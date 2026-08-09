Русия ли стои зад инцидентите с дронове в Европа?

Не само в България предстои да се установи произходът на нахлулия в страната дрон - в Германия продължават да разследват появата на дрона на летището Лайпциг/Хале. Мнозина вече обвързаха инцидента с Русия.

Още новини от Украйна

Българските власти разследват какъв е произходът на дрона, който се е взривил близо до трансграничен газопровод в страната. От няколко дни германските им колеги също се опитват да установят как и откъде дрон, пренасящ експлозиви, се е озовал на летището Лайпциг/Хале. Той бе открит в близост до украински самолети "Антонов", а инцидентът повдигна сериозен дебат за сигурността и защитата на Германия от провокации с безпилотни летателни апарати.

Вътрешният министър Александър Добринт говори за "хибриден сценарий", в който са замесени "чужди сили", а мнозина вече обвързват инцидента с Русия, която отрича участие. Какво се знае?

"Възможно е да са замесени руските служби"

Федералната прокуратура води разследване по подозрение за опит за предизвикване на експлозия и опасно нарушаване на въздушния трафик, съобщиха от прокуратурата в Карлсруе. Дронът бе открит на летище Лайпциг/Хале в близост до украински транспортни самолети. Подозренията са насочени към Русия, която отдавна заплашва държавите, които доставят оръжия на Украйна. Както напомня АРД, бившият президент на страната Дмитрий Медведев наскоро определи германски и европейски оръжейни компании като "потенциални цели на руските военни сили".

"Има индикации, че е възможно да са замесени руските разузнавателни служби", коментира военният експерт Матиас Ул в интервю за агенция ДПА. Смята се, че руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) стои зад редица операции в западните държави. "Това или е била Русия, или някой е искал да изглежда така, сякаш е била Русия", казва и депутатът от Германската социалдемократическа партия Себастиан Фидлер. Ако се потвърдят подозренията, че отговорна е Москва, това би бил "акт на война".

Други политици в Германия също изразиха мнение, че провокацията много напомня маниера на руските служби. Фактът, че дрон с експлозиви е открит близо до украински самолети, също насочва към такъв сценарий.

През 2024 в център на логистичната компания DHL отново в Лайпциг се възпламени пратка. И тогава се появиха подозрения, че става дума за руска акция, като в момента в Литва петима души са обвинени в терористични действия. Според обвинението те са изпращали пакети със самоделни взривни вещества и са свързани с ГРУ. Обвинените са граждани на Русия, Украйна и Литва.

Русия отрича и обвинява украинците

Руският президент Владимир Путин отрича страната му да извършва подобни нападения в държави от НАТО. Миналата година той заяви, че обвиненията срещу Русия се използват за нагнетяване на напрежение и опрадаване на повишаването на военните разходи. Медведев пък говори за провокации на украинци, които целели да въвлекат други европейски държави във войната, която страната му води срещу Украйна. Той обаче призна, че може да става дума за дейности на проруски активисти от европейски държави с цел да се дестабилизира животът в ЕС, отбелязва АРД.

Миналата година германският канцлер Фридрих Мерц посочи, че зад акциите с дронове вероятно стои Русия, а Путин по този начин иска да "тества" Германия.

Матиас Ул не изключва варианта да става дума за операция под "фалшив флаг". "В подкрепа на тази теза е фактът, че досега официалните германски власти изрично се въздържат от обвинения към Москва", коментира той пред ДПА.

Руски дронове неведнъж са навлизали в небето на НАТО

В Германия преди година беше създаден Национален съвет по сигурността, който да работи по темата. Неговата цел е да развие концепции за сигурност и да координира германската отбранителна стратегия. Политици в Германия настояват рискът от провокации и нападения с дронове да бъде повдигнат и пред партньорите от НАТО.

След като миналата година бе нарушено въздушното пространство на Естония и Полша, Талин и Варшава активираха член четвърти от Северноатлантическия договор и свикаха консултации.

През септември 2025 година три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство, а малко преди това Полша за първи път свали руски дронове, навлезли на територията ѝ. От началото на войната в Украйна през 2022 година това се е случвало неведнъж. Руски дронове са навлизали и на територията на Румъния, като през май месец тази година един от тях се вряза в жилищна сграда в град Галац. Само през 2026 година най-малко 19 дрона са нарушавали румънското въздушно пространство, а през юли военновъздушните сили на страната свалиха три руски дрона в рамките на "комбинирана многонационална операция", както съобщи НАТО.