Новини
Свят »
Франция »
Европа настоява за участие в преговорите между Украйна и Русия

Европа настоява за участие в преговорите между Украйна и Русия

28 Май, 2026 19:26 681 23

  • франция-
  • преговори-
  • украйна-
  • русия-
  • европа-
  • участие

Френското външно министерство подчертава, че интересите на ЕС са пряко засегнати и не може да има неутрална роля

Европа настоява за участие в преговорите между Украйна и Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европа трябва задължително да бъде включена в преговорния процес между Украйна и Русия, тъй като става дума за въпроси, в които са засегнати нейните собствени стратегически интереси. В същото време европейските държави следва да поставят акцент върху реалното съдържание на посредничеството си в диалога с Москва, а не върху самата роля на посредник. Това заяви говорителят на Френското външно министерство, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Европа задължително трябва да бъде страна в преговорите, тя не може да бъде нищо друго, като се има предвид, че в крайна сметка на карта са заложени нейните собствени интереси и че разполага с различни лостове за въдействие в тези преговори“, посочи Паскал Конфаврьо.

Той допълни, че вниманието не бива да се концентрира върху посредника, а върху „същността на самото посредничество“.

По-рано същия ден върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви по време на среща на външните министри на Съюза в Лимасол, че е необходимо да се упражни натиск както върху Киев, така и върху Москва, за да започнат мирни преговори. Тя обаче подчерта, че Европа не може да бъде разглеждана просто като неутрален посредник.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    26 2 Отговор
    Кая и Урсула ще сервират пици на кристали по време на почивките.

    19:27 28.05.2026

  • 2 Да лаппппнат х .. на Путин

    21 2 Отговор
    и той ще си помисли.

    19:28 28.05.2026

  • 3 Да,бе

    27 2 Отговор
    ЕС може само да отсервира масата на преговорите...

    19:29 28.05.2026

  • 4 Неразбрал

    29 2 Отговор
    Някой да ми обясни европа на кой се моли да участва във нещо за което са я изключили тотално за да преговаря .....Урсулите не разбраха ли , че са последна ДУПКА на КАВАЛА ????

    19:31 28.05.2026

  • 5 В играта

    24 2 Отговор
    След като вече явно си признават, че са участници, редно е Путин да удари по тях, за да знаят за какво преговарят.

    Коментиран от #6

    19:32 28.05.2026

  • 6 А Мала Токмачка?

    2 18 Отговор

    До коментар #5 от "В играта":

    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    Коментиран от #10

    19:34 28.05.2026

  • 7 Европа умря както укрия

    18 2 Отговор
    Дайте още милиарди на наркомана , за да откраднат Марсулите и клоуна .....а за народите на ЕС един ГОЛЯМ ......ПО - ЗДРАВ !

    19:34 28.05.2026

  • 8 Съдията

    18 2 Отговор
    Заповядайте да подпишете капитулацията на Украйна! Пак да попитам, какво стана със стратегическото поражение на Русия? Пудели.😂

    19:35 28.05.2026

  • 9 И Киев е Руски

    18 3 Отговор
    Те забравят манията по войната, която Европа е подхранвала, въпреки че никога не е имала средства за това. Жаба, която е искала да бъде голяма колкото бик, за да компенсира безсилието си.

    Коментиран от #18

    19:36 28.05.2026

  • 10 Отдавна е рука

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "А Мала Токмачка?":

    въпреки, че маркоманчето не признава. Но Рюте го опроверга като показа сателитна карта. Приятел му заби ножа. Явно го сготвят.

    Коментиран от #11

    19:37 28.05.2026

  • 11 Чети

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Отдавна е рука":

    Руска

    19:37 28.05.2026

  • 12 дядо поп

    15 2 Отговор
    Единствените имащи право да участват в преговорите за мир са Русия и Украйна , конфликта е между тях. Всички други са гладни хиени.

    19:42 28.05.2026

  • 13 Еврика, сетиха се, след един Орешник в

    9 3 Отговор
    Кийв, ултиматум към Дипломати на Колективният Запад да напуснат Столицата на Украйна.

    Так держат, "поживьом по дальше, увидим по больше"😁 ще поживеем по-нататък ще видим повече.😝

    19:42 28.05.2026

  • 14 И като какви ще да участват

    11 2 Отговор
    Може би от къде страната на булката... да я отменят!!!

    19:43 28.05.2026

  • 15 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    0 2 Отговор
    Най-голямата грешка на путлера е да си мисли че в нашите времена силната армия ще определя развитието на събитията

    Коментиран от #20

    19:54 28.05.2026

  • 16 хаха

    1 1 Отговор
    Какво място има трета страна в преговори за прекратяване на война между други страни при 0 свое участие(поне официално признато такова)? СССР преговарял ли е за Виетнам? САЩ за Афганистан? С какво точно право ЕС може да реши дали е интерес на Украйна да се бие докрай и да губи хора и инфраструктура или да се предаде? За Русия дали иска да воюва още или не? Защо не поканят и Китай? И той има засегнати интереси при определено развитие. Може би Лукашенко ще има и той претенции, защото Украйна му е на границата. Направо да свикат сесия на ООН с гласуване как да свърши тази война, защото всеки има някакъв интерес засегнат от развитието й.
    ЕС трябва да се научи, че не може да се бърка навсякъде и да решава вместо другите, да ги плюе за позиции срещу тези на съюза. Светът не е ЕС и няма и да бъде, освен ако някак си ЕС не завладее всички останали. Иначе винаги интересите на съюза за останалите ще са невалидни, ако не съвпадат с техните собствени. Под 10% от населението на света иска да контролира останалите 90%. Няма как да стане, особено като тези 10% нямат собствени ресурси и си унищожиха добива. Ще воюваме с електрически танкове на слънчеви панели? Ще правим оръдия без стомана? Снарядите ще са еко от царевични кочани? За петрол, газ, от там електричество, стомана, алуминий, литий, органична химия ЕС вече е тотално зависим от внос. И на това иска да определя правилата за доставчиците си и тези със собствени залежи и производство и от там оръжия да воюват.

    19:55 28.05.2026

  • 17 Само питам

    2 2 Отговор
    Европа като каква се явява ?
    Участник в конфликта ?

    Коментиран от #21, #22

    19:58 28.05.2026

  • 18 Зае ..Би тия хомик

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    Мурафети и кАжи...3 ДНЕВНИЯ ПЕН дел у.. Киев,...кога?!?
    Хихихихихи
    Нали е.." пе деРуски"..
    Хихихихихи

    19:59 28.05.2026

  • 19 Ами

    0 2 Отговор
    В качеството си на каква Европа настоява
    да преговаря с Русия за окраина?
    Окраина не е член на ЕС, а е е бивша
    съветска република с голямо руско малцинство
    което е лишено от основни права и свободи.

    Коментиран от #23

    20:00 28.05.2026

  • 20 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    Силна армия с атом определено определят събитията. Гледай сега, 1 000 000 протестиращи в Брюксел срещу дивизия 5-10000, танкова бригада 100-200 танка, 100-200 самолета, 1 ракета с ядрен заряд могат ли да променят нещо? Протестите печелят само и единствено, когато силата е на тяхна страна и натисне за промяна. Иначе си остава веене на знаменца и писане в социалки.
    Пример- в арабските страни жените имаха права. Талибаните взеха властта и оръжията и силата. Колко издържаха женските права и колко помагат каквито и да е протести, ноти, цитиране, че жените имат права по рождение като мъжете? Точно 0- всяка жена е с бурка или си заминава набързо за прегрешението да е без. Права на ЛБГТ даже в развити ислямски държави като Саудитска Арабия, Сингапур? Пробвай. Може би протести срещу властта в Афганистан няма да бъдат потушени с бой и убиване на протестиращите? Промени стават само при набиране на сила или управниците със силата да искат самите те промяната и да я прокарат като "идея на народа", но никога мирно и с говорене.

    20:01 28.05.2026

  • 21 Питай миуя...

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Само питам":

    Хахахахаха
    А .. Братушките.. Оризо-Гризачи от С.Корея,..страна ли са,...пен ДЕЛ?
    Хахахахаха

    20:03 28.05.2026

  • 22 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Само питам":

    Ъхъ. Всъщност като участник в конфликта точно се явява- дава си оръжията, активно участва в бойни акции с информация и дадените оръжия, финансира войната и откъм това тя воюва основно, щото Украйна без тези пари кляка за дни без нови амуниции, храна за армията, наемници, оръжия.
    И при загуба ЕС наистина е с яко нарушени интереси- ако не победи, то няма откъде да възстанови загубеното като пари, икономика, а репарациите трябва ЕС да ги плаща чрез нови заеми за Украйна. Ще трябва да се отпишат и всички дадени заеми на Украйна. Ей ние от тия 90 милиарда новите ще трябва да плащаме 1-1.5 милиарда плюс лихви. Или Украйна ще падне и дажи при 0 репарации към Русия ще може да изплаща 90 милиарда при пълна липса на индустрия, земеделие и хора да работят в тях? От 40 милиона вече е под 20 след жертвите и избягалите, а и ще е с половината си територия и от там без населението в изгубените територии, приходите от там от данъци. Как украинците да връщат заема и да не умират от глад хората?

    20:07 28.05.2026

  • 23 Тее Ба у измръзляка УС ран

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    АааааааХахахаха
    А у коя Република живеят тия...пе .. деРуси- мнозинство?!?
    АааааааХахахаха

    20:07 28.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания