Черен пламък“ е свързано със саботаж, а основна цел на групата е удар по руската петролна индустрия.

Украйна, по негови думи, сътрудничи с подобни структури и нанася почти ежедневни удари по ключови енергийни обекти.

Той коментира и международната изолация на Путин, включително визитата му в Китай, като я представя като знак за отслабване на позициите му.

Волобуев напуска Русия през 2022 г., след като подава оставка от „Газпромбанк“, и впоследствие се присъединява към украинските сили за териториална отбрана.

Украинската държава му е присъдила ордена „Златен кръст“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Толкова е тайна

    60 11 Отговор
    че я казали на Ели, пък тя на нас😂🤣😂🤣. Ще ви се , но все не става нищо. На мен пък една тайна организация ми съобщи, че ще свалят един Наркоман от власт, незаконна власт.

    14:56 26.05.2026

  • 2 Бялджип

    48 7 Отговор
    Колкото по-малки стават шансовете, толкова повече се увеличават лъжите и измислиците

    14:56 26.05.2026

  • 3 Тома

    46 8 Отговор
    И като се събудиха тези от Дейли мел целите бяха вир вода.

    14:58 26.05.2026

  • 4 Дейли мейл е като нашата пик

    45 6 Отговор
    Толкова е тайна, че нюз.бг са я разбулили!

    14:58 26.05.2026

  • 5 Стенли

    23 4 Отговор
    Тъй тъй в това не се съмняваме , че е така въпросът е ако наистина свалят Путин , в което силно се съмнявам , че ще успеят ски международното положение , ще стане по добре 🤔, ме ми се вярва и не Путин е проблема , но хайде няма да впускам я посробности

    14:59 26.05.2026

  • 6 Георги

    39 2 Отговор
    това е ново. До сега само умираше или беше двойник, но тайна мрежа... при това мащабна... ехааа!

    Коментиран от #52

    14:59 26.05.2026

  • 7 Патриот

    33 2 Отговор
    Голяма тайна.
    Щом българските сайтове я знаят.

    15:00 26.05.2026

  • 8 И каква е тази тайна, където сте я

    32 2 Отговор
    изплющяли тука да я чете населението? Нали знаете какво е тайна според стара индианска поговорка? "Тайна е това, което го знаят само двама души единият, от които е умрял."

    15:00 26.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Констатация

    7 14 Отговор
    Време му е.....!!! Има една древна мъдрост: Важно е да улучиш момента когато решиш да се захванеш с някакво дело ала от жизнено важно значение е да знаеш кога да се отеглиш, от това може да зависи благосъстоянието ти или дори живота!

    15:01 26.05.2026

  • 12 Ха,ха,ха,ха...

    22 6 Отговор
    Западняците некадърни съвсем са оглупели!!! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #29

    15:01 26.05.2026

  • 13 Надничаре и лепиларе

    5 14 Отговор
    Тражете НОВ Фюрер и господар, оти.. У.. йло... уйде!
    За роби кат вас, секогаш ше се намери Господар
    Ееееедехееее

    15:02 26.05.2026

  • 14 Разбирач

    5 15 Отговор
    Путлерюгенд няма ли да защити фюрера с последните си сили

    15:03 26.05.2026

  • 15 Цвете

    6 16 Отговор
    ДАЛИ Е ТАЙНО ИЛИ ЯВНО, ДИКТАТОРА Е НАЛЕЖАЩО ДА БЪДЕ РАЗКАРАН В ДОБРУВАНЕТО НА ВСИЧКИ РУСКИ ГРАЖДАНИ. ДАЖЕ ДОСТА ЗАКЪСНЯХА.ТОЗИ ИЗВЕТРЯЛ СТАРЕЦ И МЕДВЕДЕВ ПОД МИШНИЦАТА ДА ГИ ТИКНАТ В ПАНДЕЛАТА. ОТ МАРТ МЕСЕЦ НЯМА ИНТЕРНЕТ ЗА ДА НЕ СА ЗАПОЗНАТИ РУСНАЦИТЕ С ИСЦЕПКИТЕ МУ.НО ТОЙ ЗАБРАВЯ, ЧЕ МНОГО РУСНАЦИ СА РАЗПРЪСНАТИ ПО СВЕТА И ИМ ДАВАТ ИНФОРМАЦИЯ НОН СТОП.

    Коментиран от #18, #37

    15:03 26.05.2026

  • 16 Зеления път

    17 5 Отговор
    Много е мащабна и тайна тази мрежа, бре. Само да не свали Зеленото погрешка, вместо Путин.

    15:04 26.05.2026

  • 17 Някой

    17 5 Отговор
    Ели, много не се радвай. Защото този, който ще дойде след Путин няма да се съобразява с руския олигархат, заради когото войната се точи вече 4 години. Докато се усетят от Киев и зеленото човече помен няма да остане.

    15:05 26.05.2026

  • 18 честен ционист

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    Цвете, руснаците по света дават на Руската федерация друг тип информация, не какво дават по инстаграма.

    15:05 26.05.2026

  • 19 Kaлпазанин

    16 2 Отговор
    Скоро не беше умирал ,та сега мащабно пак да го свалите мисирките

    15:05 26.05.2026

  • 20 Голия

    5 9 Отговор
    най накрая ,..

    15:06 26.05.2026

  • 21 Ристе кьоравото

    3 12 Отговор
    Време е Фюреро а драсне клечката на тубата с беГзино и а нала па...ду лото
    Хихихихихи
    Още сабахлем.. копейките ше са го..забравиле
    Хихихихихи

    15:06 26.05.2026

  • 22 Някой

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Опааа":

    Защото иначе няма гр@нтове.

    15:06 26.05.2026

  • 23 Щик Найн

    4 10 Отговор

    До коментар #10 от "Опааа":

    Още преди 110 години, отново в Русия такива като теб се смееха че вестниците пишат "глупости" как болшевиките щели да свалят царя, но вижте какво излезе?

    Коментиран от #39

    15:06 26.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гинкобилоба

    14 5 Отговор
    Предлагам сайта факти да се преименува във филиал на клиниката в карлуково,тамошните клиенти ще измислят по смислени статии

    15:08 26.05.2026

  • 26 Ъхъ

    11 5 Отговор
    Ако некоя мрежа свали Путин, после ще пуска атоми над Киев и съюзниците им

    15:08 26.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Христо

    11 2 Отговор
    Не мога повече,толкова е тайна тази тайна,че вече не е тайна........майна.

    15:10 26.05.2026

  • 29 То и педофила

    5 10 Отговор

    До коментар #12 от "Ха,ха,ха,ха...":

    Така викаше за западните служби...2 дена преди да нападне Независима Украйна .
    И ти ли цаливаш КУ РАна като пиздоглазия?
    Хихихихихи

    Коментиран от #36

    15:10 26.05.2026

  • 30 Бойкот на О.Л.Хлъц

    14 1 Отговор
    Браво, всички „тайни” заговори само в този сайт...

    15:11 26.05.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    3 9 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    15:12 26.05.2026

  • 32 ХАХА

    8 1 Отговор
    ААААААААААААААХАА

    15:12 26.05.2026

  • 33 604

    12 2 Отговор
    Щом сороските сайтчета дращят...колко да е тайна...само до не измислена...че тъй смърдийии. А и ако нясой свали путин то това ще са радикалите..тогава дупе да ни е яко...

    15:12 26.05.2026

  • 34 Е.С.

    9 3 Отговор
    Гладна кокошка, просо сънува.

    15:12 26.05.2026

  • 35 Гошо

    9 5 Отговор
    Ееее....чупихте се да го сваляте тоо Путин! Със сила, без сила....Наркомански бъртвежи!....Аре свалете го, най-накрая!

    Коментиран от #46

    15:12 26.05.2026

  • 36 Тихо ся ,педо

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "То и педофила":

    Ей такива като теб джендъеляяяци разнасяте тайните. Доносници:))

    15:13 26.05.2026

  • 37 Шопо

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    Путин е мекушав ще сложат някой като Нетаняхо

    15:14 26.05.2026

  • 38 А МОЧАТА?

    4 10 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #48

    15:14 26.05.2026

  • 39 Диверсант

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Щик Найн":

    И понеже съм учил в Москва, в отдела за обучение на чуждестранни кадри на страните от СИВ към държавния отдел за сигурност ви казвам, че това е типична провокационна операция на ФСБ! Рибките, които са реакциоонно настроени ще клъвнат, и после службите започват събирането...В учеб ната литература е известен като метод на Стругацки!

    15:17 26.05.2026

  • 40 Реалист

    5 1 Отговор
    А урсула кога???

    15:17 26.05.2026

  • 41 Справедлив

    7 2 Отговор
    Ако го сменят, ще го сменят с някой по-серт, така че да ошляпа с големите ракети всичкото евроатлантически джафкала.

    15:18 26.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Механик

    5 0 Отговор
    Пък спа-центровете "Черен Делфин" и "Полярна сова", се стягат да посрещнат "мащабната мрежа".

    15:19 26.05.2026

  • 44 А дано

    6 1 Отговор
    Дано да е така, лоша работа за укрите, новия няма да ги жали!

    15:19 26.05.2026

  • 45 Софиянец

    6 12 Отговор
    Бухахаха!!! Жълтопаветни дбили, кълвете ли на тая тъпня? Хаххахаха

    15:20 26.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Това няма как да стане, защото всички

    6 0 Отговор
    знаем, че Путин умрятри пъти още когато долара стана 200 рубли и свърши ракетите.

    15:20 26.05.2026

  • 48 Бай Ставри

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "А МОЧАТА?":

    Възстановиха я, и сега мочата е на м@йк@ ти мриризлив@т@ шунд@

    15:20 26.05.2026

  • 49 Мисит

    5 1 Отговор
    Черен пламък,,,,,ще стане,Сибирски скреж,,,еднопосочно!

    15:21 26.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гресирана ватенка

    2 5 Отговор
    Правкативна статия да разгруххтят копейките😁

    15:22 26.05.2026

  • 52 Моряка

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    Тайната мрежа ще хване на Путин двойника за тройника.

    15:23 26.05.2026

  • 53 Санде Глухия

    2 1 Отговор
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!!.... рамАзан 24. 02. 22
    2 ДНЯ и ВСЕ!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лис,абон!
    Х Ер хехехехехехе

    15:25 26.05.2026

  • 54 Хм Хм

    1 0 Отговор
    Ние ли не познаваме руснаците!? Нали ако това беше истина, досега щеше да има такава варварска саморазправа, че на Запад щяха да пищят. В Азия или си жесток или мъртъв.

    15:26 26.05.2026

  • 55 Ще ти споделя

    4 0 Отговор
    една огромна тайна, колежке! Казвам я съм само на теб и на теменужка от деловодството...

    15:29 26.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Фори

    1 1 Отговор
    Путин разстрелва лично всеки , за когото има и най-малкото съмнение че застрашава властта му.Много хора паднаха от прозорците с огнестрелна рана в тила.

    15:33 26.05.2026

  • 58 Миролюб Войнов,аналитик

    4 0 Отговор
    Абе този Волобуев голям фантастик ,тренирал ли е скачане от високи етажи 😂😂😂.Поне малко ни разсмяхте в случая ☝️.

    15:33 26.05.2026

  • 59 Факти,

    3 0 Отговор
    Усещате ли се колко ставате смешни с такива публикации

    15:34 26.05.2026

  • 60 Колев

    3 1 Отговор
    Ха-ха-ха! Поредната дезинформация на обслужващите фашисткия режим на Зелю и Урсузата. Никой не ви се хваща на партенката!

    15:34 26.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Шехерезад

    1 0 Отговор
    Поредната приказка от 1001 и една нощ за повдигане духа на епилирани небинарни жълтопаветни козячета 😂🍌😂🌶️😂 !

    15:38 26.05.2026

  • 63 Същата

    1 0 Отговор
    Същата мрежа съобщаваше през 2022 че бил мъртъв и във фризер и на никой не казвали .... много е долу ЕС журналистиката - да пишеш с/у центове евроглупости.

    15:38 26.05.2026

  • 64 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор
    Ся последно след удара по "гаражите " на Сирски главата откриха ли ?Благодаря за отговора предварително !

    15:39 26.05.2026

  • 65 Мюмю

    1 0 Отговор
    толкоз тайна, че у Факти го описват с подробности

    15:39 26.05.2026

  • 66 Хахахахаха

    3 0 Отговор
    Днес не се бях смял толкова

    15:40 26.05.2026

  • 67 Факти,хайде малко по сериозно.

    2 0 Отговор
    1 април мина ...

    15:41 26.05.2026

  • 68 Чакам този ден

    1 0 Отговор
    с нетърпение. Сигурен съм, че по целия свят и най-вече в свободния, този момент ще бъде отбелязан с мащабни партита и ще бъде отбелязван като празник за поколенията и в Русия и в Украйна.

    15:42 26.05.2026

  • 69 Димитър Георгиев

    0 0 Отговор
    Редакцията ми дължи 10 €вро , за морални нанесени щети , че се опитах да прочета тази побликуване помия ,не знам как да си получа парите ?

    15:43 26.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания