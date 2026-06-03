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Мъж с експлозиви към тялото си държи заложници в банка в Калифорния

Мъж с експлозиви към тялото си държи заложници в банка в Калифорния

3 Юни, 2026 05:00, обновена 3 Юни, 2026 06:24 1 458 7

  • калифорния-
  • банка-
  • заложници

На място са разположени екипи на SWAT, сапьори, преговарящи при кризи, екипи с дронове и кучета

Мъж с експлозиви към тялото си държи заложници в банка в Калифорния - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжен мъж, за когото се смята, че има експлозиви, прикрепени към тялото му, се е барикадирал в помещение на банков клон в град Бейкърсфилд, Калифорния, заедно с няколко заложници.

Ситуацията е изключително динамична и се следи в реално време от американските медии като CBS News и NBC News.

Нападателят е нахлул в банковия клон, разположен на кръстовището на Chester Avenue и 17-а улица в центъра на града, около 13:00 часа местно време на 2 юни (около 23:00 часа българско време). Извършителят е пълнолетен мъж, който твърди, че носи бомба. Според полицията в Бейкърсфийлд до момента той не е предявил конкретни искания.

Броят на хората, блокирани вътре, все още не е уточнен, но органите на реда ги описват като "служители и членове на местната общност". Благодарение на преговорите, водени по телефона, един от заложниците е бил успешно освободен невредим. Към момента няма данни за пострадали или ранени лица.

На място са разположени екипи на SWAT, сапьори, преговарящи при кризи, екипи с дронове и кучета. Местната полиция получава директна помощ на терен от офиса на ФБР в Сакраменто и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Всички околни сгради в центъра на Бейкърсфийлд са евакуирани. Кметството, полицейското управление и съседните административни сгради са под пълна блокада. Около района са разположени медицински палатки за триаж в случай на извънредна ситуация.

Инцидентът съвпада с провеждането на вътрешнопартийните избори в щата Калифорния. Поради близостта на банковия клон до ключови административни сгради и евакуациите, някои от кандидатите вече отмениха официалните си събития в изборната нощ от съображения за сигурност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварстан

    9 1 Отговор
    Нормално явление в Краварстан, където хората са въоръжени, изперкали, надрусани тн. Скоро няма да е бяла държава това. RIP

    Коментиран от #4

    05:04 03.06.2026

  • 2 През

    4 0 Отговор
    Оная работа ми е, да си ги държи щом иска!

    05:34 03.06.2026

  • 3 Щом има кочита

    2 0 Отговор
    Има ли и кодки🤣🤣🤣🤣

    06:29 03.06.2026

  • 4 Че краваристан

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Краварстан":

    От десетки години не е бела държава

    06:30 03.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Имаше един такъв филм, прецакаха доставчик на пица да ограби банка

    06:39 03.06.2026

  • 7 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Един нормален ден в краварника!!

    06:52 03.06.2026