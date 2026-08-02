Най-малко седем палестинци загинаха при израелски удари в ивицата Газа, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА, предаде БТА.
Палестинската информационна агенция УАФА съобщи, че ракета е поразила апартамент в жилищна сграда в град Газа, при което са загинали двама души, сред които и дете.
При друг удар в централната част на ивицата Газа са загинали още двама палестинци, включително жена. Други трима души, сред които дете, са били убити при нападение срещу жилищна сграда северозападно от Хан Юнис в южната част на анклава, според същия източник.
Говорител на израелската армия заяви, че информацията за тези случаи се проверява.
Въпреки че споразумението за прекратяване на огъня в Газа е в сила от октомври 2025 г., смъртоносните удари и сблъсъците продължават.
Израелската армия съобщи, че през последните дни е ликвидирала няколко предполагаеми членове на палестинските въоръжени групировки „Хамас“ и „Ислямски джихад“. Освен това съобщи, че в събота е бил убит предполагаем боец на „Хамас“, който според израелското разузнаване е проникнал в кибуца Нир Оз по време на нападението в Южен Израел на 7 октомври 2023 г.
В петък е бил убит и предполагаем командир на „Хамас“, се казва още в нейното изявление. Според нея двамата са подготвяли нападения срещу израелски войници и са били ликвидирани „при целенасочени въздушни удари с цел предотвратяване на заплахата“. Военните посочиха, че преди нанасянето на ударите са били предприети мерки за ограничаване на риска за цивилното население, включително използването на високоточни боеприпаси и въздушно наблюдение.
На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че е постигнато споразумение за „пълното разоръжаване“ на „Хамас“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вуте от Бусманци
13:58 02.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 осраински
14:06 02.08.2026
4 Не са избити
Браво на другарите журналисти. Само не забравяйте че имя смърт и съден ден където ще се реши кой какъв е ....понеже тука си добър ако си от нашите и си лош ака си от другите ..ш
14:11 02.08.2026
5 Ей това постигна
14:18 02.08.2026
6 Объркана кАпейка
Нали нашите ирански братя пАбедиха “краварите”, а нашите проирански проксита ще унищожат израелската държава.
Защо оставяме евреите да си развяват байрака в зоните за сигурност? И нали нашият американски враг щеше да си подвие опашката и да избяга мно-о-ого далече, там откъдето е дошъл.
Нали нашите братя Иран, Русия, Сев. Корея и Китай са мно-о—го по-силни от “агресорите”? Защо още не пАбедиха на практика?
Коментиран от #9
14:19 02.08.2026
7 А най- много колко
14:20 02.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Газа в Иран ли е
До коментар #6 от "Объркана кАпейка":м@л0.мник
Коментиран от #11
14:21 02.08.2026
10 Очевидно
14:24 02.08.2026
11 Объркана кАпейка
До коментар #9 от "Газа в Иран ли е":Обидният Ви тон изразява само безсилна злоба и отсъствие на разумни аргументи, умниЧЕ.😁
14:26 02.08.2026
12 Израелските боклуци
14:26 02.08.2026
13 Тръмп обяви в петък
14:30 02.08.2026
14 Kaлпазанин
Коментиран от #15, #16, #17
14:30 02.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Объркана кАпейка
До коментар #14 от "Kaлпазанин":Не искам да Ви разочаровам, г-н Калпазанин, но ч@@@@е ще ги има и след като Вас няма да Ви има. Независимо колко злоба и омраза изливате по тях, Вие и нашите мили съкопейки
Коментиран от #18
14:52 02.08.2026
18 Викаш тва чфутите
До коментар #17 от "Объркана кАпейка":са като хлебарките ама не смееш в пряк текст да го напишеш?
Коментиран от #20
14:54 02.08.2026
19 Заглавието е добро, но до там
14:56 02.08.2026
20 Объркана кАпейка
До коментар #18 от "Викаш тва чфутите":Нищо не “викам”. Аз каквото мисля го изразявам в прав текст (нали живеем в свободна държава).
15:02 02.08.2026