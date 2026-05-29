Новини
Свят »
Унгария »
Политическо споразумение! Унгария сключва сделка за замразените средства от ЕС

Политическо споразумение! Унгария сключва сделка за замразените средства от ЕС

29 Май, 2026 15:14 873 16

  • унгария-
  • петер мадяр-
  • урсула фон дер лaйен-
  • виктор орбан-
  • европейска комисия-
  • тиса-
  • фидес

Новото правителство на Унгария е под натиск да отключи дела на страната от средствата от фонда за възстановяване на ЕС преди крайния срок 31 август

Политическо споразумение! Унгария сключва сделка за замразените средства от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че ще сключи политическо споразумение за освобождаване на замразени средства от Европейския съюз на среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-късно през деня, съобщава "Ройтерс".

Той пристигна в Брюксел вчера, за да преговаря за разблокирането на средства от ЕС, които бяха замразени при предишното правителство, водено от Виктор Орбан, поради опасения относно върховенството на закона и гаранциите срещу корупцията.

"В 13:00 ч. ще проведа разговори с председателя на Европейската комисия и ще сключим политическото споразумение за финансиране от ЕС на хиляди милиарди форинти, дължими на нашата страна", написа Мадяр във Facebook.

В по-късна публикация той съобщи, че на срещата ще представи на председателя на Комисията официалното искане на Унгария за присъединяване към Европейската прокуратура.

Вчера Мадяр заяви, че споразумението за средствата от ЕС е "много близо", тъй като има съгласие с Брюксел по много въпроси, въпреки че остават някои неясноти относно борбата с корупцията.

Новото правителство на Унгария е под натиск да отключи дела на страната от средствата от фонда за възстановяване на ЕС преди крайния срок 31 август: 6,5 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и 3,9 милиарда евро под формата на евтини заеми.

Около 7 милиарда евро от структурните фондове на ЕС също са замразени, но страната има няколко години, за да получи достъп до тези средства.

Освобождаването на средства от ЕС е жизненоважно за унгарската икономика, която на практика е в застой от три години, както и за силно претоварения унгарски държавен бюджет.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъъ

    17 1 Отговор
    „Евроимпотентите крещят за някакъв дрон, ударил румънска жилищна сграда. Разбира се, трябва да разберем чий е бил. Но във всеки случай всички страни от ЕС трябва да млъкнат за това. Европейските държави са преки участници във войната с Русия и никой вече не оспорва това“, написа Медведев.

    Той отбеляза, че Европа се бори с Русия „чрез ръцете на бандеровците“, тъй като произведените там безпилотни летателни апарати и други оръжия, както и разузнавателни данни, се използват всеки ден за извършване на атаки срещу Руската федерация .

    Коментиран от #4

    15:16 29.05.2026

  • 2 когато ЕС умре

    9 2 Отговор
    аз ще пея и танцувам на гроба му

    15:18 29.05.2026

  • 3 Цвете

    2 14 Отговор
    ЕТО, РАДЕВ, ТАКА СЕ ПРАВИ, КОГАТО ИМАШ МОРАЛ И ЖЕЛАНИЕ ДА СИ В ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВО НА ЕВРОПА. ДА Е ЧЕСТИТО НА УНГАРИЯ И ТЕХНИЯТ МАДЯР.👏💯👍

    Коментиран от #5, #6, #8

    15:20 29.05.2026

  • 4 Обаче

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъъ":

    Броят на страните, участващи в ръководената от Чехия инициатива за закупуване на боеприпаси за Украйна, е намалял наполовина, откакто премиерът Андрей Бабиш се завърна на поста си през декември с обещание да не кара чешките граждани да плащат за оръжията на Украйна.

    15:20 29.05.2026

  • 5 Ква Европа ,Ма

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Тя прецъфтя и увяхна като теб.

    15:21 29.05.2026

  • 6 душикураМръшо

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    кой има желание за евро-коптора??? Ти ли? Искаш ли да ти плесна един член 5 на муцуната?

    15:22 29.05.2026

  • 7 Освалдо Риос

    11 0 Отговор
    Имам съмнения, че Мадяр също обича стари лелки да го шамарят по мадярите.

    15:24 29.05.2026

  • 8 Европа

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    цъфна и върза като трънка в г.....

    15:25 29.05.2026

  • 9 А ГДЕ

    2 7 Отговор
    Орбан?

    15:28 29.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 България

    7 1 Отговор
    Урсула е плодовита и паралийка. Тъмън за мене. В Максуда направо ще я разглобим на чаркове.

    15:33 29.05.2026

  • 12 ЕК да сключи договор с всеки европеец

    6 0 Отговор
    И да му плаща пенсия цял живот
    А европееца ще трябва да работи и учи за ЕС

    15:35 29.05.2026

  • 13 Пацо

    4 0 Отговор
    Клекнаа. маджарските м.нгали

    15:37 29.05.2026

  • 14 1234

    7 1 Отговор
    15ч. 30 мин. в цяла украина е обявена въздушна тревога. Стратегическата авиация на Русия е във въздуха, черноморскя флот действа по тревога.

    15:37 29.05.2026

  • 15 оня с коня

    3 1 Отговор
    Унгария иска да се прави на Мъж,но така и не разбира че Който плаща,той поръчва музиката.

    15:40 29.05.2026

  • 16 А България

    3 0 Отговор
    в блатото , измъкване няма и отива на съд !

    15:51 29.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания