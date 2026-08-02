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Най-малко седем палестинци загинаха при израелски удари в ивицата Газа

Най-малко седем палестинци загинаха при израелски удари в ивицата Газа

2 Август, 2026 13:54 641 20

  • ивицата газа-
  • палестина-
  • израел-
  • хамас

Говорител на израелската армия заяви, че информацията за тези случаи се проверява

Най-малко седем палестинци загинаха при израелски удари в ивицата Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко седем палестинци загинаха при израелски удари в ивицата Газа, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Палестинската информационна агенция УАФА съобщи, че ракета е поразила апартамент в жилищна сграда в град Газа, при което са загинали двама души, сред които и дете.

При друг удар в централната част на ивицата Газа са загинали още двама палестинци, включително жена. Други трима души, сред които дете, са били убити при нападение срещу жилищна сграда северозападно от Хан Юнис в южната част на анклава, според същия източник.

Говорител на израелската армия заяви, че информацията за тези случаи се проверява.

Въпреки че споразумението за прекратяване на огъня в Газа е в сила от октомври 2025 г., смъртоносните удари и сблъсъците продължават.

Израелската армия съобщи, че през последните дни е ликвидирала няколко предполагаеми членове на палестинските въоръжени групировки „Хамас“ и „Ислямски джихад“. Освен това съобщи, че в събота е бил убит предполагаем боец на „Хамас“, който според израелското разузнаване е проникнал в кибуца Нир Оз по време на нападението в Южен Израел на 7 октомври 2023 г.

В петък е бил убит и предполагаем командир на „Хамас“, се казва още в нейното изявление. Според нея двамата са подготвяли нападения срещу израелски войници и са били ликвидирани „при целенасочени въздушни удари с цел предотвратяване на заплахата“. Военните посочиха, че преди нанасянето на ударите са били предприети мерки за ограничаване на риска за цивилното население, включително използването на високоточни боеприпаси и въздушно наблюдение.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че е постигнато споразумение за „пълното разоръжаване“ на „Хамас“.


Палестина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вуте от Бусманци

    0 2 Отговор
    Е те сега вече ше си разплетем чорапите!

    13:58 02.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 осраински

    5 1 Отговор
    Важно е че няма загинали украинци

    14:06 02.08.2026

  • 4 Не са избити

    9 0 Отговор
    а само са загинали при израелски удари. Тжва не е терористичен акт, понеже израел има правото да се отбранява. Убитите деца са теролисти и щяха дя убият невинните евреи окупирали техните земи, т.е. имят права да се отбраняват и дя избивят наред .....затова и никой не се бърка. Така е те избиват а ако се противопоставиш срежу товя ставаш моментално радикален ислямист или терорист!

    Браво на другарите журналисти. Само не забравяйте че имя смърт и съден ден където ще се реши кой какъв е ....понеже тука си добър ако си от нашите и си лош ака си от другите ..ш

    14:11 02.08.2026

  • 5 Ей това постигна

    6 0 Отговор
    Унува ционистко нищожество Николай Евтимов Младенов

    14:18 02.08.2026

  • 6 Объркана кАпейка

    0 6 Отговор
    Уважаеми съкопейки,
    Нали нашите ирански братя пАбедиха “краварите”, а нашите проирански проксита ще унищожат израелската държава.
    Защо оставяме евреите да си развяват байрака в зоните за сигурност? И нали нашият американски враг щеше да си подвие опашката и да избяга мно-о-ого далече, там откъдето е дошъл.
    Нали нашите братя Иран, Русия, Сев. Корея и Китай са мно-о—го по-силни от “агресорите”? Защо още не пАбедиха на практика?

    Коментиран от #9

    14:19 02.08.2026

  • 7 А най- много колко

    3 0 Отговор
    са УБИТИ?

    14:20 02.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Газа в Иран ли е

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Объркана кАпейка":

    м@л0.мник

    Коментиран от #11

    14:21 02.08.2026

  • 10 Очевидно

    4 0 Отговор
    споразумението за прекратяване на огъня в Гаааза от октомври 2025 г. се спазва според нищожествата в САЩ и ЕК и очевидно още думичката Гаааза правилно написана с едно "а" е в забранителният списък на думички в сайта и коментара автоматично се изтрива. И очевидно някоя ционистка подлога малоумно се прави на цензор

    14:24 02.08.2026

  • 11 Объркана кАпейка

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Газа в Иран ли е":

    Обидният Ви тон изразява само безсилна злоба и отсъствие на разумни аргументи, умниЧЕ.😁

    14:26 02.08.2026

  • 12 Израелските боклуци

    2 0 Отговор
    са най повредена част от световното население.

    14:26 02.08.2026

  • 13 Тръмп обяви в петък

    3 0 Отговор
    Че е просто един олигофрен и от него нищо не зависи

    14:30 02.08.2026

  • 14 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Долнопробни чи@@@@,докога светът ще ги търпи

    Коментиран от #15, #16, #17

    14:30 02.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Объркана кАпейка

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Kaлпазанин":

    Не искам да Ви разочаровам, г-н Калпазанин, но ч@@@@е ще ги има и след като Вас няма да Ви има. Независимо колко злоба и омраза изливате по тях, Вие и нашите мили съкопейки

    Коментиран от #18

    14:52 02.08.2026

  • 18 Викаш тва чфутите

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Объркана кАпейка":

    са като хлебарките ама не смееш в пряк текст да го напишеш?

    Коментиран от #20

    14:54 02.08.2026

  • 19 Заглавието е добро, но до там

    2 0 Отговор
    След това се започва с "Говорител на израелската армия заяви...." и пръдни

    14:56 02.08.2026

  • 20 Объркана кАпейка

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Викаш тва чфутите":

    Нищо не “викам”. Аз каквото мисля го изразявам в прав текст (нали живеем в свободна държава).

    15:02 02.08.2026