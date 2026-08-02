Нинова: Правителството се провали тотално в борбата със спекулата и овладяването на цените

Правителството се провали тотално в борбата със спекулата и овладяването на цените. И тази седмица индексът на тържищните цени, който отразява цените на едро, се покачи с 0,56%. А на дребно е много повече, коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълва:

Абсурдно е в сезона на доматите, те да поскъпват с 16%, а краставиците с почти 4%. Това е спекула.

И управляващите не направиха абсолютно нищо. Само приказки, анализи, обещания. А това е ключов въпрос.

Има реално и бързо алтернативно решение: да се намали ДДС на храните, както в много европейски държави. Има и дългосрочно - държавна политика за подкрепа на българско родно производство.

Не знам защо прогресистите не го правят. Или са некадърни. Или е нарочно, за да влиза повече ДДС в бюджета от по- високите цени. Това е адски несправедливо. Отново да натоварваш хората с по-високи цени, а срещу това да приемаш най- антисоциалния бюджет. Да замразяваш социални плащания, да вдигаш винетки, осигуровки, акциз, а да не си мръднеш пръста за намаляване на цените.

Поредното обещание на Радев, че ще се справи с непосилните цени, се оказа лъжа и измама.