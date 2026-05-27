Унгарският парламент отхвърли проекта за излизане от Международния наказателен съд

Унгарските депутати, избрани на последните парламентарни избори, отхвърлиха с голямо мнозинство проекта на бившия премиер Виктор Орбан за изтегляне на страната от Международния наказателен съд (МНС), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

От общо 199 народни представители 133 са гласували против законопроекта, който предвиждаше излизане на Унгария от Римския статут - учредителния договор на МНС. Ако беше приет, законът трябваше да влезе в сила на 2 юни.

В подкрепа на предложението са гласували 37 депутати, а петима са се въздържали.