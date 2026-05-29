Украйна: Ударът с дрон в Румъния показва, че руската агресия заплашва цяла Европа

Ударът на руски дрон по жилищен блок в румънския град Галац доказва, че руската агресия представлява заплаха не само за Украйна, но и за целия черноморски регион и Европа, заяви украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ, предава БТА.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ Сибига подчерта, че навлизането на дрон в румънското въздушно пространство и последвалият удар върху жилищна сграда в Галац още веднъж показват реалния мащаб на риска за сигурността в региона.
По думите му засилването на военната подкрепа за Украйна и увеличаването на натиска върху Русия остават ключови фактори за гарантиране на мира и стабилността в Европа.
Сибига допълни, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е стратегически приоритет, тъй като това не само защитава страната, но и намалява рисковете за съседните държави.
Той увери, че Украйна изразява солидарност с Румъния и е готова за тясно сътрудничество в сферата на противодействието на подобни заплахи.
Румънската Главна инспекция за извънредни ситуации (IGSU) съобщи рано сутринта, че дрон се е разбил върху жилищна сграда в Галац, в близост до границата с Украйна, като двама души са получили леки наранявания, а ударът е предизвикал пожар на 10-ия етаж.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #18, #21, #23, #92
14:08 29.05.2026
2 Третият райх на услула хитлер
14:08 29.05.2026
3 .....
14:08 29.05.2026
4 Софиянец
Бандеровците са рядко нагли свине!
Коментиран от #54, #72
14:08 29.05.2026
5 България и българите мразят русия
Коментиран от #7, #29, #52, #53
14:09 29.05.2026
6 Дронът е украински
14:09 29.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хихихи
14:10 29.05.2026
9 И Киев е Руски
14:10 29.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 име
14:11 29.05.2026
12 Смотаняху
14:11 29.05.2026
13 Ха,ха
14:12 29.05.2026
14 И Киев е Руски
14:12 29.05.2026
15 баба Меца
14:12 29.05.2026
16 Нищо ново
14:12 29.05.2026
17 Фаренко
14:12 29.05.2026
18 селскииии
До коментар #1 от "Сила":"Бърже" да се връщаш на село и да се захващаш със земеделие, че за нищо дрего не ставаш. А следващата цел на руските ракети ще е незаконния украински град край Варна.
Коментиран от #35
14:13 29.05.2026
19 Дрона
14:13 29.05.2026
20 Стига лъжи!
14:14 29.05.2026
21 Следващата цел ще е
До коментар #1 от "Сила":Венерическия парк на турската подлога, влашкия циганин и измамник, Схемалин Мустафа Емин! А, забравих, половината му секта, начело с фризьорката са вече у затвора!
14:17 29.05.2026
22 И Киев е Руски
Коментиран от #28
14:17 29.05.2026
23 Не сгрешихме ли?
До коментар #1 от "Сила":Предлагам да купуваме повече украинско мляко, яйца, олио и зърни.и да им отпуснем този път не 180, сме направо 360 милиарда. Дали ще им стигнат?
Коментиран от #30
14:18 29.05.2026
24 Камион
14:20 29.05.2026
25 Елелементарно
(а това ... това вони на провокация ... за да кажат урсулите - "Русия премина всякаква граница!" )
14:20 29.05.2026
26 Рускята
Коментиран от #39
14:21 29.05.2026
27 Доказва
14:21 29.05.2026
28 Да ама те са
До коментар #22 от "И Киев е Руски":Криви.. и плюс тва разрушават гаражи само
Коментиран от #73
14:22 29.05.2026
29 Вярно е
До коментар #5 от "България и българите мразят русия":Българите, мразим Русия, мразим Свободата си, мразим себе си.
Обичаме да сме айляк, и да правим алъш вериш с аржентинския слънчоглед.
14:23 29.05.2026
30 мамник
До коментар #23 от "Не сгрешихме ли?":Трай бе човек! Току виж чули ония двете кухи лейки Кая и Урсуляка и ше го направат като нищо!!!🫤🫤😕😕
14:24 29.05.2026
31 Карбин Мартофски
Коментиран от #34
14:24 29.05.2026
32 ТИР
14:28 29.05.2026
33 ни просиянци ни украинци ...са стока....
14:29 29.05.2026
34 оня с коня
До коментар #31 от "Карбин Мартофски":Явно се стремиш към Оригиналност и ще ти помогна- просто формулирай Въпроса си "А дали Дронът не е Български"?
14:30 29.05.2026
35 Сила
До коментар #18 от "селскииии":Чобанинооооооо , бърже бегай на къра , че овцете улезнаха у люцерната на кмета !!!
Цървул скъсан !!!
Коментиран от #75, #95
14:31 29.05.2026
36 Не спира
14:32 29.05.2026
37 Попето
Коментиран от #48
14:33 29.05.2026
38 Интересно
Коментиран от #87
14:34 29.05.2026
39 Оооо
До коментар #26 от "Рускята":Събуди се....
14:34 29.05.2026
40 Хаха
Като нищо щяха да ги напъхат отново в концлагери ако можеха...
14:34 29.05.2026
41 Чики-Рики
14:39 29.05.2026
42 Хо-ха-ха
14:39 29.05.2026
43 Механик
Коментиран от #50
14:41 29.05.2026
44 ВеликаРус
14:43 29.05.2026
45 Ммммм
Този сайт е дъното
Коментиран от #74
14:45 29.05.2026
46 Анонимен
14:50 29.05.2026
47 От чужбина
14:51 29.05.2026
48 хахаха
До коментар #37 от "Попето":еднакво нахални и нагли са и руснаците и украинците, после не били един народ
14:51 29.05.2026
49 604
14:51 29.05.2026
50 ру БЛАТА
До коментар #43 от "Механик":Мислят че ако раша не беше влизала 2022 в границите на Украйна нямаше да има война и щяха да са живи
14:52 29.05.2026
51 Някой
Коментиран от #64, #69
14:53 29.05.2026
52 България и българите мразят украйна
До коментар #5 от "България и българите мразят русия":Всички хахли вън от България!
14:53 29.05.2026
53 Бъркаш се
До коментар #5 от "България и българите мразят русия":България и българския народ подкрепят Русия 🇧🇬🤝🇷🇺, останалите марш в джендърландия!
Коментиран от #55, #59
14:55 29.05.2026
54 Оркистан🤮🤮
До коментар #4 от "Софиянец":Орковете от блатата да се връщат в границите си, имат си достатъчно земя, най наглите са рушляците където стъпят винаги по Zле става!! Добре че ги разкараха от ЕС🇪🇺👑
Коментиран от #62, #67, #94
14:58 29.05.2026
55 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #53 от "Бъркаш се":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
Коментиран от #63
14:58 29.05.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Здравейте на всички страдащи
14:59 29.05.2026
58 Нагли и Плашат
15:00 29.05.2026
59 НаРъБа
До коментар #53 от "Бъркаш се":Байгани Глупаци другарски ОФце има още малко останали около 15%
15:00 29.05.2026
60 Иван
15:03 29.05.2026
61 Иван
15:05 29.05.2026
62 Олег Нервозов
До коментар #54 от "Оркистан🤮🤮":друго си е да дойдат украинците по вашiте земи... все по-добре ще става... ако и ние не ви оправим, няма кой!
Коментиран от #78
15:07 29.05.2026
63 Иван
До коментар #55 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Земята в Джорджия и Алабама е червена.
Коментиран от #76
15:08 29.05.2026
64 Иван
До коментар #51 от "Някой":Може......съвпада с изявленията на гнусния еврейски сатанист Блументал от еврейския ционистки Конгрес.
15:12 29.05.2026
65 Механик
15:14 29.05.2026
66 Абе направо
15:15 29.05.2026
67 🤣🤣🤣🤣
До коментар #54 от "Оркистан🤮🤮":🚽🇪🇺=🪦❗
15:17 29.05.2026
68 тъй ли...
15:18 29.05.2026
69 Е да де
До коментар #51 от "Някой":Абсолютно е така...
15:18 29.05.2026
70 Безличните и
Не ми пука за коментарите на Е.
15:19 29.05.2026
71 Трол
15:20 29.05.2026
72 666
До коментар #4 от "Софиянец":Май ти си наглия свинчо рашисте.
15:21 29.05.2026
73 Е това
До коментар #28 от "Да ама те са":значи, че не е руски дрон! Нали са неможачи, значи е на укрите!
15:23 29.05.2026
74 Димитров
До коментар #45 от "Ммммм":Този сайт е дъното на пошлото и на ВСИЧКИ възможни дъна.
Коментиран от #77
15:26 29.05.2026
75 Интересно
До коментар #35 от "Сила":Ако аз напиша такива думи в коментар, системата дори няма да го публикува.
Защо този коментар стои вече цял час, без да е цензориран? Защото, за хора от колектива няма цензура ли?
Коментиран от #86
15:27 29.05.2026
76 скучно и точка.
До коментар #63 от "Иван":Ама посиня завинаги и сега ще посинее и червена Кууба✌️📈
15:27 29.05.2026
77 Интересно
До коментар #74 от "Димитров":Пускат се всякакви непроверени информации, само и само да се трупат кликове и гледане.
Допускат се най-различни обидни коментари, само и само да се множат, че този показател вдигал рейтинга, разбираш ли.
А всичко това е изпразнено от съдържание.
15:28 29.05.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Урко фашисти
15:31 29.05.2026
80 Баба Яга
15:31 29.05.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Трите от Прибалтика
15:31 29.05.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Сила
До коментар #75 от "Интересно":цензУриран !!! От" цензура " !!!
Разбрали ли са , цървул кирлив !!!?
Коментиран от #90
15:34 29.05.2026
87 Дронът
До коментар #38 от "Интересно":е украински! Затова не споменават.
15:37 29.05.2026
88 Случаят с незаконните постройки около
показва, че Украинската мафия заплашва цяла Европа.
15:40 29.05.2026
89 1234
15:41 29.05.2026
90 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #86 от "Сила":вземи си тегли въжето вече и не се мъчи
15:43 29.05.2026
91 хахахах
15:44 29.05.2026
92 Следващата цел
До коментар #1 от "Сила":Баба на ,,КУБ ,,
Изнасяй се , Орешник ще е .
15:49 29.05.2026
93 КУБ
Носил е бетон за 105 къща у Варна .
15:51 29.05.2026
94 Европитек
До коментар #54 от "Оркистан🤮🤮":,,МУР,, да хванете с Урсула и него ще счупите
Некадърници крадливи .
15:53 29.05.2026
95 Сила
До коментар #35 от "Сила":Ама ще ми ядеш сиренето , не от овцете !
Коментиран от #96, #97, #99
15:55 29.05.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Някой
16:01 29.05.2026
99 Сила
До коментар #95 от "Сила":Не ползвай моя ник лилавко !!!
16:01 29.05.2026