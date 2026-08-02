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„Гърция е изправена пред изключително трудни дни": евакуират граждани и туристи

„Гърция е изправена пред изключително трудни дни": евакуират граждани и туристи

2 Август, 2026 13:24 1 670 15

  • горски пожари-
  • кириакос мицотакис-
  • гърция-
  • пожар

Гръцкият премиер Мицотакис обеща държавна подкрепа за хората, чиито домове са разрушени от горските пожари

„Гърция е изправена пред изключително трудни дни": евакуират граждани и туристи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Индустриален парк и шест села близо до град Мегара, западно от Атина, бяха евакуирани днес, докато стотици пожарникари се борят трети ден да овладеят голям горски пожар, който унищожи хиляди хектари гори и десетки домове, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини". Двама души бяха арестувани и са изправени пред наказателни обвинения във връзка с вятърен парк, от чиято инфраструктура се смята, че е започнал пожарът, предаде БТА.

Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Евия е изправен пред риск от горски пожари категория 4 днес по 5-степенна скала.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че страната е изправена пред „изключително трудни дни, с екстремни метеорологични условия“ и обеща държавна подкрепа за хората, чиито домове са разрушени или повредени.

„Трябва да бъдем честни един с друг“, каза той в публикация в социалните медии. „През последните години инвестирахме повече от всякога в укрепване на гражданската защита (...) Но има моменти, когато природата и силата на метеорологичните условия надминават всяко човешко планиране и оперативни способности.“

Горският пожар, който започна в петък в Агиос Василиос и в събота премина на изток през Порто Гермено, крайбрежен град в Коринтския залив на около 70 километра западно от Атина, се насочи днес към Мегара, като около 500 пожарникари със 134 противопожарни машини се опитват да овладеят разпространението му.

Индустриалният парк Мегара беше евакуиран днес, заедно с шест села в района.

Гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от "Катимерини", съобщи, че около 200 домове са били унищожени или повредени в Порто Гермено, докато около 10 000 хектара гори и храсти са били изгорени.

Осем самолета за гасене на пожари се присъединиха към операцията рано сутринта, въпреки че усилията им бяха затруднени от ветровете, духащи с над 100 километра в час, докато наземните сили включваха два екипа от 23 пожарникари с по четири противопожарни машини от Франция и Румъния.

На западния остров Кефалония пожар близо до село Пастра наложи евакуация на осем селища, докато 31 пожарникари и седем противопожарни коли се бореха с пламъците на място.

Властите арестуваха двама души, заподозрени в неволно запалване на огромния пожар западно от Атина, за който се смята, че е бил предизвикан от искри от кабели, свързващи вятърен парк с главната електропреносна мрежа. Двамата мъже са участвали в изграждането на вятърния парк и са изправени пред наказателни обвинения.

Други по-малки пожари продължават да горят в няколко части на Гърция.

Миналата седмица поредица от разрушителни горски пожари обхванаха страната на фона на бурни ветрове, а трима пожарникари загинаха в борба с пожарите на южния остров Крит и в Южен Пелопонес.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    8 7 Отговор
    По принцип, грам не ми дреме за византийците, разбираш ли.🤣

    Коментиран от #3, #7

    13:26 02.08.2026

  • 2 НАТЮ не им ли помага бре?

    16 2 Отговор
    Я как хубавичко помогна на Франция да изгори

    Коментиран от #4

    13:34 02.08.2026

  • 3 Баба Гицка

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    И на мен не ми дреме на РозовитеКюлоти.

    13:34 02.08.2026

  • 4 НатЮ

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "НАТЮ не им ли помага бре?":

    ПАмага на Киев за изгори. С такива приятели и съдружници- толкова.

    13:35 02.08.2026

  • 5 Четете ли а?

    11 0 Отговор
    Двама души бяха арестувани и са изправени пред наказателни обвинения във връзка с вятърен парк, от чиято инфраструктура се смята, че е започнал пожарът, предаде БТА. А другите били от соларен парк ...

    13:36 02.08.2026

  • 6 ГОЛАТА ИСТИНА

    20 5 Отговор
    Едно време беше въпрос на броени часове, братушките да им пратят няколко от най-добрите им самолети цистерни, за гасене на пожари....сега им слагат санкции.
    Както казват хората, който - каквото си направи, друг не може да му го направи !

    13:36 02.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 трябва да има съд и затвор

    10 0 Отговор
    за тези които не са подготвили държавата да се справи с пожари колкото и да са големи , в началото са малки и винаги могат да се изгасят ако има правилната организация и техника , жилищата не са важни най важни са горите те са белите дробове на земята без гори няма какво да задържи водата в земята после няма и живот

    13:39 02.08.2026

  • 9 Не се заблуждавайте хора

    12 1 Отговор
    Пожарите в широкия район на Атина и остров Евия са умишлени и чистят терени за строителство на два американски фонда за инвестиции. Проектите за застрояване даже са готови още от преди 2 години. А остров Евия пък оня собственика на Л. Вайтон иска да го застрои

    13:41 02.08.2026

  • 10 Веднага да пращаме пожарникари

    7 0 Отговор
    Една почивка да си изкарат хората в Атина

    Коментиран от #12

    13:43 02.08.2026

  • 11 Добре че няма

    9 0 Отговор
    Заводи за барути около Атина че щеше да стане грандиозно

    13:45 02.08.2026

  • 12 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Веднага да пращаме пожарникари":

    Може да им пратим Главния шлангаджия на републиката. Нали е генерал, знае как стават нещата.😎 Ако въобще успеят да го измъкнат от зайчарника.🤣

    Коментиран от #14

    13:50 02.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да пратим

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Евгени от Алфапласт":

    Бойчо пожарникарчето- пръв маркуч на БГ-то.

    14:01 02.08.2026

  • 15 Янко

    5 0 Отговор
    Те гърците ги оставете ами питате ли българските магистрати политици и ченгета с имоти там какво им е на душата.

    14:14 02.08.2026

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