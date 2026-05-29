Силно преувеличени карти! Руските генерали лъжат Владимир Путин за ситуацията на фронта в Украйна
29 Май, 2026 15:44 697 32

Руските военни блогъри многократно са критикували Кремъл и руското военно командване за лъжите относно обстановката на бойното поле в района на Купянск

Руският президент Владимир Путин вероятно е формирал погрешно мнение за успехите на руската армия в Украйна въз основа на силно преувеличени карти, предоставени от руското висше военно командване.

Руските военни блогъри многократно са критикували Кремъл и руското военно командване за лъжите относно обстановката на бойното поле в района на Купянск.

Това отбелязва Институтът за изследване на войната.

Към края на декември 2025 г. ISW разполагаше с доказателства, които позволяваха да се прецени, че украинските сили са освободили града в голямата си част и са в процес на ликвидиране на останалите руски диверсанти.

Въпреки това руското военно командване продължи с преувеличените си твърдения относно Купянск през май 2026 г. На 16 май Герасимов заяви, че руските сили напредват към Шевченково (на около 28 километра западно от Купянск), подразбирайки, че руските сили са превзели Купянск и напредват на запад.

Руските военни блогъри широко се оплакват, че неточните доклади за руското настъпление, които се предават по веригата на командване, водят до безсмислени атаки, целящи да превземат райони, които докладите вече твърдят, че са превзети.

Руските сили укрепват противовъздушната отбрана в Москва в отговор на засилващата се кампания на Украйна с дронове с голям обсег срещу дълбокия тил на Русия.

Русия продължава да се бори за защита срещу украинската кампания за удари със средноразстоятелни оръжия и, според информации, прибягва до военни престъпления, за да защити руските военни превозни средства в тила.

На 28 май Швеция обеща на Украйна общо 36 изтребителя "Грипен" като част от мащабен пакет за военна подкрепа.

Зеленски заяви, че Gripen ще помогнат на Украйна да се защити срещу руските управляеми планиращи бомби.

Украинските сили наскоро напреднаха в северната част в посока Велики Бурлук и Александровка. Руските сили наскоро напреднаха в Сумска област.

През нощта руските сили изстреляха една аеробалистична ракета "Кинжал" и 147 дрона с голям обсег на действие срещу Украйна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъъ

    19 12 Отговор
    „Евроимпотентите крещят за някакъв дрон, ударил румънска жилищна сграда. Разбира се, трябва да разберем чий е бил. Но във всеки случай всички страни от ЕС трябва да млъкнат за това. Европейските държави са преки участници във войната с Русия и никой вече не оспорва това“, написа Медведев.

    Той отбеляза, че Европа се бори с Русия „чрез ръцете на бандеровците“, тъй като произведените там безпилотни летателни апарати и други оръжия, както и разузнавателни данни, се използват всеки ден за извършване на атаки срещу Руската федерация .

    Коментиран от #27

    15:46 29.05.2026

  • 2 лоша пропагадна заТЪПАЦИ

    20 6 Отговор
    кои селянин последно е бил на заседанието на руските военни ? че знаят какво го лъжат путин

    15:46 29.05.2026

  • 3 Автор: Институт за Изследване на Войната

    24 6 Отговор
    Не си губете времето!
    Приятен следобед на всички нормални хора!

    15:46 29.05.2026

  • 4 А да беше

    4 4 Отговор
    така

    15:47 29.05.2026

  • 5 Мдаа

    18 7 Отговор
    Такива глупости пишете още от началото на конфликта. Ама нищо де, щом има балъци да се хващат продължавайте.

    15:47 29.05.2026

  • 6 Автор: Институт за Изследване на Войната

    13 6 Отговор
    Снимката отгоре е от 2023 година.
    Толкова за актуалността на "статията".

    15:48 29.05.2026

  • 7 Той

    9 1 Отговор
    ги лъже , те го лъжат !

    15:49 29.05.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    12 4 Отговор
    минавам само да им тегля eдин на всички авторки, редакторки и т.н.

    15:49 29.05.2026

  • 9 1488

    3 10 Отговор
    вместо с евровизия догодина, столичани ще бъдат зарадвани със заря, за сметка на рф

    15:49 29.05.2026

  • 10 Един въпрос:

    11 4 Отговор
    Според вас тези неща отгоре дали ги пише човек или се генерират автоматично от AI?

    15:50 29.05.2026

  • 11 Изследване на изследванията

    11 6 Отговор
    "Украинските сили" и тук напреднаха с незаконното строителство, ама ги хванаха.

    15:50 29.05.2026

  • 12 Софиянец

    6 4 Отговор
    Тази "статия" е нагласена да се публикува автоматично на всеки 2 седмици ли? Хахаахах

    Нямате ли бюджет вече за нова пропаганда или положението на о крайне е толкова зле, че не си заслужава! Бухахахах

    15:52 29.05.2026

  • 13 Хаха

    5 5 Отговор
    Еее, как да не го лъжеш малкото джудженце, то вярва на чичковците. Те и близалки сигурно му подават.

    15:52 29.05.2026

  • 14 тъй ли...

    5 5 Отговор
    ... а тукашните ж0рналя казват самата истина. Даже, те знаят повече и от руските генерали.

    Коментиран от #18

    15:52 29.05.2026

  • 15 🦁ЩЩД🦁

    4 3 Отговор
    Четиво за глупаци.Още преди сто години цар Борис ,освен информация от официалната полиция,е имал и своя,лична полиция,т.е. поне два източника ! Сега колко са ,не знам,знам само,че на това ниво и при тази ситуация-"който лъже-на въже!"

    15:53 29.05.2026

  • 16 Хихихи

    5 4 Отговор
    Ако не го е казал Тагаренко или някой друг дбил от ефроатлантико клуба на пенсионерите, не го вярвам! Хахаххаха

    15:53 29.05.2026

  • 17 Сила

    4 1 Отговор
    ЛИЖАТ !!! да се чете "лижат" Вл.Пут.

    15:54 29.05.2026

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "тъй ли...":

    Клепар, днес коя година се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря за отговора!

    15:55 29.05.2026

  • 19 Старшина Чорапов

    3 3 Отговор
    Другари, превзехме ли Покровск?

    Да чакаме ли на Дунав мост?

    Коментиран от #22

    15:56 29.05.2026

  • 20 Комундел Комунделов

    3 2 Отговор
    Румен Радев обърнал палачинката при срещата с Рюте. Късал ризи пред холандеца и казал, че всеки сантиметър натовска земя трябва да се защитава.

    15:56 29.05.2026

  • 21 Довечера очаквайте

    2 2 Отговор
    зарята над кииф! Ще е епично! Пуканките да не забравите! Укрите ще купонясват!

    15:56 29.05.2026

  • 22 Делю Хайдутин

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Старшина Чорапов":

    Пета година меся погачите и вися като соппол на Дунав.Кьорава ватенка не видях.Даалдисаха ми ръцете от месене.Накрая ще си омеся и главата!

    15:58 29.05.2026

  • 23 сега пък

    1 1 Отговор
    карти били манипулирани..Чий е Крим..сигурно и там видяха евротретополови някакъв проблем..Нарисувайте вашите карти и дори може да включите в състав на Русия цяла укройна и молко повече..на запад..и до там ще стигне..

    15:59 29.05.2026

  • 24 Ко стаа бе руски боклуци?

    2 1 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка, че ми омръзнА тая работа?

    15:59 29.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лъжат

    1 0 Отговор
    всички ми(ирки и рп03ападнали медии.Но на лъжата краката са къси.Ще се молите Мечока да ви подмине,ама нейсе.Първо хубу шса 0(ерете,а после да ви гледат сеира.

    15:59 29.05.2026

  • 27 Ууууууууу

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъъ":

    Естествено, че ще помагаме на нападната страна от дивата и крадлива орда на Путлер.
    Резултата е 1 милион при Кабзон.Браво на ВСУ, браво и за помощите, браво и за българските боеприпаси отправили хиляди във вид на Груз 200.
    Путлер е слабак цял свят видя това, а Митя водката пета година не изтрезнява

    Коментиран от #32

    15:59 29.05.2026

  • 28 Естествено

    1 0 Отговор
    Те лъжат Путин а от къде съм сигорен че и вие не лъжете

    16:00 29.05.2026

  • 29 Няма край руският позор

    0 2 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #31

    16:00 29.05.2026

  • 30 ВЕРНО ЛИ ГО ЛаЖАТ........

    1 0 Отговор
    ИЗМИСЛЕНИЯ ИНСТИТУТ , НЕМА ЛИ ДА ИЗМИСЛИ НЕЩО ПО ТАКА,.....ДА ХВАНЕ ДЕКИШ КАКТО СЕ КАЗВА

    16:02 29.05.2026

  • 31 Мъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Няма край руският позор":

    Също като "позора" срещу Наполеон или може би Руско-турската война?Или може би при Сталнград и ВСВ?или.П0 сер ко,мажи с вазелин бегъй бръже,че месето идва за теб

    16:02 29.05.2026

  • 32 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ууууууууу":

    Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанки.Нещо което нас българите много ни радва.

    16:02 29.05.2026

