Украйна: Ударът с дрон в Румъния показва, че руската агресия заплашва цяла Европа

Ударът на руски дрон по жилищен блок в румънския град Галац доказва, че руската агресия представлява заплаха не само за Украйна, но и за целия черноморски регион и Европа, заяви украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Сибига подчерта, че навлизането на дрон в румънското въздушно пространство и последвалият удар върху жилищна сграда в Галац още веднъж показват реалния мащаб на риска за сигурността в региона.

По думите му засилването на военната подкрепа за Украйна и увеличаването на натиска върху Русия остават ключови фактори за гарантиране на мира и стабилността в Европа.

Сибига допълни, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е стратегически приоритет, тъй като това не само защитава страната, но и намалява рисковете за съседните държави.

Той увери, че Украйна изразява солидарност с Румъния и е готова за тясно сътрудничество в сферата на противодействието на подобни заплахи.

Румънската Главна инспекция за извънредни ситуации (IGSU) съобщи рано сутринта, че дрон се е разбил върху жилищна сграда в Галац, в близост до границата с Украйна, като двама души са получили леки наранявания, а ударът е предизвикал пожар на 10-ия етаж.