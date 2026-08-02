Вин Дизел се разплака след прочита на сценария за новия „Бързи и яростни“

Вин Дизел заяви, че е останал силно развълнуван, след като е прочел сценария за новия филм от поредицата „Бързи и яростни“. Актьорът, който повече от две десетилетия изпълнява ролята на Доминик Торето, определи текста като най-добрия сценарий, попадал в ръцете му от години.

„Току-що прочетох сценария на „Fast Forever“ от Майкъл Лесли. Това е най-добрият сценарий, който съм чел от десетилетия. Все още плача“, написа Вин Дизел в Instagram.

„Fast Forever“ ще бъде единадесетият основен филм от поредицата и е замислен като финал на историята за Доминик Торето и неговото семейство. Сценарият е дело на Майкъл Лесли, работил по продукции като „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“, „Assassin’s Creed“ и „Зрителна измама 3“.

Публикацията на Вин Дизел беше придружена от кадри, рекламиращи повторното излизане по кината на първия филм „Бързи и яростни“ от 2001 г. Лентата с Дизел и покойния Пол Уокър ще бъде показана отново на голям екран по повод 25-годишнината на поредицата.

Актьорът намекна, че предстоящият финал ще бъде пряко свързан с началото на сагата. „Когато настъпи 17 март 2028 г., ще благодарите на Бог, че сте видели първия филм в кината това лято“, написа още той.

Новият филм трябва да върне действието в Лос Анджелис и да се доближи до корените на поредицата – уличните състезания, автомобилната култура и отношенията между основните герои. Очаква се продукцията да продължи събитията от „Бързи и яростни 10“, който завърши с драматична отворена развръзка.

Вин Дизел вече обяви, че в историята се предвижда завръщането на Брайън О’Конър – персонажа на Пол Уокър. Засега обаче не е разкрито по какъв начин героят ще бъде включен във филма. Актьорът Пол Уокър загина при автомобилна катастрофа през 2013 г., а братята му помогнаха за завършването на част от сцените в „Бързи и яростни 7“.

Последният излязъл филм от поредицата – „Бързи и яростни 10“, събра около 704 милиона долара в световния боксофис. Историята приключи с Доминик Торето и сина му в непосредствена опасност, докато героите на Гал Гадот и Дуейн Джонсън бяха загатнати като бъдещи участници в продължението.

Премиерата на „Fast Forever“ е насрочена за 17 март 2028 г. Поредицата, започнала през 2001 г. като история за нелегални улични състезания, досега е донесла повече от 7 милиарда долара приходи от киносалоните по света.