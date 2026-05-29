Иран разширява използването на преносими зенитни системи след ескалация на конфликта със САЩ и Израел

От началото на военните действия между САЩ, Израел и Иран на 28 февруари иранските сили са успели да свалят или повредят редица американски и израелски военни самолети, съобщава France 24, позовавайки се на доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ, предава News.bg.

Според документа най-малко 42 американски самолета са били унищожени или повредени по време на конфликта. Макар да не се уточнява точната причина за всички инциденти, се посочва, че става дума за удари от преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК) или нисколетящи системи земя-въздух. Сред засегнатите машини се споменават F-15, F-18 и MC-130.

ПЗРК представляват леки, мобилни ракети, които могат да се използват от един оператор и не изискват радарно насочване. Те имат ограничен обсег - между 5 и 10 км - но остават трудни за откриване и сравнително лесни за употреба.

Според експерти тези системи са евтини, лесни за производство и обучение, но могат да представляват сериозна заплаха за нисколетящи цели, включително самолети и дронове.

В анализа се посочва, че иранските сили за сигурност обучават голям брой членове на паравоенното формирование „Басидж“ за работа с подобни оръжия. Обучителни материали и видеа се разпространяват и чрез социални мрежи.

Военният експерт Фарзин Надими от Вашингтонския институт за близкоизточна политика подчертава, че ПЗРК могат да бъдат особено опасни за авиацията, тъй като използват инфрачервено насочване и не излъчват сигнали, което ги прави трудни за откриване.

Ракетите се насочват към топлината на двигателите, а по-новите модели могат да реагират и на корпуса на самолета. Освен това те могат да детонират в близост до целта, причинявайки щети дори без директен удар.

Според анализите тези системи вече са доказали ефективност дори срещу крилати ракети, което е довело до адаптация на различни военни тактики, включително от страна на Русия в конфликта в Украйна.

France 24 съобщава за случаи на свалени или повредени самолети и дронове, включително инциденти с F-15, F-18, MC-130 и A-10, като част от тях са станали при операции в Иран. Част от информацията обаче не може да бъде независимо потвърдена.

След прекратяването на огъня през април иранските власти са засилили обучението по използване на ПЗРК, включително чрез дигитални инструкции и симулации с виртуална реалност.

Иранските системи от серията „Misagh“, базирани първоначално на китайски технологии, са сред най-разпространените в арсенала на страната и са модернизирани в няколко поколения.

Според експерти, въпреки че тези оръжия не променят стратегическия баланс, те могат да увеличат риска за авиацията при ниски височини и в зони с активни бойни действия.