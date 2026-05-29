Руският президент Владимир Путин вероятно е формирал погрешно мнение за успехите на руската армия в Украйна въз основа на силно преувеличени карти, предоставени от руското висше военно командване.
Руските военни блогъри многократно са критикували Кремъл и руското военно командване за лъжите относно обстановката на бойното поле в района на Купянск.
Това отбелязва Институтът за изследване на войната.
Към края на декември 2025 г. ISW разполагаше с доказателства, които позволяваха да се прецени, че украинските сили са освободили града в голямата си част и са в процес на ликвидиране на останалите руски диверсанти.
Въпреки това руското военно командване продължи с преувеличените си твърдения относно Купянск през май 2026 г. На 16 май Герасимов заяви, че руските сили напредват към Шевченково (на около 28 километра западно от Купянск), подразбирайки, че руските сили са превзели Купянск и напредват на запад.
Руските военни блогъри широко се оплакват, че неточните доклади за руското настъпление, които се предават по веригата на командване, водят до безсмислени атаки, целящи да превземат райони, които докладите вече твърдят, че са превзети.
Руските сили укрепват противовъздушната отбрана в Москва в отговор на засилващата се кампания на Украйна с дронове с голям обсег срещу дълбокия тил на Русия.
Русия продължава да се бори за защита срещу украинската кампания за удари със средноразстоятелни оръжия и, според информации, прибягва до военни престъпления, за да защити руските военни превозни средства в тила.
На 28 май Швеция обеща на Украйна общо 36 изтребителя "Грипен" като част от мащабен пакет за военна подкрепа.
Зеленски заяви, че Gripen ще помогнат на Украйна да се защити срещу руските управляеми планиращи бомби.
Украинските сили наскоро напреднаха в северната част в посока Велики Бурлук и Александровка. Руските сили наскоро напреднаха в Сумска област.
През нощта руските сили изстреляха една аеробалистична ракета "Кинжал" и 147 дрона с голям обсег на действие срещу Украйна.
Той отбеляза, че Европа се бори с Русия „чрез ръцете на бандеровците“, тъй като произведените там безпилотни летателни апарати и други оръжия, както и разузнавателни данни, се използват всеки ден за извършване на атаки срещу Руската федерация .
