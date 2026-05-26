Мащабна тайна мрежа в Русия твърди, че подготвя сваляне на Путин със сила

Подземно съпротивително движение, оглавявано от руски дезертьор, е излязло от анонимност с призив за насилствено сваляне на Владимир Путин, пише „Дейли мейл“, предава News.bg.

Групата, известна като „Черен пламък“, твърди, че изгражда тайна антирежимна мрежа в Русия, включваща представители на средната класа, бизнес среди, антивоенни активисти и хора с военен опит.

Публичното лице на движението е Игор Волобуев - бивш банкер, свързан с Кремъл, който дезертира в Украйна след руската инвазия и впоследствие се присъедини към въоръжената съпротива срещу Москва.

По думите му в Русия текат „размествания“, а част от елита на Путин вече е загубил доверие в лидера на Кремъл.

„Хората около Путин разбират нещо много просто - образно казано, Акела отдавна вече не улучва“, заявява той, сравнявайки 73-годишния руски президент със застаряващия вълчи водач от „Книга за джунглата“ на Ръдиард Киплинг.

„Всички го виждат. Той вече не може да уцели никаква цел.“

Манифестът на „Черен пламък“ открито призовава към въоръжена съпротива срещу руската държава.

„Терорът на Путин уби вярата ни в диалога“, посочва групата. „Разбрахме, че при диктатура справедливостта е принудена да застане редом до коктейлите ‘Молотов’.“

Организацията определя руската инвазия в Украйна като „срам и престъпление“ и твърди, че свалянето на Путин няма да е достатъчно.

„Самата империя – най-голямото проклятие на Русия - трябва да рухне“, се казва още в манифеста.

Въпреки ограничено присъствие в социалните мрежи - под 3000 последователи в Telegram и около 1500 в X - групата твърди, че има членове на ключови позиции в Русия, включително в енергийния гигант „Газпром“.

Волобуев настоява, че „Черен пламък“ не е провокация или операция на руските служби.

По думите му той е получил „убедителни доказателства“ за реалната сила на движението след срещи с негови представители в чужбина.

Бившият банкер твърди, че сред участниците има инженери, IT специалисти, юристи, предприемачи и руснаци с украински произход, които се противопоставят на войната.

Някои от тях имали достъп до институции и структури в страната.

Според Волобуев самото име „Черен пламък“ е свързано със саботаж, а основна цел на групата е удар по руската петролна индустрия.

Украйна, по негови думи, сътрудничи с подобни структури и нанася почти ежедневни удари по ключови енергийни обекти.

Той коментира и международната изолация на Путин, включително визитата му в Китай, като я представя като знак за отслабване на позициите му.

Волобуев напуска Русия през 2022 г., след като подава оставка от „Газпромбанк“, и впоследствие се присъединява към украинските сили за териториална отбрана.

Украинската държава му е присъдила ордена „Златен кръст“.