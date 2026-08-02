Новини
България »
Нинова: Правителството се провали тотално в борбата със спекулата и овладяването на цените

Нинова: Правителството се провали тотално в борбата със спекулата и овладяването на цените

2 Август, 2026 13:40 1 136 63

  • корнелия нинова-
  • спекула-
  • цени

Абсурдно е в сезона на доматите, те да поскъпват с 16%, а краставиците с почти 4%. Това е спекула, коментира тя

Нинова: Правителството се провали тотално в борбата със спекулата и овладяването на цените - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството се провали тотално в борбата със спекулата и овладяването на цените. И тази седмица индексът на тържищните цени, който отразява цените на едро, се покачи с 0,56%. А на дребно е много повече, коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълва:

Абсурдно е в сезона на доматите, те да поскъпват с 16%, а краставиците с почти 4%. Това е спекула.

И управляващите не направиха абсолютно нищо. Само приказки, анализи, обещания. А това е ключов въпрос.

Има реално и бързо алтернативно решение: да се намали ДДС на храните, както в много европейски държави. Има и дългосрочно - държавна политика за подкрепа на българско родно производство.

Не знам защо прогресистите не го правят. Или са некадърни. Или е нарочно, за да влиза повече ДДС в бюджета от по- високите цени. Това е адски несправедливо. Отново да натоварваш хората с по-високи цени, а срещу това да приемаш най- антисоциалния бюджет. Да замразяваш социални плащания, да вдигаш винетки, осигуровки, акциз, а да не си мръднеш пръста за намаляване на цените.

Поредното обещание на Радев, че ще се справи с непосилните цени, се оказа лъжа и измама.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАЗВАМ

    23 35 Отговор
    ЗЛОБНА НЕЩАСТНИЦА! ОТ ЗЛОБА СРЕЩУ ГЕНЕРАЛ РАДЕВ Е СТИГНАЛА ДО ПАРАНОЯ И ШИЗОФРЕНИЯ! ПАТОЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ Е! В МЕДИИТЕ ИЗЛИЗА САМО ДА ПЛЮЕ ПО ПРЕМИЕРА РАДЕВ. ВИДИМО НЕ Е НОРМАЛНА!

    Коментиран от #14, #20

    13:45 02.08.2026

  • 2 Стенли

    29 6 Отговор
    Мда , напълно права е затова , но пък за сметка на това замразиха МРЗ , ето така се борим с олигархията 😮‍💨😡👎

    13:45 02.08.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    14 8 Отговор
    Кака, че те са ти съпартийци! Както и бацко.🤣

    13:46 02.08.2026

  • 4 бушприт

    11 1 Отговор
    Лидерката на партия "Непокорна България" - Корнелия Нинова ...

    13:46 02.08.2026

  • 5 Стенли

    36 2 Отговор
    В клуба на богатите с 620 евро МРЗ и 347 евро мин пенсия , щеше да е смешно , ако не беше трагично😮‍💨😡👎

    13:48 02.08.2026

  • 6 А50

    18 30 Отговор
    Показвайте по често такива боклуци та хората да им се припомня защо са гласували и защо да гласуват за Радев

    Коментиран от #31

    13:48 02.08.2026

  • 7 кури

    21 9 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    13:50 02.08.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    19 15 Отговор
    МАРШ.ОТ ФОРУМА ВЛАШКА ЦИГАНКО ....................... НАЛИ ТИ НИ "ДОВЛЕЧЕ" МУНЧО БОТАШКИ ..................... ФАКТ !

    13:51 02.08.2026

  • 9 Дик диверсанта

    15 14 Отговор
    Правителството е нечестиво в своята същност и то ще се проваля във всички области, не само в споменатата от Нинова.

    А е нечестиво, защото е изградено върху лъжата и пропагандата и подкрепя руския фашизъм.

    Коментиран от #19

    13:51 02.08.2026

  • 10 ПИТАМ

    16 17 Отговор
    Това нещастно същество няма ли си семейство? На семейството и не и ли прави впечатление, че тя ходи по медиите като селска решатарка само за да плюе по Радев, за нищо друго! И семейството и ли е като нея, болно? Ега ти резила!

    13:51 02.08.2026

  • 11 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    6 8 Отговор
    Абе докога ша го давате това г НУ дни и зтекло кухо татаро много дко биволско и з прах мнение круШуФфффгу сега ставам

    13:52 02.08.2026

  • 12 Ама синчето учи в странство

    19 14 Отговор
    Конникът без глава, ПБ са на власт от едва 100 (СТО!!!) дни !
    Моме, ти къде спа досега на !

    Коментиран от #62

    13:54 02.08.2026

  • 13 мнение

    15 3 Отговор
    Не забелязвам нещо да правят срещу спекулата. Първоначално се раздвижиха и след това всичко замря. Лошото е, че и в други области се проявиха като неможачи. Само за самолетите и за Украйна бяха експедитивни, но това са чужди интереси, не са български. Нас, обикновените хора, вълци ни яли. За 100 дни се вижда кой е можач и кой е неможач.

    13:54 02.08.2026

  • 14 Европеец

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "КАЗВАМ":

    Твоя коментар може и да е верен, но заглавието е вярно, льотчика се провали в овладяване на цените и инфлацията...... Взема от бедните, като продължава да ги товари с такси и данъци, а олигарсите не ги закача . ... Така Ако продължава летчика нещата есента няма да бъдат добре за него....

    13:55 02.08.2026

  • 15 А ти Нинова

    13 9 Отговор
    Сигурно Направи много като министър на икономиката в сглобката. Без злобата, която пръскаш, ефирът е по-чист.

    13:59 02.08.2026

  • 16 Причината

    16 3 Отговор
    Абсолютно вярно. И прогресистите да не пишат, че Корни била такава или онакава. Не е важно кой го казва, а дали е истина или не.

    13:59 02.08.2026

  • 17 Васил

    17 3 Отговор
    Щом и Нинова го забелязва а те са от един сой комуняги работата не е на добре!

    14:00 02.08.2026

  • 18 нанко чирпански

    8 6 Отговор
    тази да не е купила ,,факти,,

    14:01 02.08.2026

  • 19 факт

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Дик диверсанта":

    я виж под кревата да не е Путин

    14:02 02.08.2026

  • 20 Корнелия

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "КАЗВАМ":

    Какъв генерал е колегата румен, шпионин на Тръмп или на Путин . Кажи де ?

    Коментиран от #24

    14:03 02.08.2026

  • 21 Смърфиета

    4 3 Отговор
    Мразя ИПИ и сродноподобните им, но и двете неща, за които говори Корнелия са безумства.
    Щом са решили да спекулират, няма кой да ги спре, защото ако не спекулират, ще фалират. Остава изходът "За Бога, братя, не купувайте!". Ако всички спрат да купуват, цените ще паднат. Но всички по веригата трябва да спрат да купуват, и да се асоциират в кооперативи които сами да карат продукцията си до вратата на супермаркета, не до мениджмънта на веригата а буквално до вратата на супермаркета. Сега всичката продукция гние по борсите и чак като "тръгне", доставчиците я купуват – т.е. купуват я бракувана. Кому е необходимо? Като всяка година, но жегите са по-малко а скъпотията обратнопропорционално, е безумна.

    Коментиран от #32

    14:04 02.08.2026

  • 22 Факт

    2 5 Отговор
    Нинова си вкара Радев в политиката,за да има кого да колоади докато свят светува.

    Коментиран от #38

    14:04 02.08.2026

  • 23 И Абдекира !

    2 1 Отговор
    Тотално !

    Не Е Лесно !

    Да се Бориш !

    Със Себе си !

    14:04 02.08.2026

  • 24 И Двете !

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Корнелия":

    Където !

    Му Ойдиса !

    14:05 02.08.2026

  • 25 како курнело това правителство

    9 10 Отговор
    за два месеца направи толкова подобрения на живота на българите колкото ти за 20 години , затова нямаш морално право да говориш против него

    14:06 02.08.2026

  • 26 ДО КОМЕНТАР 1

    6 1 Отговор
    Злобен е отзи, който Ви е създал и не Ви е възпитал!

    14:07 02.08.2026

  • 27 Отвратен

    10 5 Отговор
    Нинова е права! Жалко, че България няма достойни държавници! Само крадци, нагаждачи и приспособенци!

    14:08 02.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Янко

    7 4 Отговор
    И това правителство ще си искара мандата пей сърце защото мафията винаги ще е на власт в България

    14:10 02.08.2026

  • 30 Ех, Г-жо Импексова...!

    10 3 Отговор
    А какво да кажем за твоят -...Грандиозен Провал...?!

    14:10 02.08.2026

  • 31 Нещо бъркаш?!

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "А50":

    Та тя Корни после стана най-големият опонент на Радев...?!?!

    14:11 02.08.2026

  • 32 Смърфиета

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Смърфиета":

    Мога да уточня, че доставчиците могат да се кооперират, или земеделците да се кооперират на какъвто принцип решат, и да излъчат доставчици от своите среди. Но народът целокупно не е свикнал да мисли нито така, нито иначе, нито изобщо. Същото важи за бюрокрацията и бюрократичния мениджмънт на веригите. Тук не мога да дам мнение, защото управителят на един малък супермаркет е един, и той няма какво и с кого да договаря. Може би изходът е прекупвачите да се асоциират в една или няколко организации, но ще излезне, че това е картел или олигопол. И на този фон разправят, че в българското право нямало дефиниция на консорциум от фирми. Тя и Великобритания няма конституция, но има конституционно право. Като няма дефиниция на консорциум, няма ли съдебна практика на РБ, и ако няма такова решение или определение на ВКС за консорциум от фирми, да вземат и да се позоват ПО АНЪЛОГИЯ на определението в общата част на НК за ОПГ.

    14:12 02.08.2026

  • 33 Истина

    4 4 Отговор
    Ти па си много убива!

    14:13 02.08.2026

  • 34 Парпърляк

    5 2 Отговор
    Обичм Корни защото с глупоста си тотално заличи комунягите

    14:17 02.08.2026

  • 35 АГАТ а Кристи

    7 2 Отговор
    Импексовата :

    "Когато аз бях на власт и се провалих , не беше провал, защото АЗ го направих !
    Всички останали, дори и успех да имате, пак сте се провалили, защото не съм АЗ.
    ТОВА ВИ ГО ПИША ОТ ДЕВЕТА ГЛУХА !"

    14:17 02.08.2026

  • 36 Корнелчо

    7 4 Отговор
    Тази жена е изгонена от всякъде, не я показвайте

    Коментиран от #40

    14:20 02.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    КОРНИ "ВМЪКНА" ЧОРАПА, КАТО СИ МИСЛЕШЕ ..................... ЧЕ ТЯ ZAEДНО С ПИГИ ЙОТОВА ЩЕ ..................... "КОМАНДВАТ" ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕZ ЧОРАПА, НО ................... ПИГИ ЙОТОВА Я "ПРЕДАДЕ" КАТО МИНА В "ЛАГЕРА" НА .................. КГБ - ЧОРАПА ...................., И ЕТО РЕЗУЛТАТА !

    Коментиран от #53

    14:26 02.08.2026

  • 39 12345

    2 2 Отговор
    Каза женицата, която в качеството си на вицепремиер твърдеше че България не е изнесла за Украйна и един патрон, като в същото време тирове и самолети возеха въоръжение и боеприпаси към Украйна.

    14:29 02.08.2026

  • 40 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Корнелчо":

    Не е въпроса в Каката, а в темата за доматите, краставиците и лука. Човек трудно се лишава от това, и то само ако се старае да не пие.

    Аз имам и лична история, приемете го като изповед. В кварталния супермаркет по време на тройната, един от много малкото, излизам с пликче домати и гледам един височък човек с кило моркови. Питам го, защо така, сега им е на доматите сезона, цената е добра, а моркови има цяла година. Човекът ме погледна през рамо и не каза нищо. После се обърна по пътя си. Повтарям му въпроса си и той вика без да се обърне: "защото ми харесват".
    Е, и аз се научих и промених навиците си на хранене така, че да е максимално икономично. Дано е жив и здрав като за годините си, този относително млад пенсионер отпреди 20 години кръгли. (Едва ли.)

    14:29 02.08.2026

  • 41 Кой

    5 3 Отговор
    Кой й дава на Нинова всеки ден право на изказване по всички въпроси във Факти. Тя е един провален политик доказал че нищо не може народя се е произнесъл за нея и за това няма и половин процент позкрепа. Питам Факти тя ли си плаща изказванията или толкова сте го закъсали

    14:32 02.08.2026

  • 42 дядото

    4 2 Отговор
    спрете с тази злобна к,ч.а.освен лично облагодетелстване и съсипия с какво друго се е занимавала

    14:34 02.08.2026

  • 43 ШЕФА

    5 2 Отговор
    Нинова ,пак ли ти Ма,ама кажи ти като беше толкова години във властта какво направи,или няма какво да кажеш защото само краде ! Това което го приказваш всички го виждаме и за това нац.предател и престъпник Румен,Безродников Боташоглу октомври най късно ще бъде изметен от народа и то така както никой до сега !

    14:34 02.08.2026

  • 44 Като чуя името Румен Радев

    2 1 Отговор
    първото, което ми изплува в съзнанието е хаос , тоя от както е в политиката сее само бъркотия, и като военен ще е бил същият некадърник !

    14:35 02.08.2026

  • 45 Нинова в абсолютно права!

    3 1 Отговор
    Колкото и да я плюят Радевите тролове, казва самата чиста истина.
    До тук от Радко - само големи, красиви и засукани приказки, дългове, високи цени, контра на Европа и нищо, НУЛА полезна работа!

    14:35 02.08.2026

  • 46 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    2 0 Отговор
    Кошница с грижи....Ние грижи си имаме достатъчно!!!

    14:36 02.08.2026

  • 47 Нинова,

    3 1 Отговор
    Правителството НЕ се е провалило тотално в борбата със спекулата и овладяването на цените. Правителството толерира тотално спекулата и съвсем съзнателно съдейства на скока на цените. Правителството захрани олигархията с допълнителни милиони които сега трябва от хората през ДДС, винетки и акцизи да събере. Правителството вдигна двойно комуналните услуги и тройно цената на издаване на всякакви административни документи... Правителството е крайно дясно. Правителство на олигархията

    14:37 02.08.2026

  • 48 Маргарет Тачър

    1 0 Отговор
    Социализма приключва тогава, когато свършат парите на другите(десните). Така беше при Луканов, Виденов, Станишев, Орешарски, служебните на Радев, К.Петков, Н.Денков а сега редовния Р.Радев. Настъпването на мотиката от лявата и страна се превърна в национален спорт на дебилите.

    Коментиран от #58

    14:38 02.08.2026

  • 49 Ми ти ?

    2 0 Отговор
    Ти ма ? Цялото ти съществуване е провал

    Коментиран от #55

    14:39 02.08.2026

  • 50 Не вярвах,

    1 0 Отговор
    че ще доживея да чуя истината от Нинова, а от т.н. опозиция - сами нещастно мрънкане!

    ГЕРБ изглеждат жалки! Боци пак се мъчи да се сглоби с крадливите ППДБ, те го не щат, щото били чеСни, а той бил олигарх?!

    Малеее!

    14:39 02.08.2026

  • 51 Ъхъъъъ...

    2 0 Отговор
    Абсурдно било в сезона на доматите, те да поскъпват с 16%, а краставиците с почти 4%. Това било спекула. А удостоверение за наследници, скици на имоти, заверени копия от поземлени комисии и т.н и т.н да поскъпнат с над 300% не е спекула нали Нинова? Винетките да поскъпват с 30 %. пак не е спекула

    14:41 02.08.2026

  • 52 Както е тръгнало,

    1 0 Отговор
    на следващите избори ще гласуваме за Нинова, щото то дясна опозиция няма!.
    Те, десните уж партии, тотално се изложиха.
    А в опасно Радев да остава без опозиция.

    14:44 02.08.2026

  • 53 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Като за годините си, Йотова е със запазен интелект, ретроградни идеи имат и млади хора, възпитани от някой калцификат, а "Пиги" звучи вулгарно дори за поет като Ръмпези, въпреки че и тук бих се съгласила с него. Това с КСНС за наркотиците беше свинщина с пиарска цел. Ох нашето бъдеще, ах нашето бъдеще. Ами вашето бъдеще не се размножава, защото има престъпност. Либерализирайте режима, така че да няма недоверие у подрастващите, а не да се размножават само гербулята, а останалите да си дъвчат подметките! Когато при Тато всички бяхме еднакво бедни и не можехме да излизаме, пак имаше някакъв приръст. През деветдесетте, който си е направил детенце, все е съжалил или дори вече не е сред нас. Изключение прави елитът на управляващите в даден период: малкият станишев бейби-бум, по-големият борисов 2 и 3. Факт, ако се замислите какво наблюдавате около вас. Не само това. Ченгетата се мешат в отношенията на младите хора, които са попаднали в полезрението им по един брутален начин. Браковете, които са започнали в чалготеките, приключват рано или късно с хвърчене на столове и епитети, които се отнасят до хигиена, екскреторна функция и други. На едно място в литературата срещнах термина расово самоубийство. Ако някой го познае, фалшивата Смърфиета от ФБ дето прави томбулите, ще го награди с бонус от три контролни точки.

    14:44 02.08.2026

  • 54 Много меко и леко бе Нинова

    1 0 Отговор
    Направо трябва с псувни и ругатни да почнеш по адрес на лъжеца и подлеца Радев и после и уния от БСП да подкараш. И да не забравиш и мъжа си с една лопата да подкараш че голям кретен се оказа ей

    Коментиран от #56, #60

    14:46 02.08.2026

  • 55 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ми ти ?":

    Щом я има, изказва се и излъчва охолство, значи хич не е провал, ако разсъждаваме като някои от последователите на Дарвин.

    14:49 02.08.2026

  • 56 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Много меко и леко бе Нинова":

    С псувни, да се размножат?

    14:50 02.08.2026

  • 57 жоро

    1 0 Отговор
    А Корнела се издъни тотално с оръжейната контрабанда!
    Резнаха и квитанцийте и изпадна от схемата!
    Сега плюе срещу всеки и срещу всички!
    Боже колко неизнесено оръжие има за Украйна, Боже!.... ;-)
    Сън не я хваща завалийката че някой друг може да го изнесе....

    Коментиран от #59

    14:52 02.08.2026

  • 58 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Маргарет Тачър":

    Тъкър Харизанов.

    14:54 02.08.2026

  • 59 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "жоро":

    Какво оръжие, ние не сме произвели един снаряд, карат ни ги, тука във ВМЗ работниците само ги пълнят с барут и редят в щайги.

    14:56 02.08.2026

  • 60 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Много меко и леко бе Нинова":

    Как се водите сега, териториална дирекция или териториална служба ?
    Или вече се скенира и генерира от изкуствен интелект и одзат няма трол?

    15:01 02.08.2026

  • 61 БУЗЛУДЖА

    1 0 Отговор
    КРУМЧО ВЧЕРА ИЗПЕРКА. КУРИ,ВРЪЩАЙ СЕ.

    15:05 02.08.2026

  • 62 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ама синчето учи в странство":

    Ама и Иван Бакаленко бил информатор на БОП-а или ПОПА, не знам как се казва вече...
    Или няма трол и се генерира с АИ?
    Купете си и пробвайте IsoMorphette 3.0 мисля, че ги бия всичките.

    15:05 02.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове