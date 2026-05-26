Обвиняемият за трагедията в Благоевград твърди, че няма спомен

20-годишният студент по философия от Югозападния университет, на когото прокуратурата повдигна обвинения в умишлено убийство за смъртта на непълнолетно момиче в Благоевград през уикенда, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на ОД МВР - Благоевград старши комисар Илия Тупаров, цитиран от Нова тв.
Очаква се Окръжната прокуратура в Благоевград да поиска постоянен арест за обвиняемия. Разследването е за това, дали под въздействието на наркотици той не е хвърлил момичето от апартамента на 5-ия етаж. Другото момче, което също падна от този апартамент, остава в болница. Състоянието му се подобрява.
„Той твърди, че не си спомня нищо. Това е казал по време на беседите с психолозите. Не помни и други моменти от вечерта. Така твърди, но това тепърва ще бъде установено", подчерта Тупаров.
Той обясни, че младежите поръчали LSD преди около месец чрез приложението Telegram. „Изчакали са момент, в който майката на домакина - 16-годишното момче, да не е вкъщи, за да организират купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. Купонът е започнал около 17:30 часа и никой от жилищния блок - панелен, в който всичко се чува, не е подал сигнал, за да можем да реагираме навреме. Когато се качих в апартамента, гледката беше потресаваща", каза още старшият комисар.
По информация на NOVA, момчето и момичето, които часове по-късно политат от петия етаж, били заедно в една от стаите. Студентът, който е обвинен в умишлено убийство, поискал да остане насаме с момичето. Получил отказ и станал агресивен, твърдят източниците ни. Това е моментът, в който третото момче се уплашило и избягало от апартамента. Това става около 22,00 часа. Малко по-късно се връща.
„В момента на трагедията това момче не е било там. Необяснимо е обаче защо не е подал сигнал на 112 и не е съобщил какво се случва. Това момче е интелигентно, учило е в математическа гимназия и тази година е било абитуриент. Всички те са били част от една компания и са участвали в театрална група. Това са интелигентни и умни деца", подчерта старшият комисар.
„Нека всеки да си даде сметка - един сигнал до 112 коства едно обаждане. По-добре да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия”, каза вътрешният министър Иван Демерджиев.
За тримата ученици в Инспектората по образование няма информация за предишни провинения.
„Не е постъпвал сигнал за неадекватно, ненормално поведение от въпросните ученици. Не са били отлични ученици, но едно нормално отношение и поведение към образователния процес”, каза Ивайло Златанов, директор на РУО Благоевград.
В училищата днес влязоха психолози. А утре институциите се събират, за да обсъждат мерки срещу наркоразпространението.
В неделя непълнолетно момиче беше открито мъртво, а 16-годишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент в благоевградския квартал "Струмско". По случая има двама задържани. Към единия от тях - 20-годишният студент, са насочени подозренията, че в момент на огромен афект след прием на наркотици е проявил агресия. Предполага се, че е изхвърлил през прозореца на петия етаж както загиналото момиче, така и борещото се за живота си момче. Според информацията, известна до момента, в жилището имало следи от борба.
Там са намерени и мерки и теглилки, което според разследващите означава, че домакинът на купона вероятно се е занимавал с наркоразпространение. Според информацията е имало големи количества дрога и райски газ, които вероятно са били употребени от присъствалите на партито.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
21:59 26.05.2026
2 Констатация
22:02 26.05.2026
3 Здрасти
22:05 26.05.2026
4 ГУМЕН КРАДЕВ
22:07 26.05.2026
5 Смъртно наказание
22:07 26.05.2026
6 Сталин
Коментиран от #17
22:11 26.05.2026
7 Госあ
Коментиран от #9, #12
22:13 26.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Госあ
До коментар #7 от "Госあ":Възпитание, обществени нагласи и интелект. От там трябва да се започне. Психаделиците не са толкова пристрастяващи, колкото опасни в зависимост от еволюционното състояние на индивида. Разбира се, не трябва да бъдат общодостъпни или легални
22:18 26.05.2026
10 Първият
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И ти нямаш спомен къде ти е ,,заведението"...
22:20 26.05.2026
11 Е , наспа се
22:20 26.05.2026
12 употребата на LCD
До коментар #7 от "Госあ":изисква мозъчни клетки ! когато се употребява от идиоти ефекът е на лице…
22:31 26.05.2026
13 е какво очаквахте
22:33 26.05.2026
14 Мимчят
22:38 26.05.2026
15 Гост
22:42 26.05.2026
16 Гадни студенти
22:44 26.05.2026
17 Млад си и глупав
До коментар #6 от "Сталин":По време на комунизма нямаше наркомани,бяха деца на комунистите.
22:51 26.05.2026
18 Пецата
22:56 26.05.2026
19 Кой
23:14 26.05.2026