Нинова: Правителството се провали тотално в борбата със спекулата и овладяването на цените

Правителството се провали тотално в борбата със спекулата и овладяването на цените. И тази седмица индексът на тържищните цени, който отразява цените на едро, се покачи с 0,56%. А на дребно е много повече, коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълва:
Абсурдно е в сезона на доматите, те да поскъпват с 16%, а краставиците с почти 4%. Това е спекула.
И управляващите не направиха абсолютно нищо. Само приказки, анализи, обещания. А това е ключов въпрос.
Има реално и бързо алтернативно решение: да се намали ДДС на храните, както в много европейски държави. Има и дългосрочно - държавна политика за подкрепа на българско родно производство.
Не знам защо прогресистите не го правят. Или са некадърни. Или е нарочно, за да влиза повече ДДС в бюджета от по- високите цени. Това е адски несправедливо. Отново да натоварваш хората с по-високи цени, а срещу това да приемаш най- антисоциалния бюджет. Да замразяваш социални плащания, да вдигаш винетки, осигуровки, акциз, а да не си мръднеш пръста за намаляване на цените.
Поредното обещание на Радев, че ще се справи с непосилните цени, се оказа лъжа и измама.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КАЗВАМ
Коментиран от #14, #20
13:45 02.08.2026
2 Стенли
13:45 02.08.2026
3 Евгени от Алфапласт
13:46 02.08.2026
4 бушприт
13:46 02.08.2026
5 Стенли
13:48 02.08.2026
6 А50
Коментиран от #31
13:48 02.08.2026
7 кури
13:50 02.08.2026
8 ЕДГАР КЕЙСИ
13:51 02.08.2026
9 Дик диверсанта
А е нечестиво, защото е изградено върху лъжата и пропагандата и подкрепя руския фашизъм.
Коментиран от #19
13:51 02.08.2026
10 ПИТАМ
13:51 02.08.2026
11 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
13:52 02.08.2026
12 Ама синчето учи в странство
Моме, ти къде спа досега на !
Коментиран от #62
13:54 02.08.2026
13 мнение
13:54 02.08.2026
14 Европеец
До коментар #1 от "КАЗВАМ":Твоя коментар може и да е верен, но заглавието е вярно, льотчика се провали в овладяване на цените и инфлацията...... Взема от бедните, като продължава да ги товари с такси и данъци, а олигарсите не ги закача . ... Така Ако продължава летчика нещата есента няма да бъдат добре за него....
13:55 02.08.2026
15 А ти Нинова
13:59 02.08.2026
16 Причината
13:59 02.08.2026
17 Васил
14:00 02.08.2026
18 нанко чирпански
14:01 02.08.2026
19 факт
До коментар #9 от "Дик диверсанта":я виж под кревата да не е Путин
14:02 02.08.2026
20 Корнелия
До коментар #1 от "КАЗВАМ":Какъв генерал е колегата румен, шпионин на Тръмп или на Путин . Кажи де ?
Коментиран от #24
14:03 02.08.2026
21 Смърфиета
Щом са решили да спекулират, няма кой да ги спре, защото ако не спекулират, ще фалират. Остава изходът "За Бога, братя, не купувайте!". Ако всички спрат да купуват, цените ще паднат. Но всички по веригата трябва да спрат да купуват, и да се асоциират в кооперативи които сами да карат продукцията си до вратата на супермаркета, не до мениджмънта на веригата а буквално до вратата на супермаркета. Сега всичката продукция гние по борсите и чак като "тръгне", доставчиците я купуват – т.е. купуват я бракувана. Кому е необходимо? Като всяка година, но жегите са по-малко а скъпотията обратнопропорционално, е безумна.
Коментиран от #32
14:04 02.08.2026
22 Факт
Коментиран от #38
14:04 02.08.2026
23 И Абдекира !
Не Е Лесно !
Да се Бориш !
Със Себе си !
14:04 02.08.2026
24 И Двете !
До коментар #20 от "Корнелия":Където !
Му Ойдиса !
14:05 02.08.2026
25 како курнело това правителство
14:06 02.08.2026
26 ДО КОМЕНТАР 1
14:07 02.08.2026
27 Отвратен
14:08 02.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Янко
14:10 02.08.2026
30 Ех, Г-жо Импексова...!
14:10 02.08.2026
31 Нещо бъркаш?!
До коментар #6 от "А50":Та тя Корни после стана най-големият опонент на Радев...?!?!
14:11 02.08.2026
32 Смърфиета
До коментар #21 от "Смърфиета":Мога да уточня, че доставчиците могат да се кооперират, или земеделците да се кооперират на какъвто принцип решат, и да излъчат доставчици от своите среди. Но народът целокупно не е свикнал да мисли нито така, нито иначе, нито изобщо. Същото важи за бюрокрацията и бюрократичния мениджмънт на веригите. Тук не мога да дам мнение, защото управителят на един малък супермаркет е един, и той няма какво и с кого да договаря. Може би изходът е прекупвачите да се асоциират в една или няколко организации, но ще излезне, че това е картел или олигопол. И на този фон разправят, че в българското право нямало дефиниция на консорциум от фирми. Тя и Великобритания няма конституция, но има конституционно право. Като няма дефиниция на консорциум, няма ли съдебна практика на РБ, и ако няма такова решение или определение на ВКС за консорциум от фирми, да вземат и да се позоват ПО АНЪЛОГИЯ на определението в общата част на НК за ОПГ.
14:12 02.08.2026
33 Истина
14:13 02.08.2026
34 Парпърляк
14:17 02.08.2026
35 АГАТ а Кристи
"Когато аз бях на власт и се провалих , не беше провал, защото АЗ го направих !
Всички останали, дори и успех да имате, пак сте се провалили, защото не съм АЗ.
ТОВА ВИ ГО ПИША ОТ ДЕВЕТА ГЛУХА !"
14:17 02.08.2026
36 Корнелчо
Коментиран от #40
14:20 02.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #22 от "Факт":КОРНИ "ВМЪКНА" ЧОРАПА, КАТО СИ МИСЛЕШЕ ..................... ЧЕ ТЯ ZAEДНО С ПИГИ ЙОТОВА ЩЕ ..................... "КОМАНДВАТ" ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕZ ЧОРАПА, НО ................... ПИГИ ЙОТОВА Я "ПРЕДАДЕ" КАТО МИНА В "ЛАГЕРА" НА .................. КГБ - ЧОРАПА ...................., И ЕТО РЕЗУЛТАТА !
Коментиран от #53
14:26 02.08.2026
39 12345
14:29 02.08.2026
40 Смърфиета
До коментар #36 от "Корнелчо":Не е въпроса в Каката, а в темата за доматите, краставиците и лука. Човек трудно се лишава от това, и то само ако се старае да не пие.
Аз имам и лична история, приемете го като изповед. В кварталния супермаркет по време на тройната, един от много малкото, излизам с пликче домати и гледам един височък човек с кило моркови. Питам го, защо така, сега им е на доматите сезона, цената е добра, а моркови има цяла година. Човекът ме погледна през рамо и не каза нищо. После се обърна по пътя си. Повтарям му въпроса си и той вика без да се обърне: "защото ми харесват".
Е, и аз се научих и промених навиците си на хранене така, че да е максимално икономично. Дано е жив и здрав като за годините си, този относително млад пенсионер отпреди 20 години кръгли. (Едва ли.)
14:29 02.08.2026
41 Кой
14:32 02.08.2026
42 дядото
14:34 02.08.2026
43 ШЕФА
14:34 02.08.2026
44 Като чуя името Румен Радев
14:35 02.08.2026
45 Нинова в абсолютно права!
До тук от Радко - само големи, красиви и засукани приказки, дългове, високи цени, контра на Европа и нищо, НУЛА полезна работа!
14:35 02.08.2026
46 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
14:36 02.08.2026
47 Нинова,
14:37 02.08.2026
48 Маргарет Тачър
Коментиран от #58
14:38 02.08.2026
49 Ми ти ?
Коментиран от #55
14:39 02.08.2026
50 Не вярвах,
ГЕРБ изглеждат жалки! Боци пак се мъчи да се сглоби с крадливите ППДБ, те го не щат, щото били чеСни, а той бил олигарх?!
Малеее!
14:39 02.08.2026
51 Ъхъъъъ...
14:41 02.08.2026
52 Както е тръгнало,
Те, десните уж партии, тотално се изложиха.
А в опасно Радев да остава без опозиция.
14:44 02.08.2026
53 Смърфиета
До коментар #38 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Като за годините си, Йотова е със запазен интелект, ретроградни идеи имат и млади хора, възпитани от някой калцификат, а "Пиги" звучи вулгарно дори за поет като Ръмпези, въпреки че и тук бих се съгласила с него. Това с КСНС за наркотиците беше свинщина с пиарска цел. Ох нашето бъдеще, ах нашето бъдеще. Ами вашето бъдеще не се размножава, защото има престъпност. Либерализирайте режима, така че да няма недоверие у подрастващите, а не да се размножават само гербулята, а останалите да си дъвчат подметките! Когато при Тато всички бяхме еднакво бедни и не можехме да излизаме, пак имаше някакъв приръст. През деветдесетте, който си е направил детенце, все е съжалил или дори вече не е сред нас. Изключение прави елитът на управляващите в даден период: малкият станишев бейби-бум, по-големият борисов 2 и 3. Факт, ако се замислите какво наблюдавате около вас. Не само това. Ченгетата се мешат в отношенията на младите хора, които са попаднали в полезрението им по един брутален начин. Браковете, които са започнали в чалготеките, приключват рано или късно с хвърчене на столове и епитети, които се отнасят до хигиена, екскреторна функция и други. На едно място в литературата срещнах термина расово самоубийство. Ако някой го познае, фалшивата Смърфиета от ФБ дето прави томбулите, ще го награди с бонус от три контролни точки.
14:44 02.08.2026
54 Много меко и леко бе Нинова
Коментиран от #56, #60
14:46 02.08.2026
55 Смърфиета
До коментар #49 от "Ми ти ?":Щом я има, изказва се и излъчва охолство, значи хич не е провал, ако разсъждаваме като някои от последователите на Дарвин.
14:49 02.08.2026
56 Смърфиета
До коментар #54 от "Много меко и леко бе Нинова":С псувни, да се размножат?
14:50 02.08.2026
57 жоро
Резнаха и квитанцийте и изпадна от схемата!
Сега плюе срещу всеки и срещу всички!
Боже колко неизнесено оръжие има за Украйна, Боже!.... ;-)
Сън не я хваща завалийката че някой друг може да го изнесе....
Коментиран от #59
14:52 02.08.2026
58 Смърфиета
До коментар #48 от "Маргарет Тачър":Тъкър Харизанов.
14:54 02.08.2026
59 Смърфиета
До коментар #57 от "жоро":Какво оръжие, ние не сме произвели един снаряд, карат ни ги, тука във ВМЗ работниците само ги пълнят с барут и редят в щайги.
14:56 02.08.2026
60 Смърфиета
До коментар #54 от "Много меко и леко бе Нинова":Как се водите сега, териториална дирекция или териториална служба ?
Или вече се скенира и генерира от изкуствен интелект и одзат няма трол?
15:01 02.08.2026
61 БУЗЛУДЖА
15:05 02.08.2026
62 Смърфиета
До коментар #12 от "Ама синчето учи в странство":Ама и Иван Бакаленко бил информатор на БОП-а или ПОПА, не знам как се казва вече...
Или няма трол и се генерира с АИ?
Купете си и пробвайте IsoMorphette 3.0 мисля, че ги бия всичките.
15:05 02.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.