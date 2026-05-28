Срещата Радев-Макрон: Напредък по икономически проекти и различия за Украйна и бюджета на ЕС

Официалната среща в Елисейския дворец между министър-председателя Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон приключи без общо изявление, като двамата лидери постигнаха напредък по двустранните икономически проекти, но и демонстрираха различни виждания относно войната в Украйна и европейския бюджет.

Обсъдено е партньорството за закупуване на нова френска военна техника за българската армия, включително договарянето на доставки на 3D радари и ново поколение гаубици.

Разгледани са възможностите за френски доставки на ядрено гориво за 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Заявено е успешното изпълнение на договора за 12 нови френски електрически влака, което е ключово условие за получаването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Изразена е благодарност към Макрон за подкрепата за вписването на македонските българи в Конституцията на РСМ през 2022 г..

Румен Радев изрази сериозни резерви спрямо настоящата политика на ЕС. Българският премиер призова за пренасочване на усилията към мирни преговори с Русия, като заяви, че „Европа се стреми към конвенционална победа без реални възможности за противодействие на руските хиперзвукови оръжия“.

Той подчерта, че България трябва първо да гарантира собствения си стандарт на живот преди да отделя допълнителни средства за Украйна.

Българската делегация е изразила твърда позиция за запазване на силна кохезионна политика и справедлив европейски бюджет, противопоставяйки се на съкращения в тези сфери.

Френската страна излезе с протоколен коментар, в който Еманюел Макрон отбеляза в социалните мрежи, че Франция и България продължават съвместната си работа по засилване на партньорството в отбраната, сигурността и енергетиката за една по-суверенна и обединена Европа.

След визитата в Париж българската делегация отпътува за Брюксел.