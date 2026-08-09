Новини
Свят »
Германия »
Осигурява ли Германия добри условия за сезонните работници?

Осигурява ли Германия добри условия за сезонните работници?

9 Август, 2026 10:53 709 18

  • германия-
  • мигранти-
  • европейски съюз-
  • еврозона

Мръсни матраци, пробит под, прозорци, които не се затварят, дефектна тоалетна - така изглежда общежитието за сезонни работници в района на Щутгарт

Осигурява ли Германия добри условия за сезонните работници? - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Условията на труд за сезонните работници в Германия често са много тежки. Но дали установените нарушения се наказват?

Мръсни матраци, пробит под, прозорци, които не се затварят, дефектна тоалетна - така изглежда общежитието за сезонни работници в района на Щутгарт. За него пред АРД разказва Ренате Цекел от Организацията за справедливи условия на труд в провинция Баден-Вюртемберг. "През годините сме виждали много лоши общежития, но това надминава всичко", коментира тя пред германската обществена медия.

Работниците отправят упреци, работодателите отричат

В това общежитие живеят сезонни работници от Румъния. Те споделят с Цекел, която консултира хора в тяхното положение, че работата им на полето е много тежка. Румънците берат ягоди и често прекарват дълги часове приведени - от 5 до 21 ч. А и не всички изработени часове им се плащат. Един от работниците съобщава, че получил топлинен удар и прекарал десет дни в болница.

Компанията, наела румънските работници, отрича обвиненията, които те отправят във връзка с условията на труд. Пред АРД от фирмата заявяват, че общежитията са "основно почиствани, инспектирани и поддържани преди всеки сезон". Въпреки това оплакванията са взети под внимание и се планират подобрения. "Изработените часове се документират и плащат в съответствие със законовите изисквания и договорите за заетост", уточняват още работодателите.

Европейска директива има за цел да подобри ситуацията

Извън случая с това конкретно стопанство синдикатите на селскостопанските работници в Германия постоянно посочват, че условията на труд в бранша са особено тежки. За да се подобри ситуацията - особено за работниците, които помагат при прибирането на реколтата, държавите членки на ЕС одобриха през 2021 година специален инструмент - т.нар. "принцип на обвързаността", който включва обвързването на земеделските субсидии със спазването на основни трудови и социални стандарти за заетите в сектора. Регулацията е задължителна за всички държави в ЕС от 2025 година.

Съкращения на субсидиите са възможни, ако работниците нямат договори, ако не са преминали обучение по сигурност на работното място или нямат достатъчна защита на труда, като например подходящи условия за живот, обяснява АРД. Но нарушенията на законоустановената минимална заплата и работното време не са обхванати, което е предмет на критика от страна на профсъюзите.

Страни като Испания въведоха принципа на обвързаността малко по-рано и оттогава са намалили субсидиите от ЕС за няколкостотин селскостопански предприятия. В Германия обаче не се е случвало почти нищо подобно - показва проучване, проведено от АРД сред всички 16 федерални провинции и 200-те отговорни контролни органа. Почти 95 процента от органите за безопасност на труда са участвали и са предоставили данни.

Хиляди нарушения, само едно намаляване на субсидиите

Според данните, от 2025 година насам в Германия са проведени 2536 инспекции на селскостопански предприятия с цел да се гарантира спазването на правилата за безопасност на труда. Тези инспекции са разкрили 4993 нарушения и са довели до 51 наложени глоби. Въпреки това само на едно предприятие са били намалени субсидиите от ЕС - мандра в окръг Росток. Според Министерството на земеделието общежитията за служителите са били в "ужасяващо" състояние. Фермата е трябвало да върне близо 6523 евро.

Кристиан Бек от синдикалната организация IG BAU изтъква пред германската обществена медия следното: "Компаниите, които експлоатират работниците си, получават конкурентно предимство чрез незаконни практики. Те не трябва да получават държавно финансиране, защото техните практики са заплаха за законните бизнеси".

Засега обаче германското правителство не желае публично да се ангажира с позиция по този въпрос. В края на юни парламентарният секретар към Министерството на земеделието Мартина Енглхардт-Копф излезе със становище, в което се казва, че "федералното правителство се застъпва за това правилото за обвързаността да бъде прекратено", защото според правителството то води до "допълнителна административна тежест”.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дур

    12 3 Отговор
    В коя капиталистическа държава и къде при капитализъм, може да има добри условия за труд и трудещите се? При капитализма и феодализма има само жестока експлоатация, доене докато си жив в мизерни условия и храна колкото да си жив за следващия трудов ден, да пълниш гушата и джоба на господарите си.

    10:58 09.08.2026

  • 2 Сатана Z

    9 2 Отговор
    По този отъпкан път лицето Росен Плевнялиев също използваше своите съселяни от помашките села в "Долината на дълбоките гащи" край Гоце Делчев за да работят за него в току-що обединена Германия като строители ,които по негови думи са спяли по "паркинЗите" в Дойчланд.

    11:02 09.08.2026

  • 3 Мюмюн

    4 0 Отговор
    и дявола казал: почивката свършиии, потапяй се!

    11:02 09.08.2026

  • 4 Овчар

    6 3 Отговор
    Такива капиталистически измамници навремето от другата страна на стената руснаците ги хвърляха на прасетата..,! НЕНУЖНИ..!

    11:04 09.08.2026

  • 5 по важно е да

    8 0 Отговор
    Осигурява Германия добри условия за прииждащите кафяви пришълци
    обгрижвайки като им плаща масрафа от яките данъци на бачкащите до изнемога сезонни работници от Румъния

    11:05 09.08.2026

  • 6 Анонимен

    6 2 Отговор
    Е нали само българските работодатели бяха чорбаджии и робовладелци?

    11:06 09.08.2026

  • 7 учи баби за да не работиш

    6 1 Отговор
    тез румънещи и други от източна европа
    толкоз ли са глупави за почти същите пари
    да превиват гръб в германия да изхранват пришълците

    по добре гладен отколкото изморен

    Коментиран от #13

    11:09 09.08.2026

  • 8 Врабчо

    8 0 Отговор
    Индианците от източна Европа започнаха да намаляват и германците се правят на много загрижени за да привлекат повече хора отново към тях. Немците да си берат ягодите сами, а не да чакат чужденците да дойдат при тях за да им вършат работата.

    11:09 09.08.2026

  • 9 Дзак

    1 0 Отговор
    Зона извън покритие!

    11:11 09.08.2026

  • 10 Кракра

    5 0 Отговор
    Нема вече улави хора да работят у Германско. Явно консумацията на ягоди там ще спада все повече.

    11:12 09.08.2026

  • 11 От отдавна

    7 0 Отговор
    Дойчовците вече се омързелИвха като ингелИзерте. Сакат да са началници и зад бюро.

    11:20 09.08.2026

  • 12 Българи и румънци

    7 0 Отговор
    бачкат дълги часове приведени на полето за малко пари и спят в прогнили матраци, а разни "бежанци" идват с по 10 деца и моментално усисват на социални -- платени наеми, храна, здравни, и детски надбавки. Един (макар и от ЕС) трябва да работи за да може друг да си подремва (макар и в Европа нелегално).

    11:30 09.08.2026

  • 13 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "учи баби за да не работиш":

    ние учихме, учихме, и затова сега сме всичките с по 2 висши, така че докато берем приведени ягоди в Германия можем да цитираме Рене Декарт и Аристотел

    11:33 09.08.2026

  • 14 Врабчо

    1 0 Отговор
    Немците да свикват. Все по-малко хора от Изтока ще ходят при тях за да работят по полетата им.

    11:43 09.08.2026

  • 15 Пенчо

    1 0 Отговор
    Ако ще и златни матраци да сложат с копринени чаршафи немците, пак няма да има желаещи от Източна Европа да им берат ягодите и доматите в Германия.

    11:47 09.08.2026

  • 16 Анонимен

    1 0 Отговор
    Моят шеф германец вдига краката в офиса и играе игрички, докато склада е пълен със стока за обработка и нищо не пипва, защото бил шеф. Неговата работа не била да работи. И така ще умре от глад и безпаричие,но няма да пипне нищо. Така е научен, че германците са господарите и друг трябва да им работи.

    11:57 09.08.2026

  • 17 Кракра

    0 0 Отговор
    Нещата в Европа си идват постепенно на мястото. Или немците ще се научат да си берат ягодите сами или ще спрат да ядат ягоди, защото италианците ще им ги продават по 50 евро килото.

    12:06 09.08.2026

  • 18 Жануария

    0 0 Отговор
    В Германия няма сезонни работници! Всичкото чужденци се наемат на изпитателен срок до 2 години и после е вън.

    12:09 09.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания