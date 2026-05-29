Франция: Инцидентът с руски дрон в Румъния показва риск за сигурността в Европа

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Хадад заяви, че инцидент с руски дрон в Румъния е доказателство, че Русия представлява риск за сигурността на Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на руска нощна атака срещу Украйна дрон се е разбил върху покрива на 10-етажна жилищна сграда в югоизточния румънски град Галац.

„Русия не само атакува Украйна, но и заплашва европейската архитектура на сигурността. Руски дрон се разби отново в Румъния снощи“, заяви Хадад пред френското радио RMC.

Той подчерта също, че френски военни части са разположени в Румъния в рамките на натовските мисии за укрепване на източния фланг, като целта е да се демонстрира подкрепа за суверенитета и сигурността на съюзниците в региона.