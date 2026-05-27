Унгарският парламент отхвърли проекта за излизане от Международния наказателен съд

Унгарските депутати, избрани на последните парламентарни избори, отхвърлиха с голямо мнозинство проекта на бившия премиер Виктор Орбан за изтегляне на страната от Международния наказателен съд (МНС), предаде Франс прес, цитирана от БТА.
От общо 199 народни представители 133 са гласували против законопроекта, който предвиждаше излизане на Унгария от Римския статут - учредителния договор на МНС. Ако беше приет, законът трябваше да влезе в сила на 2 юни.
В подкрепа на предложението са гласували 37 депутати, а петима са се въздържали.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #10
12:57 27.05.2026
2 Без име
Коментиран от #11
12:59 27.05.2026
3 Евала
13:01 27.05.2026
4 Варна 3
Коментиран от #9
13:04 27.05.2026
5 И Киев е Руски
13:09 27.05.2026
6 Гледахте ли как новия президент на
на.....с ... ра Урсулката в Брюксел. Като я обиди, че е леш, тя фалирала Европа и не ставала за нищо:))) По банките стояха с наведени глави и се чудеха да пляскат ли, да се смеят ли или да реват.:)) Голямо шоу им спретна Жалко, че големи надежди имаха за него.
Коментиран от #8
13:10 27.05.2026
7 ТеМида
13:14 27.05.2026
8 То ,, урсулката" кой не Иска
До коментар #6 от "Гледахте ли как новия президент на":Той не я ......!
13:16 27.05.2026
9 АнтроПолог
До коментар #4 от "Варна 3":Тихоо !Тихо бре делиормански калмар по родопски ,консултирай се първо с оджата преди да коментираш !
13:16 27.05.2026
10 гост
До коментар #1 от "Гост":Ти па бягай обратно у на май .кясси .....катаа !
13:19 27.05.2026
11 Петрич
До коментар #2 от "Без име":Нещо за ЖАН ВИДЕНОВ да се сещате,А
Коментиран от #15
13:23 27.05.2026
12 Е, значи
13:24 27.05.2026
13 Така де
Да му сложат прангите
13:26 27.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Без име
До коментар #11 от "Петрич":Не говоря за 30 години назад, а за настоящия момент. Безспорно, величието на Жан е в това, че усети колко опасен може да бъде Сорос. Но сега, когато Тръмп и Путин се обединиха срещу него, Делян е единственият тук, който му обяви война.
13:30 27.05.2026
16 Цвете
13:30 27.05.2026
17 Цвете
13:34 27.05.2026
18 Цвете
13:35 27.05.2026
19 Унгарците
Ще си върнат закарптието без война !!!
13:58 27.05.2026