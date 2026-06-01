Китайци правят революция в реставрация на ретро автомобили

1 Юни, 2026 20:41 408 1

Компания на име Jiangsu работи активно над нови купета за класически коли

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато китайските автомобили и компании не печелят голямо доверие сред много от европейските купувачи, то фабриката Jiangsu Juncheng Vehicle Industry Co. печели автомобилните фенове със своите творения. Дълбоко в индустриалния център на Баоин, на около три часа северно от Шанхай, производителят прави нови каросерии от стомана с фабрично качество за автомобилни икони от миналото.

В огромното им производствено съоръжение процесът започва с изработването на матрици от стомана с висока якост с помощта на прецизни CNC машини. Тези масивни форми след това се шлифоват и полират на ръка от майстори занаятчии, преди да бъдат насочени към тежките щампови преси, за да се изрежат безупречни капаци, обшивки на вратите и дори малките структурни скоби, необходими за правилното сглобяване на шасито. Неоспоримото качество на този нов метал вече предизвиква огромни вълни отвъд Тихия океан. Известният автомобилен фотожурналист Лари Чен наскоро посети фабриката, за да документира производството, като отбеляза, че каросерия на Ford Bronco, доставена от Juncheng, наскоро послужила за основа на луксозен американски реставриран модел, е достигнала зашеметяващата цена от 400 000 долара на търг.

Докато настоящият им каталог вече обслужва Datsun 240Z, класическите Toyota Land Cruiser и емблематичния Ford Mustang от 1967 година, фирмата активно разработва инструментариум за феновете на въздушно охлаждане с каросерии на Porsche 911 от поколение 964. Те дори се готвят да се справят със сложните, спиращи дъха извивки на легендарния Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, доказвайки, че бъдещето на реставрацията на класически автомобили може би зависи именно от съвременната производствена изобретателност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Лю-Жив-Зян

    0 0 Отговор
    Жълтата раса учи и работи изключително много.Затова ще залеят света.Помним какво беше Китай по времето на Мао.В един момент обаче заложиха на учение и успехите след двадесетина години се появиха.Така е и с Ю.Корея.Погледнете какво става и с Виетнам за която нашата журналистика мълчи?Коренен подем във всички сфери на живота.Благодарение на ученето.А тук всяка година произвеждаме все по-неграмотни безработни.Тези които учат истински бягат.Та тук нямат поле за развитие и кариера.

    20:55 01.06.2026