Франция: Инцидентът с руски дрон в Румъния показва риск за сигурността в Европа

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Хадад заяви, че инцидент с руски дрон в Румъния е доказателство, че Русия представлява риск за сигурността на Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По време на руска нощна атака срещу Украйна дрон се е разбил върху покрива на 10-етажна жилищна сграда в югоизточния румънски град Галац.
„Русия не само атакува Украйна, но и заплашва европейската архитектура на сигурността. Руски дрон се разби отново в Румъния снощи“, заяви Хадад пред френското радио RMC.
Той подчерта също, че френски военни части са разположени в Румъния в рамките на натовските мисии за укрепване на източния фланг, като целта е да се демонстрира подкрепа за суверенитета и сигурността на съюзниците в региона.
До коментар #2 от "хехе":Формално дрона е китайски.
Но пуснат от руска територия !!!
Запомнете го ☝️
До коментар #3 от "аритметика, 3 клас":Най-много ядрени заряди имат именно руснаците и им пука нали? Бай бабо да не се започне че тогава друго песен ще запеете
До коментар #10 от "Гост":Ами а де, нали е СТАР свят - време е да си ходи, какво е станало? Кръговрат.
До коментар #1 от "Даааааа":Рускияь флаг се развя във Варна. Яна Зайкина е първа на младежкото по художествена.
Рускините започват да си прибират вересиите.
До коментар #11 от "дабеда":Не е нужно да са много. Само да са достатъчно.
