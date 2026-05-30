Трагедия в Тетевен! Голям пожар взе жертва

Пожар, избухнал в къща в Тетевен и обхванал втора сграда, е взел жертва, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч пред БТА.

При гасенето на пламъците и влизането в помещенията в един от домовете е установен загинал човек, уточняват от полицията.

Сигналът за горящите къщи е получен малко преди 13:00 часа, след което към мястото са изпратени противопожарни екипи от Тетевен и Ябланица.

Огнеборците първо са потушили огъня във втората засегната къща, но паралелно пламъците в първата са се разгорели силно.