Иран разширява използването на преносими зенитни системи след ескалация на конфликта със САЩ и Израел

29 Май, 2026 10:57

Доклади твърдят за повредени американски самолети и засилено обучение на паравоенни формирования

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От началото на военните действия между САЩ, Израел и Иран на 28 февруари иранските сили са успели да свалят или повредят редица американски и израелски военни самолети, съобщава France 24, позовавайки се на доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ, предава News.bg.

Според документа най-малко 42 американски самолета са били унищожени или повредени по време на конфликта. Макар да не се уточнява точната причина за всички инциденти, се посочва, че става дума за удари от преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК) или нисколетящи системи земя-въздух. Сред засегнатите машини се споменават F-15, F-18 и MC-130.

ПЗРК представляват леки, мобилни ракети, които могат да се използват от един оператор и не изискват радарно насочване. Те имат ограничен обсег - между 5 и 10 км - но остават трудни за откриване и сравнително лесни за употреба.

Според експерти тези системи са евтини, лесни за производство и обучение, но могат да представляват сериозна заплаха за нисколетящи цели, включително самолети и дронове.

В анализа се посочва, че иранските сили за сигурност обучават голям брой членове на паравоенното формирование „Басидж“ за работа с подобни оръжия. Обучителни материали и видеа се разпространяват и чрез социални мрежи.

Военният експерт Фарзин Надими от Вашингтонския институт за близкоизточна политика подчертава, че ПЗРК могат да бъдат особено опасни за авиацията, тъй като използват инфрачервено насочване и не излъчват сигнали, което ги прави трудни за откриване.

Ракетите се насочват към топлината на двигателите, а по-новите модели могат да реагират и на корпуса на самолета. Освен това те могат да детонират в близост до целта, причинявайки щети дори без директен удар.

Според анализите тези системи вече са доказали ефективност дори срещу крилати ракети, което е довело до адаптация на различни военни тактики, включително от страна на Русия в конфликта в Украйна.

France 24 съобщава за случаи на свалени или повредени самолети и дронове, включително инциденти с F-15, F-18, MC-130 и A-10, като част от тях са станали при операции в Иран. Част от информацията обаче не може да бъде независимо потвърдена.

След прекратяването на огъня през април иранските власти са засилили обучението по използване на ПЗРК, включително чрез дигитални инструкции и симулации с виртуална реалност.

Иранските системи от серията „Misagh“, базирани първоначално на китайски технологии, са сред най-разпространените в арсенала на страната и са модернизирани в няколко поколения.

Според експерти, въпреки че тези оръжия не променят стратегическия баланс, те могат да увеличат риска за авиацията при ниски височини и в зони с активни бойни действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъперкът

    7 2 Отговор
    Краварите дръпнаха яко назад от февруари до днес. Унищожена техника за милиарди, военни разходи пак толкова, майки в черно оплакващи децата си.

    11:02 29.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 9 Отговор
    а от Иранските изтребители остана ли нещо?

    Коментиран от #6

    11:02 29.05.2026

  • 3 Тоналд Дръмп

    5 1 Отговор
    Унищожихме ракетните им установки, морската флота и цялата им цивилизация. Аз съм номер едно!

    11:04 29.05.2026

  • 4 Смех, бате

    10 0 Отговор
    Ескалация на конфликта? Ха ха ха агресорите ядоха пердах от персите, сега се чудят как да избягат със свалени ащи.

    11:06 29.05.2026

  • 5 Гресиран трол

    2 6 Отговор
    Имате грешка. Иран моли за милост, какви установки, какви пет лева?

    11:08 29.05.2026

  • 6 Епичен срам

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ония нарисуваните ли? Не, уцелиха ги всичките ха ха

    11:10 29.05.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Ка продължава че почнат и с пражки да метат по амереканските фърчила амужите,шо са свободолюбиви.

    11:19 29.05.2026

  • 8 Безпристрастен

    2 0 Отговор
    "Верба", " Игла" и " Стрела" различни модификации на руски ПЗРК,действащи на прицип- Стреляй и забрави".Най- новата разработка е " Верба" с уникални характеристики- обхват 5,5 километра и таван над 3500 метра.Със самонасочваща се електронна глава,която вече не търси само топлинно излъчване от двигател,а може да се взривява при доближаване до целта ,изстрелвайки стотици стоманени боеприпаси с огромна скорост.При комбинирано използване от двама или трима оператори от различни позиции,шанс за измъкване на летяща вражеска цел е нищожен.Уникалното при тази система е,вграден модул за разпознаване" Свой- чужд" ,при въздушен бой , досега,имаше опасност при използване от земен оператор,да попадне във свой самолет.Днес " Верба" веднага засича " Свой" и му подава сигнал за оттегляне,и след това, когато засече чист терен ,или удря двигател,или се взривява около вражеската цел.Преди1989 г, нашите ПВО притежаваха Стрела и Игла,различни модификации- "Стреляй и забрави". Дори произвеждахме свои аналози във военните заводи.При военновременен режим на производство, могат да се произвеждат хиляди бройки, за късо време- месец.

    11:37 29.05.2026

