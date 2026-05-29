Мелони призова ЕС за координирани мерки срещу разпространението на ебола

Италианският премиер Джорджа Мелони е изпратила писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и кипърския президент Никос Христодулидис във връзка с разпространението на ебола в Демократична република Конго и Уганда, съобщава агенция ANSA, предава News.bg.
В писмото Мелони призовава за по-засилена координация между държавите от ЕС по отношение на граничния контрол и управлението на пристигащите от засегнатите райони, включително чрез общи правила за преки и непреки пътувания.
Според нея прилагането на подобни мерки трябва да отчита и националните правомощия в сферата на общественото здраве.
Италианският премиер предлага темата за управлението на границите във връзка с епидемията да бъде включена в дневния ред на срещата на върха на Европейския съвет, насрочена за 18-19 юни 2026 г.
Рим настоява също така още през следващата седмица да бъде организирана видеоконференция на министрите на здравеопазването, а въпросът да бъде разгледан и на заседанието на Съвета EPSCO на 16 юни с цел определяне на конкретни оперативни мерки.
На национално ниво италианското Министерство на здравеопазването, съвместно с Гражданска защита, вече е активирало специални протоколи за здравен контрол и наблюдение на пътници, пристигащи от засегнатите региони.
Освен това Италия ще изпрати екип от експерти от Института „Спаланцани“ в Киншаса, който ще подпомага местните власти чрез техническа помощ, доставка на медицински консумативи и засилване на епидемиологичното наблюдение.
Заразяването с Ебола е трудно при случаен контакт, тъй като вирусът не се предава по въздушно-капков път и се разпространява само чрез директен контакт с телесни течности на активно симптомно или починало лице. За разлика от масовите респираторни вируси като грип или COVID-19, не можете да се заразите с Ебола просто чрез дишане на същия въздух или чрез разминаване с инфектиран човек на обществено място.
А и как точно ще спират влизането на заразени? ЕС пропуска всяка лодка с имигранти точно от страните със заболяването. Никой не ги спира, проверява. Брюксел ще нареди спиране на нелегалните имигранти? Ако ще проверяват по летищата, то там е 0 шанс да мине заразен и е безсмислено.
