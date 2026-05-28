Новини
България »
Срещата Радев-Макрон: Напредък по икономически проекти и различия за Украйна и бюджета на ЕС

Срещата Радев-Макрон: Напредък по икономически проекти и различия за Украйна и бюджета на ЕС

28 Май, 2026 06:33, обновена 28 Май, 2026 06:41 1 085 19

  • румен радев-
  • еманюел макрон-
  • премиер-
  • президент-
  • франция

Разговорът между френския президент и българския премиер приключи без общо изявление

Срещата Радев-Макрон: Напредък по икономически проекти и различия за Украйна и бюджета на ЕС - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официалната среща в Елисейския дворец между министър-председателя Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон приключи без общо изявление, като двамата лидери постигнаха напредък по двустранните икономически проекти, но и демонстрираха различни виждания относно войната в Украйна и европейския бюджет.

Обсъдено е партньорството за закупуване на нова френска военна техника за българската армия, включително договарянето на доставки на 3D радари и ново поколение гаубици.

Разгледани са възможностите за френски доставки на ядрено гориво за 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Заявено е успешното изпълнение на договора за 12 нови френски електрически влака, което е ключово условие за получаването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Изразена е благодарност към Макрон за подкрепата за вписването на македонските българи в Конституцията на РСМ през 2022 г..

Румен Радев изрази сериозни резерви спрямо настоящата политика на ЕС. Българският премиер призова за пренасочване на усилията към мирни преговори с Русия, като заяви, че „Европа се стреми към конвенционална победа без реални възможности за противодействие на руските хиперзвукови оръжия“.

Той подчерта, че България трябва първо да гарантира собствения си стандарт на живот преди да отделя допълнителни средства за Украйна.

Българската делегация е изразила твърда позиция за запазване на силна кохезионна политика и справедлив европейски бюджет, противопоставяйки се на съкращения в тези сфери.

Френската страна излезе с протоколен коментар, в който Еманюел Макрон отбеляза в социалните мрежи, че Франция и България продължават съвместната си работа по засилване на партньорството в отбраната, сигурността и енергетиката за една по-суверенна и обединена Европа.

След визитата в Париж българската делегация отпътува за Брюксел.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    Бабофила не е доволен.

    06:45 28.05.2026

  • 2 Среща

    4 16 Отговор
    резил ! Напредък в икономически проекти.... Нероден Петко !

    Коментиран от #3

    06:46 28.05.2026

  • 3 Сахер

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Среща":

    сахер

    06:50 28.05.2026

  • 4 Алекса

    6 5 Отговор
    Интервюто на Радев пак е само пред българските журналисти ??? А какво е казал пред Макрон ??? Дали е същото ? Или пак трикове...

    06:50 28.05.2026

  • 5 Учил

    5 10 Отговор
    да пуска бомби и винаги на държавна ясла - какво разбира от бюджет ?

    Коментиран от #11

    06:51 28.05.2026

  • 6 най накрая

    22 2 Отговор
    Най накрая един български политик да каже че нашия стандарт на живот е по-важен от украинците!!!

    Коментиран от #7

    06:51 28.05.2026

  • 7 И кой , бе

    7 12 Отговор

    До коментар #6 от "най накрая":

    да ти направи стандарта и как ? С лъжи и обещания преди изборите и дълг след дълг после , за няколко поколения след нас , ли ?

    Коментиран от #10, #12

    06:54 28.05.2026

  • 8 Дзак

    8 1 Отговор
    В Брюксел е по-неприятното посещение!

    06:57 28.05.2026

  • 9 Който не му харесва,

    15 0 Отговор
    Чемодана и към Киев да помага.

    07:00 28.05.2026

  • 10 защо

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "И кой , бе":

    А ти как го виждаш? Да даваме пари на друга държава, а за нас - дълг след дълг после , за няколко поколения след нас , ли ?

    07:03 28.05.2026

  • 11 Йордан

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Учил":

    Затова си има министър на финансите, и на икономиката и на енергетиката.Не му трябва да разбира от всичко-като Боко.

    07:05 28.05.2026

  • 12 Топ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "И кой , бе":

    А досега нямаше ли дълг след дълг бе отворко,и лъжи и кражби?Като кажешА кажи и Б.

    07:08 28.05.2026

  • 13 дядото

    1 1 Отговор
    нашите защо не се огледат из ес.богатата норвегия с 30 х.армия,51-2 абрамс-2, 53-4 оръдия и пр. ще защитава себе си и ес. ние какво правим и какво ще отбраняваме.

    07:14 28.05.2026

  • 14 в кратце

    1 0 Отговор
    Срещата на мин.предс.Радев с Макарон

    07:16 28.05.2026

  • 15 Гай Турий

    4 1 Отговор
    Никой български премиер досега не се е осмилиил и не е успял да говори директно за грешките на западнала Европа, втълпила си да продължава империалистическата си същност и нагласа да руши РФ тайно и явно, използвайки своето прокси на киевската наркохунта. Че това е опасна грешка за самите европейци. Никой не е защитавал директно българските национални интереси в рамките на ЕС, поставяне в предимство нашата финансова и продоволствена сигурност с очертаващото се стопиране на всякакви ангажименти да се подполага киевския райх.
    Изключителни смели стъпки на Р. Радев, които веднага са отбелязани навсякъде в Европа, също и в Москва. Радев показа, че макар и да сме малка единица в Ес, ние сме равноправни и не само със задължения както 30 г. досега, а и с права.

    07:21 28.05.2026

  • 16 Госあ

    0 0 Отговор
    За АЕЦ Белене, нито дума !

    07:24 28.05.2026

  • 17 Гай Турий

    4 1 Отговор
    Колкото до придобиването на нова военна техника, смятам че по-информиран по темата и избора на такава от самия Р. Радев, едва ли ще има. Шансът да имаме такъв компетентен ръководител освен във военната техника, а и в дипломацията, икономика, финанси, е изключителен, признат от Путин, Сизин още преди 10 г., вчера от макарона и белгиеца, днес от смешника Рюте, от урдзурляцити и кощи. Преди седмица и от Тръмп, като иска отмяна на визи, заради американската наглост на литещето В. Левски.

    07:27 28.05.2026

  • 18 оня с коня

    3 0 Отговор
    Заради отношението си към Украйна в Брюксел "нашият човек" любезно ще бъде уведомен ,че Субсидиите за България ще бъдат с "Променен размер".

    07:29 28.05.2026

  • 19 Ха, ха, ха !

    1 0 Отговор
    Кандидатства е за клоун в цирк "Де Солей"

    07:35 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове