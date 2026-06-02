Валерия от "Ергенът" показа с кого е най-дългата ѝ връзка - 16 години (СНИМКИ)

Валерия Георгиева, която спечели втория сезон на "Ергенът" отбеляза специален празник в социалните мрежи – 16-ия рожден ден на своето куче Бъди. Моделът, който още по време на предаването показа колко ревностна е за защитата на животните, се похвали, че това е най-дългогодишният ѝ спътник в живота.
Валерия сподели серия снимки, на които позира сред любимците си с празнична торта, подготвена за повода, и публикува трогателно послание:
„Честит 16-ти рожден ден на моето пораснало момче! Това прекрасно създание през повече от половината ми живот е до мен, без значение какво се случва, коя съм или през какво преминавам.“
Тя разкри, че Бъди е бил с нея във всички важни моменти – радости, сълзи, промени и израстване. Въпреки че заради напредналата си възраст - почти рекордна за куче, вече почти не вижда и не чува, Бъди продължава да я чака с нетърпение да се прибере у дома.
„Моето присъствие е неговото щастие, а неговото – моето! Обичам те безкрайно, Бънче!“, пише още Валерия.
Публикацията бързо събра десетки реакции от последователи, които също честитиха рождения ден на четириногия рожденик.
