Европа настоява за участие в преговорите между Украйна и Русия

Европа трябва задължително да бъде включена в преговорния процес между Украйна и Русия, тъй като става дума за въпроси, в които са засегнати нейните собствени стратегически интереси. В същото време европейските държави следва да поставят акцент върху реалното съдържание на посредничеството си в диалога с Москва, а не върху самата роля на посредник. Това заяви говорителят на Френското външно министерство, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Европа задължително трябва да бъде страна в преговорите, тя не може да бъде нищо друго, като се има предвид, че в крайна сметка на карта са заложени нейните собствени интереси и че разполага с различни лостове за въдействие в тези преговори“, посочи Паскал Конфаврьо.

Той допълни, че вниманието не бива да се концентрира върху посредника, а върху „същността на самото посредничество“.

По-рано същия ден върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви по време на среща на външните министри на Съюза в Лимасол, че е необходимо да се упражни натиск както върху Киев, така и върху Москва, за да започнат мирни преговори. Тя обаче подчерта, че Европа не може да бъде разглеждана просто като неутрален посредник.