Франция: Инцидентът с руски дрон в Румъния показва риск за сигурността в Европа
  Тема: Украйна

29 Май, 2026 09:59 771 26

Париж подчертава ролята на НАТО и присъствието на френски войски в региона

Ели Стоянова

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Хадад заяви, че инцидент с руски дрон в Румъния е доказателство, че Русия представлява риск за сигурността на Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на руска нощна атака срещу Украйна дрон се е разбил върху покрива на 10-етажна жилищна сграда в югоизточния румънски град Галац.

„Русия не само атакува Украйна, но и заплашва европейската архитектура на сигурността. Руски дрон се разби отново в Румъния снощи“, заяви Хадад пред френското радио RMC.

Той подчерта също, че френски военни части са разположени в Румъния в рамките на натовските мисии за укрепване на източния фланг, като целта е да се демонстрира подкрепа за суверенитета и сигурността на съюзниците в региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааа

    24 3 Отговор
    Дреме и на РФ за ЕС.

    Коментиран от #16

    10:02 29.05.2026

  • 2 хехе

    27 4 Отговор
    руски е колкото онези дронове над балтийските пудели.

    Коментиран от #7

    10:02 29.05.2026

  • 3 аритметика, 3 клас

    7 21 Отговор
    Докато Европа няма достатъчно ядрено оръжие, подобни провокации ще са всекидневие!

    Коментиран от #11

    10:03 29.05.2026

  • 4 ЕВРОПАПАГАЛИТЕ

    24 3 Отговор
    НА АМБРАЗУРАТА ДА СЪЗДАВАТ ТРАГЕДИИ ОТ НИЩОТО. ТЕЗИ СИ ГУРНО ВСЯКА ВЕЧЕР ПРОВЕРЯВАТ ПОД ЛЕГЛАТА ДА НЕ Е ПУТИН. Е ТОЯ ГИ НАПРАВИ РАЗНОГЛЕДИ И САМИ ДА СИ ГОВОРЯТ. ПАРАНОЯТА Е ТЕЖКА БОЛЕСТ.ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ВСЕ ТАКА ДО УСПЕШНИЯ РАЗПАД НА ЕС.

    10:04 29.05.2026

  • 5 Бождар Искренов, Гибона

    6 19 Отговор
    Всички евпопейски страни незабавно да изгонят всите руски "дипломати" до второ нареждане ☝️

    10:05 29.05.2026

  • 6 Гост

    18 4 Отговор
    Ъх и Въх! Великата украинска ПВО е отклонила руския дрон пък той се оказал украински!

    10:05 29.05.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Формално дрона е китайски.
    Но пуснат от руска територия !!!
    Запомнете го ☝️

    10:06 29.05.2026

  • 8 Будител

    7 2 Отговор
    То отдавна присъствието на роднините на френският министър и афроевропейците застрашават сигурността и живота на гражданите в европа, ама си траете

    10:07 29.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    10 1 Отговор
    Едно време в края на Римската империя римляните толкова се омързеливи, че се отдали само на удоволствия и первезии като възложили управлението на държавата на освободени роби - ЛИБЕРТИНИ! Сега погледнете, Англия, Франция, САЩ, Нидерландите - управлението е в ръцета на мюслита - пакистанци, индийци, араби, африканци! ГОРКИЯ "СТАР СВЯТ"!

    Коментиран от #15

    10:11 29.05.2026

  • 11 дабеда

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "аритметика, 3 клас":

    Най-много ядрени заряди имат именно руснаците и им пука нали? Бай бабо да не се започне че тогава друго песен ще запеете

    Коментиран от #25

    10:11 29.05.2026

  • 12 Франсетата да си ходят

    6 2 Отговор
    У Франция. После да не реват.

    10:12 29.05.2026

  • 13 А инцидента с украински дрон в Естония

    9 2 Отговор
    какво показва?

    10:12 29.05.2026

  • 14 Русия

    8 1 Отговор
    Парлево франсе Макарон,жалко петле хахахахааааа.Чакаме ви,елате,ама само кудкудякъте ! Да видите тогава като се отвори Ада върху жалките ви главички !

    10:13 29.05.2026

  • 15 точен

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Ами а де, нали е СТАР свят - време е да си ходи, какво е станало? Кръговрат.

    10:13 29.05.2026

  • 16 Свободна Европа

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Даааааа":

    Рускияь флаг се развя във Варна. Яна Зайкина е първа на младежкото по художествена.
    Рускините започват да си прибират вересиите.

    10:14 29.05.2026

  • 17 Падение

    7 0 Отговор
    Джагала бил французин😜😆😉😅😅🤣

    10:17 29.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор
    Да поздравим алжиреца Хадад с песента"На френската граница дренките цъфтяха"!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    10:20 29.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Георусите

    1 1 Отговор
    Ше едат мамалигата

    10:23 29.05.2026

  • 22 Баце

    1 0 Отговор
    На мен ми плува украинско корабче в окото

    10:23 29.05.2026

  • 23 1488

    4 1 Отговор
    Смър на украйна, ес, нато, сащ и израел, но най вече РОМЬНИЯ

    10:25 29.05.2026

  • 24 666

    2 0 Отговор
    а тука 404 кат напълни плажовете с дронове и морето с мини, брюкселяните мьлчат като комунисти на разпит ?!?

    10:26 29.05.2026

  • 25 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "дабеда":

    Не е нужно да са много. Само да са достатъчно.

    10:28 29.05.2026

  • 26 Боко

    1 1 Отговор
    А колко бяха разбитите укроДронове в балтийсте джуджета, че не си спомням?
    Или това са приятелски 🤪

    10:29 29.05.2026

