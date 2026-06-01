Украйна: когато наркотикът е единственото спасение на фронта
1 Юни, 2026 18:10 1 875 59

Бойци споделят, че употребяват метадон и болкоуспокояващи, за да се справят със страха, изтощението и наранявания, които не са били лекувани

Deutsche Welle

Във войната в Украйна войници употребяват наркотици, за да облекчават болката, да потискат страха и тревожността или просто за да могат да функционират. Това "самолечение" се превръща във все по-голям проблем.

Украински войници все по-често прибягват към прием на наркотици срещу травмите на фронта. Пред кореспондента на ДВ Макс Цандер бойци споделят, че употребяват метадон и болкоуспокояващи, за да се справят със страха, изтощението и наранявания, които не са били лекувани.

"На война виждаш откъснати ръце, откъснати крака, усещаш цялата лоша миризма и всичко останало. Това е изключително тежко емоционално състояние", казва Дмитро, украински лейтенант от морската пехота, който лекува своята зависимост – в момента преминава през рехабилитация. "Ако никога през живота си не сте вземали наркотици, на фронта започвате да употребявате", уверява той. При него всичко е започнало след първото му раняване – в ръката, разказва офицерът.

Станислав, който се е сражавал в Запорожие, преди да избяга от бойната си част, също се възстановява след употребата на наркотични вещества. Той споделя, че метадонът му е помагал да забрави за малко къде е, да се дистанцира от целия ужас и от постоянната тревога.

"И тогава това се превърна в зависимост..."

"Постоянно си напрегнат, липсва ти сън, претоварването е огромно. Никога преди не бях служил в армията и за мен това беше изключително стресиращо. А метадонът ми даваше сили, без него вече не можех да се справям, дори не можех да ставам от леглото. И тогава това се превърна в зависимост."

Дмитро е командвал подразделение от около 200 бойци. Спомня си добре как един ден пристигнало подкрепление в батальона и още същия ден един от новите войници отишъл на фронта. И повече не се върнал – още в първата си бойна мисия паднал убит. "Отидохме при тях, всички седяха и не бяха трезви. Накарах ги да седнат на масата, за да разговаряме. По това време имахме много тежки загуби и момчетата не се справяха психологически със ситуацията. Тогава ми донесоха торбичка с таблетки метадон – бяха сигурно 500 или 700, не знам точно. Разбира се, конфискувах хапчетата и им казах им да не се занимават с такива неща."

Но самият той също имал нужда от болкоуспокояващи, освен това знаел, че метадонът има такова действие, но с различен ефект. И така започнал да взема по две-три таблетки, докато не стигнал до точката, в която вече не можел да се контролира. И постепенно осъзнал, че трябва да направи нещо.

Четири години след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна доклади сочат, че употребата на стимуланти и опиоиди нараства – за справяне с последиците от войната. Според Виктория Тимошевска от организацията Health Solutions, която изследва консумацията на наркотици в мирно и военно време, повече от половината от хората на фронтовата линия вероятно имат такъв опит – това могат да бъдат наркотици, но също и алкохол, а понякога и комбинация от двете или дори комбинация от няколко активни вещества и алкохол.

Според Тимошевска в случая не става въпрос за злоупотреба с наркотици, а често всичко започва като самолечение поради състоянието, в което се намират.

Игор Алферов е психотерапевт и военен свещеник. За ДВ той казва, че в съвременната история никоя армия не е воювала четири години без ротация. "Тези хора се връщат с променена биохимия. И вече нищо не ги интересува - нито семейството, нито домът, нито работата, нито кариерата. Те са свикнали с опасността, осъзнават, че всеки ден може да е последният им, а наркотикът потиска тези чувства. И тогава това се превръща в проблем."

По-нататък той разказва за изключително тежката работа на щурмовите бригади и за това, че по време на мисия не се употребяват наркотици – абсолютно никакви. Но когато бойците се върнат, психиката им се отпуска и някои прибягват до някакъв вид допинг.

"Те са изложени на физически травми, които се натрупват и отприщват силни болки, които често не се лекуват с обичайните лекарства, като ибупрофен или парацетамол. И те търсят други ефективни средства за контролиране на болката, защото трябва да се върнат на служба и да участват в мисиите", разказва Алеферов.

И в миналото войници са взимали наркотици

Наркотиците отдавна са част от военните действия. По време на Втората световна война нацистка Германия е раздавала на войските си милиони таблетки метамфетамин. В американската армия пък пилотите са получавали стимуланти като "Декседрин" - от Втората световна война, до войните в Ирак и Афганистан. Във Виетнам до 15% от американските войници са употребявали хероин - за да се справят с последиците от войната.

Дълго време военното ръководство на Украйна не признаваше злоупотребата с наркотици за проблем. Подкрепата от страна на правителството за войници, борещи се със злоупотребата с психоактивни вещества, беше включена едва наскоро в украинската стратегия за ветераните – като пилотен проект.

Употребата на наркотици остава строго забранена във въоръжените сили. Войниците, които бъдат заловени, могат да получат тежки наказания. Ако при аутопсия бъдат открити наркотици, семействата рискуват да загубят правото си на държавни обезщетения.

"Неофициалната практика е, че ако това не засяга способността ти да изпълняваш задълженията си и да участваш в мисии и операции, то се толерира. Това означава, че си затварят очите, стига да си в строя, да се явяваш на служба и да изпълняваш задачите, които ти се възлагат", казва за ДВ Виктория Тимошевска от Health Solutions.

Днес Станислав е доброволец - разговаря с хората и се опитва по някакъв начин да ги разбере. "Има една поговорка: Когато се давиш, трябва да се спасиш сам. Искам да ги науча как да плуват и да ги убедя, че това е възможно – точно това правя в момента", казва бившият военнослужещ, освободен от военна служба от военно-медицинска комисия заради увреденото му здраве.

"Украйна е моята страна и аз ще живея тук. Искам да мога да пресичам улицата, без да се страхувам, че някой, минал на червено, ще ме блъсне. Искам да говоря с хората, да ги гледам в очите, без да се страхувам, че някой ще превърти, ще извади пистолет и ще започне да стреля. Имам две малки внучки. Не искам те да се омъжват за болни, а за нормални хора. И накрая, искам тези хора да се върнат и да не бъдат "проблем" за моята страна, а нейна гордост", казва още Станислав.


  • 1 Киро Острото

    48 8 Отговор
    Всеки да даде по една пенсия или заплата за наркотици за Украйна.

    Коментиран от #11, #17, #23, #32

    18:13 01.06.2026

  • 2 Зелен Ски

    43 4 Отговор
    Аз съм дилъра!

    18:13 01.06.2026

  • 3 Световният миризлив наркоман

    44 6 Отговор
    много укри измряха, много.

    Коментиран от #10, #51

    18:13 01.06.2026

  • 4 Овчар

    48 5 Отговор
    Какъвто президента такава и войската .! НАРКОМАНИ..

    Коментиран от #41

    18:13 01.06.2026

  • 5 авантгард

    39 6 Отговор
    А зелю го поема през носа за удоволствие.
    Затуй му пращат помощи.

    18:13 01.06.2026

  • 6 Вълшебното хапче на нацистите

    37 4 Отговор
    Первитин - това е тайното оръжие на Вермахта. То е поддържало войниците будни дори в моменти на смъртна умора. Стимулиращото средство от времената на Втората световна война е предшественикът на днешните синтетични дроги.

    18:14 01.06.2026

  • 7 Дедо

    38 6 Отговор
    Тои фюрера им се друса като за последно, кво остана за войската

    18:15 01.06.2026

  • 8 Тогиз

    31 4 Отговор
    кво ми хвалите тъз наркоманска /с. мр. д
    Те побеждава само след малко бЕло.

    18:16 01.06.2026

  • 9 Блатна пропаганда

    4 38 Отговор
    Ама слугите на блатото от евтиния сайт защо не споменават ,че вече 5 години разкаляните муджахидини на калната орда пият антифриз и ацетон като не видяли ???!!

    Коментиран от #47

    18:16 01.06.2026

  • 10 А Русия какво да

    5 35 Отговор

    До коментар #3 от "Световният миризлив наркоман":

    каже тогава, като измрелите руснаци са 5- 7 пъти повече. Това е войната. За атакуващия винаги е по-тежко положението и жертвите и загубите на техника са винаги в пъти повече.

    Коментиран от #14, #18, #24, #57

    18:16 01.06.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 19 Отговор

    До коментар #1 от "Киро Острото":

    виж кво ,Кире...в БГ и петрол да открият , заплатите и пенсиите ще са си същите...пий си чайчето там , не мисли за Украина

    18:16 01.06.2026

  • 12 ФАКТ

    32 3 Отговор
    Ротшилдите са добре и си пият Дъмпъла. А украинския матрял набива метадон в окопите за тях.

    18:17 01.06.2026

  • 13 1111

    27 3 Отговор
    Ъм, то, какъвто вожда, такава му е армията...

    18:18 01.06.2026

  • 14 Съотношението е

    27 4 Отговор

    До коментар #10 от "А Русия какво да":

    1:10 в полза на Русия и ущърб на Украйна. Даже и тук имаха смелостта в този сайт да го напишат. Да не им се надява човек..

    18:18 01.06.2026

  • 15 Руска покрайнина

    16 2 Отговор
    Употребата на наркотици е нормална практика не само на фронта , но е и въпрос на държавна политика. Все пак трябва някой да снабдява войската с дрога? Но до фронта не всеки има достъп .

    18:19 01.06.2026

  • 16 Пич

    23 5 Отговор
    Браво бе....... оправдаваме Зелю?! Ама това минидиктаторче е толкова бъзливо, че нито е на фронта, нито е в Украйна!!! Над легена с белото е!!!

    Коментиран от #20

    18:20 01.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бъркаш се

    17 3 Отговор

    До коментар #10 от "А Русия какво да":

    нямаш умствения потенциал да съчиниш правдоподобна дезинформация,не се мъчи,тегли си въжето и да се свършва

    18:22 01.06.2026

  • 19 Архимандрисандрит Бибиян

    9 3 Отговор
    На германските бойци са давали перветин. След войната на пиенците са им бутали перветин по аптеките легално, да разпуснат след работа до към средата на педесетте.

    18:22 01.06.2026

  • 20 Що бе?!

    3 14 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Хаяско Първи кога ходи на фронта?

    Коментиран от #25

    18:22 01.06.2026

  • 21 Умрел руснак

    3 15 Отговор
    Руснацте пият само жива вода.

    Коментиран от #29

    18:23 01.06.2026

  • 22 Еврейка Нюланд

    18 2 Отговор

    До коментар #17 от "Бим":

    Не си ли чувал за Майдана ни?

    18:24 01.06.2026

  • 23 оня с коня

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Киро Острото":

    ами ас от времето на тагарено им превеждам по една заплата всеки месец да си купят дрога, те чак сега си го признаха че само наркоомани останалите в тая осррайнааа

    като им видиш президента напушения и брадясал ясно ти е какви са останалите крееетени същите

    18:24 01.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Брендо

    19 4 Отговор

    До коментар #20 от "Що бе?!":

    Зеленото градинско джудже Хаяско се крие в полският бункер. Там смърка на воля.

    18:25 01.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стенли

    14 5 Отговор
    Да бе мирно седяло,не би Путин видяло,айде тя всичката в България втасала, че сега и за украинците да мислим🤨

    18:28 01.06.2026

  • 28 Пацифист

    17 5 Отговор
    СЛАВА НА ВСЕКИ ИЗБЯГАЛ, УКРИЛ СЕ, ДЕЗЕРТИРАЛ, ПРЕДАЛ СЕ В ПЛЕН ИЛИ застрелял някой от ТЦК украински мъж.

    18:28 01.06.2026

  • 29 Сила

    7 17 Отговор

    До коментар #21 от "Умрел руснак":

    Руските богатири ядат боя за обувки намазана върху филия хляб ...велика е Марушка Рус и чадата и са уникални мизерници !!!

    Коментиран от #31, #40

    18:30 01.06.2026

  • 30 Тъпа ушанка

    6 9 Отговор
    Руснаците не употребяват наркотици. Те нали са богоподобни и употребяват божествена амброзия. Не са като второкласните укри.

    18:31 01.06.2026

  • 31 хахахахха

    10 4 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    доста кухо парче си и всеки ден го доказваш

    Коментиран от #44

    18:32 01.06.2026

  • 32 Пешо

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Киро Острото":

    Не може да бъде. Бобката джонсън и нато помагат на Урайна.. те вече са првд портите на Путлер.... това е фалшива статия.... и при нас е розовови. Всичките ни проблеми са решени вече...с евро сме. И инфкацията е 1%

    18:34 01.06.2026

  • 33 украинска майка

    4 15 Отговор
    Няма по голям наркотик от това да денифицираш руски терорист оособено ако е с чалма.

    18:34 01.06.2026

  • 34 Не само керосин, и бензин няма в Русия

    2 13 Отговор
    Русия купува все повече по-скъп беларуски бензин. Доставките на бензин и дизел от Беларус само частично компенсират недостига на горива в Русия. Руският пазар продължава да изпитва недостиг на доставки поради сериозни поражения на много от рафинериите. Непланираните ремонти са основна тежест - това са щетите, които Украйна нанася със своите далекобойни дронове. На този фон купувачите все по-често се насочват към беларуско гориво, въпреки високата цена, съобщава най-известният руски бизнес ежедневник "Комерсант".

    18:34 01.06.2026

  • 35 Пешо

    9 2 Отговор
    Дреме ми за бандерландия и за укропските наркомани.

    Дано Русия ги премаже и премахне тази измислена държава от картата и лицето на света!

    “Москляку на гиляку”, а укропи нагли?

    А, дръжте сега тези ракети и разрушения!

    18:40 01.06.2026

  • 36 Фейк - либераст

    8 2 Отговор
    Наркотиците за украинските войници се доставят централно с парите отпуснати от ЕС! Първо се пробват от преЦедента срещу съответното отчисление и след това се изпращат на фронта.

    18:41 01.06.2026

  • 37 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    Путин докара огромна трагедия на два православни народа.покри себе си и народа си с позор.

    Коментиран от #48

    18:47 01.06.2026

  • 38 Хахаха!🎺🥳😀

    3 2 Отговор
    И в Китайската народна република се опитаха да им направят Майдан три пъти! Но Китайската народно освободителна армия ИЗПЪЛНИ СВОЯТА КЛЕТВА. На площада бяха блокирани ДВА МИЛИОНА ПРОТЕСТЪРИ. Цяла нощ ги газиха с бронетранспортьори, а след това цял ден. Оцелелите бяха изпратени да залесяват пустинята Гоби и там се споминаха.
    Но Китай отстоя своята независимост и стана мотор на световния прогрес, а бандерия се стопи и от 52 милиона, сега е по-малко от 10.

    18:47 01.06.2026

  • 39 Хмм

    2 1 Отговор
    признават, че дрогират войниците си, тъжно

    18:49 01.06.2026

  • 40 0000

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    ти виждал ли си богатир как изглежда

    Коментиран от #46

    18:49 01.06.2026

  • 41 максим

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    стреля се безразборно.не се учудвай,че стрелят по-аец!!! засега руснака,ги удържа.ама, тия убиват от украинския си персонал,на аеца! да се молим,купола да издържи.че запорожската е най-голямата в европа! чернобил е приказка.не се знае,дали ще се появи-нов валерий легасов да спаси положението!!!!!лека му пръст! спаси цяла европа!!!

    18:49 01.06.2026

  • 42 Ламбо

    1 1 Отговор
    А,тек някои си го зобят и без война.Ей така,защото било модерно.Москва през 20-те години на миналия век е задръстена от кокаин в чест на новата власт.

    18:52 01.06.2026

  • 43 Бяло за Калас, акушерката и Рютеевроласт

    1 1 Отговор
    А на Зеленски е разрешено.

    18:54 01.06.2026

  • 44 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "хахахахха":

    правят го !!! Още от соца , класика е !!!
    Намазва се боя за обувки върху хляб , оставя се да поеме добре , остъргва се боята и се яде !!!
    Така се друсат , факт е , стара съветска рецепта ...

    Коментиран от #50, #55

    18:55 01.06.2026

  • 45 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор
    В бившата УССР армията и полицията не изпълниха своята клетва и не разгониха Майдана. Президентът им избяга и шайки от мутри и наркомани окупираха Киев. Добре, че Путин защити мирното население, но недостатъчно. Протака, докато Западът напълни Украйна с оръжие и пари. Карали са в Украйна ПАЛЕТА С ПАЧКИ ДОЛАРИ.

    18:58 01.06.2026

  • 46 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "0000":

    Естествено !!!
    Медведев , Шойгу , Митрофанова ....и разбира се нааааааай големия богатир , Вова ПУ.!!!

    Коментиран от #49

    18:58 01.06.2026

  • 47 Яш ми

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Блатна пропаганда":

    Я гледай ти ,тва било матрял на Дойче веле ,господарите ти го казват ти руска пропаганда било ,и ти ли се друскаш!?!?!

    18:59 01.06.2026

  • 48 максим

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    не е лошо ,да дойдеш в русия и да видиш,за какво говорим!
    не е лошо, да се научиш да боравиш с компаса!
    не е лошо,да се научиш да ,разбираш-истината!!!!!
    не знам,какво четеш.не знам,какво разбираш.ама с информацията,изоставаш! светлинни години!!!
    питай.няма лошо.и не казвай на никого,че си бил отличник!!!сега хората,питат -какво знаеш и какво можеш! образованието не е интересно.питат,какво можеш и знаеш!!!!!!! и дават и пари!!!!

    Коментиран от #54

    19:00 01.06.2026

  • 49 Ала бала

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Сила":

    Не си виждал значи ,бил си с гръб ,за това ги мразиш

    19:02 01.06.2026

  • 50 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Сила":

    Когато бях в СССР съм чувал тези "банки", но никога не съм виждал такова нещо. Галон уиски струваше толкова евтино, че не помня вече. Водката беше почти без пари. Правехме салата, натрясквахме се, а на другия ден отивахме на руска баня с парилка, сауна, басейн и солариум.

    Коментиран от #52, #58

    19:02 01.06.2026

  • 51 Наташа

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Световният миризлив наркоман":

    Видяхте ли гимнастичката която си запуши ушите за да не чува русия химн?И си покриваше очите?Такъв фанатизъм и на олимпиадата в Берлин по времето на Хитлер е нямало.Тотално промити мозъци.Полирани.Така ще възпита и децата си.Наследници на ген.Власов и кукурузника Хрущчов.

    Коментиран от #53

    19:03 01.06.2026

  • 52 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Рублевка":

    Да се чете "байки", а не банки. Таблета коригира неправилно.

    19:04 01.06.2026

  • 53 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Наташа":

    В тундрата ще получат патриотично възпитание. Сутрин и вечер ще пеят руския химн, а 12 часа на ден ще къртят въглища с кирките в мината. Доживот!

    19:07 01.06.2026

  • 54 Бай Хой

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "максим":

    Не го кани ,тия мразят само защото трябва нещо да мразят ,промити мозъци замъглени за истината,никога няма да признае постижение или превъзходство ,те са еничари на западната пропаганда

    19:08 01.06.2026

  • 55 Мнение

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Сила":

    А вие от ппдб, как правите?!
    Вземате си пици с кристали и се награбвате, така че никой да не остане сърдит?!
    По този начин празнувате сребърниците, които сте "спечелили" (дето са ви дали за да се продадете и да предадете народа си)!!!

    Пред ппдб-ейщината, и делата на мустакатия чичак започнаха да бледнеят!
    То не бяха черноморски пирати (Христо Иванов и Ивайло Мирчев), то не бяха лъжливи регулировчици в София, то не бяха антибългари подаряващи милиони бг народна пара на зельо, когато България е сред първите по дефицит, то не беше подаряване на оръжия на зельо, против народните ни интериси?!

    Крайно време е за справедливост!

    19:09 01.06.2026

  • 56 Руснаци

    0 2 Отговор
    Между другото има клипчета, че руснаците влезнаха в рай-Александрова, това е последното село преди да започне финалната битка за Донбас, руснаците идват укри, усещам миризмата на страха от укрите

    19:10 01.06.2026

  • 57 Смешник

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "А Русия какво да":

    А кой казва , че са повече руските жертви? До сега при рзмяна на убитите ,за 1000 украинци 40 руснака. Дори това не е най важното умират млади хора ,защо е тази кръвописка пропаганда. Време е войната да спре ,а Зеленски и Путин да си ходят от власта.

    19:12 01.06.2026

  • 58 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Рублевка":

    Да не си бил в Аляска ....или Финландия !!!
    Тоя рог на изобилието дето го описваш не се връзва с реалността в СССР !!!
    Седяха часове на опашка за наливана бира и пълнеха пластмасови чували с пиво , това съм виждал !!! Чували , щото нямаха туби , кофи или нещо подобно ....

    19:13 01.06.2026

  • 59 Читател

    0 0 Отговор
    Дойче зеле нещо обръщат плочата май.

    19:19 01.06.2026

