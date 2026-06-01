Украйна: когато наркотикът е единственото спасение на фронта

Във войната в Украйна войници употребяват наркотици, за да облекчават болката, да потискат страха и тревожността или просто за да могат да функционират. Това "самолечение" се превръща във все по-голям проблем.
Украински войници все по-често прибягват към прием на наркотици срещу травмите на фронта. Пред кореспондента на ДВ Макс Цандер бойци споделят, че употребяват метадон и болкоуспокояващи, за да се справят със страха, изтощението и наранявания, които не са били лекувани.
"На война виждаш откъснати ръце, откъснати крака, усещаш цялата лоша миризма и всичко останало. Това е изключително тежко емоционално състояние", казва Дмитро, украински лейтенант от морската пехота, който лекува своята зависимост – в момента преминава през рехабилитация. "Ако никога през живота си не сте вземали наркотици, на фронта започвате да употребявате", уверява той. При него всичко е започнало след първото му раняване – в ръката, разказва офицерът.
Станислав, който се е сражавал в Запорожие, преди да избяга от бойната си част, също се възстановява след употребата на наркотични вещества. Той споделя, че метадонът му е помагал да забрави за малко къде е, да се дистанцира от целия ужас и от постоянната тревога.
"И тогава това се превърна в зависимост..."
"Постоянно си напрегнат, липсва ти сън, претоварването е огромно. Никога преди не бях служил в армията и за мен това беше изключително стресиращо. А метадонът ми даваше сили, без него вече не можех да се справям, дори не можех да ставам от леглото. И тогава това се превърна в зависимост."
Дмитро е командвал подразделение от около 200 бойци. Спомня си добре как един ден пристигнало подкрепление в батальона и още същия ден един от новите войници отишъл на фронта. И повече не се върнал – още в първата си бойна мисия паднал убит. "Отидохме при тях, всички седяха и не бяха трезви. Накарах ги да седнат на масата, за да разговаряме. По това време имахме много тежки загуби и момчетата не се справяха психологически със ситуацията. Тогава ми донесоха торбичка с таблетки метадон – бяха сигурно 500 или 700, не знам точно. Разбира се, конфискувах хапчетата и им казах им да не се занимават с такива неща."
Но самият той също имал нужда от болкоуспокояващи, освен това знаел, че метадонът има такова действие, но с различен ефект. И така започнал да взема по две-три таблетки, докато не стигнал до точката, в която вече не можел да се контролира. И постепенно осъзнал, че трябва да направи нещо.
Четири години след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна доклади сочат, че употребата на стимуланти и опиоиди нараства – за справяне с последиците от войната. Според Виктория Тимошевска от организацията Health Solutions, която изследва консумацията на наркотици в мирно и военно време, повече от половината от хората на фронтовата линия вероятно имат такъв опит – това могат да бъдат наркотици, но също и алкохол, а понякога и комбинация от двете или дори комбинация от няколко активни вещества и алкохол.
Според Тимошевска в случая не става въпрос за злоупотреба с наркотици, а често всичко започва като самолечение поради състоянието, в което се намират.
Игор Алферов е психотерапевт и военен свещеник. За ДВ той казва, че в съвременната история никоя армия не е воювала четири години без ротация. "Тези хора се връщат с променена биохимия. И вече нищо не ги интересува - нито семейството, нито домът, нито работата, нито кариерата. Те са свикнали с опасността, осъзнават, че всеки ден може да е последният им, а наркотикът потиска тези чувства. И тогава това се превръща в проблем."
По-нататък той разказва за изключително тежката работа на щурмовите бригади и за това, че по време на мисия не се употребяват наркотици – абсолютно никакви. Но когато бойците се върнат, психиката им се отпуска и някои прибягват до някакъв вид допинг.
"Те са изложени на физически травми, които се натрупват и отприщват силни болки, които често не се лекуват с обичайните лекарства, като ибупрофен или парацетамол. И те търсят други ефективни средства за контролиране на болката, защото трябва да се върнат на служба и да участват в мисиите", разказва Алеферов.
И в миналото войници са взимали наркотици
Наркотиците отдавна са част от военните действия. По време на Втората световна война нацистка Германия е раздавала на войските си милиони таблетки метамфетамин. В американската армия пък пилотите са получавали стимуланти като "Декседрин" - от Втората световна война, до войните в Ирак и Афганистан. Във Виетнам до 15% от американските войници са употребявали хероин - за да се справят с последиците от войната.
Дълго време военното ръководство на Украйна не признаваше злоупотребата с наркотици за проблем. Подкрепата от страна на правителството за войници, борещи се със злоупотребата с психоактивни вещества, беше включена едва наскоро в украинската стратегия за ветераните – като пилотен проект.
Употребата на наркотици остава строго забранена във въоръжените сили. Войниците, които бъдат заловени, могат да получат тежки наказания. Ако при аутопсия бъдат открити наркотици, семействата рискуват да загубят правото си на държавни обезщетения.
"Неофициалната практика е, че ако това не засяга способността ти да изпълняваш задълженията си и да участваш в мисии и операции, то се толерира. Това означава, че си затварят очите, стига да си в строя, да се явяваш на служба и да изпълняваш задачите, които ти се възлагат", казва за ДВ Виктория Тимошевска от Health Solutions.
Днес Станислав е доброволец - разговаря с хората и се опитва по някакъв начин да ги разбере. "Има една поговорка: Когато се давиш, трябва да се спасиш сам. Искам да ги науча как да плуват и да ги убедя, че това е възможно – точно това правя в момента", казва бившият военнослужещ, освободен от военна служба от военно-медицинска комисия заради увреденото му здраве.
"Украйна е моята страна и аз ще живея тук. Искам да мога да пресичам улицата, без да се страхувам, че някой, минал на червено, ще ме блъсне. Искам да говоря с хората, да ги гледам в очите, без да се страхувам, че някой ще превърти, ще извади пистолет и ще започне да стреля. Имам две малки внучки. Не искам те да се омъжват за болни, а за нормални хора. И накрая, искам тези хора да се върнат и да не бъдат "проблем" за моята страна, а нейна гордост", казва още Станислав.
5 авантгард
Затуй му пращат помощи.
18:13 01.06.2026
8 Тогиз
Те побеждава само след малко бЕло.
18:16 01.06.2026
9 Блатна пропаганда
Коментиран от #47
18:16 01.06.2026
10 А Русия какво да
До коментар #3 от "Световният миризлив наркоман":каже тогава, като измрелите руснаци са 5- 7 пъти повече. Това е войната. За атакуващия винаги е по-тежко положението и жертвите и загубите на техника са винаги в пъти повече.
Коментиран от #14, #18, #24, #57
18:16 01.06.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Киро Острото":виж кво ,Кире...в БГ и петрол да открият , заплатите и пенсиите ще са си същите...пий си чайчето там , не мисли за Украина
18:16 01.06.2026
14 Съотношението е
До коментар #10 от "А Русия какво да":1:10 в полза на Русия и ущърб на Украйна. Даже и тук имаха смелостта в този сайт да го напишат. Да не им се надява човек..
18:18 01.06.2026
18 Бъркаш се
До коментар #10 от "А Русия какво да":нямаш умствения потенциал да съчиниш правдоподобна дезинформация,не се мъчи,тегли си въжето и да се свършва
18:22 01.06.2026
20 Що бе?!
До коментар #16 от "Пич":Хаяско Първи кога ходи на фронта?
Коментиран от #25
18:22 01.06.2026
22 Еврейка Нюланд
До коментар #17 от "Бим":Не си ли чувал за Майдана ни?
18:24 01.06.2026
23 оня с коня
До коментар #1 от "Киро Острото":ами ас от времето на тагарено им превеждам по една заплата всеки месец да си купят дрога, те чак сега си го признаха че само наркоомани останалите в тая осррайнааа
като им видиш президента напушения и брадясал ясно ти е какви са останалите крееетени същите
18:24 01.06.2026
25 Брендо
До коментар #20 от "Що бе?!":Зеленото градинско джудже Хаяско се крие в полският бункер. Там смърка на воля.
18:25 01.06.2026
29 Сила
До коментар #21 от "Умрел руснак":Руските богатири ядат боя за обувки намазана върху филия хляб ...велика е Марушка Рус и чадата и са уникални мизерници !!!
Коментиран от #31, #40
18:30 01.06.2026
31 хахахахха
До коментар #29 от "Сила":доста кухо парче си и всеки ден го доказваш
Коментиран от #44
18:32 01.06.2026
32 Пешо
До коментар #1 от "Киро Острото":Не може да бъде. Бобката джонсън и нато помагат на Урайна.. те вече са првд портите на Путлер.... това е фалшива статия.... и при нас е розовови. Всичките ни проблеми са решени вече...с евро сме. И инфкацията е 1%
18:34 01.06.2026
35 Пешо
Дано Русия ги премаже и премахне тази измислена държава от картата и лицето на света!
“Москляку на гиляку”, а укропи нагли?
А, дръжте сега тези ракети и разрушения!
18:40 01.06.2026
38 Хахаха!🎺🥳😀
Но Китай отстоя своята независимост и стана мотор на световния прогрес, а бандерия се стопи и от 52 милиона, сега е по-малко от 10.
18:47 01.06.2026
40 0000
До коментар #29 от "Сила":ти виждал ли си богатир как изглежда
Коментиран от #46
18:49 01.06.2026
41 максим
До коментар #4 от "Овчар":стреля се безразборно.не се учудвай,че стрелят по-аец!!! засега руснака,ги удържа.ама, тия убиват от украинския си персонал,на аеца! да се молим,купола да издържи.че запорожската е най-голямата в европа! чернобил е приказка.не се знае,дали ще се появи-нов валерий легасов да спаси положението!!!!!лека му пръст! спаси цяла европа!!!
18:49 01.06.2026
44 Сила
До коментар #31 от "хахахахха":правят го !!! Още от соца , класика е !!!
Намазва се боя за обувки върху хляб , оставя се да поеме добре , остъргва се боята и се яде !!!
Така се друсат , факт е , стара съветска рецепта ...
Коментиран от #50, #55
18:55 01.06.2026
46 Сила
До коментар #40 от "0000":Естествено !!!
Медведев , Шойгу , Митрофанова ....и разбира се нааааааай големия богатир , Вова ПУ.!!!
Коментиран от #49
18:58 01.06.2026
47 Яш ми
До коментар #9 от "Блатна пропаганда":Я гледай ти ,тва било матрял на Дойче веле ,господарите ти го казват ти руска пропаганда било ,и ти ли се друскаш!?!?!
18:59 01.06.2026
48 максим
До коментар #37 от "стоян георгиев":не е лошо ,да дойдеш в русия и да видиш,за какво говорим!
не е лошо, да се научиш да боравиш с компаса!
не е лошо,да се научиш да ,разбираш-истината!!!!!
не знам,какво четеш.не знам,какво разбираш.ама с информацията,изоставаш! светлинни години!!!
питай.няма лошо.и не казвай на никого,че си бил отличник!!!сега хората,питат -какво знаеш и какво можеш! образованието не е интересно.питат,какво можеш и знаеш!!!!!!! и дават и пари!!!!
Коментиран от #54
19:00 01.06.2026
49 Ала бала
До коментар #46 от "Сила":Не си виждал значи ,бил си с гръб ,за това ги мразиш
19:02 01.06.2026
50 Рублевка
До коментар #44 от "Сила":Когато бях в СССР съм чувал тези "банки", но никога не съм виждал такова нещо. Галон уиски струваше толкова евтино, че не помня вече. Водката беше почти без пари. Правехме салата, натрясквахме се, а на другия ден отивахме на руска баня с парилка, сауна, басейн и солариум.
Коментиран от #52, #58
19:02 01.06.2026
51 Наташа
До коментар #3 от "Световният миризлив наркоман":Видяхте ли гимнастичката която си запуши ушите за да не чува русия химн?И си покриваше очите?Такъв фанатизъм и на олимпиадата в Берлин по времето на Хитлер е нямало.Тотално промити мозъци.Полирани.Така ще възпита и децата си.Наследници на ген.Власов и кукурузника Хрущчов.
Коментиран от #53
19:03 01.06.2026
52 Рублевка
До коментар #50 от "Рублевка":Да се чете "байки", а не банки. Таблета коригира неправилно.
19:04 01.06.2026
53 Рублевка
До коментар #51 от "Наташа":В тундрата ще получат патриотично възпитание. Сутрин и вечер ще пеят руския химн, а 12 часа на ден ще къртят въглища с кирките в мината. Доживот!
19:07 01.06.2026
54 Бай Хой
До коментар #48 от "максим":Не го кани ,тия мразят само защото трябва нещо да мразят ,промити мозъци замъглени за истината,никога няма да признае постижение или превъзходство ,те са еничари на западната пропаганда
19:08 01.06.2026
55 Мнение
До коментар #44 от "Сила":А вие от ппдб, как правите?!
Вземате си пици с кристали и се награбвате, така че никой да не остане сърдит?!
По този начин празнувате сребърниците, които сте "спечелили" (дето са ви дали за да се продадете и да предадете народа си)!!!
Пред ппдб-ейщината, и делата на мустакатия чичак започнаха да бледнеят!
То не бяха черноморски пирати (Христо Иванов и Ивайло Мирчев), то не бяха лъжливи регулировчици в София, то не бяха антибългари подаряващи милиони бг народна пара на зельо, когато България е сред първите по дефицит, то не беше подаряване на оръжия на зельо, против народните ни интериси?!
Крайно време е за справедливост!
19:09 01.06.2026
57 Смешник
До коментар #10 от "А Русия какво да":А кой казва , че са повече руските жертви? До сега при рзмяна на убитите ,за 1000 украинци 40 руснака. Дори това не е най важното умират млади хора ,защо е тази кръвописка пропаганда. Време е войната да спре ,а Зеленски и Путин да си ходят от власта.
19:12 01.06.2026
58 Сила
До коментар #50 от "Рублевка":Да не си бил в Аляска ....или Финландия !!!
Тоя рог на изобилието дето го описваш не се връзва с реалността в СССР !!!
Седяха часове на опашка за наливана бира и пълнеха пластмасови чували с пиво , това съм виждал !!! Чували , щото нямаха туби , кофи или нещо подобно ....
19:13 01.06.2026
