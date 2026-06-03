Мъж с експлозиви към тялото си държи заложници в банка в Калифорния

Въоръжен мъж, за когото се смята, че има експлозиви, прикрепени към тялото му, се е барикадирал в помещение на банков клон в град Бейкърсфилд, Калифорния, заедно с няколко заложници.
Ситуацията е изключително динамична и се следи в реално време от американските медии като CBS News и NBC News.
Нападателят е нахлул в банковия клон, разположен на кръстовището на Chester Avenue и 17-а улица в центъра на града, около 13:00 часа местно време на 2 юни (около 23:00 часа българско време). Извършителят е пълнолетен мъж, който твърди, че носи бомба. Според полицията в Бейкърсфийлд до момента той не е предявил конкретни искания.
Броят на хората, блокирани вътре, все още не е уточнен, но органите на реда ги описват като "служители и членове на местната общност". Благодарение на преговорите, водени по телефона, един от заложниците е бил успешно освободен невредим. Към момента няма данни за пострадали или ранени лица.
На място са разположени екипи на SWAT, сапьори, преговарящи при кризи, екипи с дронове и кучета. Местната полиция получава директна помощ на терен от офиса на ФБР в Сакраменто и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.
Всички околни сгради в центъра на Бейкърсфийлд са евакуирани. Кметството, полицейското управление и съседните административни сгради са под пълна блокада. Около района са разположени медицински палатки за триаж в случай на извънредна ситуация.
Инцидентът съвпада с провеждането на вътрешнопартийните избори в щата Калифорния. Поради близостта на банковия клон до ключови административни сгради и евакуациите, някои от кандидатите вече отмениха официалните си събития в изборната нощ от съображения за сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краварстан
Коментиран от #4
05:04 03.06.2026
2 През
05:34 03.06.2026
3 Щом има кочита
06:29 03.06.2026
4 Че краваристан
До коментар #1 от "Краварстан":От десетки години не е бела държава
06:30 03.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ООрана държава
06:39 03.06.2026
7 Лопата Орешник
06:52 03.06.2026