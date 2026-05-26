Обвиняемият за трагедията в Благоевград твърди, че няма спомен

26 Май, 2026 21:42 1 145 19

Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

20-годишният студент по философия от Югозападния университет, на когото прокуратурата повдигна обвинения в умишлено убийство за смъртта на непълнолетно момиче в Благоевград през уикенда, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на ОД МВР - Благоевград старши комисар Илия Тупаров, цитиран от Нова тв.

Очаква се Окръжната прокуратура в Благоевград да поиска постоянен арест за обвиняемия. Разследването е за това, дали под въздействието на наркотици той не е хвърлил момичето от апартамента на 5-ия етаж. Другото момче, което също падна от този апартамент, остава в болница. Състоянието му се подобрява.

„Той твърди, че не си спомня нищо. Това е казал по време на беседите с психолозите. Не помни и други моменти от вечерта. Така твърди, но това тепърва ще бъде установено", подчерта Тупаров.

Той обясни, че младежите поръчали LSD преди около месец чрез приложението Telegram. „Изчакали са момент, в който майката на домакина - 16-годишното момче, да не е вкъщи, за да организират купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. Купонът е започнал около 17:30 часа и никой от жилищния блок - панелен, в който всичко се чува, не е подал сигнал, за да можем да реагираме навреме. Когато се качих в апартамента, гледката беше потресаваща", каза още старшият комисар.

По информация на NOVA, момчето и момичето, които часове по-късно политат от петия етаж, били заедно в една от стаите. Студентът, който е обвинен в умишлено убийство, поискал да остане насаме с момичето. Получил отказ и станал агресивен, твърдят източниците ни. Това е моментът, в който третото момче се уплашило и избягало от апартамента. Това става около 22,00 часа. Малко по-късно се връща.

„В момента на трагедията това момче не е било там. Необяснимо е обаче защо не е подал сигнал на 112 и не е съобщил какво се случва. Това момче е интелигентно, учило е в математическа гимназия и тази година е било абитуриент. Всички те са били част от една компания и са участвали в театрална група. Това са интелигентни и умни деца", подчерта старшият комисар.

„Нека всеки да си даде сметка - един сигнал до 112 коства едно обаждане. По-добре да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия”, каза вътрешният министър Иван Демерджиев.

За тримата ученици в Инспектората по образование няма информация за предишни провинения.

„Не е постъпвал сигнал за неадекватно, ненормално поведение от въпросните ученици. Не са били отлични ученици, но едно нормално отношение и поведение към образователния процес”, каза Ивайло Златанов, директор на РУО Благоевград.

В училищата днес влязоха психолози. А утре институциите се събират, за да обсъждат мерки срещу наркоразпространението.

В неделя непълнолетно момиче беше открито мъртво, а 16-годишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент в благоевградския квартал "Струмско". По случая има двама задържани. Към единия от тях - 20-годишният студент, са насочени подозренията, че в момент на огромен афект след прием на наркотици е проявил агресия. Предполага се, че е изхвърлил през прозореца на петия етаж както загиналото момиче, така и борещото се за живота си момче. Според информацията, известна до момента, в жилището имало следи от борба.

Там са намерени и мерки и теглилки, което според разследващите означава, че домакинът на купона вероятно се е занимавал с наркоразпространение. Според информацията е имало големи количества дрога и райски газ, които вероятно са били употребени от присъствалите на партито.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    От толкова много наркотици нормално да няма спомен.

    Коментиран от #10

    21:59 26.05.2026

  • 2 Констатация

    14 0 Отговор
    "Нямам спомен" е типичен отговор по инструкция на адвокат.

    22:02 26.05.2026

  • 3 Здрасти

    5 0 Отговор
    Аз лично не вярвам.

    22:05 26.05.2026

  • 4 ГУМЕН КРАДЕВ

    9 1 Отговор
    Кога се е случвало да извикат полицаи за силен шум , те да дойдат , да напишат глоба а после глобения съкрушен и със съзи на очите да си я плати мълниеносно ????

    22:07 26.05.2026

  • 5 Смъртно наказание

    5 2 Отговор
    Кога ???????😡😡😡😡😡😡😡😡

    22:07 26.05.2026

  • 6 Сталин

    7 3 Отговор
    По време на комунизма такива наркомани заминаваха директно в трудовите лагери

    Коментиран от #17

    22:11 26.05.2026

  • 7 Госあ

    4 2 Отговор
    И Кари Мълис и Френсис Крик са употребявали LSD, обаче не са хвърляли хора от терасите. В своята автобиография и в интервюта Мълис споделя, че опитът му с психеделика е помогнал за визуализирането на молекулярните процеси. Това води до изобретяването на полимеразната верижна реакция (PCR) през 1983 г., за която получава Нобелова награда за химия през 1993 г. Френсис Крик започва да опитва ЛСД и марихуана едва след 1967 г., когато вече е в своите 50 години и е световноизвестен Нобелов лауреат. Крик е използвал малки дози (микродозиране) за стимулиране на мисълта и е бил силно заинтригуван как психеделиците влияят на човешкото съзнание и мозъка – тема, на която посвещава последните десетилетия от живота си. 🤷🏻

    Коментиран от #9, #12

    22:13 26.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    Възпитание, обществени нагласи и интелект. От там трябва да се започне. Психаделиците не са толкова пристрастяващи, колкото опасни в зависимост от еволюционното състояние на индивида. Разбира се, не трябва да бъдат общодостъпни или легални

    22:18 26.05.2026

  • 10 Първият

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ти нямаш спомен къде ти е ,,заведението"...

    22:20 26.05.2026

  • 11 Е , наспа се

    11 0 Отговор
    след "геройствата" си , завършили със смърт , посъветваха го , и напълно очаквано , да не помни нищо от купона и престъпленията си , и сега ще обвиняват субстанциите , а не него ! Всъщност , кой е той ? Защо се крие идентичността на това същество ?

    22:20 26.05.2026

  • 12 употребата на LCD

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    изисква мозъчни клетки ! когато се употребява от идиоти ефекът е на лице…

    22:31 26.05.2026

  • 13 е какво очаквахте

    2 0 Отговор
    е много ясно че така ще каже нами и уме трябва да си измисля версии…

    22:33 26.05.2026

  • 14 Мимчят

    3 0 Отговор
    Само заглавието,като прочете човек и може ,а и се отвръщава от такъв философ,който ще става и не си спомням нищо.Ами в кауша за 30 години го вкарайте и ще си припомни и майчиното мляко...

    22:38 26.05.2026

  • 15 Гост

    1 0 Отговор
    Умишлено убийство!?

    22:42 26.05.2026

  • 16 Гадни студенти

    3 0 Отговор
    И кой допусна наркотици да стигат до свестни младежи по лесно от хляба?

    22:44 26.05.2026

  • 17 Млад си и глупав

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    По време на комунизма нямаше наркомани,бяха деца на комунистите.

    22:51 26.05.2026

  • 18 Пецата

    0 0 Отговор
    Историата като цело вобще е много смешна разбираш ли и на мене ми се случва като пиа много ракиа после да не помна 🤣

    22:56 26.05.2026

  • 19 Кой

    0 0 Отговор
    И защо никой не подава сигнали бе, господа мрънкащи полицаи? На колко сигнала за нарушение на обществения ред със крясъци,чалгии и пр сте се отзовавали и нарушителите са били глобени незабавно и са престанали с гюрултията? В Германия прахосмукачка да пуснеш след 22 ч и да се чувс у съседа ,до десет минути си олекнал с 80 евро А за второ подобно нарушение става още по весело, но за съжаление рядко се случва.Хората са възпитани и спазват правила, за пришълците не говорим. У нас цари анархия, законите и правилата са ,,врата у поле " .

    23:14 26.05.2026