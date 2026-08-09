Русия ли стои зад инцидентите с дронове в Европа?

Не само в България предстои да се установи произходът на нахлулия в страната дрон - в Германия продължават да разследват появата на дрона на летището Лайпциг/Хале. Мнозина вече обвързаха инцидента с Русия.
Българските власти разследват какъв е произходът на дрона, който се е взривил близо до трансграничен газопровод в страната. От няколко дни германските им колеги също се опитват да установят как и откъде дрон, пренасящ експлозиви, се е озовал на летището Лайпциг/Хале. Той бе открит в близост до украински самолети "Антонов", а инцидентът повдигна сериозен дебат за сигурността и защитата на Германия от провокации с безпилотни летателни апарати.
Вътрешният министър Александър Добринт говори за "хибриден сценарий", в който са замесени "чужди сили", а мнозина вече обвързват инцидента с Русия, която отрича участие. Какво се знае?
"Възможно е да са замесени руските служби"
Федералната прокуратура води разследване по подозрение за опит за предизвикване на експлозия и опасно нарушаване на въздушния трафик, съобщиха от прокуратурата в Карлсруе. Дронът бе открит на летище Лайпциг/Хале в близост до украински транспортни самолети. Подозренията са насочени към Русия, която отдавна заплашва държавите, които доставят оръжия на Украйна. Както напомня АРД, бившият президент на страната Дмитрий Медведев наскоро определи германски и европейски оръжейни компании като "потенциални цели на руските военни сили".
"Има индикации, че е възможно да са замесени руските разузнавателни служби", коментира военният експерт Матиас Ул в интервю за агенция ДПА. Смята се, че руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) стои зад редица операции в западните държави. "Това или е била Русия, или някой е искал да изглежда така, сякаш е била Русия", казва и депутатът от Германската социалдемократическа партия Себастиан Фидлер. Ако се потвърдят подозренията, че отговорна е Москва, това би бил "акт на война".
Други политици в Германия също изразиха мнение, че провокацията много напомня маниера на руските служби. Фактът, че дрон с експлозиви е открит близо до украински самолети, също насочва към такъв сценарий.
През 2024 в център на логистичната компания DHL отново в Лайпциг се възпламени пратка. И тогава се появиха подозрения, че става дума за руска акция, като в момента в Литва петима души са обвинени в терористични действия. Според обвинението те са изпращали пакети със самоделни взривни вещества и са свързани с ГРУ. Обвинените са граждани на Русия, Украйна и Литва.
Русия отрича и обвинява украинците
Руският президент Владимир Путин отрича страната му да извършва подобни нападения в държави от НАТО. Миналата година той заяви, че обвиненията срещу Русия се използват за нагнетяване на напрежение и опрадаване на повишаването на военните разходи. Медведев пък говори за провокации на украинци, които целели да въвлекат други европейски държави във войната, която страната му води срещу Украйна. Той обаче призна, че може да става дума за дейности на проруски активисти от европейски държави с цел да се дестабилизира животът в ЕС, отбелязва АРД.
Миналата година германският канцлер Фридрих Мерц посочи, че зад акциите с дронове вероятно стои Русия, а Путин по този начин иска да "тества" Германия.
Матиас Ул не изключва варианта да става дума за операция под "фалшив флаг". "В подкрепа на тази теза е фактът, че досега официалните германски власти изрично се въздържат от обвинения към Москва", коментира той пред ДПА.
Руски дронове неведнъж са навлизали в небето на НАТО
В Германия преди година беше създаден Национален съвет по сигурността, който да работи по темата. Неговата цел е да развие концепции за сигурност и да координира германската отбранителна стратегия. Политици в Германия настояват рискът от провокации и нападения с дронове да бъде повдигнат и пред партньорите от НАТО.
След като миналата година бе нарушено въздушното пространство на Естония и Полша, Талин и Варшава активираха член четвърти от Северноатлантическия договор и свикаха консултации.
През септември 2025 година три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство, а малко преди това Полша за първи път свали руски дронове, навлезли на територията ѝ. От началото на войната в Украйна през 2022 година това се е случвало неведнъж. Руски дронове са навлизали и на територията на Румъния, като през май месец тази година един от тях се вряза в жилищна сграда в град Галац. Само през 2026 година най-малко 19 дрона са нарушавали румънското въздушно пространство, а през юли военновъздушните сили на страната свалиха три руски дрона в рамките на "комбинирана многонационална операция", както съобщи НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Читател
"Майданът е нещастие, което върна Родината ни обратно в Средновековието. Майдан е местопрестъпление. Място на масово убийство както на хора, така и на общо бъдеще. Мястото на разчленяването на страната. Внимателно прочистено от убийци. Всяко едно дръвце. Всяка една гилза.
Това е ужасната истина. Не всеки е готов за нея. Осъзнавам своята отговорност за Майдана и неговите последици. Бях част от екип, който не успя да се справи с въоръжения преврат и с неговите последици.
Страхлива команда, забравила за клетвата дала към Родината си.
Моя е вината. Ще направя всичко, за да изкупя вината си. Готов ли си ти, който стоеше на Майдана, да признаеш, че добрите ти намерения са създали ад на някога мирната и гостоприемна Земя? Не съм сигурна."
10:26 09.08.2026
3 ДрБр
10:26 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А ми
10:26 09.08.2026
6 Ми къ
Коментиран от #26
10:26 09.08.2026
7 виктория
Коментиран от #9, #32, #48
10:27 09.08.2026
8 Пич
10:28 09.08.2026
9 Ае сега
До коментар #7 от "виктория":Защо обиждаш магарето ,🤣😂🤣
10:29 09.08.2026
10 пляскащата с цици
една гинеколожка и кая интелекта
останалите са или "ТО" или ги бият жените в самолети
10:29 09.08.2026
11 Маринов
10:30 09.08.2026
12 Някой
10:31 09.08.2026
13 аве писари аман от пълнежите ви
казаха го тук официално че урк дрон че
разследват какъв НЕ какъв е произходът на дрона а кой го е сложил
10:31 09.08.2026
14 Азиатец
КОЙ ИМА ИНТЕРЕС ?
А интерес имат всички, но най-малко Русия. Резултатът от тази провокация е - Русия е облайвана, а самолетът и онова което е в него са невредими.
Изводът: Украинска провокация със/без съдействието на натовски служби.
10:32 09.08.2026
15 Механик
Нали оная НПО-шница, мин. на външните ни работи е "привикала" Изласчук, ма оная не била в БГ? Може ли дрона да е руски, а да привикват украинската посланичка?
Хептен за шебеци ли ни вземате?
10:33 09.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами
на европейски държави са доказано окраински.
Въпреки това виновна пак е Русия :)
10:34 09.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 фАНТОМасс
10:36 09.08.2026
20 Дойче веле не се напъвайте с лъжите!
10:36 09.08.2026
21 На дъното са
До коментар #16 от "Ммммм":Но копаят още.
10:37 09.08.2026
22 100%
10:37 09.08.2026
23 Айляк
Вчера бандерско дронче с взрив пада близо до тръбата.
Нашите власти излизат и официално обявяват, че дронът е бандерски, като привикват посланика им утре.
Същевременно и от самата Бандерия поднасят извинение.
Какво по-голямо доказателство от това, че точно те, бандерите са виновни?
И въпреки това, въпреки всичко - "Русия ли стои зад инцидентите с дронове в Европа?"
Излиза Надка рядко ку ха пиратка - Русия, ниското чело Мирчев - пак Русия.
Знаят, не знят - Русия.
А чл 5-и, да попитам аз, натю така ли ни пази?
10:37 09.08.2026
24 Механик
До коментар #18 от "Азиатец":Сайта е собственост на Домениканската република. Прави сметка каква политика води щом е собственост на тамплиери-хоспиталиери и "божи кучета" самообявили се за такива.
10:38 09.08.2026
25 Хасковски каунь
Български компании ще участват в снабдяването на Украйна с различни видове ракети от Турция.
Аз ви говоря от 3-4 дни че сме убийци.
10:38 09.08.2026
26 селяк
До коментар #6 от "Ми къ":просто ся офцете по лесно са лажат. щом е написано у телевизоро начи е верно :Д
10:39 09.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Зеления
А ако се потвърди, че дрона е на Украйна ще им дадем още пари и оръжие на украинците.
10:41 09.08.2026
29 АГАТ а Кристи
10:42 09.08.2026
30 Има вероятност
10:46 09.08.2026
31 ох горките зелки
10:49 09.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ами
10:51 09.08.2026
34 И тук доказват, че ...
10:52 09.08.2026
35 нннн
10:52 09.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ъъъ
А защо да са замесени? Някой има ли отговор на този въпрос? Защо руските служби да са замесени в тези инциденти?М? Защото съм абсолютно убеден, че това са постановки, с единствената цел да се плаши населението с лошите руснаци и да се оправдават огромните разходи за въоръжаване/крадене на пари/....Руснаците изпратили дрон някъде в Германия, който обаче не се взривил и бил намерен случайно от някой, който изобщо не го е търсил.....Абе вие нормални ли сте, бе? Погледнете какво става във Фолксваген и в Германия като цяло...Естествено, че ще "намират" дронове около критична инфраструктура, но те не са руски....
10:55 09.08.2026
39 СРАМОТА
10:59 09.08.2026
40 Да питам само
11:02 09.08.2026
41 Наталия Кобилкина украинска сексоложка
11:04 09.08.2026
42 Русия
11:09 09.08.2026
43 фбр
11:13 09.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Гост
Коментиран от #54
11:14 09.08.2026
46 Има и " видов ден" не забравяй!
11:14 09.08.2026
47 Голям
Ами естествено че е русия и путин.
Коментиран от #51
11:15 09.08.2026
48 Гост
До коментар #7 от "виктория":Просто дойчето свърши опорните и се чуди какво да маже.
11:15 09.08.2026
49 Азиатец
До коментар #37 от "Витя":"Факти , и като премахвате постове се мислите за повелители на истината ли? "Опитват се да се изживяват като ЧА "Дойче веле".
Трият мнения които дори не cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки ......
Това е днешната медийна действителност.
Коментиран от #52
11:18 09.08.2026
50 Подзаглавието е
11:25 09.08.2026
51 абе льольо
До коментар #47 от "Голям":Хибридките са точно за такива интелектуално окепазени, като теб!
Коментиран от #57
11:28 09.08.2026
52 Те cа ученици
До коментар #49 от "Азиатец":Mogepamopume. Като героите от Пловдив тия дни. Толкова им е акъла. Абсолютна вакханалия на цензурата. Аз му викам цензурла. СЕМ се е покрил.
11:29 09.08.2026
53 Тъпото руско говедо
Коментиран от #55, #60
11:32 09.08.2026
54 Те дори нямат знания и умения
До коментар #45 от "Гост":Да разберат какъв е дрона и от къде е.
11:33 09.08.2026
55 Кой е елементарен - платените мнения
До коментар #53 от "Тъпото руско говедо":Не можеш да обвиняваш хората които пишем тук по убеждение. А нашето убеждение е формирано на основание на абсурдните антируски твърдения още от поне от десет години назад. Абсурдни са антирските изказвания.
Коментиран от #63
11:39 09.08.2026
56 Култура Миянко
Коментиран от #58
11:40 09.08.2026
57 Голям
До коментар #51 от "абе льольо":Запитай се льольо, кой има нужда от това и не се вкарвай във филми, че видите ли пак ще изкарат русия виновна, че избива украинци в Украйна... и че това не били руснаци а извънземни, които междугалактически са научили руски и незнайно откъде са се снабдили и с руски униформи и руският го владеят без акцент, за да бъде заблудата (конспирацията на 100%)... гледай ти. Нещата са много елементарни, като вашият идиот путин... Комай цялата руска сган сте все такива елементарни у главите. Престанете да се вкарвате във филми, целият свят ви виждаме какво правите в Украйна, не сте ли чували за сателитно наблюдение... тъпи руски идиоти? Какво ми се оправдавате, нещастници смотани?
11:44 09.08.2026
58 Голям
До коментар #56 от "Култура Миянко":Точно това имах предвид, елементарно е.
11:46 09.08.2026
59 Спец
11:52 09.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ИБЕКТИВНИЯ
за да видят кой как ще реагира !
На края ще стане "Играчка-плачка" !
С висока скорост са се запътили към
пропастта а от там връщане няма!
Коментиран от #66
11:55 09.08.2026
62 Повечето Zло
11:57 09.08.2026
63 Тъпото руско говедо
До коментар #55 от "Кой е елементарен - платените мнения":Елементарни сте, защото сте вперили поглед в кремъл и путин и каквото излезе от там това е миродавно за вас, а всъщност ви лъжат най-безогледно... а вие им вярвате, защото цял живот сте го правили... то е като условният рефлекс при кученцата, то е по-силно от тяхната воля... сега се замислете и току-виж и сте започнали да почитате Навални, както ние почитаме Васил Левски... Не може все да е така, все някога ще станете хора... дали ще е сега дали след 100 години, само времето ще покаже. Времето заклейми Хитлер, то ще заклейми и путлер и всичката фашистка, руска сган от обкръжението му.
Коментиран от #65
11:59 09.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ПсихоЛог
До коментар #63 от "Тъпото руско говедо":Тихоо !Тихо небинарен пррррделл с епилиран г333 и избелен анн.Усс,явно дълго време си без активен партньор и злобата те е обхванала от всякъде ,чак отрова пръскаш !Не е срамно да поискаш помощ.....
12:04 09.08.2026
66 Ъъъ
До коментар #61 от "ИБЕКТИВНИЯ":"Опипват " почвата
за да видят кой как ще реагира !
Аз ще ти кажа кой как ще реагира и си го набий в празната кратуна:
НИКОЙ И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЯМА ДА РЕАГИРА, КАКТО НЕ Е РЕАГИРАЛ ОТ 2022 НАСАМ!
Няма да реагират, защото са шматки: германците са шматки, французите са шматки, поляците да шматки, британците са шматки, балтийските тигри са шматки, румънците са шматки, американците да шматароци и скачат на такива като Венецуела и Куба...Скочиха на Иран и станаха пишман....Опипвали почвата....Какво да и опипват? И за какво да я опипват? Като че ли някой ще направи нещо....Тц, тц, тц, тц.....Голямо опипване в опипват, ей...🤔
12:06 09.08.2026
67 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #64 от "Тъпото руско говедо":Никой не се нуждае от мнението ти, Шибба.Няккк неддокуецаннн?
12:08 09.08.2026