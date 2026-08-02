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Вин Дизел се разплака след прочита на сценария за новия „Бързи и яростни“

Вин Дизел се разплака след прочита на сценария за новия „Бързи и яростни“

2 Август, 2026 13:33 935 9

  • вин дизел-
  • сценарий-
  • бързи и яростни-
  • филм

Новият филм трябва да върне действието в Лос Анджелис

Вин Дизел се разплака след прочита на сценария за новия „Бързи и яростни“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вин Дизел заяви, че е останал силно развълнуван, след като е прочел сценария за новия филм от поредицата „Бързи и яростни“. Актьорът, който повече от две десетилетия изпълнява ролята на Доминик Торето, определи текста като най-добрия сценарий, попадал в ръцете му от години.

„Току-що прочетох сценария на „Fast Forever“ от Майкъл Лесли. Това е най-добрият сценарий, който съм чел от десетилетия. Все още плача“, написа Вин Дизел в Instagram.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Vin Diesel (@vindiesel)


„Fast Forever“ ще бъде единадесетият основен филм от поредицата и е замислен като финал на историята за Доминик Торето и неговото семейство. Сценарият е дело на Майкъл Лесли, работил по продукции като „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“, „Assassin’s Creed“ и „Зрителна измама 3“.

Публикацията на Вин Дизел беше придружена от кадри, рекламиращи повторното излизане по кината на първия филм „Бързи и яростни“ от 2001 г. Лентата с Дизел и покойния Пол Уокър ще бъде показана отново на голям екран по повод 25-годишнината на поредицата.

Актьорът намекна, че предстоящият финал ще бъде пряко свързан с началото на сагата. „Когато настъпи 17 март 2028 г., ще благодарите на Бог, че сте видели първия филм в кината това лято“, написа още той.

Новият филм трябва да върне действието в Лос Анджелис и да се доближи до корените на поредицата – уличните състезания, автомобилната култура и отношенията между основните герои. Очаква се продукцията да продължи събитията от „Бързи и яростни 10“, който завърши с драматична отворена развръзка.

Вин Дизел вече обяви, че в историята се предвижда завръщането на Брайън О’Конър – персонажа на Пол Уокър. Засега обаче не е разкрито по какъв начин героят ще бъде включен във филма. Актьорът Пол Уокър загина при автомобилна катастрофа през 2013 г., а братята му помогнаха за завършването на част от сцените в „Бързи и яростни 7“.

Последният излязъл филм от поредицата – „Бързи и яростни 10“, събра около 704 милиона долара в световния боксофис. Историята приключи с Доминик Торето и сина му в непосредствена опасност, докато героите на Гал Гадот и Дуейн Джонсън бяха загатнати като бъдещи участници в продължението.

Премиерата на „Fast Forever“ е насрочена за 17 март 2028 г. Поредицата, започнала през 2001 г. като история за нелегални улични състезания, досега е донесла повече от 7 милиарда долара приходи от киносалоните по света.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Режисьор

    5 1 Отговор
    Я го разкажете набързо, да се разплачем и ние. Или да се залеем от смях.

    13:35 02.08.2026

  • 2 Гове о 😯

    5 0 Отговор
    дизело е и зпар Дел по целата глаффа да дойде тука да се прави на мъж да ни помогне да и з биене Ко п елдаците от ТдРанс фалшиви п е да ли

    13:50 02.08.2026

  • 3 Тв критик

    4 0 Отговор
    Марк Синклер с се разплакал хахаха , ще има нова серия на смешното филмче . За мен е такъв ,коли стрелба ,екшън и никакъв смисъл. По точно става за да ти мине времето да гледаш без да мислиш.

    13:52 02.08.2026

  • 4 Злоба

    3 1 Отговор
    Ще пропусна с голям кеф . Такива вече не гледам Томи без това не стават за гледане .

    13:54 02.08.2026

  • 5 Гост

    4 0 Отговор
    Спомних си за един колега когато тоя пол се утрепа сам , идва на работа и защо слушате музика не се смейте днес е ден за траур , Пол Уокър починал. Само го погледнахме и казахме койсимтибе и къв е този че да сме в траур .

    13:56 02.08.2026

  • 6 Т Рекс

    4 0 Отговор
    Само от трейлърите се разбира дали става за гледане или не . Има хора който усещат дали филма става за гледане. А този Симона добро име защо го е сменил стова Вин Дизел. Може и Бензин Дизелов , или Мазут Керосинов . Аз поредната серия на това шоу ще пропусна .

    14:02 02.08.2026

  • 7 Салмонела

    4 0 Отговор
    Като остареят може да направят още един филм с летящи коли с действие през 30 век.

    14:11 02.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Холивуд се и зползвс за пропаганда и подготовка за новия световен ред

    14:37 02.08.2026

  • 9 Вин Керосин

    1 0 Отговор
    И тази поредица ли се превръща в романтична комедия и турски сериал?

    14:50 02.08.2026