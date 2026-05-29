Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Украйна: Ударът с дрон в Румъния показва, че руската агресия заплашва цяла Европа

Украйна: Ударът с дрон в Румъния показва, че руската агресия заплашва цяла Европа

29 Май, 2026 14:05, обновена 29 Май, 2026 14:06 1 443 99

  • украйна-
  • румъния-
  • русия-
  • агресия-
  • европа

Киев подчертава нуждата от засилена противовъздушна отбрана и по-голяма подкрепа за региона

Украйна: Ударът с дрон в Румъния показва, че руската агресия заплашва цяла Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ударът на руски дрон по жилищен блок в румънския град Галац доказва, че руската агресия представлява заплаха не само за Украйна, но и за целия черноморски регион и Европа, заяви украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Сибига подчерта, че навлизането на дрон в румънското въздушно пространство и последвалият удар върху жилищна сграда в Галац още веднъж показват реалния мащаб на риска за сигурността в региона.

По думите му засилването на военната подкрепа за Украйна и увеличаването на натиска върху Русия остават ключови фактори за гарантиране на мира и стабилността в Европа.

Сибига допълни, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е стратегически приоритет, тъй като това не само защитава страната, но и намалява рисковете за съседните държави.

Той увери, че Украйна изразява солидарност с Румъния и е готова за тясно сътрудничество в сферата на противодействието на подобни заплахи.

Румънската Главна инспекция за извънредни ситуации (IGSU) съобщи рано сутринта, че дрон се е разбил върху жилищна сграда в Галац, в близост до границата с Украйна, като двама души са получили леки наранявания, а ударът е предизвикал пожар на 10-ия етаж.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    16 65 Отговор
    Следваща цел на руските дронове ....вилаета на Костя Копейкин в Тюленово !!!

    Коментиран от #18, #21, #23, #92

    14:08 29.05.2026

  • 2 Третият райх на услула хитлер

    64 9 Отговор
    Много слабо , нацисти, много слабо днес защитавате фашизма и не биете русия

    14:08 29.05.2026

  • 3 .....

    24 0 Отговор
    Ми той Джони знае😂😂

    14:08 29.05.2026

  • 4 Софиянец

    101 7 Отговор
    Колко удобно! Ми да си припомним кой уби двамата трактористи в полша, а!? И чии дронове паднаха в литва, латвия и естония, а ?!
    Бандеровците са рядко нагли свине!

    Коментиран от #54, #72

    14:08 29.05.2026

  • 5 България и българите мразят русия

    10 100 Отговор
    В 21 век в мирна Европа има една заплаха за мира и сигурността и тая заплаха е терористична и фашистка русия!

    Коментиран от #7, #29, #52, #53

    14:09 29.05.2026

  • 6 Дронът е украински

    76 6 Отговор
    Почнаха от безсилие само да си взривяват блокове нацистите на третия райх

    14:09 29.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хихихи

    74 6 Отговор
    Глей го ква мазна свиня е! Долна и лъжлива, после укро евтината посланичка се чуди що българите мразим укрите!

    14:10 29.05.2026

  • 9 И Киев е Руски

    85 4 Отговор
    Руски ракети удариха Полша. Оказа се, че са украински. Руски дронове удариха Балтийските страни. Оказа се, че са украински. Руски дрон удари Румъния. Чий е този път?

    14:10 29.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 име

    70 3 Отговор
    Заплаха за Европа идва от корумпираната киевска хунта, която 8г тероризираше своите граждани в Донбас, която продължава да извършва терористични атентати срещу енергийна инфраструктура на европейските страни, която подкупва или изнудва европейски политици, хунта, която краде от средствата, дарени и за отбрана и инвестира в златни тоалетни и имоти в чужбина, хунта, която прогони поне 10 милиона от своите граждани, които висят на издръжка на европейските данъкоплатци, а не еясно след и колко криминално проявени има.

    14:11 29.05.2026

  • 12 Смотаняху

    67 2 Отговор
    От един украинец по-нагъл може да бъде само един евреин

    14:11 29.05.2026

  • 13 Ха,ха

    46 1 Отговор
    Ква Европа бълнува тоя от буферайна😂😂

    14:12 29.05.2026

  • 14 И Киев е Руски

    58 1 Отговор
    Никой вече не вярва на тези глупости. Колко пъти е било разкривано, че тези инциденти са дело на Украйна? И моментът е бил толкова внезапен: Румъния едва е обявила, че вече не възнамерява да се намесва в украинските дела, когато руски дрон кацна там. Но бъдете предупредени, няма да се разминете с това

    14:12 29.05.2026

  • 15 баба Меца

    42 1 Отговор
    "Обвиниха Русия. Въпреки че има различни версии за това как е долетял дронът: или е бил заглушен от средства за електронна война (по същия начин, както украинските дронове са долетели в Полша и балтийските държави); или е било провокация – някой, под прикритието на руските удари, е изпратил двойник, който да се насочва към цивилния сектор на Румъния, за да инсценира този сценарий“, отбелязва украинският Telegram канал „Legitimny“.

    14:12 29.05.2026

  • 16 Нищо ново

    48 0 Отговор
    Щом това им е външен министър (кога са имали избори ?) , украинците пак потвърждават колко долно племе са .

    14:12 29.05.2026

  • 17 Фаренко

    42 1 Отговор
    УкраимскиКретен, дано руснаците почнат най-сетне да воюват с вас.

    14:12 29.05.2026

  • 18 селскииии

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    "Бърже" да се връщаш на село и да се захващаш със земеделие, че за нищо дрего не ставаш. А следващата цел на руските ракети ще е незаконния украински град край Варна.

    Коментиран от #35

    14:13 29.05.2026

  • 19 Дрона

    41 0 Отговор
    Е на наркоманите , поредната провокация .

    14:13 29.05.2026

  • 20 Стига лъжи!

    44 0 Отговор
    Дронът е украински, поредната нацистка провокация!

    14:14 29.05.2026

  • 21 Следващата цел ще е

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Венерическия парк на турската подлога, влашкия циганин и измамник, Схемалин Мустафа Емин! А, забравих, половината му секта, начело с фризьорката са вече у затвора!

    14:17 29.05.2026

  • 22 И Киев е Руски

    38 1 Отговор
    Путин едва ли ще напада страни Членки на нато с детски играчки .За тях има Орешник Посейдон и т н.

    Коментиран от #28

    14:17 29.05.2026

  • 23 Не сгрешихме ли?

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Предлагам да купуваме повече украинско мляко, яйца, олио и зърни.и да им отпуснем този път не 180, сме направо 360 милиарда. Дали ще им стигнат?

    Коментиран от #30

    14:18 29.05.2026

  • 24 Камион

    34 0 Отговор
    Това малко ми звучи като паленето на Райхстага...

    14:20 29.05.2026

  • 25 Елелементарно

    36 1 Отговор
    Ако това е руски ВОЕНЕН дрон ... с 2 - 3 - 5 килограма тротил - там където е попаднал дрона, етажа НЯМАШЕ ДА ГО ИМА !
    (а това ... това вони на провокация ... за да кажат урсулите - "Русия премина всякаква граница!" )

    14:20 29.05.2026

  • 26 Рускята

    2 30 Отговор
    Н.а.п.а.с.т трябва да се изреже час по-скоро

    Коментиран от #39

    14:21 29.05.2026

  • 27 Доказва

    17 0 Отговор
    на м ти п-та

    14:21 29.05.2026

  • 28 Да ама те са

    5 15 Отговор

    До коментар #22 от "И Киев е Руски":

    Криви.. и плюс тва разрушават гаражи само

    Коментиран от #73

    14:22 29.05.2026

  • 29 Вярно е

    7 18 Отговор

    До коментар #5 от "България и българите мразят русия":

    Българите, мразим Русия, мразим Свободата си, мразим себе си.
    Обичаме да сме айляк, и да правим алъш вериш с аржентинския слънчоглед.

    14:23 29.05.2026

  • 30 мамник

    20 1 Отговор

    До коментар #23 от "Не сгрешихме ли?":

    Трай бе човек! Току виж чули ония двете кухи лейки Кая и Урсуляка и ше го направат като нищо!!!🫤🫤😕😕

    14:24 29.05.2026

  • 31 Карбин Мартофски

    29 0 Отговор
    А дали дрона не е укаински ??? Тези фашисти са способни на всичко !!! Американските им господари навремето си удариха кулите в Ню Йорк, какъв е проблема да ударят една панелка в Румъния и да обвинят Русия...

    Коментиран от #34

    14:24 29.05.2026

  • 32 ТИР

    18 1 Отговор
    Избушихме финансовата стабилност на държавата за да влезем в Е З с лъжливи сметки и сега казват че ще бъдем глобени , нищо че пратихме и злато ,,,,

    14:28 29.05.2026

  • 33 ни просиянци ни украинци ...са стока....

    8 7 Отговор
    Не разбирам......При толкова много радиолокационни средства за борба срещу дронове, при толкова радиолокатори ,това нещо да мине украйна и да отиде в блок в град галац????кажете си поне,кажете си ,че искате и ние да участваме....За какво ви се дават такива пари ,нали идеята е вие давате кръв ,а ние даваме пари...Ква стана искате да ни вкарате и нас.......Този нашия ......трябва да извика мутрафонова и при втори дрон някъде в ес да гони цялата просиянска пасмина!пс.кой ще плати масрафа на хората от засегнатия блок в галац?

    14:29 29.05.2026

  • 34 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Карбин Мартофски":

    Явно се стремиш към Оригиналност и ще ти помогна- просто формулирай Въпроса си "А дали Дронът не е Български"?

    14:30 29.05.2026

  • 35 Сила

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "селскииии":

    Чобанинооооооо , бърже бегай на къра , че овцете улезнаха у люцерната на кмета !!!
    Цървул скъсан !!!

    Коментиран от #75, #95

    14:31 29.05.2026

  • 36 Не спира

    22 1 Отговор
    пропагандата за вкарване на ЕС в гореща война срещу руснаците. Очевидно подготвят "общественото мнение". Но пък агитацията е твърде агресивна и се стига до обратен ефект.

    14:32 29.05.2026

  • 37 Попето

    25 0 Отговор
    Тоя Андрейчо Сибига много нагъл и неприятен, като болшинството украинци!

    Коментиран от #48

    14:33 29.05.2026

  • 38 Интересно

    24 0 Отговор
    Румънците не споменават дрона руски ли е или украински…

    Коментиран от #87

    14:34 29.05.2026

  • 39 Оооо

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Рускята":

    Събуди се....

    14:34 29.05.2026

  • 40 Хаха

    10 1 Отговор
    отношението на ЕС към руснаците днес е като към евреите през 1941г.
    Като нищо щяха да ги напъхат отново в концлагери ако можеха...

    14:34 29.05.2026

  • 41 Чики-Рики

    17 0 Отговор
    Дронът може да е руски,но съвсем не е дошъл от Русия! Украйна е способна на всякакви провокации, така че за нея е ,,дребна,, работа да изстреля такъв дрон от собствената си територия,а съседите от Румъния да кажат,руски е,и там всякакви Каи,Маи и Урсули да припявят в ,,хор,,!

    14:39 29.05.2026

  • 42 Хо-ха-ха

    13 0 Отговор
    Така става когато до грануцата ти се водят военни действия. И ние пострадахме от натовски ракети когато бомбиха Сърбия.

    14:39 29.05.2026

  • 43 Механик

    17 1 Отговор
    Интересно как мислят ония полски трактористи дето ги уби украинската ракета.

    Коментиран от #50

    14:41 29.05.2026

  • 44 ВеликаРус

    18 0 Отговор
    Уврете бе,фа6исти!Отново урк0-др0н и сочат с пръст на И3ток....Всичко ще ви се върни,неблагодарни кл0уни.Всичко!

    14:43 29.05.2026

  • 45 Ммммм

    15 0 Отговор
    Как не ви писна да пускате глупостите на някакви психопати
    Този сайт е дъното

    Коментиран от #74

    14:45 29.05.2026

  • 46 Анонимен

    10 0 Отговор
    А украинската мафия от Варна заплашва цяла България. Мутренските времена се върнаха, само че от украински престъпни групи.

    14:50 29.05.2026

  • 47 От чужбина

    10 0 Отговор
    А този дрон сигурно ли е от къде е пуснат? Може ли да е пуснат от Украйна в грешна посока или провокация? Нали още преди доста време един дрон от съветско време прелетя чак до Сърбия. После се оказа украински. Вероятно бяха объркали координатите изток-запад.

    14:51 29.05.2026

  • 48 хахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Попето":

    еднакво нахални и нагли са и руснаците и украинците, после не били един народ

    14:51 29.05.2026

  • 49 604

    1 0 Отговор
    Эъъъэ нъл някви стени правехте че и пари зеха...ес ту...или..

    14:51 29.05.2026

  • 50 ру БЛАТА

    2 10 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Мислят че ако раша не беше влизала 2022 в границите на Украйна нямаше да има война и щяха да са живи

    14:52 29.05.2026

  • 51 Някой

    11 0 Отговор
    Коментатори, които са наясно може ли да обяснят дали руски дрон, който по една или друга причина е паднал на украинска територия и е останал невзривен, може да се използва както в случая с Буча за създаване на напрежение и невярна информация

    Коментиран от #64, #69

    14:53 29.05.2026

  • 52 България и българите мразят украйна

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "България и българите мразят русия":

    Всички хахли вън от България!

    14:53 29.05.2026

  • 53 Бъркаш се

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "България и българите мразят русия":

    България и българския народ подкрепят Русия 🇧🇬🤝🇷🇺, останалите марш в джендърландия!

    Коментиран от #55, #59

    14:55 29.05.2026

  • 54 Оркистан🤮🤮

    4 12 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    Орковете от блатата да се връщат в границите си, имат си достатъчно земя, най наглите са рушляците където стъпят винаги по Zле става!! Добре че ги разкараха от ЕС🇪🇺👑

    Коментиран от #62, #67, #94

    14:58 29.05.2026

  • 55 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    3 9 Отговор

    До коментар #53 от "Бъркаш се":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #63

    14:58 29.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Здравейте на всички страдащи

    8 0 Отговор
    от рус0френия (състояние при което болния вярва, че Русия едновременно е пред колапс и ще превземе цяла европа)

    14:59 29.05.2026

  • 58 Нагли и Плашат

    7 1 Отговор
    Заплаха да украинските дронове които взривяват кораби в Черно море. Престанете да се pen4u те , за да не ви бомбардират. Няма нужда руснаците наречени у краинци да спасяват нашата демокрация . Омръзна ни да ни изнудвате за пари , оръжие и подкрепа лъжейки за руската заплаха. Подобрете си отношенията с руснаците и си живейте в мир в руският свят.

    15:00 29.05.2026

  • 59 НаРъБа

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "Бъркаш се":

    Байгани Глупаци другарски ОФце има още малко останали около 15%

    15:00 29.05.2026

  • 60 Иван

    3 0 Отговор
    ......и Африка!!!..... сигурен съм, че в Галац живеят поне трима-четирима африканци.

    15:03 29.05.2026

  • 61 Иван

    6 1 Отговор
    Затова ли Гърция пропишя от укро сво.лач?

    15:05 29.05.2026

  • 62 Олег Нервозов

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Оркистан🤮🤮":

    друго си е да дойдат украинците по вашiте земи... все по-добре ще става... ако и ние не ви оправим, няма кой!

    Коментиран от #78

    15:07 29.05.2026

  • 63 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Земята в Джорджия и Алабама е червена.

    Коментиран от #76

    15:08 29.05.2026

  • 64 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Някой":

    Може......съвпада с изявленията на гнусния еврейски сатанист Блументал от еврейския ционистки Конгрес.

    15:12 29.05.2026

  • 65 Механик

    2 2 Отговор
    Искам да смуча на Путин.

    15:14 29.05.2026

  • 66 Абе направо

    2 1 Отговор
    Ако х0х0лите не се предадат рашките ще завладеят света.

    15:15 29.05.2026

  • 67 🤣🤣🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Оркистан🤮🤮":

    🚽🇪🇺=🪦❗

    15:17 29.05.2026

  • 68 тъй ли...

    8 0 Отговор
    А украинските мини по бреговете на Черно море в България какво са?

    15:18 29.05.2026

  • 69 Е да де

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Някой":

    Абсолютно е така...

    15:18 29.05.2026

  • 70 Безличните и

    0 0 Отговор
    Фотото не ги хваща.
    Не ми пука за коментарите на Е.

    15:19 29.05.2026

  • 71 Трол

    7 1 Отговор
    Ами той тоз дрон,сега пък излезна че е усраински бре

    15:20 29.05.2026

  • 72 666

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    Май ти си наглия свинчо рашисте.

    15:21 29.05.2026

  • 73 Е това

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Да ама те са":

    значи, че не е руски дрон! Нали са неможачи, значи е на укрите!

    15:23 29.05.2026

  • 74 Димитров

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ммммм":

    Този сайт е дъното на пошлото и на ВСИЧКИ възможни дъна.

    Коментиран от #77

    15:26 29.05.2026

  • 75 Интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Сила":

    Ако аз напиша такива думи в коментар, системата дори няма да го публикува.
    Защо този коментар стои вече цял час, без да е цензориран? Защото, за хора от колектива няма цензура ли?

    Коментиран от #86

    15:27 29.05.2026

  • 76 скучно и точка.

    1 4 Отговор

    До коментар #63 от "Иван":

    Ама посиня завинаги и сега ще посинее и червена Кууба✌️📈

    15:27 29.05.2026

  • 77 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Димитров":

    Пускат се всякакви непроверени информации, само и само да се трупат кликове и гледане.
    Допускат се най-различни обидни коментари, само и само да се множат, че този показател вдигал рейтинга, разбираш ли.
    А всичко това е изпразнено от съдържание.

    15:28 29.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Урко фашисти

    4 0 Отговор
    Урки ненормални сте

    15:31 29.05.2026

  • 80 Баба Яга

    5 0 Отговор
    Тоя дебел подлец защо не каже, как украдроновете, поризведени в цял НАТО хвърчат пряз цяла Полша, Прибалтика и удрят по Питер?! Че крадат най-зверски стотиците милиарди, които загубеняците от дивия запад им наливат да вдигат кафяво знаме и плискат кафява чума навсякъде по Юръба.

    15:31 29.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Трите от Прибалтика

    1 0 Отговор
    Може да ни удрят само украински дронове!

    15:31 29.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Интересно":

    цензУриран !!! От" цензура " !!!
    Разбрали ли са , цървул кирлив !!!?

    Коментиран от #90

    15:34 29.05.2026

  • 87 Дронът

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Интересно":

    е украински! Затова не споменават.

    15:37 29.05.2026

  • 88 Случаят с незаконните постройки около

    2 0 Отговор
    Варна
    показва, че Украинската мафия заплашва цяла Европа.

    15:40 29.05.2026

  • 89 1234

    1 0 Отговор
    15ч. 30 мин. в цяла украина е обявена въздушна тревога. Стратегическата авиация на Русия е във въздуха, черноморскя флот действа по тревога.

    15:41 29.05.2026

  • 90 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Сила":

    вземи си тегли въжето вече и не се мъчи

    15:43 29.05.2026

  • 91 хахахах

    1 0 Отговор
    Известно е че част от противодронната защита се състои в отклоняване на дроновете. Най-вероятно такава е причината дронът да удари Румъния

    15:44 29.05.2026

  • 92 Следващата цел

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Баба на ,,КУБ ,,
    Изнасяй се , Орешник ще е .

    15:49 29.05.2026

  • 93 КУБ

    1 0 Отговор
    Дрона е строителен .
    Носил е бетон за 105 къща у Варна .

    15:51 29.05.2026

  • 94 Европитек

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Оркистан🤮🤮":

    ,,МУР,, да хванете с Урсула и него ще счупите
    Некадърници крадливи .

    15:53 29.05.2026

  • 95 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Сила":

    Ама ще ми ядеш сиренето , не от овцете !

    Коментиран от #96, #97, #99

    15:55 29.05.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Някой

    0 0 Отговор
    И така Руския удря в Румъния а Украинския се е присъединил към сграда във Финландия??!

    16:01 29.05.2026

  • 99 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Сила":

    Не ползвай моя ник лилавко !!!

    16:01 29.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания