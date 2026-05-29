Нетаняху инструктира армията да установи контрол над 70% от ивицата Газа

29 Май, 2026 06:40, обновена 29 Май, 2026 06:49 762 10

Във вторник Хамас обвини Израел в промяна на демаркационната линия и нарушаване на прекратяването на огъня

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е инструктирал армията да установи контрол над 70% от ивицата Газа, предаде CNN.

Според Нетаняху, Израел постепенно засилва контрола си над анклава. Армията сега окупира 60% от ивицата Газа.

„Моята заповед е да се движим напред стъпка по стъпка, първоначално до 70%“, подчерта той.

Както отбелязва каналът, в края на април Израелските отбранителни сили раздадоха карти на международни хуманитарни организации, показващи израелския военен контрол върху приблизително 64% ​​от територията на Газа.

Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, постигнато с посредничеството на САЩ през октомври 2025 г., предвиждаше изтегляне на израелските войски до демаркационната линия, след което Израел ще запази контрол над приблизително 53% от ивицата.

Във вторник Хамас обвини Израел в промяна на демаркационната линия и нарушаване на прекратяването на огъня. Движението твърди, че действията на Израел са насочени към консолидиране на военния контрол над ивицата Газа.

CNN отбелязва, че прилагането на споразумението за прекратяване на огъня е фактически в застой. Българският дипломат Николай Младенов, който наблюдава прилагането на споразумението, преди това предупреди, че временната демаркационна линия може да се превърне в „ограда или стена“ и да доведе до постоянно разделяне на Газа.

След прекратяването на огъня Израел продължи да нанася удари по ивицата Газа, обвинявайки Хамас във възстановяване на въоръжените си сили и нарушаване на условията на споразумението.

В началото на май Нетаняху свика заседание на кабинета по сигурността. Дневният ред включваше обсъждане на възобновяването на военните действия в ивицата Газа.

Основната причина за спешното заседание на кабинета беше провалът на преговорите за разоръжаване на Хамас по плана на ръководения от САЩ Съвет за мир. Израел счете Хамас за нарушител на споразумението за разоръжаване.

Медиаторите на Съвета за мир предложиха на Хамас „пътна карта“, според която движението трябваше да предаде тежките си оръжия и картите на тунелите в рамките на 90 дни и да се разоръжи напълно в рамките на осем месеца. Движението обаче отхвърли искането.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е га ти

    3 2 Отговор
    Е га ти прехвалената армия.
    От десетилетия не може да завземе нещо което е по-малко от Пловдив.

    06:52 29.05.2026

  • 2 Шопо

    5 1 Отговор
    Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    06:54 29.05.2026

  • 3 Тити

    2 0 Отговор
    Демек Израел се разширява после щежоъхспе и от Ливан

    07:11 29.05.2026

  • 4 куна

    0 1 Отговор
    Браво,някой хара беснеят.

    07:48 29.05.2026

  • 5 куна

    0 1 Отговор
    Браво,някой хора беснеят.

    07:50 29.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баба Яга

    1 1 Отговор
    Джахуъдт завоевател мина всякакви граници на търпимост. Тоя юърод е за пред световен съд, вечно да ври в ада. Хитлер е детска градина пред него. Жалкото е, че не си свършил делата, както трябва.

    08:09 29.05.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор
    След като мандата на "Американския Бивол" приключи , "Мошето" Бибо, ще обере парсата
    в Международния съд на в Хага!!!

    08:10 29.05.2026

  • 9 име

    2 0 Отговор
    Kaквo cтaна съc зaкaнaтa, чe щe yнищoжaт Xaмас за двe ceдмици? Минaxa пoчти тpи гoдини, а Xaмас и Xeзбyлa ca oщe пo-cилни и вeчe дyмкaт циoниcтити с ФПB дpoнoве

    Коментиран от #10

    08:31 29.05.2026

  • 10 Няма такава закана

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Не си измисляй.

    08:51 29.05.2026