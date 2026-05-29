Мелони призова ЕС за координирани мерки срещу разпространението на ебола

29 Май, 2026 12:50 674 14

Италия настоява за общ европейски подход при контрола на границите и здравното наблюдение

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианският премиер Джорджа Мелони е изпратила писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и кипърския президент Никос Христодулидис във връзка с разпространението на ебола в Демократична република Конго и Уганда, съобщава агенция ANSA, предава News.bg.

В писмото Мелони призовава за по-засилена координация между държавите от ЕС по отношение на граничния контрол и управлението на пристигащите от засегнатите райони, включително чрез общи правила за преки и непреки пътувания.

Според нея прилагането на подобни мерки трябва да отчита и националните правомощия в сферата на общественото здраве.

Италианският премиер предлага темата за управлението на границите във връзка с епидемията да бъде включена в дневния ред на срещата на върха на Европейския съвет, насрочена за 18-19 юни 2026 г.

Рим настоява също така още през следващата седмица да бъде организирана видеоконференция на министрите на здравеопазването, а въпросът да бъде разгледан и на заседанието на Съвета EPSCO на 16 юни с цел определяне на конкретни оперативни мерки.

На национално ниво италианското Министерство на здравеопазването, съвместно с Гражданска защита, вече е активирало специални протоколи за здравен контрол и наблюдение на пътници, пристигащи от засегнатите региони.

Освен това Италия ще изпрати екип от експерти от Института „Спаланцани“ в Киншаса, който ще подпомага местните власти чрез техническа помощ, доставка на медицински консумативи и засилване на епидемиологичното наблюдение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Меркел

    4 1 Отговор
    Идвайте мигранти, ще се справим!

    12:53 29.05.2026

  • 2 Сталин

    6 1 Отговор
    Тия негодници подгряват пландемия ,да вкарат гоuте в електронен концлагер

    12:54 29.05.2026

  • 3 Ако стреляте по лодките на мигрите

    5 0 Отговор
    вместо да си ги водите у вас рязко ще намалее опасноста от Ебола

    12:55 29.05.2026

  • 4 ДА ИЗКАРВАТ ПАК МУТАФЧИЯТА

    2 1 Отговор
    ВЕДНЪЖ СПРЯ КОВИДА , ЩЕ СПРЕ И ТОВА.ДА СЛАГА ЧЕРНАТА УНИФОРМА

    Коментиран от #11

    12:55 29.05.2026

  • 5 Сталин

    8 0 Отговор
    Ако не се екзекутират отговорните за ковид пландемията ,тия негодници ще ни докарат още пландемия

    12:55 29.05.2026

  • 6 бустери ще има ли ?

    3 1 Отговор
    Руската армия елиминира италианския наемник Алекс Пинески в зоната на СВO. Съобщава се, че боецът е бил част от специалното звено на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна. Успя да се бие само няколко месеца.

    12:56 29.05.2026

  • 7 Сталин

    4 0 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    12:56 29.05.2026

  • 8 Слава на СЗО

    4 1 Отговор
    Мишките се страхувахте от хантавируса, но ви го замениха с ебола. Няма ден без вирусни статии. Истерията е по-ярка и страхът става все по-плътен. Скоро, дори още от утре, здравната хунта пак ще обяви НОЩ, а плешив генерал в черно всяка вечер ще прочита броя на жертвите потвърдени с Пи Си Ар. И отново яко ще се мре - в болниците. Държавно-частното партньорство, най-точно наречено фашизъм, ще ни раздели на наши и ненаши, заболяли врагове народни.

    13:00 29.05.2026

  • 9 хаха

    0 1 Отговор
    Да, ебола е опасна, но като цяло трябва да си в контакт с животни като маймуни, антилопи, плъхове, прилепи, дето европейците някак ни пипат, ни ядат или да си в контакт с телесни течности и телата на болните/умрелите. Не се разпространява във въздуха. Трябва да погълнеш слюнка, да имаш рана и да си в контакт с кръв и подобни. От там не е чак толкова лесно на нашия континент някой да се зарази- нямаме обичай да целуваме наред умрял или болен от заразна болест на легло и да ядем точно тези животни. Опасността е като на СПИН- без полов контакт или кръв 0 шанс за зараза. Т.е. паниката е меко казано пресилена.

    Ето малко информация:

    Заразяването с Ебола е трудно при случаен контакт, тъй като вирусът не се предава по въздушно-капков път и се разпространява само чрез директен контакт с телесни течности на активно симптомно или починало лице. За разлика от масовите респираторни вируси като грип или COVID-19, не можете да се заразите с Ебола просто чрез дишане на същия въздух или чрез разминаване с инфектиран човек на обществено място.

    А и как точно ще спират влизането на заразени? ЕС пропуска всяка лодка с имигранти точно от страните със заболяването. Никой не ги спира, проверява. Брюксел ще нареди спиране на нелегалните имигранти? Ако ще проверяват по летищата, то там е 0 шанс да мине заразен и е безсмислено.

    13:01 29.05.2026

  • 10 Софиянец

    5 1 Отговор
    Дръжте си африканските IT специалисти с ебола в западнала европа! Православна източна европа не трябва да се цапа с вас!

    Коментиран от #12

    13:07 29.05.2026

  • 11 Ще Сложим

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДА ИЗКАРВАТ ПАК МУТАФЧИЯТА":

    Мангъров

    Той ще ни оправи само с Чайчета.

    13:08 29.05.2026

  • 12 В МУСКАЛАБАД

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Софиянец":

    Видяхме оня ден

    колко е ПРАВОСЛАВНА....

    13:09 29.05.2026

  • 13 Италианско еспресо мъртвец вдига

    0 0 Отговор
    Мисля ,че не е тайна ,че италианците правят най хубавото кафе. Не се препоръчва ако имате сърдечни или съдови проблеми

    Рецепта за хубаво кафе.Дуче

    Първо завземате Етиопия и Еритрея.

    Коментиран от #14

    14:18 29.05.2026

  • 14 Молотов

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Италианско еспресо мъртвец вдига":

    Експресо бе селянин. Нарани прасето па еж и ти
    Слава на СССР

    14:21 29.05.2026

