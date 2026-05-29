Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че ще сключи политическо споразумение за освобождаване на замразени средства от Европейския съюз на среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-късно през деня, съобщава "Ройтерс".
Той пристигна в Брюксел вчера, за да преговаря за разблокирането на средства от ЕС, които бяха замразени при предишното правителство, водено от Виктор Орбан, поради опасения относно върховенството на закона и гаранциите срещу корупцията.
"В 13:00 ч. ще проведа разговори с председателя на Европейската комисия и ще сключим политическото споразумение за финансиране от ЕС на хиляди милиарди форинти, дължими на нашата страна", написа Мадяр във Facebook.
В по-късна публикация той съобщи, че на срещата ще представи на председателя на Комисията официалното искане на Унгария за присъединяване към Европейската прокуратура.
Вчера Мадяр заяви, че споразумението за средствата от ЕС е "много близо", тъй като има съгласие с Брюксел по много въпроси, въпреки че остават някои неясноти относно борбата с корупцията.
Новото правителство на Унгария е под натиск да отключи дела на страната от средствата от фонда за възстановяване на ЕС преди крайния срок 31 август: 6,5 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и 3,9 милиарда евро под формата на евтини заеми.
Около 7 милиарда евро от структурните фондове на ЕС също са замразени, но страната има няколко години, за да получи достъп до тези средства.
Освобождаването на средства от ЕС е жизненоважно за унгарската икономика, която на практика е в застой от три години, както и за силно претоварения унгарски държавен бюджет.
Той отбеляза, че Европа се бори с Русия „чрез ръцете на бандеровците", тъй като произведените там безпилотни летателни апарати и други оръжия, както и разузнавателни данни, се използват всеки ден за извършване на атаки срещу Руската федерация .
До коментар #1 от "Ъхъъъъъъ":Броят на страните, участващи в ръководената от Чехия инициатива за закупуване на боеприпаси за Украйна, е намалял наполовина, откакто премиерът Андрей Бабиш се завърна на поста си през декември с обещание да не кара чешките граждани да плащат за оръжията на Украйна.
До коментар #3 от "Цвете":Тя прецъфтя и увяхна като теб.
До коментар #3 от "Цвете":кой има желание за евро-коптора??? Ти ли? Искаш ли да ти плесна един член 5 на муцуната?
До коментар #3 от "Цвете":цъфна и върза като трънка в г.....
12 ЕК да сключи договор с всеки европеец
А европееца ще трябва да работи и учи за ЕС
