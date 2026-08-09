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Русия ли стои зад инцидентите с дронове в Европа?
  Тема: Украйна

Русия ли стои зад инцидентите с дронове в Европа?

9 Август, 2026 10:23 1 116 67

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • нато-
  • ракети

Руският президент Владимир Путин отрича страната му да извършва подобни нападения в държави от НАТО

Русия ли стои зад инцидентите с дронове в Европа? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Не само в България предстои да се установи произходът на нахлулия в страната дрон - в Германия продължават да разследват появата на дрона на летището Лайпциг/Хале. Мнозина вече обвързаха инцидента с Русия.

Още новини от Украйна

Българските власти разследват какъв е произходът на дрона, който се е взривил близо до трансграничен газопровод в страната. От няколко дни германските им колеги също се опитват да установят как и откъде дрон, пренасящ експлозиви, се е озовал на летището Лайпциг/Хале. Той бе открит в близост до украински самолети "Антонов", а инцидентът повдигна сериозен дебат за сигурността и защитата на Германия от провокации с безпилотни летателни апарати.

Вътрешният министър Александър Добринт говори за "хибриден сценарий", в който са замесени "чужди сили", а мнозина вече обвързват инцидента с Русия, която отрича участие. Какво се знае?

"Възможно е да са замесени руските служби"

Федералната прокуратура води разследване по подозрение за опит за предизвикване на експлозия и опасно нарушаване на въздушния трафик, съобщиха от прокуратурата в Карлсруе. Дронът бе открит на летище Лайпциг/Хале в близост до украински транспортни самолети. Подозренията са насочени към Русия, която отдавна заплашва държавите, които доставят оръжия на Украйна. Както напомня АРД, бившият президент на страната Дмитрий Медведев наскоро определи германски и европейски оръжейни компании като "потенциални цели на руските военни сили".

"Има индикации, че е възможно да са замесени руските разузнавателни служби", коментира военният експерт Матиас Ул в интервю за агенция ДПА. Смята се, че руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) стои зад редица операции в западните държави. "Това или е била Русия, или някой е искал да изглежда така, сякаш е била Русия", казва и депутатът от Германската социалдемократическа партия Себастиан Фидлер. Ако се потвърдят подозренията, че отговорна е Москва, това би бил "акт на война".

Други политици в Германия също изразиха мнение, че провокацията много напомня маниера на руските служби. Фактът, че дрон с експлозиви е открит близо до украински самолети, също насочва към такъв сценарий.

През 2024 в център на логистичната компания DHL отново в Лайпциг се възпламени пратка. И тогава се появиха подозрения, че става дума за руска акция, като в момента в Литва петима души са обвинени в терористични действия. Според обвинението те са изпращали пакети със самоделни взривни вещества и са свързани с ГРУ. Обвинените са граждани на Русия, Украйна и Литва.

Русия отрича и обвинява украинците

Руският президент Владимир Путин отрича страната му да извършва подобни нападения в държави от НАТО. Миналата година той заяви, че обвиненията срещу Русия се използват за нагнетяване на напрежение и опрадаване на повишаването на военните разходи. Медведев пък говори за провокации на украинци, които целели да въвлекат други европейски държави във войната, която страната му води срещу Украйна. Той обаче призна, че може да става дума за дейности на проруски активисти от европейски държави с цел да се дестабилизира животът в ЕС, отбелязва АРД.

Миналата година германският канцлер Фридрих Мерц посочи, че зад акциите с дронове вероятно стои Русия, а Путин по този начин иска да "тества" Германия.

Матиас Ул не изключва варианта да става дума за операция под "фалшив флаг". "В подкрепа на тази теза е фактът, че досега официалните германски власти изрично се въздържат от обвинения към Москва", коментира той пред ДПА.

Руски дронове неведнъж са навлизали в небето на НАТО

В Германия преди година беше създаден Национален съвет по сигурността, който да работи по темата. Неговата цел е да развие концепции за сигурност и да координира германската отбранителна стратегия. Политици в Германия настояват рискът от провокации и нападения с дронове да бъде повдигнат и пред партньорите от НАТО.

След като миналата година бе нарушено въздушното пространство на Естония и Полша, Талин и Варшава активираха член четвърти от Северноатлантическия договор и свикаха консултации.

През септември 2025 година три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство, а малко преди това Полша за първи път свали руски дронове, навлезли на територията ѝ. От началото на войната в Украйна през 2022 година това се е случвало неведнъж. Руски дронове са навлизали и на територията на Румъния, като през май месец тази година един от тях се вряза в жилищна сграда в град Галац. Само през 2026 година най-малко 19 дрона са нарушавали румънското въздушно пространство, а през юли военновъздушните сили на страната свалиха три руски дрона в рамките на "комбинирана многонационална операция", както съобщи НАТО.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Читател

    42 5 Отговор
    Олена Лукаш, бивша министърка на правосъдието в правителството на Азаров (Украйна) :

    "Майданът е нещастие, което върна Родината ни обратно в Средновековието. Майдан е местопрестъпление. Място на масово убийство както на хора, така и на общо бъдеще. Мястото на разчленяването на страната. Внимателно прочистено от убийци. Всяко едно дръвце. Всяка една гилза.

    Това е ужасната истина. Не всеки е готов за нея. Осъзнавам своята отговорност за Майдана и неговите последици. Бях част от екип, който не успя да се справи с въоръжения преврат и с неговите последици.
    Страхлива команда, забравила за клетвата дала към Родината си.

    Моя е вината. Ще направя всичко, за да изкупя вината си. Готов ли си ти, който стоеше на Майдана, да признаеш, че добрите ти намерения са създали ад на някога мирната и гостоприемна Земя? Не съм сигурна."

    10:26 09.08.2026

  • 3 ДрБр

    59 5 Отговор
    Дойче зеле, само лъжи!

    10:26 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А ми

    11 34 Отговор
    Русия, Иран, Китай, Индия са заплаха за САЩ и Европа.

    10:26 09.08.2026

  • 6 Ми къ

    59 5 Отговор
    Така си е , вероятно и за украинския дрон у нас са виновни руснаците .Даже и по времето на бай Тошо нямаше такава политическа пропаганда .

    Коментиран от #26

    10:26 09.08.2026

  • 7 виктория

    41 5 Отговор
    дойчето е по просто от нашето магаре

    Коментиран от #9, #32, #48

    10:27 09.08.2026

  • 8 Пич

    46 5 Отговор
    След като украинците изпотрепаха всичките си съюзници, немощната ЕС пропаганда успя да роди само тази тъпотия!!!

    10:28 09.08.2026

  • 9 Ае сега

    33 3 Отговор

    До коментар #7 от "виктория":

    Защо обиждаш магарето ,🤣😂🤣

    10:29 09.08.2026

  • 10 пляскащата с цици

    28 5 Отговор
    и да стои какво ще направите
    една гинеколожка и кая интелекта
    останалите са или "ТО" или ги бият жените в самолети

    10:29 09.08.2026

  • 11 Маринов

    31 4 Отговор
    Чете се само заглавието и автора. Отговорът е: Мирча Кришан. Той всички отговори на въпроси свежда до краставицата, която съдържа 98% вода. И DW: всички отговори свеждат до лошата Русия. Още някоя година и ще отидат при "Свободна Европа".

    10:30 09.08.2026

  • 12 Някой

    27 5 Отговор
    Не - Украйна стои зад тези инциденти. Доказано от вчера в България.

    10:31 09.08.2026

  • 13 аве писари аман от пълнежите ви

    25 4 Отговор
    кво се опитвате под вола теле да търсите с безсмислени пълнежи и от дойче зеле да си запълвате менюто

    казаха го тук официално че урк дрон че
    разследват какъв НЕ какъв е произходът на дрона а кой го е сложил

    10:31 09.08.2026

  • 14 Азиатец

    28 4 Отговор
    Най-важен е въпросът:
    КОЙ ИМА ИНТЕРЕС ?
    А интерес имат всички, но най-малко Русия. Резултатът от тази провокация е - Русия е облайвана, а самолетът и онова което е в него са невредими.
    Изводът: Украинска провокация със/без съдействието на натовски служби.

    10:32 09.08.2026

  • 15 Механик

    28 3 Отговор
    Абе нали казахте, че дронът е МАЙЯ?! Вие кво сега почвате да шикалкавите?
    Нали оная НПО-шница, мин. на външните ни работи е "привикала" Изласчук, ма оная не била в БГ? Може ли дрона да е руски, а да привикват украинската посланичка?
    Хептен за шебеци ли ни вземате?

    10:33 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами

    38 3 Отговор
    До момента всички дронове падали на територията
    на европейски държави са доказано окраински.
    Въпреки това виновна пак е Русия :)

    10:34 09.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 фАНТОМасс

    26 2 Отговор
    И какво илиза ? Че Русия е виновна за глобалното затопляне , за озоновата дупка , за горещото лято , за студа на полюсите , за това че водата е мокра , че има толкова пясък в Сахара дори !

    10:36 09.08.2026

  • 20 Дойче веле не се напъвайте с лъжите!

    26 2 Отговор
    Факт е, че всички дронове навлизащи в Европа са пращани умишлено от фашистка Украйна.

    10:36 09.08.2026

  • 21 На дъното са

    19 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ммммм":

    Но копаят още.

    10:37 09.08.2026

  • 22 100%

    5 27 Отговор
    От Рашистката гнусна кочина друго не може да се очаква. Ох как искам родината ни да се прочисти от близог..ци на Путин и Кремъл, както и от платени драскачи по всички възможни новинарски сайтове и форуми. Добре че не живеем в Крумово време, че трябваше да им бъдат изпочупени пръстите на ръцете и зашити устите.

    10:37 09.08.2026

  • 23 Айляк

    27 2 Отговор
    Преди 10-15 дни арестуват бандери около тръбата...и ги пускат.
    Вчера бандерско дронче с взрив пада близо до тръбата.
    Нашите власти излизат и официално обявяват, че дронът е бандерски, като привикват посланика им утре.
    Същевременно и от самата Бандерия поднасят извинение.
    Какво по-голямо доказателство от това, че точно те, бандерите са виновни?

    И въпреки това, въпреки всичко - "Русия ли стои зад инцидентите с дронове в Европа?"
    Излиза Надка рядко ку ха пиратка - Русия, ниското чело Мирчев - пак Русия.
    Знаят, не знят - Русия.

    А чл 5-и, да попитам аз, натю така ли ни пази?

    10:37 09.08.2026

  • 24 Механик

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Азиатец":

    Сайта е собственост на Домениканската република. Прави сметка каква политика води щом е собственост на тамплиери-хоспиталиери и "божи кучета" самообявили се за такива.

    10:38 09.08.2026

  • 25 Хасковски каунь

    13 2 Отговор
    ХОРА,
    Български компании ще участват в снабдяването на Украйна с различни видове ракети от Турция.
    Аз ви говоря от 3-4 дни че сме убийци.

    10:38 09.08.2026

  • 26 селяк

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ми къ":

    просто ся офцете по лесно са лажат. щом е написано у телевизоро начи е верно :Д

    10:39 09.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Зеления

    15 2 Отговор
    "Ако се потвърдят подозренията, че отговорна е Москва, това би бил "акт на война"."

    А ако се потвърди, че дрона е на Украйна ще им дадем още пари и оръжие на украинците.

    10:41 09.08.2026

  • 29 АГАТ а Кристи

    2 10 Отговор
    За комунягите и онези без сивота - това не е вярно !

    10:42 09.08.2026

  • 30 Има вероятност

    12 1 Отговор
    Русия да е замесена, но дронът е украински със сигурност.

    10:46 09.08.2026

  • 31 ох горките зелки

    11 1 Отговор
    знаем че така ви се иска но за ваше съжаление реалността е друга

    10:49 09.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ами

    11 1 Отговор
    ха ха ха - русия е толкова велика че стои зад всичко и навсякъде

    10:51 09.08.2026

  • 34 И тук доказват, че ...

    8 2 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западна и на DW са много по яки от хибридията МУ на Путин!!!

    10:52 09.08.2026

  • 35 нннн

    13 2 Отговор
    Може и европейските ястреби да ги пускат, за да плашат населението и да скубят пари за оръжия. Русия едва ли иска война с НАТО. Зеленски, пък, мечтае за такава война.

    10:52 09.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ъъъ

    13 2 Отговор
    "Възможно е да са замесени руските служби"

    А защо да са замесени? Някой има ли отговор на този въпрос? Защо руските служби да са замесени в тези инциденти?М? Защото съм абсолютно убеден, че това са постановки, с единствената цел да се плаши населението с лошите руснаци и да се оправдават огромните разходи за въоръжаване/крадене на пари/....Руснаците изпратили дрон някъде в Германия, който обаче не се взривил и бил намерен случайно от някой, който изобщо не го е търсил.....Абе вие нормални ли сте, бе? Погледнете какво става във Фолксваген и в Германия като цяло...Естествено, че ще "намират" дронове около критична инфраструктура, но те не са руски....

    10:55 09.08.2026

  • 39 СРАМОТА

    11 1 Отговор
    Тагарев, ти ли си най умният и най или най злобният човек в България?Зеленски призначе дронъ т е украински, а ти лъжеш слабоумните българи, че е руски

    10:59 09.08.2026

  • 40 Да питам само

    7 0 Отговор
    Укропитекантропът с два пръста чело от БКП-ДБ село Крушари сега ще активира ли член пети срещу любимата си крайна, щото дрон атаката не е руска, както това говeдо квичеше вчера.

    11:02 09.08.2026

  • 41 Наталия Кобилкина украинска сексоложка

    8 0 Отговор
    За тази атака и укродиверсия надо немедлено да се активира пятия членик срещу 404!

    11:04 09.08.2026

  • 42 Русия

    7 0 Отговор
    Ако иска няма да ви изпраща дронове а Орешник с бойни глави смешници

    11:09 09.08.2026

  • 43 фбр

    8 0 Отговор
    Видиш ли статия на Дойче зеле , няма смисъл да я четеш - жълтопаветна психясала пропаганда! Мислят хората за балами!!!

    11:13 09.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гост

    8 0 Отговор
    За всичко са ви виновни руснаците, нали?

    Коментиран от #54

    11:14 09.08.2026

  • 46 Има и " видов ден" не забравяй!

    6 0 Отговор
    Тагарев с колко ти набъбва сметката от Украйна след като се изплюеш в България?

    11:14 09.08.2026

  • 47 Голям

    1 6 Отговор
    Какво се знае... някой е искал да взриви украински самолет с боеприпаси за украинската армия, е, сега се запитайте кой би желал този самолет никога да не достигне Украйна... елементарно Уотсън... същата работа е и в България... дрона с експлозиви се разбил до газов хъб, компресорна станция, свързващ Украйна - Турция.
    Ами естествено че е русия и путин.

    Коментиран от #51

    11:15 09.08.2026

  • 48 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "виктория":

    Просто дойчето свърши опорните и се чуди какво да маже.

    11:15 09.08.2026

  • 49 Азиатец

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "Витя":

    "Факти , и като премахвате постове се мислите за повелители на истината ли? "Опитват се да се изживяват като ЧА "Дойче веле".
    Трият мнения които дори не cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки ......
    Това е днешната медийна действителност.

    Коментиран от #52

    11:18 09.08.2026

  • 50 Подзаглавието е

    4 1 Отговор
    Още новини от украйна.

    11:25 09.08.2026

  • 51 абе льольо

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Голям":

    Хибридките са точно за такива интелектуално окепазени, като теб!

    Коментиран от #57

    11:28 09.08.2026

  • 52 Те cа ученици

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Азиатец":

    Mogepamopume. Като героите от Пловдив тия дни. Толкова им е акъла. Абсолютна вакханалия на цензурата. Аз му викам цензурла. СЕМ се е покрил.

    11:29 09.08.2026

  • 53 Тъпото руско говедо

    1 6 Отговор
    И само русофилска сган се е изказала под тази новина... явно е, че дроновете са управлявани от русия, иначе нямаше така да се хвърляте на амбразурата, така масово, изглежда че имате руско поръчение. Елементарни сте.

    Коментиран от #55, #60

    11:32 09.08.2026

  • 54 Те дори нямат знания и умения

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Гост":

    Да разберат какъв е дрона и от къде е.

    11:33 09.08.2026

  • 55 Кой е елементарен - платените мнения

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Тъпото руско говедо":

    Не можеш да обвиняваш хората които пишем тук по убеждение. А нашето убеждение е формирано на основание на абсурдните антируски твърдения още от поне от десет години назад. Абсурдни са антирските изказвания.

    Коментиран от #63

    11:39 09.08.2026

  • 56 Култура Миянко

    2 1 Отговор
    Не виждам къде е проблемът ако в Германия се товарят оръжия които ще бъдат използвани срещу Русия да бъдат взривявани на терен,кое не разбрахте в случая ?Все пак ,ако има някой по в час със ситуацията ,нека ме поправи !

    Коментиран от #58

    11:40 09.08.2026

  • 57 Голям

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "абе льольо":

    Запитай се льольо, кой има нужда от това и не се вкарвай във филми, че видите ли пак ще изкарат русия виновна, че избива украинци в Украйна... и че това не били руснаци а извънземни, които междугалактически са научили руски и незнайно откъде са се снабдили и с руски униформи и руският го владеят без акцент, за да бъде заблудата (конспирацията на 100%)... гледай ти. Нещата са много елементарни, като вашият идиот путин... Комай цялата руска сган сте все такива елементарни у главите. Престанете да се вкарвате във филми, целият свят ви виждаме какво правите в Украйна, не сте ли чували за сателитно наблюдение... тъпи руски идиоти? Какво ми се оправдавате, нещастници смотани?

    11:44 09.08.2026

  • 58 Голям

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Култура Миянко":

    Точно това имах предвид, елементарно е.

    11:46 09.08.2026

  • 59 Спец

    2 1 Отговор
    Русия не играе на дребно да плаши гаргите. Да се пазят от инцидентите с ракетите!

    11:52 09.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ИБЕКТИВНИЯ

    2 0 Отговор
    Аз нямам никакви съмнения,че дрона се е "отклонил" благодарение на рушняците ! "Опипват " почвата
    за да видят кой как ще реагира !
    На края ще стане "Играчка-плачка" !
    С висока скорост са се запътили към
    пропастта а от там връщане няма!

    Коментиран от #66

    11:55 09.08.2026

  • 62 Повечето Zло

    3 0 Отговор
    В света произлиза от Рашистан

    11:57 09.08.2026

  • 63 Тъпото руско говедо

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Кой е елементарен - платените мнения":

    Елементарни сте, защото сте вперили поглед в кремъл и путин и каквото излезе от там това е миродавно за вас, а всъщност ви лъжат най-безогледно... а вие им вярвате, защото цял живот сте го правили... то е като условният рефлекс при кученцата, то е по-силно от тяхната воля... сега се замислете и току-виж и сте започнали да почитате Навални, както ние почитаме Васил Левски... Не може все да е така, все някога ще станете хора... дали ще е сега дали след 100 години, само времето ще покаже. Времето заклейми Хитлер, то ще заклейми и путлер и всичката фашистка, руска сган от обкръжението му.

    Коментиран от #65

    11:59 09.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ПсихоЛог

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тъпото руско говедо":

    Тихоо !Тихо небинарен пррррделл с епилиран г333 и избелен анн.Усс,явно дълго време си без активен партньор и злобата те е обхванала от всякъде ,чак отрова пръскаш !Не е срамно да поискаш помощ.....

    12:04 09.08.2026

  • 66 Ъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "ИБЕКТИВНИЯ":

    "Опипват " почвата
    за да видят кой как ще реагира !
    Аз ще ти кажа кой как ще реагира и си го набий в празната кратуна:

    НИКОЙ И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЯМА ДА РЕАГИРА, КАКТО НЕ Е РЕАГИРАЛ ОТ 2022 НАСАМ!

    Няма да реагират, защото са шматки: германците са шматки, французите са шматки, поляците да шматки, британците са шматки, балтийските тигри са шматки, румънците са шматки, американците да шматароци и скачат на такива като Венецуела и Куба...Скочиха на Иран и станаха пишман....Опипвали почвата....Какво да и опипват? И за какво да я опипват? Като че ли някой ще направи нещо....Тц, тц, тц, тц.....Голямо опипване в опипват, ей...🤔

    12:06 09.08.2026

  • 67 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Тъпото руско говедо":

    Никой не се нуждае от мнението ти, Шибба.Няккк неддокуецаннн?

    12:08 09.08.2026